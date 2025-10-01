Παγκόσμια Ημέρα Καφέ: Πώς θα την γιορτάσεις;

Coffee lovers rejoice! Η αγαπημένη μας πρωινή ιεροτελεστία δεν είναι απλώς απόλαυση, είναι ευεξία και ισορροπία, χαρά και μοναδικές στιγμές σε μια κούπα. Η 1η Οκτωβρίου σηματοδοτεί την Παγκόσμια Ημέρα Καφέ και ποια καλύτερη αφορμή υπάρχει, για να γιορτάσουμε τον καφέ σε κάθε μοναδική του εκδοχή, από το αρωματικό espresso έως το κρεμώδες cappuccino και το εκλεπτυσμένο cold brew.

Σήμερα λοιπόν, αφιέρωσε λίγο παραπάνω χρόνο για να φτιάξεις ή να απολαύσεις τον καφέ σου, να δοκιμάσεις νέες ποικιλίες ή και να τον μοιραστείς με τους αγαπημένους σου. Εμείς ψάξαμε και βρήκαμε τις καλύτερες καφετιέρες αλλά και τα απαραίτητα αξεσουάρ για να απολαμβάνεις τον καφέ σου, ακριβώς όπως τον θέλεις.

Καφετιέρα για Κάψουλες De’Longhi Inissia

Η Nespresso Delongi είναι μία ευφυής μικρή μηχανή που κάνει τη ζωή σου ευκολότερη. Ταιριάζει τέλεια ανεξάρτητα από τη διακόσμηση της κουζίνας, χάρις στην κομψή της σχεδίαση. Μικρή και ελαφριά για να την τοποθετείς όπου σε βολεύει καλύτερα αλλά και εργονομική λαβή για ασφαλή μετακίνηση στους χώρους της κουζίνας ή σε όποιο άλλο χώρο επιθυμείς.

Το σύστημα καψουλών Nespresso ακολουθεί εξαιρετικά υψηλά standards στην επιλογή του καφέ. Δημιουργώντας ανακυκλώσιμες & αεροστεγείς κάψουλες αλουμινίου καταφέρνει να διατηρεί τη φρεσκάδα του καφέ της, προσφέροντας έτσι μία άψογη γευστική εμπειρία. Προσφέρει μια ευρεία ποικιλία καφέ που μπορείς να απολαύσεις οποιαδήποτε ώρα της ημέρας και με την οποία μπορείς να δημιουργήσεις ζεστές και κρύες συνταγές, με ή χωρίς γάλα. Πολυκαφετιέρα Morris 2 σε 1 Πίεσης 20bar Η πολυκαφετιέρα Morris 2 σε 1 σου χαρίζει την δυνατότητα ταυτόχρονης προετοιμασίας καφέ φίλτρου και εσπρέσο! Διαθέτει 2 δοχεία νερού και υψηλής απόδοσης ισχύ 2015 Watt για να ζεσταίνεται το νερό ακόμα πιο γρήγορα. Η πίεση 20bar προσφέρει εξαιρετικής ποιότητας καφέ, εκχυλίζοντας άψογα τα μοναδικά αρώματα της κάθε ποικιλίας.

Εκτός από την υψηλή πίεση, διαθέτει και τεχνολογία thermo block για πλούσια γεύση, στόμιο ατμού για αφρόγαλα, 3 διαφορετικές θερμοκρασίες για νερό και ατμό αλλά και αφαιρούμενο δοχείο φίλτρου για εύκολο καθάρισμα. Με ηλεκτρονικό έλεγχο λειτουργίας και ψηφιακή οθόνη ενδείξεων.

Καφετιέρα Φίλτρου Cecotec

Η καφετιέρα φίλτρου, από την εταιρία Cecotec, διαθέτει σώμα από ανοξείδωτο ατσάλι και ισχύ 800 W για γρήγορη και αποδοτική θέρμανση. Είναι εξοπλισμένη με εξαιρετικά ισχυρή γυάλινη κανάτα υψηλής αντοχής στη θερμοκρασία και στις πτώσεις, χωρητικότητας 1.3 Lt για την προετοιμασία έως και 12 φλιτζανιών καφέ.

Προγραμματιζόμενη 24 ώρες για να ετοιμάζει αυτόματα τον καφέ την επιθυμητή ώρα. Η καφετιέρα είναι εξοπλισμένη με τεχνολογία Extreme Aroma που επιτυγχάνει πιο έντονη γεύση στον καφέ. Η ζεστή λειτουργία θα κρατήσει τον καφέ στη σωστή θερμοκρασία μόλις ολοκληρωθεί η προετοιμασία του.

Μπρίκι Espresso Bialetti Moka Express

Η αυθεντική καφετιέρα Moka Express εξελίσσεται. Η αισθητική μεταβολή αντανακλάται στις απαλότερες γραμμές της λαβής και του καπακιού, στο κομψό, αστραφτερό φινίρισμα και στον ευκρινέστερο τρόπο με τον οποίο προβάλλεται το ανθρωπάκι με το μουστάκι.

Η εξέλιξη της λειτουργικότητας βελτιώνει την εργονομία και εγγυάται μέγιστη ποιότητα και απόλυτη ασφάλεια.

Καφετιέρα για Κάψουλες De’Longhi Essenza Mini

Η Essenza Mini προσφέρει 2 προγραμματιζόμενα μεγέθη κούπας, απίστευτη ευκολία στη χρήση, ενώ φτιάχνει τον τέλειο καφέ. Η εκπληκτικά μικρή μονάδα σερβίρει εξαιρετικό καφέ σε λίγα μόλις λεπτά χάρη στην αντλία υψηλής πίεσης. Διαθέτει μια νέα κομψή σχεδίαση με απαλές γραμμές και ακόμα μικρότερο αποτύπωμα για να χωράει παντού. Επιπλέον, με βάρος μόλις 2,3 κιλά, είναι εξαιρετικά φορητή. Προσφέρει 2 προγραμματιζόμενα μεγέθη κούπας (Espresso & Lungo), ενώ συνδυάζει την ευκολία στη χρήση με τη μινιμαλιστική ομορφιά και την ασυναγώνιστη ποιότητα της Nespresso, και όλα αυτά για να εξασφαλίζει τον τέλειο καφέ, κάθε φορά.

Η αντλία υψηλής πίεσης 19 bar εξασφαλίζει επαγγελματικό αποτέλεσμα που θα ζήλευε κάθε barista, επιτυγχάνοντας την ιδανική εκχύλιση των λεπτών και έντονων αρωμάτων κάθε Εκλεκτής Ποικιλίας της Nespresso καφέ κατά τη διαδικασία της ετοιμασίας και δημιουργώντας ένα ασύγκριτα παχύ και κρεμώδες καϊμάκι. Το σύστημα ταχείας θέρμανσης φτάνει την ιδανική θερμοκρασία σε λιγότερο από 30 δευτερόλεπτα.

Θα τις βρείτε όλες και ακόμα περισσότερες, σε εξαιρετικά συμφέρουσα τιμή, μέσα από την ατελείωτη ποικιλία του SHOPFLIX.GR σε καφετιέρες, ενώ θα παραλάβετε την δική σας εύκολα και γρήγορα, στην πόρτα σας στην ώρα της, χάρη στην έγκαιρη και εγγυημένη παράδοση της πλατφόρμας, όπου κι αν βρίσκεστε.