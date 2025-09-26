Παρασκευή 26 Σεπτεμβρίου 2025
Home On από την Generali: Μια προσωπική ιστορία για την αξία που έχει η ασφάλεια σπιτιού
Τα Νέα της Αγοράς 26 Σεπτεμβρίου 2025 | 12:00

Home On από την Generali: Μια προσωπική ιστορία για την αξία που έχει η ασφάλεια σπιτιού

Επειδή ένα σπίτι δεν είναι απλώς τέσσερις τοίχοι.

Σύνταξη
Ακρόαση άρθρου
A
A
Vita.gr
Spotlight

Σπίτι μου, σπιτάκι μου. Το δικό μας λιμάνι. Εκεί που ξαποσταίνουμε, ο χώρος όπου αναπνέουμε, γελάμε, ζούμε με τους αγαπημένους μας και δημιουργούμε μοναδικές αναμνήσεις. Είναι το μέρος όπου νιώθουμε ασφάλεια και ζεστασιά. Τι συμβαίνει όμως όταν αυτή η συνθήκη διαταράσσεται ξαφνικά;

Η πρώτη αντίδραση των περισσοτέρων είναι ένας μικρός πανικός που συνοδεύεται από διάφορα τηλέφωνα προς πάσα κατεύθυνση.

Αλλά ας τα πάρουμε τα πράγματα από την αρχή.

Πριν από μερικούς μήνες, συνέβη μια διαρροή νερού, που όπως ήταν αναμενόμενο έφερε αναστάτωση στο σπίτι μας. Ο τοίχος του σαλονιού γέμισε υγρασία, το πάτωμα πλημμύρισε και η κουζίνα με τις ηλεκτρικές συσκευές κινδύνευε. Η ανησυχία μου ήταν μεγάλη: Τι πρέπει να κάνω; Με ποια σειρά; Πώς θα αντιμετωπίσω το κόστος της επισκευής; Πού θα βρω άμεση τεχνική βοήθεια;

Μέσα στις χιλιάδες σκέψεις και πληροφορίες που με βομβάρδιζαν από παντού, θυμήθηκα ότι τον προηγούμενο χρόνο είχα κάνει ασφάλεια σπιτιού στην Generali. Μια κλήση στον σύμβουλό μου, και όλα ξαφνικά άλλαξαν.

Ο ασφαλιστής μου, ο Γιώργος Κ., ήταν εκεί από την πρώτη στιγμή, όπως είναι σε κάθε ασφαλιστικό ζήτημα που μου προκύπτει. Με τον Γιώργο όλα αυτά τα χρόνια έχουμε δημιουργήσει μία ουσιαστική σχέση εμπιστοσύνης, γιατί δεν είναι απλώς ένας επαγγελματίας που επεξεργάζεται ένα αίτημα – είναι ένας έμπειρος σύμβουλος που με καθοδηγεί κάθε φορά με ψυχραιμία και επαγγελματισμό.

Με το πρόγραμμα Home On, είχα και έχω άμεση υποστήριξη, που σημαίνει ότι πολύ γρήγορα, ένας εξειδικευμένος συνεργάτης της εταιρίας ήταν στο σπίτι μου για να αξιολογήσει τη ζημιά και να προτείνει λύσεις. Επιπλέον, είχα ολοκληρωμένη κάλυψη, καθότι η Generali κάλυψε όχι μόνο την επισκευή του τοίχου και του πατώματος, αλλά και τις ηλεκτρικές συσκευές, Να σημειώσω, δε,  ότι ο Γιώργος με ενημέρωνε σε κάθε βήμα, εξηγώντας μου τις διαδικασίες και απαντώντας σε όλες μου τις απορίες.

