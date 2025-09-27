Στα «Νέα Σαββατοκύριακο»: Το μαύρο κουτί της Νέας Υόρκης και της Ουάσιγκτον
Τα μυστήρια και οι απαντήσεις • Γιατί η Αγκυρα δεν ενημέρωσε εγκαίρως την Αθήνα για την αναβολή της συνάντησης Μητσοτάκη - Ερντογάν • Η δεύτερη ανάγνωση της συνάντησης Τραμπ - Ερντογάν
- Νέες αποκαλύψεις για την απάτη της 62χρονης – Έλαβε και ενισχύσεις για γεωργική δραστηριότητα της μητέρας της
- Χτύπησε και έγδυσε τη σύντροφό του τη μέση της εθνικής οδού Αθηνών – Λαμίας
- Λαμία: Θύμα άγριας επίθεσης από τον γιο της έπεσε 80χρονη – Νόμισε ότι πείραξε τον σκύλο του
- ΟΗΕ: Περισσότερες από 150 εταιρείες έχουν δεσμούς με παράνομους ισραηλινούς οικισμούς
Διαβάστε στα «Νέα Σαββατοκύριακο»:
Τα μυστήρια και οι απαντήσεις
Το μαύρο κουτί
…της Νέας Υόρκης
• Γιατί η Αγκυρα δεν ενημέρωσε εγκαίρως την Αθήνα για την αναβολή της συνάντησης Μητσοτάκη – Ερντογάν
• Ποιο ήταν το βασικό αγκάθι που προέκυψε ανάμεσα στις δύο πλευρές
…και της Ουάσιγκτον
• Η δεύτερη ανάγνωση της συνάντησης Τραμπ – Ερντογάν
• Τα δύο κλειδιά: Patriot και ρωσικό πετρέλαιο
Συνεντεύξεις
Αχμέτ Νταβούτογλου
Για το casus belli θα πρέπει και οι δύο πλευρές να δεσμευτούν στο τέλος των μονομερών επιβολών
Ζοζέπ Μπορέλ
Τα ευρωπαϊκά χρήματα είναι για τα κράτη – μέλη, όχι για την Τουρκία
=============
Διεργασίες
Το αίνιγμα Καρυστιανού και η λύση του
=============
Μαξίμου
Επιχείρηση «αμφίπλευρη διεύρυνση»
=============
Ελευθερία του λόγου
Καναρίνια στο ορυχείο οι κωμικοί
=============
Δικαιοσύνη
Πράσινο φως στην εκταφή του Ντ. Ρούτσι
=============
Στην Αθήνα
Ξεναγήσεις και σε νεκροταφεία
=============
Πολιτικά στέκια
Νέα στήλη
Η γωνία που έγραψε ιστορία
=============
ΚΑΙ ΔΩΡΕΑΝ ΜΑΖΙ ΜΕ «ΤΑ ΝΕΑ ΣΑΒΒΑΤΟΚΥΡΙΑΚΟ»
Οι «Ιστορίες» για τα Ελληνικά κόμικς και
Αφιέρωμα στα 100 χρόνια του Κώστα Μητρόπουλου
- Μέσω φαρμακείων το 70% των φαρμάκων σοβαρών παθήσεων του ΕΟΠΥΥ
- Ο βασιλιάς Κάρολος Γ’ θα πραγματοποιήσει επίσημη επίσκεψη στο Βατικανό
- Μεξικό: Χωρίς ηλεκτρικό ρεύμα 2,3 εκατομμύρια άνθρωποι – Χάος στους δρόμους του Κανκούν
- Δυτική Οχθη: Συγκροτήθηκε συνασπισμός κρατών για την οικονομική στήριξη της Παλαιστινιακής Αρχής
- Ο Τραμπ ζητά από τη Microsoft την απόλυση της Μόνακο, υφυπουργού Δικαιοσύνης του Μπάιντεν
- Το Ιράν «δεν θα αποχωρήσει από τη Συνθήκη για τη Μη Διάδοση των Πυρηνικών Οπλων»
Ακολουθήστε το in.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις