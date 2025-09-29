newspaper
Δευτέρα 29 Σεπτεμβρίου 2025
28.09.2025 | 23:21
Αποκεφάλισε 5χρονο μπροστά στη μητέρα του, ξυλοκοπήθηκε μέχρι θανάτου
28.09.2025 | 21:42
Σφοδρή σύγκρουση οχημάτων στο Γαλαξίδι - Δύο νεκροί (εικόνες)
28.09.2025 | 19:43
Αυτοκίνητο έπεσε σε γκρεμό στην Εύβοια - Ένας νεκρός
Η λατρεία για τον Σαρλ ντε Γκολ επεκτείνεται – Γιατί έγινε πρότυπο για Πούτιν, Βανς και Όρμπαν
Κόσμος 29 Σεπτεμβρίου 2025 | 06:00

Η λατρεία για τον Σαρλ ντε Γκολ επεκτείνεται – Γιατί έγινε πρότυπο για Πούτιν, Βανς και Όρμπαν

Η επιρροή του στρατηγού Σαρλ ντε Γκολ, που διαμόρφωσε την 5η Γαλλική Δημοκρατία, έχει ξεπεράσει κάθε προηγούμενο. Και τον επικαλούνται σχεδόν όλοι...

Αρχοντία Κάτσουρα
ΕπιμέλειαΑρχοντία Κάτσουρα
A
A
Ο Σαρλ ντε Γκολ υπήρξε εμβληματική προσωπικότητα για τη Γαλλία. Η πολιτική του ιδιοφυΐα την έφερε μεταξύ των νικητών του Β’ Παγκοσμίου Πολέμου και καλλιέργησε στους Γάλλους την επιθυμία για εθνικό μεγαλείο και πρόοδο.

Σύμφωνα με τον αρθρογράφο του Bloomberg, Έιντριαν Γούλριτζ, η επιρροή του στρατηγού, που έγινε πρόεδρος της Γαλλίας και διαμόρφωσε την 5η Γαλλική Δημοκρατία, έχει ξεπεράσει κάθε προηγούμενο. Εκτός από τους δρόμους, το αεροδρόμιο και τον σταθμό του μετρό, που πήρε το όνομά του, η πολιτική κληρονομία του παραμένει. Και όχι μόνο στα λεγόμενα γκολικά κόμματα.

Είναι πρότυπο για τον κεντρώο Εμανουέλ Μακρόν, και τους συμμάχους τους, αλλά ακόμη και για την ακροδεξιά στη Γαλλία. Ενώ έχει περάσει προ πολλού  και τα σύνορα της χώρας.

Εμανουέλ Μακρόν / REUTERS/Eduardo Munoz

Ο Γάλλος πρόεδρος είναι βέβαιο ότι, προσπαθεί τουλάχιστον, να τον μιμηθεί, ενώ στην ορκωμοσία του πόζαρε με ένα αντίγραφο των πολεμικών απομνημονευμάτων του Σαρλ ντε Γκολ ανοιχτό στο γραφείο του. Επίσης, η ακροδεξιά Μαρίν Λεπέν έχει εγκαταλείψει την εχθρότητα του κόμματός της προς τον πρώην πρόεδρο της Γαλλίας, που είχε τις ρίζες της στη στάση του στο θέμα τη Αλγερίας και έναντι του καθεστώτος Βισί. Αντίθετα, κινείται προς μια γκολική προσέγγιση έναντι της ΕΕ: ζητά να ενισχυθεί το έθνος-κράτος, αλλά χωρίς να διαλύει πλήρως την ΕΕ.

Τα πορτρέτα στο γραφείο του Πούτιν

Σύμφωνα με τον Γούλριτζ, ο Σαρλ ντε Γκολ έχει μαγέψει ακόμη και τον Ρώσο πρόεδρο. Ο Βλαντιμίρ Πούτιν λέει ότι έχει τρία πορτρέτα στο γραφείο του: του αυτοκράτορα της Ρωσίας, Μεγάλου Πέτρου, του ποιητή Αλεξάντρ Πούσκιν και του Σαρλ ντε Γκολ.

