Τετάρτη 24 Σεπτεμβρίου 2025
24.09.2025 | 16:35
Φωτιά στον Μελιγαλά – Επιχειρούν και εναέρια μέσα
24.09.2025 | 16:36
Ένοπλη επίθεση σε εγκαταστάσεις της ICE στο Ντάλας - Ενας νεκρός
Ασφάλεια και υψηλές επιδόσεις όλο τον χρόνο με τα νέα All-Season ελαστικά και το δίκτυο ViaLider
Τα Νέα της Αγοράς 24 Σεπτεμβρίου 2025 | 17:57

Ασφάλεια και υψηλές επιδόσεις όλο τον χρόνο με τα νέα All-Season ελαστικά και το δίκτυο ViaLider

Ετοιμαστείτε για τη νέα σεζόν με τα MICHELIN CrossClimate 3.

Μπήκαμε στη νέα σεζόν και είναι η κατάλληλη στιγμή για κάθε οδηγό να ελέγξει την πιο σημαντική επαφή του οχήματός του με το δρόμο: τα ελαστικά. Ο καιρός θα αλλάξει, με τις πρώτες βροχές και την πτώση των θερμοκρασιών, να απαιτούν την απαραίτητη προετοιμασία.

Αυτή η διαδικασία για την ασφάλειά μας απαιτεί τόσο σωστή επιλογή ελαστικών όσο και έναν αξιόπιστο εταίρο για την αγορά και την τοποθέτησή τους. Για αυτό δώστε προσοχή: Φέτος, η προετοιμασία έρχεται με μια μοναδική πρόταση για κάθε τύπο αυτοκινήτου, ακόμα και για τα αυτοκίνητα υψηλών επιδόσεων, συνδυαστικά με μια εγγύηση ποιότητας που ξεχωρίζει.

Η νέα γενιά All-Season ελαστικών εγγυάται υψηλές επιδόσεις σε οποιαδήποτε συνθήκη

Τα τελευταία χρόνια, η αγορά ελαστικών έχει εξελιχθεί ριζικά με τα all-season ελαστικά να κατακτούν όλο και μεγαλύτερο μερίδιο αγοράς, προσφέροντας μια ισορροπημένη λύση για το ευρωπαϊκό κλίμα, που ποικίλει ανά περιοχή και εποχή. Στην πρώτη γραμμή αυτής της εξέλιξης βρίσκονται τα MICHELIN CrossClimate 3 και το ισχυρό MICHELIN CrossClimate 3 Sport, που διατίθενται αποκλειστικά στο δίκτυο ViaLider.

Ξεκινώντας από το MICHELIN CrossClimate 3: Σχεδιασμένο σε σχήμα V για καλύτερη δυνατή απομάκρυνση νερού, βελτιώνει την απόσταση φρεναρίσματος σε βρεγμένο οδόστρωμα κατά 4%. Με την πιστοποίηση 3 Peak Mountain Snowflake (3PMSF), εγγυάται εξαιρετική συμπεριφορά και ασφάλεια ακόμα και σε χιόνι, ενώ το θερμικά προσαρμοζόμενο μείγμα πέλματος (Thermal Adaptive Tread Compound), προσαρμόζεται δυναμικά στις αλλαγές της θερμοκρασίας και του οδοστρώματος, εξασφαλίζοντας βέλτιστη πρόσφυση. Επιπλέον, προσφέρει εξαιρετική διάρκεια ζωής και βελτιστοποιημένη ενεργειακή απόδοση, κάνοντάς το ιδανικό για συμβατικά, υβριδικά και ηλεκτρικά οχήματα.

