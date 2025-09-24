Η γαλλική Λίγκα κερδίζει τη μάχη κατά της πειρατείας

Η Επαγγελματική Ποδοσφαιρική Λίγκα της Γαλλίας (LFP) σημείωσε μια σημαντική νίκη στη μάχη κατά της πειρατείας, καθώς δικαστήριο του Παρισιού υποχρέωσε τις μηχανές αναζήτησης Google και Bing να αφαιρέσουν από τα αποτελέσματά τους τις διευθύνσεις ιστοσελίδων που μεταδίδουν παράνομα αγώνες της Ligue 1 και της Ligue 2.

Η απόφαση έχει προληπτικό χαρακτήρα και αποτελεί την πρώτη δικαστική εντολή τέτοιου είδους στη Γαλλία. Καλύπτει τόσο σελίδες παράνομου streaming όσο και υπηρεσίες IPTV, ενισχύοντας τις προσπάθειες της Λίγκας να προστατεύσει τα δικαιώματα μετάδοσης και τα έσοδα από το ποδόσφαιρο.

Η LFP και η εμπορική της θυγατρική, LFP Media, χαιρέτισαν την εξέλιξη, σημειώνοντας ότι έρχεται να προστεθεί σε άλλες πρόσφατες επιτυχίες, όπως ο αποκλεισμός παράνομων παρόχων διαδικτύου και εναλλακτικών υπηρεσιών DNS.

Για να διασφαλιστεί η συνεχής επικαιροποίηση της «μαύρης λίστας» με τις μη εξουσιοδοτημένες υπηρεσίες, η LFP θα συνεργαστεί με την Arcom, την αρμόδια Ρυθμιστική Αρχή για την Επικοινωνία και τα Ψηφιακά Μέσα στη Γαλλία.

Η Λίγκα αναγκάστηκε το περασμένο καλοκαίρι να προχωρήσει σε μια πρωτοφανή κίνηση: τη δημιουργία του καναλιού Ligue 1+, που μεταδίδει αποκλειστικά τους αγώνες του γαλλικού πρωταθλήματος. Η κίνηση αυτή ήρθε ως απάντηση στην απροθυμία μεγάλων τηλεοπτικών δικτύων να επενδύσουν στα δικαιώματα, θεωρώντας ότι η Ligue 1 δεν προσφέρει αρκετή εμπορική αξία.

Το Ligue 1+ προσφέρει συνδρομές σε χαμηλότερες τιμές σε σχέση με τον τελευταίο διεθνή πάροχο, τη βρετανική DAZN, που αποχώρησε μετά από μόλις μία σεζόν.

Η απόφαση του γαλλικού δικαστηρίου δείχνει την αυξανόμενη αποφασιστικότητα της ποδοσφαιρικής βιομηχανίας να περιορίσει την πειρατεία, που κοστίζει δισεκατομμύρια σε χαμένα έσοδα ετησίως, και ενδέχεται να αποτελέσει προηγούμενο και για άλλες ευρωπαϊκές χώρες.Κλασσικό μεν, αλλά είναι πολλά τα (χαμένα) λεφτά…