Ακόμη και ο πρωθυπουργός της Ουγγαρίας, Βίκτορ Όρμπαν, δήλωσε το 2010, όταν κέρδισε τις εκλογές ότι πρότυπό του είναι ο Γάλλος στρατηγός. Και πως αποστολή του είναι το «εθνικό μεγαλείο». Δυο λέξεις που χρησιμοποιούσε συχνά ο Σαρλ ντε Γκολ και σε αυτό βάσισε την πολιτική του.

Ακόμη και στη Βρετανία, οι οπαδοί του Brexit είχαν καλέσει τον εγγονό του, επίσης Σαρλ ντε Γκολ, να παρακολουθήσει τις εκδηλώσεις τους.

Όσο για την άλλη πλευρά του Ατλαντικού, ο αντιπρόεδρος των ΗΠΑ τον έχει ανακηρύξει σε πρότυπό του. Είπε ότι τον εμπνέει, γιατί αναζωογόνησε την αυτοπεποίθηση της χώρας του, ενώ ανέπτυξε και τον γεωστρατηγικό της ρόλο.

Βίκτορ Όρμπαν

Περί πολιτικής «εθνικού μεγαλείου»

Ο Σαρλ ντε Γκολ θεωρείται ο «εφευρέτης» της σύγχρονης πολιτικής του εθνικού μεγαλείου. Ηγήθηκε των Ελεύθερων Γάλλων, αντιτασσόμενος στο καθεστώς του Βισί, την κυβέρνηση που συνεργάστηκε με τους Ναζί. Μεταπολεμικά, εξελέγη πρόεδρος της Γαλλία.

Πίστευε ότι οι χώρες, και όχι μόνο η Γαλλία, είναι είτε μεγάλες είτε δεν είναι τίποτα. «Η Γαλλία δεν μπορεί να είναι Γαλλία χωρίς μεγαλείο», έλεγε. Και πίστευε ότι το μεγαλείο είναι θέμα θέλησης, ενώ η παρακμή είναι επιλογή. Βεβαίως, στην προσπάθειά του να σώσει τη Γαλλία, άλλαξε το συνταγματικό σύστημα της χώρας, επεκτείνοντας την εξουσία της προεδρίας και αποδυναμώνοντας τα πολιτικά κόμματα.

Όταν ο γαλλικός στρατός κατέρρευσε συντετριμμένος από τους Ναζί, ο Σαρλ ντε Γκολ κατέφυγε στη Βρετανία και ουσιαστικά μόνος του διατήρησε ζωντανό τον μύθο του γαλλικού μεγαλείου. Επέμεινε ενάντια σε όλα τα στοιχεία που αποδεικνύουν ότι η Γαλλία δεν είχε παραδοθεί ποτέ και ότι οι Ελεύθεροι Γάλλοι έπαιξαν τον κεντρικό ρόλο στην απελευθέρωση της χώρας. Αρνήθηκε να υποκλιθεί στις νικηφόρες αγγλοσαξονικές δυνάμεις.

Βλαντιμίρ Πούτιν / REUTERS/Ramil Sitdikov/Pool

Ο Γούλριτζ υποστηρίζει ότι ο Σαρλ ντε Γκολ ήταν μάστορας της νοσταλγίας. Η αυτοβιογραφία του ξεκίνησε διακηρύσσοντας ότι είχε «μια συγκεκριμένη ιδέα για τη Γαλλία» που είχε τις ρίζες της στην ύπαιθρο και την παράδοση. Δεν κουραζόταν ποτέ να υπερασπίζεται αυτή την ιδέα από τους κοσμοπολίτες που υποστήριζαν ότι το έθνος-κράτος ήταν νεκρό ή από τους σοσιαλιστές που υποστήριζαν ότι η Γαλλία (και η Δύση γενικότερα) ήταν συνένοχη σε αυτοκρατορικά εγκλήματα. Αλλά συνδύαζε τη νοσταλγία με τον κρατικά καθοδηγούμενο εκσυγχρονισμό, υπό την προεδρία λαμπρών τεχνοκρατών και την υποστήριξη κρατικών εταιρειών. Η Γαλλία απόλαυσε «την λαμπρή της πορεία» από το 1945 έως το 1975, όταν το ΑΕΠ αυξανόταν κατά μέσο όρο κατά 6% ετησίως.

«Μη δέσμευση»

Για τον πρώην πρόεδρο της Γαλλίας, εθνικό μεγαλείο σήμαινε μη δέσμευση, δηλαδή άρνηση να υποκλιθεί στις Ηνωμένες Πολιτείες.