Συνεχίζοντας με το MICHELIN CrossClimate 3 Sport: Πρόκειται για το πρώτο all-season ελαστικό στον κόσμο ειδικά για αυτοκίνητα υψηλών επιδόσεων. Συνδυάζει την ασφάλεια με την απόκριση και την πρόσφυση ενός αληθινού σπορ ελαστικού, ακόμα και στις πιο απαιτητικές συνθήκες. Η τεχνολογία MICHELIN Dynamic Response εξασφαλίζει βέλτιστη κατευθυντικότητα και ακρίβεια, προσφέροντας κράτημα αντάξιο των υψηλών απαιτήσεων των δυναμικών οχημάτων, σε στεγνό, βρεγμένο και χιονισμένο δρόμο, χωρίς κανέναν συμβιβασμό. Και όπως και το «αδελφάκι» του, το ελαστικό αυτό φέρει την πιστοποίηση 3PMSF και είναι κατάλληλο και για ηλεκτρικά οχήματα, αποδεικνύοντας ότι οι υψηλές επιδόσεις μπορούν να συνδυαστούν με την απόλυτη ευελιξία.

Για όσους λοιπόν οδηγούν αυτοκίνητα υψηλών επιδόσεων και δεν θέλουν να χάσουν ούτε ένα δευτερόλεπτο από το συναρπαστικό οδηγικό αίσθημα, αυτή η επιλογή είναι η ιδανική.

Μετά την επιλογή ελαστικών, το επόμενο βήμα είναι το ViaLider

Αν η επιλογή των σωστών ελαστικών είναι το πρώτο βήμα, τότε το δεύτερο, εξίσου σημαντικό, είναι η τοποθέτηση, η εξυπηρέτηση και η συντήρησή τους. Εδώ είναι που το δίκτυο ViaLider ξεχωρίζει από ένα συνηθισμένο κατάστημα ελαστικών. Πρόκειται για έναν αξιόπιστο συνεργάτη της Michelin με περισσότερα από 40 σημεία σε όλη την Ελλάδα. Πρόκειται επίσης για ένα δίκτυο που ξεχωρίζει για τον υψηλό επαγγελματισμό και την ποιότητα των υπηρεσιών του, η οποία είναι πιστοποιημένη από τον ανεξάρτητο φορέα TUV Austria, που αποδεικνύει ότι πληροί τα αυστηρά παγκόσμια πρότυπα ποιότητας της Michelin, τόσο στις εγκαταστάσεις και τον εξοπλισμό όσο και στην εξειδικευμένη γνώση του προσωπικού.

Αυτό πρακτικά σημαίνει ότι έχετε μία ολοκληρωμένη υπηρεσία από εξειδικευμένο προσωπικό που θα σας συμβουλεύσει με επαγγελματισμό, προτείνοντας την καταλληλότερη λύση για τις ανάγκες του οχήματος και του τρόπου οδήγησής σας.

Επιπλέον, προσφέρουν και μια πλήρη γκάμα υπηρεσιών για την συνολική συντήρηση του οχήματός σας: Από τον έλεγχο και τη ρύθμιση των πιέσεων και της ευθυγράμμισης, μέχρι τους μηχανικούς ελέγχους στα φρένα, στα αμορτισέρ και στα φίλτρα. Το δίκτυο καλύπτει όλους τους τύπου μηχανοκίνητων, από αυτοκίνητα και μοτοσυκλέτες, μέχρι φορτηγά και βαν.

Τέλος, θα έχετε πρόσβαση -ως πελάτες του ViaLider, σε αποκλειστικά προγράμματα της Michelin, όπως το Guarantee Plus.

Αποκτήστε το Guarantee Plus και μια μοναδική προσφορά

Η συνεργασία της Michelin με το δίκτυο ViaLider προσφέρει στους οδηγούς μοναδικά προνόμια, όπως το Michelin Guarantee Plus. Πρόκειται για ένα πρόγραμμα που σας καλύπτει για έναν ολόκληρο χρόνο έναντι απρόβλεπτων ζημιών. Συγκεκριμένα, σε περίπτωση που ένα ελαστικό Michelin που αγοράσατε από ViaLider υποστεί τρύπημα, κοψίμο ή ζημιά από πρόσκρουση σε λακκούβα, καλύπτεται από την εγγύηση αυτή. Αυτή η υπηρεσία προσφέρει την απόλυτη ηρεμία στον οδηγό, καθώς γνωρίζει ότι το κόστος μιας απρόοπτης ζημιάς είναι καλυμμένο.

