Τετάρτη 01 Οκτωβρίου 2025
01.10.2025 | 11:49
Κλειστό το Oktoberfest μετά από απειλή για βόμβα
Παγκόσμια Ημέρα Καφέ: Πώς θα την γιορτάσεις;
Τα Νέα της Αγοράς 01 Οκτωβρίου 2025 | 09:58

Παγκόσμια Ημέρα Καφέ: Πώς θα την γιορτάσεις;

Σήμερα είναι η Παγκόσμια Ημέρα Καφέ και εμείς βρήκαμε τον καλύτερο τρόπο για να την γιορτάσουμε!

Σύνταξη
Vita.gr
Προστατεύει τελικά ο καφές το συκώτι; Τι δείχνει νέα ανασκόπηση

Προστατεύει τελικά ο καφές το συκώτι; Τι δείχνει νέα ανασκόπηση

Spotlight

Coffee lovers rejoice! Η αγαπημένη μας πρωινή ιεροτελεστία δεν είναι απλώς απόλαυση, είναι ευεξία και ισορροπία, χαρά και μοναδικές στιγμές σε μια κούπα. Η 1η Οκτωβρίου σηματοδοτεί την Παγκόσμια Ημέρα Καφέ και ποια καλύτερη αφορμή υπάρχει, για να γιορτάσουμε τον καφέ σε κάθε μοναδική του εκδοχή, από το αρωματικό espresso έως το κρεμώδες cappuccino και το εκλεπτυσμένο cold brew.

Σήμερα λοιπόν, αφιέρωσε λίγο παραπάνω χρόνο για να φτιάξεις ή να απολαύσεις τον καφέ σου, να δοκιμάσεις νέες ποικιλίες ή και να τον μοιραστείς με τους αγαπημένους σου. Εμείς ψάξαμε και βρήκαμε τις καλύτερες καφετιέρες αλλά και τα απαραίτητα αξεσουάρ για να απολαμβάνεις τον καφέ σου, ακριβώς όπως τον θέλεις.

Καφετιέρα για Κάψουλες De’Longhi Inissia

Η Nespresso Delongi είναι μία ευφυής μικρή μηχανή που κάνει τη ζωή σου ευκολότερη. Ταιριάζει τέλεια ανεξάρτητα από τη διακόσμηση της κουζίνας, χάρις στην κομψή της σχεδίαση. Μικρή και ελαφριά για να την τοποθετείς όπου σε βολεύει καλύτερα αλλά και εργονομική λαβή για ασφαλή μετακίνηση στους χώρους της κουζίνας ή σε όποιο άλλο χώρο επιθυμείς.

Το σύστημα καψουλών Nespresso ακολουθεί εξαιρετικά υψηλά standards στην επιλογή του καφέ. Δημιουργώντας ανακυκλώσιμες & αεροστεγείς κάψουλες αλουμινίου καταφέρνει να διατηρεί τη φρεσκάδα του καφέ της, προσφέροντας έτσι μία άψογη γευστική εμπειρία. Προσφέρει μια ευρεία ποικιλία καφέ που μπορείς να απολαύσεις οποιαδήποτε ώρα της ημέρας και με την οποία μπορείς να δημιουργήσεις ζεστές και κρύες συνταγές, με ή χωρίς γάλα.

Πολυκαφετιέρα Morris 2 σε 1 Πίεσης 20bar

Η πολυκαφετιέρα Morris 2 σε 1 σου χαρίζει την δυνατότητα ταυτόχρονης προετοιμασίας καφέ φίλτρου και εσπρέσο!  Διαθέτει 2 δοχεία νερού και υψηλής απόδοσης ισχύ 2015 Watt για να ζεσταίνεται το νερό ακόμα πιο γρήγορα. Η πίεση 20bar προσφέρει εξαιρετικής ποιότητας καφέ, εκχυλίζοντας άψογα τα μοναδικά αρώματα της κάθε ποικιλίας.