Έτσι, έβγαλε τη Γαλλία από τη στρατιωτική δομή διοίκησης του ΝΑΤΟ το 1966, ανέπτυξε πυρηνικά όπλα και δημιούργησε μια ισχυρή αμυντική βιομηχανία, προς μεγάλη απογοήτευση των ΗΠΑ.

Ο Σαρλ ντε Γκολ τα έκανε όλα αυτά για έναν απλό λόγο: Πίστευε ότι η Αμερική, ως ιδιοτελές έθνος-κράτος, μια μέρα θα γύριζε την πλάτη της στην Ευρώπη.

Είμαστε όλοι… γκολιστές;

Σύμφωνα με τον αρθρογράφο, τώρα ζούμε στον κόσμο του Σαρλ ντε Γκολ. Γιατί η Βρετανική Αυτοκρατορία του Τσόρτσιλ έχει καταρρεύσει, η σχεδιασμένη οικονομία του Στάλιν έχει πεθάνει και η Pax Americana του Ρούσβελτ διαλύεται. Άρα, είμαστε όλοι γκολιστές, είτε το γνωρίζουμε είτε όχι.

Επιπλέον, είναι αξιοσημείωτος ο αριθμός των ηγετών που συμφωνούν με τη φιλοσοφία του Σαρλ ντε Γκολ για το εθνικό μεγαλείο. Μερικά παραδείγματα:

Ο Πούτιν πιστεύει όχι μόνο ότι η Ρωσία είναι μια μεγάλη δύναμη ή δεν είναι τίποτα, αλλά ότι το ιστορικό του πεπρωμένο είναι να επαναφέρει τη Ρωσική Αυτοκρατορία στη ζωή.

Ο Ντόναλντ Τραμπ πιστεύει ότι η Αμερική έχει πάρει τέτοια κατηφόρα που μπορεί να αποκατασταθεί στο εθνικό μεγαλείο μόνο εάν είναι πρόθυμη να λάβει δραστικά μέτρα: Να αποσυνδεθεί από τους παγκόσμιους συμμάχους που έχουν λάβει να το εκμεταλλευτούν και να αποδυναμώσουν τις προοδευτικές ελίτ που έχουν δηλητηριάσει τον πολιτισμό της.

Ντόναλντ Τραμπ και Τζέι Ντι Βανς / REUTERS/Jonathan Ernst/File Photo

Επιπλεόν, Τραμπ και Πούτιν φαίνεται ότι υιοθετούν το στυλ κρατικού καπιταλισμού του Γάλλου πολιτικού. Ο Πούτιν έχει εγκαταλείψει προ πολλού το πείραμα της Ρωσίας με τον αγγλοσαξονικό καπιταλισμό και ο Τραμπ μιλάει για την απόκτηση μετοχικών μεριδίων σε εταιρείες άμυνας και πυρομαχικών.

Επιπλέον, οι Ευρωπαίοι αρχίζουν επίσης να συνειδητοποιούν ότι ο Σαρλ ντε Γκολ είχε δίκιο όταν προειδοποιούσε ότι οι Αμερικανοί τελικά θα εγκαταλείψουν την Ευρώπη. Ο Μακρόν, ειδικότερα, αναβιώνει το όραμα του Ντε Γκολ για μια αυτοδύναμη Ευρώπη με την ιδέα του για «στρατηγική αυτονομία».

Ποιος αναβιώνει τι…

Το ζήτημα με την αναβίωση του γκολισμού είναι ποιος την κάνει και για ποιο λόγο, λέει ο Γούλριτζ. Για τη Βρετανία, που βρίσκεται σε δυσχέρειες, θα ήταν πολύ σημαντικό να επαναπροσηλωθεί στο εθνικό μεγαλείο. Αλλά τι θα συνέβαινε αν ο Τραμπ μιμούνταν το συνταγματικό πραξικόπημα του Ντε Γκολ, για να ενισχύσει σαρωτικά την εκτελεστική εξουσία;

Για τον αρθρογράφο, ο Σαρλ ντε Γκολ ήταν «ψηλότερος άνθρωπος» από τους σύγχρονους μιμητές του. Και όχι μόνο στο μπόι, αλλά κυρίως στο ήθος. Επέμενε να πληρώνει με τον μισθό του τους λογαριασμούς τηλεφώνου και ηλεκτρικού ρεύματος, ζώντας ο ίδιος λιτά. Οι περισσότεροι από τους σημερινούς ισχυρούς άνδρες είναι το ακριβώς αντίθετο από αυτό.

