Οι πιο σύντομες ευρωπαϊκές εκδρομές της ιστορίας

Πέμπτη 25 Σεπτεμβρίου 2025
Σημαντική είδηση:
25.09.2025 | 14:26
Έκρηξη αυτοκινήτου στο Τελ Αβίβ – Αναφορές για τραυματίες
Σημαντική είδηση:
25.09.2025 | 14:02
Ηγουμενίτσα: Νεκρός ο 11χρονος μαθητής που παρασύρθηκε από αυτοκίνητο
Europa League 25 Σεπτεμβρίου 2025 | 12:38

Όταν η εκτός έδρας αναμέτρηση θυμίζει… βόλτα στην παραλία

Γιώργος Μαζιάς
Γιώργος Μαζιάς
Πρωινό στην ώρα του – Το απρόσμενο «κλειδί» για μακροζωία

Πρωινό στην ώρα του – Το απρόσμενο «κλειδί» για μακροζωία

Spotlight

Στο μυαλό των φιλάθλων οι ευρωπαϊκές διοργανώσεις συνδέονται συχνά με μεγάλες μετακινήσεις, πολύωρα ταξίδια και εξαντλητικές εκδρομές με αεροπλάνο, τρένο ή λεωφορείο. Για να σταθείς δίπλα στην ομάδα σου, συνήθως χρειάζεται χρόνος, χρήμα και υπομονή. Ωστόσο, υπάρχουν περιπτώσεις όπου η εκτός έδρας αναμέτρηση μοιάζει περισσότερο με μια γρήγορη απόδραση της Κυριακής. Σύντομες διαδρομές, ελάχιστα χιλιόμετρα και μια αίσθηση… τοπικού ντέρμπι σε ευρωπαϊκή σκηνή.

Η πιο χαρακτηριστική περίπτωση της φετινής σεζόν στο Europa League είναι το Φράιμπουργκ–Βασιλεία (νίκησαν 2-1 οι Γερμανοί για την πρεμιέρα της διοργάνωσης). Για τους φίλους της ελβετικής ομάδας, η μετακίνηση θύμισε περισσότερο εκδρομή στο γειτονικό χωριό παρά ευρωπαϊκό ταξίδι. Η απόσταση ανάμεσα στις δύο πόλεις είναι μόλις 53 χιλιόμετρα σε ευθεία γραμμή, που μεταφράζονται σε 40 λεπτά με το τρένο ή σε λιγότερο από μία ώρα με το αυτοκίνητο.

Ένα ταξίδι τόσο σύντομο, που σχεδόν δεν προλαβαίνεις να κλείσεις τα μάτια πριν φτάσεις στον προορισμό σου. Για πολλούς, αυτό είναι και το μεγαλύτερο κομμάτι της γοητείας του ευρωπαϊκού ποδοσφαίρου: ότι μπορεί να ενώνει χώρες και πόλεις με τρόπους που ξεπερνούν τα σύνορα και τα γεωγραφικά εμπόδια.

Φυσικά, η άλλη όψη του νομίσματος είναι οι… κοπιαστικές αποστολές. Το πιο χαρακτηριστικό παράδειγμα φέτος ανήκει στην Κάιρατ του Καζακστάν, η οποία χρειάστηκε να διανύσει περίπου 6.900 χιλιόμετρα και να πετάξει σχεδόν εννέα ώρες για να βρεθεί στη Λισαβόνα, όπου την περίμενε η Σπόρτινγκ (4-1 ήττα για την ομάδα του Αλμάτι στην Λισαβόνα στην πρώτη μέρα του Τσάμπιονς Λιγκ). Μια πραγματική «οδύσσεια» που δείχνει τη γεωγραφική ανομοιογένεια των ευρωπαϊκών διοργανώσεων, αλλά και την πρόκληση για παίκτες και φιλάθλους που θέλουν να βρεθούν κοντά στην ομάδα τους.

Στην κατηγορία των πιο σύντομων αποστάσεων, πίσω από το Φράιμπουργκ–Βασιλεία ακολουθεί η αναμέτρηση Ντρίτα–Σκεντίγια στο Conference League. Μόλις 62 χιλιόμετρα χωρίζουν το Γκίλαν, στο Κόσοβο, από το Τέτοβο, στη Βόρεια Μακεδονία. Για τους φιλάθλους των δύο ομάδων, η εκτός έδρας μετακίνηση στις 27/11 θα μοιάζει περισσότερο με γειτονική επίσκεψη παρά με διεθνές ταξίδι.

