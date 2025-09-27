Στα «Νέα Σαββατοκύριακο»: Το μαύρο κουτί της Νέας Υόρκης και της Ουάσιγκτον

Διαβάστε στα «Νέα Σαββατοκύριακο»:

Τα μυστήρια και οι απαντήσεις

Το μαύρο κουτί

…της Νέας Υόρκης

• Γιατί η Αγκυρα δεν ενημέρωσε εγκαίρως την Αθήνα για την αναβολή της συνάντησης Μητσοτάκη – Ερντογάν

• Ποιο ήταν το βασικό αγκάθι που προέκυψε ανάμεσα στις δύο πλευρές

…και της Ουάσιγκτον

• Η δεύτερη ανάγνωση της συνάντησης Τραμπ – Ερντογάν

• Τα δύο κλειδιά: Patriot και ρωσικό πετρέλαιο

Συνεντεύξεις

Αχμέτ Νταβούτογλου

Για το casus belli θα πρέπει και οι δύο πλευρές να δεσμευτούν στο τέλος των μονομερών επιβολών

Ζοζέπ Μπορέλ

Τα ευρωπαϊκά χρήματα είναι για τα κράτη – μέλη, όχι για την Τουρκία

=============

Διεργασίες

Το αίνιγμα Καρυστιανού και η λύση του

=============

Μαξίμου

Επιχείρηση «αμφίπλευρη διεύρυνση»

=============

Ελευθερία του λόγου

Καναρίνια στο ορυχείο οι κωμικοί

=============

Δικαιοσύνη

Πράσινο φως στην εκταφή του Ντ. Ρούτσι

=============

Στην Αθήνα

Ξεναγήσεις και σε νεκροταφεία

=============

Πολιτικά στέκια

Νέα στήλη

Η γωνία που έγραψε ιστορία

=============