Επίσης, οι ΗΠΑ βρίσκονται σε πολύ διαφορετική θέση από τη μεταπολεμική Γαλλία. Ο Σαρλ ντε Γκολ κληρονόμησε ένα αποτυχημένο έθνος και ενήργησε σαν να ήταν μια από τις μεγάλες δυνάμεις του κόσμου. Ο Τραμπ κληρονόμησε την πιο ισχυρή χώρα στον κόσμο, οικονομικά και στρατηγικά, και την θεώρησε «αυτοκρατορία σε παρακμή».

Πώς αντιμετωπίζεις το άγχος της Κυριακής;

Η Κυριακή είναι μια περίεργη μέρα. Ναι μεν ανήκει σε εμάς και μπορούμε να κάνουμε ότι θέλουμε, ωστόσο όλοι ξέρουμε ότι μόλις περάσει έρχεται η Δευτέρα και η επιστροφή στη σκληρή ρουτίνα.

Ζοζέπ Μπορέλ: «Όχι η Τουρκία στο SAFE» – «Το απόλυτα ελάχιστο» έχει κάνει η Ευρώπη για τη Γάζα
Εκτιμήσεις 29.09.25

«Όχι η Τουρκία στο SAFE» λέει ο Ζοζέπ Μπορέλ - «Το απόλυτα ελάχιστο» έχει κάνει η Ευρώπη για τη Γάζα

«Τα ευρωπαϊκά χρήματα θα ήταν λογικό να χρηματοδοτούν τα ευρωπαϊκά κράτη-μέλη» δηλώνει στα «ΝΕΑ Σαββατοκύριακο» ο πρώην ύπατος εκπρόσωπος για την εξωτερική πολιτική και ασφάλεια της ΕΕ, Ζοζέπ Μπορέλ

Μαρία Βασιλείου
Στην «εποχή των τεράτων» – Η Ευρώπη αντιμέτωπη με την Ακροδεξιά και τον Ντόναλντ Τραμπ
Σε Συμπληγάδες 29.09.25

Στην «εποχή των τεράτων» – Η Ευρώπη αντιμέτωπη με την Ακροδεξιά και τον Ντόναλντ Τραμπ

Ο ιδεολογικός «πόλεμος» του Αμερικανού προέδρου Τραμπ, η υφέρπουσα πολιτική «άλωση» της Ευρώπης από την Ακροδεξιά και οι πολιτικές συνευθύνες στην ελλειμματικής ηγεσίας ΕΕ

Μαργαρίτα Βεργολιά
Μαργαρίτα Βεργολιά
Μίσιγκαν: Αυτός είναι ο δράστης της δολοφονίας – Βετεράνος πεζοναύτης του πολέμου του Ιράκ
Κόσμος 29.09.25

Αυτός είναι ο δράστης της δολοφονίας στο Μίσιγκαν - Βετεράνος πεζοναύτης του πολέμου του Ιράκ

Ως ένας βετεράνος πεζοναύτης που πολέμησε στο Ιράκ από το 2004 έως το 2008 αναγνωρίστηκε ο δράστης της πολύνεκρης επίθεσης σε εκκλησία στο Μίσιγκαν

Σοφοκλής Αρχοντάκης
Σοφοκλής Αρχοντάκης
ΗΠΑ: Οι αρχές του Όρεγκον κατέθεσαν αγωγή για να εμποδίσουν την ανάπτυξη Εθνοφρουράς στο Πόρτλαντ
Κόσμος 29.09.25

ΗΠΑ: Οι αρχές του Όρεγκον κατέθεσαν αγωγή για να εμποδίσουν την ανάπτυξη Εθνοφρουράς στο Πόρτλαντ

Την ώρα που οι αρχές της πολιτείας του Όρεγκον διαδηλώνουν μαζί με τους πολίτες ενάντια στην ανάπτυξη της Εθνοφρουράς, κατέθεσαν και αγωγή πως δεν συντρέχει λόγος για την παρουσία της.