Εκτός από την υψηλή πίεση, διαθέτει και τεχνολογία thermo block για πλούσια γεύση, στόμιο ατμού για αφρόγαλα, 3 διαφορετικές θερμοκρασίες για νερό και ατμό  αλλά και αφαιρούμενο δοχείο φίλτρου για εύκολο καθάρισμα. Με ηλεκτρονικό έλεγχο λειτουργίας και ψηφιακή οθόνη ενδείξεων.

Καφετιέρα Φίλτρου Cecotec

Η καφετιέρα φίλτρου, από την εταιρία Cecotec, διαθέτει σώμα από ανοξείδωτο ατσάλι και ισχύ 800 W για γρήγορη και αποδοτική θέρμανση. Είναι εξοπλισμένη με εξαιρετικά ισχυρή γυάλινη κανάτα υψηλής αντοχής στη θερμοκρασία και στις πτώσεις, χωρητικότητας 1.3 Lt για την προετοιμασία έως και 12 φλιτζανιών καφέ.

Προγραμματιζόμενη 24 ώρες για να ετοιμάζει αυτόματα τον καφέ την επιθυμητή ώρα. Η καφετιέρα είναι εξοπλισμένη με τεχνολογία Extreme Aroma που επιτυγχάνει πιο έντονη γεύση στον καφέ. Η ζεστή λειτουργία θα κρατήσει τον καφέ στη σωστή θερμοκρασία μόλις ολοκληρωθεί η προετοιμασία του.

Μπρίκι Espresso Bialetti Moka Express

Η εξέλιξη της λειτουργικότητας βελτιώνει την εργονομία και εγγυάται μέγιστη ποιότητα και απόλυτη ασφάλεια.

Καφετιέρα για Κάψουλες De’Longhi Essenza Mini

Η Essenza Mini προσφέρει 2 προγραμματιζόμενα μεγέθη κούπας, απίστευτη ευκολία στη χρήση, ενώ φτιάχνει τον τέλειο καφέ. Η εκπληκτικά μικρή μονάδα σερβίρει εξαιρετικό καφέ σε λίγα μόλις λεπτά χάρη στην αντλία υψηλής πίεσης. Διαθέτει μια νέα κομψή σχεδίαση με απαλές γραμμές και ακόμα μικρότερο αποτύπωμα για να χωράει παντού. Επιπλέον, με βάρος μόλις 2,3 κιλά, είναι εξαιρετικά φορητή. Προσφέρει 2 προγραμματιζόμενα μεγέθη κούπας (Espresso & Lungo), ενώ συνδυάζει την ευκολία στη χρήση με τη μινιμαλιστική ομορφιά και την ασυναγώνιστη ποιότητα της Nespresso, και όλα αυτά για να εξασφαλίζει τον τέλειο καφέ, κάθε φορά.

Η αντλία υψηλής πίεσης 19 bar εξασφαλίζει επαγγελματικό αποτέλεσμα που θα ζήλευε κάθε barista, επιτυγχάνοντας την ιδανική εκχύλιση των λεπτών και έντονων αρωμάτων κάθε Εκλεκτής Ποικιλίας της Nespresso καφέ κατά τη διαδικασία της ετοιμασίας και δημιουργώντας ένα ασύγκριτα παχύ και κρεμώδες καϊμάκι. Το σύστημα ταχείας θέρμανσης φτάνει την ιδανική θερμοκρασία σε λιγότερο από 30 δευτερόλεπτα.

Θα τις βρείτε όλες και ακόμα περισσότερες, σε εξαιρετικά συμφέρουσα τιμή, μέσα από την ατελείωτη ποικιλία του SHOPFLIX.GR σε καφετιέρες, ενώ θα παραλάβετε την δική σας εύκολα και γρήγορα, στην πόρτα σας στην ώρα της, χάρη στην έγκαιρη και εγγυημένη παράδοση της πλατφόρμας, όπου κι αν βρίσκεστε.