Μην χάσετε την προσφορά!

Από τις 15 Σεπτεμβρίου ξεκινά μια μοναδική προσφορά: Για κάθε σετ ελαστικών Michelin που αγοράσετε από έναν αντιπρόσωπο ViaLider, λαμβάνετε voucher αγορών αξίας έως και 80 ευρώ, ανάλογα με τη διάσταση της ζάντας σας. Είναι η ευκαιρία λοιπόν να επενδύσετε στην ασφάλειά σας και να κερδίσετε πίσω μια αξιόλογη έκπτωση για τις επόμενες αγορές σας.

Επισκεφτείτε τη νέα σεζόν που μόλις ξεκίνησε το πλησιέστερο κατάστημα ViaLider ή αναζητήστε το στο Michelin Dealer Locator για να διασφαλίσετε ότι αυτό το φθινόπωρο και χειμώνα, κάθε διαδρομή θα είναι μια ασφαλής και συναρπαστική εμπειρία, ανεξάρτητα από τον καιρό.

Τα νέα all-season ελαστικά της Michelin και η τεχνογνωσία του δικτύου ViaLider αποτελούν το ιδανικό δίδυμο για κάθε οδηγό που σέβεται το δρόμο και θέλει να ζήσει την κάθε διαδρομή με ασφάλεια, σιγουριά και απόλυτη οδηγική απόλαυση.

Xρηματιστήριο Αθηνών
Χρηματιστήριο Αθηνών: Στο φίνις κατάφερε το θετικό πρόσημο – Μεγάλα πακέτα στην Alpha Bank

Χρηματιστήριο Αθηνών: Στο φίνις κατάφερε το θετικό πρόσημο – Μεγάλα πακέτα στην Alpha Bank

Φυσικό αέριο
Σταύρος Παπασταύρου: Αμερικανικό LNG και Chevron στη συνάντηση με Chris Wright

Σταύρος Παπασταύρου: Αμερικανικό LNG και Chevron στη συνάντηση με Chris Wright

inWellness
inTown
«Η ομολογία της 4ης Ιανουαρίου» έρχεται στο Μικρό Γκλόρια – Είσαι έτοιμος να αποφασίσεις την ετυμηγορία;
inTickets 23.09.25

«Η ομολογία της 4ης Ιανουαρίου» έρχεται στο Μικρό Γκλόρια - Είσαι έτοιμος να αποφασίσεις την ετυμηγορία;

Η Ομολογία της 4ης Ιανουαρίου είναι ένα θεατρικό δικαστικό δράμα, βασισμένο σε πραγματικά γεγονότα και εμπνευσμένο από το μυθιστόρημα του Thomas Hardy Η Τες των Ντ’ Έρμπερβιλ. Έρχεται στο θέατρο Μικρό Γκλόρια.

Τα Νέα της Αγοράς
Η Stoiximan και ο Ολυμπιακός συνεχίζουν μαζί μέχρι το 2028
Τα Νέα της Αγοράς 24.09.25

Η Stoiximan και ο Ολυμπιακός συνεχίζουν μαζί μέχρι το 2028

Για τα επόμενα τρία χρόνια, η Stoiximan θα παραμείνει ο Κεντρικός Χορηγός στη φανέλα του Ολυμπιακού, σηματοδοτώντας τη συνέχιση μιας στρατηγικής συνεργασίας που ξεπερνά τα όρια του γηπέδου.

Το Κύπελλο Ελλάδας Betsson έφερε τη γιορτή του ποδοσφαίρου στη Λάρισα
Τα Νέα της Αγοράς 22.09.25

Το Κύπελλο Ελλάδας Betsson έφερε τη γιορτή του ποδοσφαίρου στη Λάρισα

Η Betsson, Μεγάλος Χορηγός του Κυπέλλου Ελλάδας, σε συνεργασία με την Ελληνική Ποδοσφαιρική Ομοσπονδία, συνεχίζουν για τρίτη σερί χρονιά το Trophy Tour, φέρνοντας τη γιορτή του ποδοσφαίρου αυτή τη φορά στην Κεντρική Πλατεία της Λάρισας, το Σαββατοκύριακο 20 - 21 Σεπτεμβρίου.