Σύνταξη
Μίσιγκαν: Δέκα πιστούς πυροβόλησε ο δράστης στην εκκλησία – Πέντε νεκροί
Κόσμος 29.09.25

Δέκα πιστούς πυροβόλησε ο δράστης στην εκκλησία στο Μίσιγκαν - Πέντε νεκροί

Πέντε μέχρι στιγμής άτομα έχουν βρεθεί νεκρά μέσα στην καμένη εκκλησία Μορμόνων του Μίσιγκαν. Ο δράστης ήταν πρώην αμερικανός πεζοναύτης με τετραετή θητεία στο Ιράκ

Σοφοκλής Αρχοντάκης
Σοφοκλής Αρχοντάκης
Δύο νεκροί από την πτώση αεροπλάνου στο Χιούστον του Τέξας [βίντεο]
Κόσμος 29.09.25

Δύο νεκροί από την πτώση αεροπλάνου στο Χιούστον του Τέξας [βίντεο]

Λίγο μετά την απογείωση, ένα δικινητήριο Cessna αντιμετώπισε μηχανικά προβλήματα, με τον πιλότο να προσπαθεί να στρίψει πίσω στο αεροδρόμιο χωρίς όμως να μπορέσει να γλιτώσει την πτώση του αεροπλάνου

Σοφοκλής Αρχοντάκης
Σοφοκλής Αρχοντάκης
Βόρεια Κορέα: «Επιτυχημένο» το ταξίδι της ΥΠΕΞ στην Κίνα – Μυστικοπάθεια για το περιεχόμενο των συνομιλιών
Βόρεια Κορέα 29.09.25

«Επιτυχημένο» το ταξίδι της ΥΠΕΞ της Πιονγιάνγκ στην Κίνα - Μυστικοπάθεια για το περιεχόμενο των συνομιλιών

Η Πιονγιάνγκ ανέφερε πως οι υπουργοί Εξωτερικών Βόρειας Κορέας και Κίνας συμφώνησαν για όλα τα ζητήματα που είχαν στην ατζέντα τους, χωρίς σαφή αναφορά των θεμάτων που τέθηκαν επί τάπητος

Σύνταξη
Βρετανία: Ανεργία, εσωκομματικές έριδες στο Εργατικό Κόμμα, ρεκόρ αντιδημοτικότητας
Γολγοθάς για Στάρμερ 28.09.25

Βρετανία: Ανεργία, εσωκομματικές έριδες στο Εργατικό Κόμμα, ρεκόρ αντιδημοτικότητας

Αντιμέτωπος με σειρά προβλημάτων είναι ο Κιρ Στάρμερ, μόλις 15 μήνες από τότε που κέρδισε τις εκλογές στη Βρετανία, ενώ έχει ανοιχτό μέτωπο με την ακροδεξιά.

Σύνταξη
Μολδαβία: Προβάδισμα νίκης για το κυβερνών φιλοευρωπαϊκό κόμμα
Εκλογές 28.09.25

Μολδαβία: Προβάδισμα νίκης για το κυβερνών φιλοευρωπαϊκό κόμμα

Μέχρι στιγμής το κυβερνών φιλοευρωπαϊκό κόμμα PAS προηγείται στις εκλογές στη Μολδαβία με περίπου 13,5 μονάδες έναντι του Πατριωτικού Μπλοκ. Το τελευταίο ζήτησε διαδηλώσεις σε όλη τη χώρα

Σύνταξη
Πυρηνικό πρόγραμμα του Ιράν: Η Τεχεράνη δεν θα δεχτεί διαπραγματεύσεις που θα προκαλέσουν «νέα προβλήματα»
Κυρώσεις ΟΗΕ 28.09.25

Πυρηνικό πρόγραμμα του Ιράν: Η Τεχεράνη δεν θα δεχτεί διαπραγματεύσεις που θα προκαλέσουν «νέα προβλήματα»

Οι κυρώσεις του ΟΗΕ σε βάρος του Ιράν, για μη τήρηση των δεσμεύσεων της Τεχεράνης σχετικά με το πυρηνικό της πρόγραμμα, τέθηκαν εκ νέου σε ισχύ, δέκα χρόνια μετά την άρση τους.