Αυτή η εμπειρία, προσωποποιημένης εξυπηρέτησης μου θύμισε για άλλη μία φορά κάτι πολύ σημαντικό: Μια ασφάλεια σπιτιού δεν είναι απλώς ένα συμβόλαιο, ούτε κάτι που εξαντλείται στην κάλυψη των υλικών ζημιών. Είναι η αίσθηση ότι δεν είσαι μόνος σου στη δύσκολη στιγμή, αλλά απεναντίας έχεις κάποιον να σε στηρίξει κάθε φορά που τον χρειάζεσαι.

Αυτό που προσφέρει η Generali, με το εξειδικευμένο δίκτυο συμβούλων της και τα ολοκληρωμένα προγράμματα, όπως το Home On, είναι η σιγουριά ότι έχεις ένα σταθερό σύμμαχο σε αυτή τη δοκιμασία, επιβεβαιώνοντας την αξία του ως δια βίου συνοδοιπόρου.

Γιατί επέλεξα τη Generali για την ασφάλεια κατοικίας

Το πρόγραμμα Home On της Generali δεν είναι απλώς μια τυπική ασφαλιστική κάλυψη. Είναι ένα ολοκληρωμένο πρόγραμμα που έχει σχεδιαστεί για να προσφέρει ηρεμία και ασφάλεια για το σπίτι, προσαρμοσμένο στις μοναδικές μας ανάγκες. Επειδή το σπίτι είναι το σταθερό μας σημείο, κάτι που γνωρίζει καλά η Generali, το πρόγραμμα Home On είναι έτσι δομημένο ώστε να έχει πάντα στο κέντρο τον άνθρωπο, προσφέροντας όχι μόνο κάλυψη κινδύνων, αλλά και μία πληθώρα υπηρεσιών που κάνουν τη διαφορά στην καθημερινότητά μας.

Ένα από τα βασικά πλεονεκτήματα του Home On είναι η 24ωρη τεχνική υποστήριξη για κάθε έκτακτη ανάγκη, από μία διαρροή νερού μέχρι ηλεκτρικά προβλήματα. Αυτό σημαίνει ότι, ανεξάρτητα από την ώρα ή την ημέρα, μπορούμε να έχουμε άμεση βοήθεια από εξειδικευμένους τεχνικούς, εξασφαλίζοντας την ταχεία αποκατάσταση οποιασδήποτε ζημιάς έχει προκύψει.

Η Generali έχει φροντίσει άλλωστε ώστε η διαδικασία αποκατάστασης να είναι όσο το δυνατόν πιο απλή και άμεση, προσφέροντας υπηρεσίες όπως η online πραγματογνωμοσύνη και το on the spot payment. Τι σημαίνει αυτό; Σημαίνει πως, σε περίπτωση ζημιάς, η εκτίμηση μπορεί να γίνει γρήγορα και αποτελεσματικά μέσω βιντεοκλήσης, και η πληρωμή των εξόδων αποκατάστασης μέχρι 2.500€ να γίνει απευθείας από την Generali προς τον πελάτη.

Επιπλέον, το Home On προσφέρει προσαρμοσμένες καλύψεις ανάλογα με τις ανάγκες του σπιτιού μας και ανεξάρτητα από το αν το σπίτι είναι διαμέρισμα, μονοκατοικία ή εξοχικό. Για κάθε περίπτωση υπάρχουν επιλογές που καλύπτουν κάθε πιθανό σενάριο, όπως ζημιές από φωτιά, πλημμύρα, κλοπή, θραύση κρυστάλλων και πολλά άλλα που μπορεί να μας τύχουν. Η δυνατότητα να έχουμε ένα συμβόλαιο για ασφάλεια σπιτιού στα μέτρα μας λοιπόν εξασφαλίζει ότι πληρώνουμε μόνο για ό,τι πραγματικά χρειαζόμαστε, αποφεύγοντας περιττά έξοδα.