Ανάλογη περίπτωση και στο Champions League, όπου η Ουνιόν Σεν Ζιλουάζ χρειάστηκε να ταξιδέψει μόνο 106 χιλιόμετρα για να βρεθεί στο Αϊντχόφεν και να ζήσει (και να νικήσει 3-1) στο ιστορικό ντεμπούτο της στη διοργάνωση απέναντι στην PSV. Στην επόμενη αγωνιστική μάλιστα, οι Ολλανδοί θα έχουν τη δική τους «μίνι» μετακίνηση, αφού το Αϊντχόφεν απέχει μόλις 115 χιλιόμετρα από το Λεβερκούζεν.

Στην πρώτη πεντάδα των «light» ταξιδιών μπαίνουν επίσης η αναμέτρηση Ριέκα–Τσέλιε (119,8 χλμ., Conference League) και το Ουτρέχτη–Γκενκ (127,8 χλμ.). Για τις ιταλικές ομάδες, η πιο βολική περίπτωση είναι εκείνη της Γιουβέντους, η οποία θα κλείσει τη League Phase του Champions League στο Πριγκιπάτο του Μονακό, σε απόσταση μόλις 154,7 χιλιομέτρων από το Τορίνο.

Στην ιστορία των διοργανώσεων, πάντως, το απόλυτο ρεκόρ παραμένει το Μάλμε–Κοπεγχάγη. Οι δύο σκανδιναβικές πόλεις απέχουν μόλις 41 χιλιόμετρα, συνδεδεμένες με τη γέφυρα του Όρεσουντ. Ένα ταξίδι που μπορεί να γίνει σε λίγα λεπτά, ακόμη και με ποδήλατο, και το οποίο δείχνει με τον πιο απλό τρόπο πώς η γεωγραφία μπορεί να μετατρέψει την Ευρώπη σε μια μεγάλη, ενιαία γειτονιά ποδοσφαίρου.

Τελικά, είτε πρόκειται για μια εξαντλητική πτήση 9 ωρών είτε για μια βόλτα μισής ώρας με το τρένο, οι ευρωπαϊκές διοργανώσεις δεν παύουν να προσφέρουν στον φίλαθλο εκείνο το μοναδικό αίσθημα περιπέτειας. Άλλοτε ένα ταξίδι ζωής, άλλοτε μια απλή βόλτα με το σκουφί και το κασκόλ. Και σε αυτό ακριβώς κρύβεται η μαγεία τους.

Βιομηχανία
Βιομηχανία: Πυρά για ενεργειακό κόστος και εχθρικό κλίμα στις μεγάλες επιχειρήσεις

Βιομηχανία: Πυρά για ενεργειακό κόστος και εχθρικό κλίμα στις μεγάλες επιχειρήσεις

Business
Alter Ego Media: Σημαντική οργανική ανάπτυξη το α’ εξάμηνο του 2025

Alter Ego Media: Σημαντική οργανική ανάπτυξη το α’ εξάμηνο του 2025

inWellness
inTown
inTickets 23.09.25

«Η ομολογία της 4ης Ιανουαρίου» έρχεται στο Μικρό Γκλόρια - Είσαι έτοιμος να αποφασίσεις την ετυμηγορία;

Η Ομολογία της 4ης Ιανουαρίου είναι ένα θεατρικό δικαστικό δράμα, βασισμένο σε πραγματικά γεγονότα και εμπνευσμένο από το μυθιστόρημα του Thomas Hardy Η Τες των Ντ’ Έρμπερβιλ. Έρχεται στο θέατρο Μικρό Γκλόρια.

Σύνταξη
Super League 25.09.25

Ο ρόλος του Φράνκο Μπαλντίνι στον Παναθηναϊκό και πότε θα δείξει έργο

Ο Φράνκο Μπαλντίνι δραστηριοποιείται εδώ και μία δεκαετία στην παροχή συμβουλών σε ποδοσφαιρικές ομάδες και ανάλογη θα είναι η συνεργασία του με τον Γιάννη Αλαφούζο.

Χαράλαμπος Τσιμπίδας
Χαράλαμπος Τσιμπίδας
LIVE: Μπέτις – Νότιγχαμ Φόρεστ
Europa League 24.09.25

LIVE: Μπέτις – Νότιγχαμ Φόρεστ

LIVE: Μπέτις – Νότιγχαμ Φόρεστ. Παρακολουθήστε live στις 22:00 την αναμέτρηση Μπέτις – Νότιγχαμ Φόρεστ, για την 1η αγωνιστική της League Phase του Europa League. Τηλεοπτική κάλυψη από Cosmote Sports 3.

Σύνταξη
Ξύπνησε αργά ο ΠΑΟΚ, τον γλίτωσε ο Παβλένκα (vid)
Europa League 24.09.25

Ξύπνησε αργά ο ΠΑΟΚ, τον γλίτωσε ο Παβλένκα (vid)

Ο Τσέχος ήταν για μια ακόμη φορά ο MVP του ΠΑΟΚ που ανέβηκε μετά το 65’, όμως έμεινε στο 0-0 με τη Μακάμπι. Ο ΠΑΟΚ είχε δοκάρι στο 70’ με τον Καμαρά της Μακάμπι και έχασε δυο κλασικές ευκαιρίες στο τέλος.