Snappi: Η πρώτη ελληνική neobank είναι γεγονός
Τα Νέα της Αγοράς 22.09.25

Snappi: Η πρώτη ελληνική neobank είναι γεγονός

Με άδεια ΕΚΤ, ελληνικό IBAN και 24/7 ανθρώπινη εξυπηρέτηση, μπαίνει δυναμικά στο παιχνίδι, υποσχόμενη απλότητα, διαφάνεια και μηδενικές χρεώσεις.

inStream - Ροή Ειδήσεων
LIVE: ΠΑΟΚ – Μακάμπι Τελ Αβίβ
Europa League 24.09.25

LIVE: ΠΑΟΚ – Μακάμπι Τελ Αβίβ

LIVE: ΠΑΟΚ – Μακάμπι Τελ Αβίβ. Παρακολουθήστε live στις 19:45 την αναμέτρηση ΠΑΟΚ – Μακάμπι Τελ Αβίβ, για την 1η αγωνιστική της League Phase του Europa League. Τηλεοπτική κάλυψη από Cosmote Sports 2.

Ακρόπολη: Αποκαθίσταται και αποδίδεται επισκέψιμο το μυκηναϊκό τείχος, στο ανατολικό τμήμα
Culture Live 24.09.25

Ακρόπολη: Αποκαθίσταται και αποδίδεται επισκέψιμο το μυκηναϊκό τείχος, στο ανατολικό τμήμα

Η Ακρόπολη, εκτός από κορυφαίο μνημείο της κλασικής αρχαιότητας, αποτελεί και τόπο όπου συνυπάρχουν και διασώζονται τεκμήρια διαφορετικών ιστορικών περιόδων.

Ο Τραμπ υποσχέθηκε στους Άραβες ότι δεν θα επιτρέψει στον Νετανιάχου να προσαρτήσει τη Δυτική Όχθη
Κεκλεισμένων των θυρών 24.09.25

Ο Τραμπ υποσχέθηκε στους Άραβες ότι δεν θα επιτρέψει στον Νετανιάχου να προσαρτήσει τη Δυτική Όχθη

Ο Ντόναλντ Τραμπ δεν θα ήθελε να θέσει σε κίνδυνο τις Συμφωνίες του Αβραάμ, που εξασφάλισαν τη βελτίωση των σχέσεων του Ισραήλ με αραβικά κράτη.

Αστέρας Τρίπολης – Ολυμπιακός 1-2: Με ηγέτη τον Ταρέμι οι ερυθρόλευκοι! (vid)
Ποδόσφαιρο 24.09.25

Αστέρας Τρίπολης – Ολυμπιακός 1-2: Με ηγέτη τον Ταρέμι οι ερυθρόλευκοι! (vid)

Με ηγέτη τον Μεχντί Ταρέμι που πέτυχε και τα δύο γκολ του Ολυμπιακού στο «Θ. Κολοκοτρώνης», οι Πειραιώτες νίκησαν 2-1 τον Αστέρα για την 2η αγωνιστική της League Phase του Κυπέλλου Ελλάδος Betsson.

LIVE: ΑΕΛ Novibet – Λεβαδειακός
Κύπελλο Ελλάδος Betsson 24.09.25

LIVE: ΑΕΛ Novibet – Λεβαδειακός

LIVE: ΑΕΛ Novibet – Λεβαδειακός. Παρακολουθήστε live στις 19:00 την αναμέτρηση ΑΕΛ Novibet – Λεβαδειακός, για τη 2η αγωνιστική της League Phase του Κυπέλλου Ελλάδος. Τηλεοπτική κάλυψη από Cosmote Sports 5.

