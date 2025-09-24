Ασφάλεια και υψηλές επιδόσεις όλο τον χρόνο με τα νέα All-Season ελαστικά και το δίκτυο ViaLider

Μπήκαμε στη νέα σεζόν και είναι η κατάλληλη στιγμή για κάθε οδηγό να ελέγξει την πιο σημαντική επαφή του οχήματός του με το δρόμο: τα ελαστικά. Ο καιρός θα αλλάξει, με τις πρώτες βροχές και την πτώση των θερμοκρασιών, να απαιτούν την απαραίτητη προετοιμασία.

Αυτή η διαδικασία για την ασφάλειά μας απαιτεί τόσο σωστή επιλογή ελαστικών όσο και έναν αξιόπιστο εταίρο για την αγορά και την τοποθέτησή τους. Για αυτό δώστε προσοχή: Φέτος, η προετοιμασία έρχεται με μια μοναδική πρόταση για κάθε τύπο αυτοκινήτου, ακόμα και για τα αυτοκίνητα υψηλών επιδόσεων, συνδυαστικά με μια εγγύηση ποιότητας που ξεχωρίζει.

Η νέα γενιά All-Season ελαστικών εγγυάται υψηλές επιδόσεις σε οποιαδήποτε συνθήκη

Τα τελευταία χρόνια, η αγορά ελαστικών έχει εξελιχθεί ριζικά με τα all-season ελαστικά να κατακτούν όλο και μεγαλύτερο μερίδιο αγοράς, προσφέροντας μια ισορροπημένη λύση για το ευρωπαϊκό κλίμα, που ποικίλει ανά περιοχή και εποχή. Στην πρώτη γραμμή αυτής της εξέλιξης βρίσκονται τα MICHELIN CrossClimate 3 και το ισχυρό MICHELIN CrossClimate 3 Sport, που διατίθενται αποκλειστικά στο δίκτυο ViaLider.

Ξεκινώντας από το MICHELIN CrossClimate 3: Σχεδιασμένο σε σχήμα V για καλύτερη δυνατή απομάκρυνση νερού, βελτιώνει την απόσταση φρεναρίσματος σε βρεγμένο οδόστρωμα κατά 4%. Με την πιστοποίηση 3 Peak Mountain Snowflake (3PMSF), εγγυάται εξαιρετική συμπεριφορά και ασφάλεια ακόμα και σε χιόνι, ενώ το θερμικά προσαρμοζόμενο μείγμα πέλματος (Thermal Adaptive Tread Compound), προσαρμόζεται δυναμικά στις αλλαγές της θερμοκρασίας και του οδοστρώματος, εξασφαλίζοντας βέλτιστη πρόσφυση. Επιπλέον, προσφέρει εξαιρετική διάρκεια ζωής και βελτιστοποιημένη ενεργειακή απόδοση, κάνοντάς το ιδανικό για συμβατικά, υβριδικά και ηλεκτρικά οχήματα.

Συνεχίζοντας με το MICHELIN CrossClimate 3 Sport: Πρόκειται για το πρώτο all-season ελαστικό στον κόσμο ειδικά για αυτοκίνητα υψηλών επιδόσεων. Συνδυάζει την ασφάλεια με την απόκριση και την πρόσφυση ενός αληθινού σπορ ελαστικού, ακόμα και στις πιο απαιτητικές συνθήκες. Η τεχνολογία MICHELIN Dynamic Response εξασφαλίζει βέλτιστη κατευθυντικότητα και ακρίβεια, προσφέροντας κράτημα αντάξιο των υψηλών απαιτήσεων των δυναμικών οχημάτων, σε στεγνό, βρεγμένο και χιονισμένο δρόμο, χωρίς κανέναν συμβιβασμό. Και όπως και το «αδελφάκι» του, το ελαστικό αυτό φέρει την πιστοποίηση 3PMSF και είναι κατάλληλο και για ηλεκτρικά οχήματα, αποδεικνύοντας ότι οι υψηλές επιδόσεις μπορούν να συνδυαστούν με την απόλυτη ευελιξία.

Για όσους λοιπόν οδηγούν αυτοκίνητα υψηλών επιδόσεων και δεν θέλουν να χάσουν ούτε ένα δευτερόλεπτο από το συναρπαστικό οδηγικό αίσθημα, αυτή η επιλογή είναι η ιδανική.