Δείτε όλες τις Τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, στο in.gr
Economy
Πληθωρισμός: Στο 1,8% τον Σεπτέμβριο στην Ελλάδα – Στο 2,2% στην ευρωζώνη

Πληθωρισμός: Στο 1,8% τον Σεπτέμβριο στην Ελλάδα – Στο 2,2% στην ευρωζώνη

Vita.gr
Προστατεύει τελικά ο καφές το συκώτι; Τι δείχνει νέα ανασκόπηση

Προστατεύει τελικά ο καφές το συκώτι; Τι δείχνει νέα ανασκόπηση

World
ΗΠΑ: Πώς το shutdown επηρεάζει υπηρεσίες-«κλειδιά»

ΗΠΑ: Πώς το shutdown επηρεάζει υπηρεσίες-«κλειδιά»

inWellness
inTown
O Τheodore έχει πάρει φωτιά
inTickets 30.09.25

O Τheodore έχει πάρει φωτιά

Ο αγαπημένος μουσικός Τheodore στις 7 Νοεμβρίου ανεβαίνει στη σκηνή του Gagarin 205, παρουσιάζοντας το νέο του άλμπουμ FIRE, καθώς και επιλεγμένα κομμάτια από τους παλαιότερους δίσκους του.

Σύνταξη
inTickets 29.09.25

Το «Μαζί» επιστρέφει στο θέατρο Altera Pars
inTickets 29.09.25

Ο καλλιτεχνικός οργανισμός Altera Pars παρουσιάζει για δεύτερη χρονιά στην Ελλάδα το έργο «Μαζί» του Φάμπιο Μάρρα, σε μετάφραση Μαρίας Χατζηεμμανουήλ και σκηνοθεσία Πέτρου Νάκου, με τη Μίνα Χειμώνα στον συγκλονιστικό ρόλο της μητέρας.

Σύνταξη
Plus
Περπάτημα: Πόσα βήματα είναι αρκετά;
Έρευνα 29.09.25
Έρευνα 29.09.25

Περπάτημα: Πόσα βήματα είναι αρκετά;

Το περπάτημα αποτελεί μια από τις πιο εύκολες και αποτελεσματικές ασκήσεις ανεξάρτητα από το επίπεδο της φυσικής σας κατάστασης.

Σύνταξη
Κακοκαιρία: Έρχονται βροχές, καταιγίδες και χαλαζοπτώσεις – Έκτακτο δελτίο της ΕΜΥ για επικίδυνα φαινόμενα
Οι περιοχές 01.10.25
Οι περιοχές 01.10.25

Έκτακτο δελτίο της ΕΜΥ για επικίδυνα καιρικά φαινόμενα - Βροχές, καταιγίδες και χαλαζοπτώσεις

Σφοδρή κακοκαιρία αναμένεται το διήμερο Πέμπτης και Παρασκευής, σύμφωνα με το Έκτακτο Δελτίο Επιδείνωσης Καιρού από την ΕΜΥ - Αναλυτικά οι περιοχές που θα επηρεαστούν

Σύνταξη
Στην εξεταστική του ΟΠΕΚΕΠΕ ο Γιώργος Μυλωνάκης: Γιατί άλλαξε ρότα το Μαξίμου
Πολιτική 01.10.25
Πολιτική 01.10.25

Στην εξεταστική του ΟΠΕΚΕΠΕ ο Γιώργος Μυλωνάκης: Γιατί άλλαξε ρότα το Μαξίμου

Ζυγίζοντας τις αντιδράσεις η κυβέρνηση αποφάσισε να αλλάξει ρότα κι έτσι ο Γιώργος Μυλωνάκης μπορεί να καταθέσει στην εξεταστική του ΟΠΕΚΕΠΕ. Γιατί βρίσκεται στο επίκεντρο και ποιες οι αντιδράσεις στην ΚΟ της ΝΔ.

Δημήτρης Τερζής
Δημήτρης Τερζής
Άσκηση «Παρμενίων -25»: Σενάρια που δοκιμάζουν αποτελεσματικότητα και ανθεκτικότητα της Νέας Δομής Δυνάμεων
Διπλωματία 01.10.25
Διπλωματία 01.10.25

Άσκηση «Παρμενίων -25»: Σενάρια που δοκιμάζουν αποτελεσματικότητα και ανθεκτικότητα της Νέας Δομής Δυνάμεων

Στο πλαίσιο της άσκησης Παρμενίων -25 έχουν πραγματοποιηθεί πολλαπλές επιχειρησιακές αποστολές, με σκοπό την υποστήριξη των Διοικήσεων που ασκούνται στη Θράκη, το Αιγαίο και την Ανατολική Μεσόγειο.