Κ. Μητσοτάκης: Σκέψεις για απαγόρευση των social media σε ανηλίκους κάτω των 16 ετών
Τι είπε ο πρωθυπουργός 24.09.25

Σκέψεις για απαγόρευση των social media σε ανηλίκους κάτω των 16 ετών

Την πιθανότητα να τεθεί όριο ηλικίας για τη χρήση των social media ανακοίνωσε ο πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης, μιλώντας στη Νέα Υόρκη, σε εκδήλωση με θέμα «Protecting Children in the Digital Age».

LIVE: ΑΕΚ – Παναιτωλικός
Κύπελλο Ελλάδος Betsson 24.09.25

LIVE: ΑΕΚ – Παναιτωλικός

LIVE: ΑΕΚ – Παναιτωλικός. Παρακολουθήστε live στις 19:00 την αναμέτρηση ΑΕΚ – Παναιτωλικός, για τη 2η αγωνιστική της League Phase του Κυπέλλου Ελλάδος. Τηλεοπτική κάλυψη από Cosmote Sports 3.

Ζελένσκι στην Γενική Συνέλευση του ΟΗΕ: «Τα όπλα αποφασίζουν ποιος θα επιβιώσει» – Αναγκαία η συλλογική δράση
Κόσμος 24.09.25

Ζελένσκι στην Γενική Συνέλευση του ΟΗΕ: «Τα όπλα αποφασίζουν ποιος θα επιβιώσει» – Αναγκαία η συλλογική δράση

Στο βήμα βρέθηκε ο Ουκρανός πρόεδρος Βολοντίμιρ Ζελένσκι, στην Γενική Συνέλευση του ΟΗΕ, τονίζοντας, μεταξύ άλλων, την ανάγκη για κοινή δράση με στόχο την αντιμετώπιση των πολεμικών συγκρούσεων

Δεμένα τα πλοία στο λιμάνι του Πειραιά – 24ωρη απεργία από τα μεσάνυχτα για τον θάνατο του 20χρονου ναύτη
Ελλάδα 24.09.25

Δεμένα τα πλοία στο λιμάνι του Πειραιά – 24ωρη απεργία από τα μεσάνυχτα για τον θάνατο του 20χρονου ναύτη

Τα δύο ναυτεργατικά σωματεία, νωρίτερα είχαν προκηρύξει για σήμερα 24ωρη απεργία στο συγκεκριμένο πλοίο, δηλώνοντας ότι «έως την πλήρη διερεύνηση των συνθηκών του δυστυχήματος το πλοίο δεν θα φύγει από το λιμάνι του Πειραιά».

Κλαούντια Καρντινάλε – Ο άγνωστος γιος που παρουσίαζε ως τον «μικρό της αδερφό» για χρόνια
Η ζωή της ντίβας 24.09.25

Κλαούντια Καρντινάλε – Ο άγνωστος γιος που παρουσίαζε ως τον «μικρό της αδερφό» για χρόνια

Από το top three των μεγάλων θρύλων του ιταλικού κινηματογράφου, μόνο η Σοφία Λόρεν αντιστέκεται, η οποία μόλις συμπλήρωσε τα 91 χρόνια της. Η Τζίνα Λολομπρίτζιτα απεβίωσε πριν από δύο χρόνια στα 96 της και η Κλαούντια Καρντινάλε έφυγε στις 23 Σεπτεμβρίου από τη ζωή, στα 87 της.

ΚΕΔ: Τα κρυφά της διαιτησίας
Ποδόσφαιρο 24.09.25

ΚΕΔ: Τα κρυφά της διαιτησίας

Είναι πολλά τα θέματα που υπάρχουν για να γίνουν βήματα από την ΚΕΔ προς τη διαφάνεια της διαιτησίας

Βάιος Μπαλάφας
Πειραιάς: Φρικτός θάνατος για τον 20χρονο ναυτικό – «Ήθελε πολύ να πάει, φοβόταν λίγο επειδή ήταν η πρώτη φορά»
Ελλάδα 24.09.25

Πειραιάς: Φρικτός θάνατος για τον 20χρονο ναυτικό – «Ήθελε πολύ να πάει, φοβόταν λίγο επειδή ήταν η πρώτη φορά»

