Οι πιο σύντομες ευρωπαϊκές εκδρομές της ιστορίας

Στο μυαλό των φιλάθλων οι ευρωπαϊκές διοργανώσεις συνδέονται συχνά με μεγάλες μετακινήσεις, πολύωρα ταξίδια και εξαντλητικές εκδρομές με αεροπλάνο, τρένο ή λεωφορείο. Για να σταθείς δίπλα στην ομάδα σου, συνήθως χρειάζεται χρόνος, χρήμα και υπομονή. Ωστόσο, υπάρχουν περιπτώσεις όπου η εκτός έδρας αναμέτρηση μοιάζει περισσότερο με μια γρήγορη απόδραση της Κυριακής. Σύντομες διαδρομές, ελάχιστα χιλιόμετρα και μια αίσθηση… τοπικού ντέρμπι σε ευρωπαϊκή σκηνή.

Η πιο χαρακτηριστική περίπτωση της φετινής σεζόν στο Europa League είναι το Φράιμπουργκ–Βασιλεία (νίκησαν 2-1 οι Γερμανοί για την πρεμιέρα της διοργάνωσης). Για τους φίλους της ελβετικής ομάδας, η μετακίνηση θύμισε περισσότερο εκδρομή στο γειτονικό χωριό παρά ευρωπαϊκό ταξίδι. Η απόσταση ανάμεσα στις δύο πόλεις είναι μόλις 53 χιλιόμετρα σε ευθεία γραμμή, που μεταφράζονται σε 40 λεπτά με το τρένο ή σε λιγότερο από μία ώρα με το αυτοκίνητο.

Ένα ταξίδι τόσο σύντομο, που σχεδόν δεν προλαβαίνεις να κλείσεις τα μάτια πριν φτάσεις στον προορισμό σου. Για πολλούς, αυτό είναι και το μεγαλύτερο κομμάτι της γοητείας του ευρωπαϊκού ποδοσφαίρου: ότι μπορεί να ενώνει χώρες και πόλεις με τρόπους που ξεπερνούν τα σύνορα και τα γεωγραφικά εμπόδια.

Φυσικά, η άλλη όψη του νομίσματος είναι οι… κοπιαστικές αποστολές. Το πιο χαρακτηριστικό παράδειγμα φέτος ανήκει στην Κάιρατ του Καζακστάν, η οποία χρειάστηκε να διανύσει περίπου 6.900 χιλιόμετρα και να πετάξει σχεδόν εννέα ώρες για να βρεθεί στη Λισαβόνα, όπου την περίμενε η Σπόρτινγκ (4-1 ήττα για την ομάδα του Αλμάτι στην Λισαβόνα στην πρώτη μέρα του Τσάμπιονς Λιγκ). Μια πραγματική «οδύσσεια» που δείχνει τη γεωγραφική ανομοιογένεια των ευρωπαϊκών διοργανώσεων, αλλά και την πρόκληση για παίκτες και φιλάθλους που θέλουν να βρεθούν κοντά στην ομάδα τους.

Στην κατηγορία των πιο σύντομων αποστάσεων, πίσω από το Φράιμπουργκ–Βασιλεία ακολουθεί η αναμέτρηση Ντρίτα–Σκεντίγια στο Conference League. Μόλις 62 χιλιόμετρα χωρίζουν το Γκίλαν, στο Κόσοβο, από το Τέτοβο, στη Βόρεια Μακεδονία. Για τους φιλάθλους των δύο ομάδων, η εκτός έδρας μετακίνηση στις 27/11 θα μοιάζει περισσότερο με γειτονική επίσκεψη παρά με διεθνές ταξίδι.

Ανάλογη περίπτωση και στο Champions League, όπου η Ουνιόν Σεν Ζιλουάζ χρειάστηκε να ταξιδέψει μόνο 106 χιλιόμετρα για να βρεθεί στο Αϊντχόφεν και να ζήσει (και να νικήσει 3-1) στο ιστορικό ντεμπούτο της στη διοργάνωση απέναντι στην PSV. Στην επόμενη αγωνιστική μάλιστα, οι Ολλανδοί θα έχουν τη δική τους «μίνι» μετακίνηση, αφού το Αϊντχόφεν απέχει μόλις 115 χιλιόμετρα από το Λεβερκούζεν.

Στην πρώτη πεντάδα των «light» ταξιδιών μπαίνουν επίσης η αναμέτρηση Ριέκα–Τσέλιε (119,8 χλμ., Conference League) και το Ουτρέχτη–Γκενκ (127,8 χλμ.). Για τις ιταλικές ομάδες, η πιο βολική περίπτωση είναι εκείνη της Γιουβέντους, η οποία θα κλείσει τη League Phase του Champions League στο Πριγκιπάτο του Μονακό, σε απόσταση μόλις 154,7 χιλιομέτρων από το Τορίνο.

Στην ιστορία των διοργανώσεων, πάντως, το απόλυτο ρεκόρ παραμένει το Μάλμε–Κοπεγχάγη. Οι δύο σκανδιναβικές πόλεις απέχουν μόλις 41 χιλιόμετρα, συνδεδεμένες με τη γέφυρα του Όρεσουντ. Ένα ταξίδι που μπορεί να γίνει σε λίγα λεπτά, ακόμη και με ποδήλατο, και το οποίο δείχνει με τον πιο απλό τρόπο πώς η γεωγραφία μπορεί να μετατρέψει την Ευρώπη σε μια μεγάλη, ενιαία γειτονιά ποδοσφαίρου.

Τελικά, είτε πρόκειται για μια εξαντλητική πτήση 9 ωρών είτε για μια βόλτα μισής ώρας με το τρένο, οι ευρωπαϊκές διοργανώσεις δεν παύουν να προσφέρουν στον φίλαθλο εκείνο το μοναδικό αίσθημα περιπέτειας. Άλλοτε ένα ταξίδι ζωής, άλλοτε μια απλή βόλτα με το σκουφί και το κασκόλ. Και σε αυτό ακριβώς κρύβεται η μαγεία τους.