Σύνταξη
Έχετε έντονο στρες; Ισως φταίει το ότι… δεν πίνετε αρκετό νερό
Νερό, νερό, νερό 25.09.25

Πώς η αφυδάτωση μπορεί να προκαλέσει στρες και αλυσιδωτά προβλήματα υγείας

Tα αφυδατωμένα άτομα εμφανίζουν επίπεδα της ορμόνης του στρες κορτιζόλης αυξημένα κατά περισσότερο από 50% σε καταστάσεις στρες, γεγονός που αυξάνει τον κίνδυνο σοβαρών προβλημάτων υγείας.

Θεοδώρα Ν. Τσώλη
Την επανίδρυση του πανεπιστημίου Στερεάς Ελλάδας ζητάει το δημοτικό συμβούλιο Λαμιέων
Εκπαίδευση 25.09.25

Την επανίδρυση του πανεπιστημίου Στερεάς Ελλάδας ζητάει το δημοτικό συμβούλιο Λαμιέων

Ο Δήμος Λαμιέων με ψήφισμα του καλεί την Κυβέρνηση και το Υπουργείο Παιδείας να προχωρήσουν άμεσα στις απαραίτητες πρωτοβουλίες, ώστε η Στερεά Ελλάδα να αποκτήσει ξανά ανώτατο εκπαιδευτικό ίδρυμα.

Σύνταξη
Παναθηναϊκός: Αυτός θα είναι ο ρόλος του Φράνκο Μπαλντίνι
Πιο αργά κι από την επανάληψη: Θα περιμένουμε ακόμα έναν χρόνο για να μάθουμε τον επόμενο Τζέιμς Μποντ
Next year 25.09.25

Πιο αργά κι από την επανάληψη: Θα περιμένουμε ακόμα έναν χρόνο για να μάθουμε τον επόμενο Τζέιμς Μποντ

Την ώρα που όλος ο κόσμος περιμένει να μάθει ποιος θα είναι ο επόμενος Τζέιμς Μποντ, ο σκηνοθέτης Ντενί Βιλνέβ δεν φαίνεται να βιάζεται ιδιαίτερα και το τρενάρει όσο μπορεί.

Φροίξος Φυντανίδης
Φροίξος Φυντανίδης
Energy Poverty in Greece Among Highest in EU
English edition 25.09.25

Energy Poverty in Greece Among Highest in EU

ELSTAT says Greece displays among the highest percentages of energy poverty in the European Union (EU) with 43.6% of households stating they are unable to heat their homes.

Σύνταξη
Eurolife FFH: 3ος κύκλος εκπαίδευσης για στελέχη ασφαλιστικής διαμεσολάβησης στη Βόρεια Ελλάδα
Τα Νέα της Αγοράς 25.09.25

Eurolife FFH: 3ος κύκλος εκπαίδευσης για στελέχη ασφαλιστικής διαμεσολάβησης στη Βόρεια Ελλάδα

Μια πρωτοβουλία-ορόσημο για τον ασφαλιστικό κλάδο υλοποιείται για άλλη μια χρονιά στη Θεσσαλονίκη, με την ακαδημαϊκή υπογραφή του Πανεπιστημίου Πειραιώς.

Σύνταξη
Βόλος: «Τρέξτε, φύγετε…» – Οι φίλοι του 20χρονου περιγράφουν τα δραματικά λεπτά πριν από τη μοιραία πτώση
Τραγωδία στον Βόλο 25.09.25

«Τρέξτε, φύγετε...» - Οι φίλοι του 20χρονου περιγράφουν τα δραματικά λεπτά πριν από τη μοιραία πτώση

Γιατί δεν ακολούθησε τους άλλους με αποτέλεσμα τη θανατηφόρα πτώση του στον φωταγωγό - Η αγωνιώδης αναζήτηση στον ακάλυπτο και ο τραγικός εντοπισμός του

Σύνταξη
Το μυστικό του Μόντο Ντουπλάντις
On Field 25.09.25

Το μυστικό του Μόντο Ντουπλάντις

Σε ηλικία μόλις 25 ετών, ο Μόντο Ντουπλάντις έχει γράψει ιστορία βελτιώνοντας το παγκόσμιο ρεκόρ 13 φορές, κι αυτό πάντα με την ίδια «συνταγή»: ανεβάζοντας τον πήχη μόνο κατά ένα εκατοστό τη φορά.

Γιώργος Μαζιάς
Γιώργος Μαζιάς