Μετά την επιλογή ελαστικών, το επόμενο βήμα είναι το ViaLider

Αν η επιλογή των σωστών ελαστικών είναι το πρώτο βήμα, τότε το δεύτερο, εξίσου σημαντικό, είναι η τοποθέτηση, η εξυπηρέτηση και η συντήρησή τους. Εδώ είναι που το δίκτυο ViaLider ξεχωρίζει από ένα συνηθισμένο κατάστημα ελαστικών. Πρόκειται για έναν αξιόπιστο συνεργάτη της Michelin με περισσότερα από 40 σημεία σε όλη την Ελλάδα. Πρόκειται επίσης για ένα δίκτυο που ξεχωρίζει για τον υψηλό επαγγελματισμό και την ποιότητα των υπηρεσιών του, η οποία είναι πιστοποιημένη από τον ανεξάρτητο φορέα TUV Austria, που αποδεικνύει ότι πληροί τα αυστηρά παγκόσμια πρότυπα ποιότητας της Michelin, τόσο στις εγκαταστάσεις και τον εξοπλισμό όσο και στην εξειδικευμένη γνώση του προσωπικού.

Αυτό πρακτικά σημαίνει ότι έχετε μία ολοκληρωμένη υπηρεσία από εξειδικευμένο προσωπικό που θα σας συμβουλεύσει με επαγγελματισμό, προτείνοντας την καταλληλότερη λύση για τις ανάγκες του οχήματος και του τρόπου οδήγησής σας.

Επιπλέον, προσφέρουν και μια πλήρη γκάμα υπηρεσιών για την συνολική συντήρηση του οχήματός σας: Από τον έλεγχο και τη ρύθμιση των πιέσεων και της ευθυγράμμισης, μέχρι τους μηχανικούς ελέγχους στα φρένα, στα αμορτισέρ και στα φίλτρα. Το δίκτυο καλύπτει όλους τους τύπου μηχανοκίνητων, από αυτοκίνητα και μοτοσυκλέτες, μέχρι φορτηγά και βαν.

Τέλος, θα έχετε πρόσβαση -ως πελάτες του ViaLider, σε αποκλειστικά προγράμματα της Michelin, όπως το Guarantee Plus.

Αποκτήστε το Guarantee Plus και μια μοναδική προσφορά

Η συνεργασία της Michelin με το δίκτυο ViaLider προσφέρει στους οδηγούς μοναδικά προνόμια, όπως το Michelin Guarantee Plus. Πρόκειται για ένα πρόγραμμα που σας καλύπτει για έναν ολόκληρο χρόνο έναντι απρόβλεπτων ζημιών. Συγκεκριμένα, σε περίπτωση που ένα ελαστικό Michelin που αγοράσατε από ViaLider υποστεί τρύπημα, κοψίμο ή ζημιά από πρόσκρουση σε λακκούβα, καλύπτεται από την εγγύηση αυτή. Αυτή η υπηρεσία προσφέρει την απόλυτη ηρεμία στον οδηγό, καθώς γνωρίζει ότι το κόστος μιας απρόοπτης ζημιάς είναι καλυμμένο.

Μην χάσετε την προσφορά!

Από τις 15 Σεπτεμβρίου ξεκινά μια μοναδική προσφορά: Για κάθε σετ ελαστικών Michelin που αγοράσετε από έναν αντιπρόσωπο ViaLider, λαμβάνετε voucher αγορών αξίας έως και 80 ευρώ, ανάλογα με τη διάσταση της ζάντας σας. Είναι η ευκαιρία λοιπόν να επενδύσετε στην ασφάλειά σας και να κερδίσετε πίσω μια αξιόλογη έκπτωση για τις επόμενες αγορές σας.

Επισκεφτείτε τη νέα σεζόν που μόλις ξεκίνησε το πλησιέστερο κατάστημα ViaLider ή αναζητήστε το στο Michelin Dealer Locator για να διασφαλίσετε ότι αυτό το φθινόπωρο και χειμώνα, κάθε διαδρομή θα είναι μια ασφαλής και συναρπαστική εμπειρία, ανεξάρτητα από τον καιρό.

Τα νέα all-season ελαστικά της Michelin και η τεχνογνωσία του δικτύου ViaLider αποτελούν το ιδανικό δίδυμο για κάθε οδηγό που σέβεται το δρόμο και θέλει να ζήσει την κάθε διαδρομή με ασφάλεια, σιγουριά και απόλυτη οδηγική απόλαυση.