Ένα ακόμα σημαντικό κίνητρο για την επιλογή του Home On είναι η μείωση του ΕΝΦΙΑ έως 20%, ειδικά για όσους επιλέγουν προστασίες για σεισμό και φυσικές καταστροφές. Αυτό το σημαντικό οικονομικό όφελος, σε συνδυασμό με την πλήρη κάλυψη σε περίπτωση ακραίων καιρικών φαινομένων ή σεισμικής δραστηριότητας, προσφέρει ένα διπλό πλεονέκτημα: ασφάλεια και οικονομία. Αξίες που στις ημέρες μας έχουν αναβαθμιστεί σημαντικά.

Επιπροσθέτως, η πρόσβαση σε ψηφιακές υπηρεσίες κάνει για όλους μας τη διαχείριση της ασφάλισης πιο εύκολη από ποτέ. Μέσω της εφαρμογής My Generali, έχουμε ανά πάσα στιγμή πλήρη εικόνα του ασφαλιστηρίου μας, μπορούμε να πραγματοποιήσουμε πληρωμές, και φυσικά να επικοινωνήσουμε άμεσα με τον ασφαλιστικό μας σύμβουλο. Και όλα αυτά, με λίγα μόνο κλικ από το κινητό μας, από όπου κι αν βρισκόμαστε.

Για όλα αυτά:  Μάθε περισσότερα εδώ!

Ο ρόλος του ασφαλιστή: Ο άνθρωπος μας στα δύσκολα

Επειδή το καλύτερο σχολείο είναι η ίδια η ζωή, αυτό που με δίδαξε αυτή η περιπέτεια είναι ότι η πραγματική αξία σε αυτήν την ασφάλεια σπιτιού δεν κρύβεται στα γραπτά του συμβολαίου, αλλά στη σχέση που χτίζεις με τον σύμβουλό σου. Ο ανθρώπινος παράγοντας άλλωστε είναι που κάνει τη Generali να ξεχωρίζει.

Για αυτό οι 3.500+ εξειδικευμένοι σύμβουλοι της Generali δεν είναι απλώς πωλητές αλλά επαγγελματίες που:

-Ακούνε τις ανάγκες μας και προτείνουν τις καλύτερες λύσεις.

– Μας καθοδηγούν σε κάθε βήμα, από την επιλογή του προγράμματος μέχρι την εξυπηρέτηση μιας ζημιάς.

– Είναι δίπλα μας σε κάθε φάση της ζωής μας, προσαρμόζοντας την κάλυψη  ανάλογα με τις αλλαγές που συμβαίνουν.

Για μένα, ο Γιώργος δεν ήταν, ούτε είναι απλώς «ο ασφαλιστής μου». Ήταν αυτός που μου έδειξε ότι η Generali δεν πουλάει ασφάλειες αλλά χτίζει σχέσεις εμπιστοσύνης.

Σε μια εποχή όπου οι περισσότερες εταιρείες επενδύουν μόνο στην τεχνολογία, η Generali καταφέρνει να βρει την τέλεια ισορροπία, επενδύοντας σε καινοτόμα εργαλεία παράλληλα με την ουσιαστική ανθρώπινη επαφή. Και το Home On είναι το τέλειο παράδειγμα αυτού. Είναι το είδος της ασφάλειας που δεν χρειάζεται να δοκιμάσεις για να εκτιμήσεις, αλλά όταν τη χρειαστείς, αντιλαμβάνεσαι την πραγματική της αξία.

Κάνε μία πραγματική επένδυση τώρα: Ασφάλεια σπιτιού που νιώθεις

Οπότε, αν και η ζωή είναι απρόβλεπτη, η προστασία του σπιτιού μας δεν θα πρέπει να είναι. Η εμπειρία μου με πρόγραμμα Home On της Generali μου έδειξε ότι η αληθινή αξία μιας ασφάλισης μετριέται από την υποστήριξη που σου προσφέρει όταν περισσότερο τη χρειάζεσαι.