Σύνταξη
Κρυμμένο σε κοινή θέα: Το Mendelssohn Stradivarius του 1709 που εξαφανίστηκε από τη Ναζιστκή Γερμανία βρέθηκε στην Ιαπωνία
Μυστήριο 29.09.25

Κρυμμένο σε κοινή θέα: Το Mendelssohn Stradivarius του 1709 που εξαφανίστηκε από τη Ναζιστκή Γερμανία βρέθηκε στην Ιαπωνία

Ένα Stradivarius του 1709, που ανήκε στην οικογένεια Μέντελσον και θεωρούνταν κλεμμένο από τους Ναζί, εντοπίστηκε στην Ιαπωνία με άλλο όνομα, μετά από έρευνα που αποκάλυψε την αληθινή του ταυτότητα

Σύνταξη
Τζένιφερ Λόρενς στο Σαν Σεμπαστιάν: Αυτό που συμβαίνει στη Γάζα είναι ξεκάθαρα γενοκτονία
Βίντεο 29.09.25

Τζένιφερ Λόρενς στο Σαν Σεμπαστιάν: Αυτό που συμβαίνει στη Γάζα είναι ξεκάθαρα γενοκτονία

«Με στενοχωρεί η έλλειψη σεβασμού στον δημόσιο λόγο της αμερικανικής πολιτικής σήμερα και το πώς αυτό θα γίνει το ‘φυσιολογικό’ για τα παιδιά. Θα είναι φυσιολογικό ότι οι πολιτικοί λένε ψέματα», είπε η Τζένιφερ Λόρενς

Σύνταξη
Πάνος Ρούτσι: Εις το όνομα του πατρός
«Mέχρι τέλους» 29.09.25

Εις το όνομα του πατρός

Οι Αρχές αποφάσισαν να αποδεχθούν το ένα από τα δύο αιτήματα του Πάνου Ρούτσι. Την εκταφή για έλεγχο DNA. Το «μέχρι τέλους» του πατέρα συγκλονίζει και αφυπνίζει συνειδήσεις.

Στράτος Ιωακείμ
Στράτος Ιωακείμ
Συναλλαγές: Το γλωσσάρι της νέας οικονομίας: 10+1 νέες λέξεις που προκαλούν σύγχυση στην καθημερινότητα
Ψηφιακή εποχή 29.09.25

Το γλωσσάρι της νέας οικονομίας: 10+1 νέες λέξεις που προκαλούν σύγχυση στις καθημερινές συναλλαγές

Όλες οι συναλλαγές που γίνονται ψηφιακά καταλήγουν στην κίνηση φυσικού χρήματος μεταξύ των παρόχων συναλλαγών, των διατραπεζικών συστημάτων, των τραπεζών και των κεντρικών τραπεζών

Πέτρος Κωνσταντινίδης
Η επαγγελματική εκπαίδευση σε κρίση: Η ΕΕ ξεμένει από εκπαιδευτές – Γκρίζο το τοπίο στην Ελλάδα
Έρευνα CEDEFOP 29.09.25

Η επαγγελματική εκπαίδευση σε κρίση: Η ΕΕ ξεμένει από εκπαιδευτές – Γκρίζο το τοπίο στην Ελλάδα

Η επαγγελματική εκπαίδευση-κατάρτιση προβάλλεται ως το «φάρμακο» που θα αναβαθμίσει την ανταγωνιστικότητα της ΕΕ. Όμως το επάγγελμα του εκπαιδευτικού είναι βαθιά απαξιωμένο. Τι συμβαίνει στην Ελλάδα.

Αφροδίτη Τζιαντζή
Αφροδίτη Τζιαντζή
Quantum Ink: To «κβαντικό μελάνι» φέρνει τη νυχτερινή όραση της επόμενης γενιάς
Επιστημονικές & Τεχνολογικές Ειδήσεις 29.09.25

To «κβαντικό μελάνι» φέρνει τη νυχτερινή όραση της επόμενης γενιάς

Οι κατασκευαστές καμερών υπερύθρων αντιμετωπίζουν ένα αυξανόμενο πρόβλημα: Τα τοξικά βαρέα μέταλλα. Το «κβαντικό μελάνι» έρχεται να λύσει το πρόβλημα με οικολογικά φιλικούς κβαντικούς κρυστάλλους.