Σύνταξη
ΠΟΕΔΗΝ: «Επισφαλής η διαχείριση των ασθενών στα μεγάλα νοσοκομεία» – Επιστολή για το έλλειμμα στα κρεβάτια
ΕΣΥ 01.10.25
ΕΣΥ 01.10.25

«Επισφαλής η διαχείριση των ασθενών στα μεγάλα νοσοκομεία» - Επιστολή της ΠΟΕΔΗΝ για το έλλειμμα στα κρεβάτια

Στο ΕΣΥ λειτουργούν 3,5 νοσοκομειακά κρεβάτια ανά 1.000 κατοίκους όταν ο μέσος όρος στην ΕΕ είναι 5,3 τονίζει η ΠΟΕΔΗΝ - Ζητούν να μην καταργηθεί η οργανική αυτοτέλεια των διασυνδεόμενων νοσοκομείων

Σύνταξη
Εντυπωσιακός διπλός υδροστρόβιλος σχηματίστηκε στον Αργοσαρωνικό
Ανάρτηση Κολυδά 01.10.25
Ανάρτηση Κολυδά 01.10.25

Εντυπωσιακός διπλός υδροστρόβιλος σχηματίστηκε στον Αργοσαρωνικό

Σύμφωνα με τους ειδικούς ο υδροστρόβιλος οφείλεται στην υπερθέρμανση του πλανήτη - Αναμένεται επιδείνωση του καιρού από απόψε το βράδυ, αναφέρει σε ανάρτησή του ο Θοδωρής Κολυδάς

Σύνταξη
«Όχι φασίστες στην όπερα»: Σάλος στη La Fenice για την επιλογή της Μπεατρίτσε Βενέτσι ως μουσικής διευθύντριας
Έλλειψη Εμπειρίας 01.10.25
Έλλειψη Εμπειρίας 01.10.25

«Όχι φασίστες στην όπερα»: Σάλος στη La Fenice για την επιλογή της Μπεατρίτσε Βενέτσι ως μουσικής διευθύντριας

Η απόφαση του ιστορικής όπερας της Βενετίας να τοποθετήσει τη Βενέτσι στη θέση της μουσικής διευθύντριας προκάλεσε θύελλα αντιδράσεων, με μουσικούς και προσωπικό να καταγγέλλουν πολιτικές σκοπιμότητες

Σύνταξη
Μπάμπης Αναγνωστόπουλος: Υποβάλει αίτηση αναίρεσης της απόφασης του Εφετείου για τη δολοφονία της Καρολάιν
Ελλάδα 01.10.25
Ελλάδα 01.10.25

Εξελίξεις στην υπόθεση δολοφονίας της Καρολάιν Κράουτς - Τι ζητά ο Μπάμπης Αναγνωστόπουλος

Ο Μπάμπης Αναγνωστόπουλος προτίθεται, σύμφωνα με τον δικηγόρο του, να υποβάλει αίτηση αναίρεσης της απόφασης του Εφετείου για τη δολοφονία της συζύγου του Καρολάιν στα Γλυκά Νερά.

Σύνταξη
Ολυμπιακός: Τα θρυλικά διπλά των Ερυθρόλευκων στο «Emirates» (vids)
Champions League 01.10.25
Champions League 01.10.25

Τα θρυλικά διπλά του Ολυμπιακού στο «Emirates» (vids)

Τρία βράδια, τρία «δίπλα», τρεις διαφορετικές ιστορίες. Και μία τέταρτη που θέλει να δημιουργήσει απόψε ο Ολυμπιακός κόντρα στην Άρσεναλ (1/10, 22:00), στο αγαπημένο του «Emirates».

Σύνταξη