Σήμερα, το σπίτι μας έχει επισκευαστεί πλήρως και η ζωή μας έχει επιστρέψει στους κανονικούς της ρυθμούς. Αυτό είναι το αποτέλεσμα δύο πραγμάτων: της πρόνοιας -με τη μορφή ενός άρτιου ασφαλιστικού προγράμματος- και της επιλογή ενός αξιόπιστου ασφαλιστικού συνεργάτη, όπως είναι η Generali με τους συμβούλους της, που μπορούν να κάνουν τη διαφορά όταν η ανάγκη το απαιτεί.

Αν ψάχνετε μια ασφάλεια σπιτιού που δεν είναι απλώς ένα έγγραφο, αλλά μια υπόσχεση ασφάλειας και ηρεμίας, η Generali είναι η καλύτερη επιλογή. Μάθε περισσότερα εδώ!

Γιατί να επιλέξω Generali

Η απάντηση βρίσκεται στη μεγάλη και ιστορική εμπειρία, την προσωπική προσέγγιση και την αδιάκοπη δέσμευσή της προς τους ασφαλισμένους της.

Με 190 χρόνια εμπειρίας στην παγκόσμια ασφαλιστική αγορά, η Generali εγγυάται όχι μόνο σταθερότητα και αξιοπιστία, αλλά και μια αδιαμφισβήτητη τεχνογνωσία στην πρόβλεψη και διαχείριση κινδύνων. Μέσα από σχεδόν δύο αιώνες λειτουργίας, έχει δει τον κόσμο να αλλάζει και έχει μάθει να προσαρμόζεται, να καινοτομεί και να βρίσκεται πάντα ένα βήμα μπροστά, προσφέροντας λύσεις που ανταποκρίνονται στις πραγματικές ανάγκες των ανθρώπων.

Ωστόσο, αυτό που κάνει τη Generali να ξεχωρίζει είναι η έμφαση στην προσωπική σχέση με εξειδικευμένους συμβούλους, καθότι δεν πιστεύει σε μία απρόσωπη εξυπηρέτηση, για αυτό και συνεχώς επενδύει στο ανθρώπινο δυναμικό της, που είναι έτοιμο να ακούσει τις δικές μας ανάγκες.

Η άριστη εξυπηρέτηση και οι άμεσες επεμβάσεις σε κάθε ανάγκη αποτελούν τη δέσμευση της Generali, διασφαλίζοντας ότι θα λάβουμε την καλύτερη δυνατή υποστήριξη, τη στιγμή ακριβώς που τη χρειαζόμαστε.

Με προγράμματα όπως το Home On, η Generali προσφέρει ολοκληρωμένες λύσεις που ξεπερνούν όπως είδαμε τις τυπικές καλύψεις. Άλλωστε, όταν πρόκειται για την ασφάλεια, θα πρέπει να έχουμε την καλύτερη, γιατί το σπίτι μας αξίζει κάθε φροντίδα και προστασία, καθώς αποτελεί το καταφύγιό μας.

Η εμπειρία μας απέδειξε ότι η Generali είναι πράγματι όλα τα παραπάνω, πάντα δίπλα μας, σε κάθε βήμα. Δεν αρκείται σε προωθητικά σλόγκαν, αλλά δημιουργεί μια πραγματικότητα και αίσθηση ασφάλειας που βιώσαμε στην πιο δύσκολη στιγμή. Η σιγουριά που μας προσέφερε η ασφάλεια κατοικίας και η ανθρώπινη υποστήριξη του συμβούλου μας ήταν ανεκτίμητες.

Η Generali είναι πράγματι ο Lifetime Partner που μας προσφέρει ασφάλεια, σιγουριά και αυτοπεποίθηση για να ζήσουμε τη ζωή μας στο έπακρο, χωρίς άγχος παρά μόνο με απόλαυση.

Επικοινωνήστε με έναν σύμβουλο Generali σήμερα και βρείτε την ιδανική ασφάλιση για εσάς και την οικογένειά σας!