Σύνταξη
Όλα τα γκολ από τα παιχνίδια της Super League (vid)
Ποδόσφαιρο 28.09.25

Όλα τα γκολ από τα παιχνίδια της Super League (vid)

Δείτε τα γκολ και τις καλύτερες φάσεις από από τα έξι από τα επτά παιχνίδια της 5ης αγωνιστικής της Super League, τα οποία πραγματοποιήθηκαν το Σαββατοκύριακο.

Σύνταξη
«Κοινωνική λογοδοσία»: Το σίκουελ του Social Network φέρνει το μοχθηρό Facebook στο φως
Τοξικός αλγόριθμος 28.09.25

«Κοινωνική λογοδοσία»: Το σίκουελ του Social Network φέρνει το μοχθηρό Facebook στο φως

Δεκαπέντε χρόνια μετά τo Oσκαρικό The Social Network, ο σεναριογράφος Άαρον Σόρκιν επιστρέφει, αυτή τη φορά και ως σκηνοθέτης, για να υπογράψει τη συνέχεια της ταινίας για το σκοτεινό Facebook. Τίτλος της; The Social Reckoning (Η Κοινωνική Λογοδοσία)

Λουκάς Καρνής
Λουκάς Καρνής
Βρετανία: Ανεργία, εσωκομματικές έριδες στο Εργατικό Κόμμα, ρεκόρ αντιδημοτικότητας
Γολγοθάς για Στάρμερ 28.09.25

Βρετανία: Ανεργία, εσωκομματικές έριδες στο Εργατικό Κόμμα, ρεκόρ αντιδημοτικότητας

Αντιμέτωπος με σειρά προβλημάτων είναι ο Κιρ Στάρμερ, μόλις 15 μήνες από τότε που κέρδισε τις εκλογές στη Βρετανία, ενώ έχει ανοιχτό μέτωπο με την ακροδεξιά.

Σύνταξη
Τα εύσημα στον Παπασταύρου, ο αισιόδοξος Κοντόπουλος, το ρεκόρ της CrediaBank, οι πωλητές σε ΕΥΔΑΠ και Jumbo, οι πιστοί της AS Company, το «με τον ΣΕΒ» το ΕΒΕΠ

Τα εύσημα στον Παπασταύρου, ο αισιόδοξος Κοντόπουλος, το ρεκόρ της CrediaBank, οι πωλητές σε ΕΥΔΑΠ και Jumbo, οι πιστοί της AS Company, το «με τον ΣΕΒ» το ΕΒΕΠ

Αρκούδες σε «νυχτερινή περιπολία» στο Σέλι

Αρκούδες σε «νυχτερινή περιπολία» στο Σέλι

Μυστικά και παζάρια στον Λευκό Οίκο: Από τα χαμόγελα Τραμπ με Ερντογάν στα σκληρά διλήμματα

Μυστικά και παζάρια στον Λευκό Οίκο: Από τα χαμόγελα Τραμπ με Ερντογάν στα σκληρά διλήμματα

Έντομα σε κεχριμπάρι δίνουν μια εικόνα για τη ζωή στην υπερήπειρο Γκοντβάνα

Έντομα σε κεχριμπάρι δίνουν μια εικόνα για τη ζωή στην υπερήπειρο Γκοντβάνα

Μπαλκόνι ή κήπος; Αυτά είναι όλα όσα θα χρειαστείς για την δική σου όαση

Μπαλκόνι ή κήπος; Αυτά είναι όλα όσα θα χρειαστείς για την δική σου όαση

Ποια είναι η Ατίκα Μιρ, η 10χρονη Ινδή που γράφει ιστορία στην Formula 1

Ποια είναι η Ατίκα Μιρ, η 10χρονη Ινδή που γράφει ιστορία στην Formula 1

Micro-retirement: Γιατί το να μην δουλεύεις για λίγο, μπορεί να μη… «δουλέψει»;

Micro-retirement: Γιατί το να μην δουλεύεις για λίγο, μπορεί να μη… «δουλέψει»;

Παιδί: Πώς να το βοηθήσετε να διαχειριστεί το θυμό του;

Παιδί: Πώς να το βοηθήσετε να διαχειριστεί το θυμό του;

Μπέλα Χαντίντ: Η δύσκολη μάχη του σούπερ μόντελ με τη νόσο του Lyme

Μπέλα Χαντίντ: Η δύσκολη μάχη του σούπερ μόντελ με τη νόσο του Lyme