Μάθε περισσότερα και για τις υπόλοιπες ασφαλιστικές λύσεις της Generali. Ανακαλύψτε σήμερα πώς μπορείτε να διαμορφώσετε το ασφαλιστικό σας αύριο, με την υποστήριξη ενός αξιόπιστου και αφοσιωμένου συνεργάτη.

Ηλεκτρισμός
Καλώδιο Ελλάδας – Κύπρου: Νέα συνάντηση υπό τη σκιά των δηλώσεων Ερντογάν

Καλώδιο Ελλάδας – Κύπρου: Νέα συνάντηση υπό τη σκιά των δηλώσεων Ερντογάν

Business
Ελευθέριος Βενιζέλος: Στο… slow down των ελεγκτών αποδίδονται οι καθυστερήσεις των πτήσεων

Ελευθέριος Βενιζέλος: Στο… slow down των ελεγκτών αποδίδονται οι καθυστερήσεις των πτήσεων

inWellness
Παίζει ρόλο 26.09.25

Έρευνα: Το πρωινό είναι και θέμα timing

Όσο σημαντικό είναι το τι τρως για πρωινό, άλλο τόσο σημαντική είναι και η ώρα. Αυτό, τουλάχιστον, έδειξε μια νέα μελέτη.

Σύνταξη
inTown
Τα Νέα της Αγοράς
Μουσείο Τηλεπικοινωνιών Ομίλου ΟΤΕ: Προσκαλεί μικρούς και μεγάλους σε ένα διαδραστικό «ταξίδι» μάθησης, φαντασίας και καινοτομίας
Τα Νέα της Αγοράς 26.09.25

Μουσείο Τηλεπικοινωνιών Ομίλου ΟΤΕ: Προσκαλεί μικρούς και μεγάλους σε ένα διαδραστικό «ταξίδι» μάθησης, φαντασίας και καινοτομίας

Έως τον Μάιο του 2026 προσφέρει περισσότερα από 300 δωρεάν εκπαιδευτικά προγράμματα για παιδιά, εκπαιδευτικούς, οικογένειες, για ειδικά σχολεία και ομάδες.

Σύνταξη
Ασπίδα για τη δημόσια υγεία το έργο της ΕΝΔΙΑΛΕ
Περιβάλλον 26.09.25

Ασπίδα για τη δημόσια υγεία το έργο της ΕΝΔΙΑΛΕ

Στις 26 Σεπτεμβρίου, Παγκόσμια Ημέρα Περιβαλλοντικής Υγείας, η ενημέρωση και η πρόληψη έρχονται να μας θυμίσουν ότι καθαρό περιβάλλον σημαίνει λιγότεροι κίνδυνοι για την υγεία όλων μας.

Σύνταξη
Eurolife FFH: 3ος κύκλος εκπαίδευσης για στελέχη ασφαλιστικής διαμεσολάβησης στη Βόρεια Ελλάδα
Τα Νέα της Αγοράς 25.09.25

Eurolife FFH: 3ος κύκλος εκπαίδευσης για στελέχη ασφαλιστικής διαμεσολάβησης στη Βόρεια Ελλάδα

Μια πρωτοβουλία-ορόσημο για τον ασφαλιστικό κλάδο υλοποιείται για άλλη μια χρονιά στη Θεσσαλονίκη, με την ακαδημαϊκή υπογραφή του Πανεπιστημίου Πειραιώς.

Σύνταξη
Η Stoiximan και ο Ολυμπιακός συνεχίζουν μαζί μέχρι το 2028
Τα Νέα της Αγοράς 24.09.25

Η Stoiximan και ο Ολυμπιακός συνεχίζουν μαζί μέχρι το 2028

Για τα επόμενα τρία χρόνια, η Stoiximan θα παραμείνει ο Κεντρικός Χορηγός στη φανέλα του Ολυμπιακού, σηματοδοτώντας τη συνέχιση μιας στρατηγικής συνεργασίας που ξεπερνά τα όρια του γηπέδου.

Σύνταξη
Τα Νέα της Αγοράς 26.09.25