Ο 20χρονος εντοπίστηκε χωρίς τις αισθήσεις του και μεταφέρθηκε στο Τζάνειο Γενικό Νοσοκομείο, όπου διαπιστώθηκε ο θάνατός του - Ήταν μόλις 10 ημέρες στη θάλασσα

Γαλλία: Τα συνδικάτα ανακοίνωσαν νέα απεργία στις 2 Οκτωβρίου – Άκαρπη η συνάντηση με τον πρωθυπουργό Λεκορνί
Χαμένη ευκαιρία 24.09.25

Γαλλία: Τα συνδικάτα ανακοίνωσαν νέα απεργία στις 2 Οκτωβρίου – Άκαρπη η συνάντηση με τον πρωθυπουργό Λεκορνί

Τα συνδικάτα στη Γαλλία, την Παρασκευή, είχαν δώσει τελεσίγραφο στον πρωθυπουργό διάρκειας 5 ημερών, για να απαντήσει στα αιτήματά τους. Διαφορετικά, είχαν προαναγγείλει νέα απεργιακή κινητοποίηση.

Αγορά κατοικίας στην Ευρώπη – Καλώς ήρθατε στη μεγάλη φορολογική ρουλέτα
Ζήτημα πολιτικής 24.09.25

Αγορά κατοικίας στην Ευρώπη – Καλώς ήρθατε στη μεγάλη φορολογική ρουλέτα

Μεγάλες είναι οι διαφορές όσον αφορά τη φορολόγηση για την αγορά κατοικίας μεταξύ των ευρωπαϊκών χωρών. Το κόστος κυμαίνεται από 0 έως χιλιάδες ευρώ, ανάλογα με τη χώρα όπου βρίσκεται το ακίνητο.

Σε… αποθεραπεία το ΧΑ, έτοιμη για νέα projects η Cenergy, το «φάουλ» της ΕΚΤΕΡ, τα διαμάντια των ΓΕΚ ΤΕΡΝΑ και AKTOR, η «ακτίνα» της Eurobank, το διακαναλικό… τουρ του «Γραμματέα»

Σε… αποθεραπεία το ΧΑ, έτοιμη για νέα projects η Cenergy, το «φάουλ» της ΕΚΤΕΡ, τα διαμάντια των ΓΕΚ ΤΕΡΝΑ και AKTOR, η «ακτίνα» της Eurobank, το διακαναλικό… τουρ του «Γραμματέα»

City breaks: 7 ευρωπαϊκές πρωτεύουσες σε απόσταση αναπνοής από την Αθήνα για φθινοπωρινές αποδράσεις

City breaks: 7 ευρωπαϊκές πρωτεύουσες σε απόσταση αναπνοής από την Αθήνα για φθινοπωρινές αποδράσεις

Και ο Μακρόν έπλασε την Κάντας Όουενς: Πώς μια μήνυση ρίχνει νερό στο μύλο της Ακροδεξιάς

Και ο Μακρόν έπλασε την Κάντας Όουενς: Πώς μια μήνυση ρίχνει νερό στο μύλο της Ακροδεξιάς

Έντομα σε κεχριμπάρι δίνουν μια εικόνα για τη ζωή στην υπερήπειρο Γκοντβάνα

Έντομα σε κεχριμπάρι δίνουν μια εικόνα για τη ζωή στην υπερήπειρο Γκοντβάνα

Μπαλκόνι ή κήπος; Αυτά είναι όλα όσα θα χρειαστείς για την δική σου όαση

Μπαλκόνι ή κήπος; Αυτά είναι όλα όσα θα χρειαστείς για την δική σου όαση

Ποια είναι η Ατίκα Μιρ, η 10χρονη Ινδή που γράφει ιστορία στην Formula 1

Ποια είναι η Ατίκα Μιρ, η 10χρονη Ινδή που γράφει ιστορία στην Formula 1

Micro-retirement: Γιατί το να μην δουλεύεις για λίγο, μπορεί να μη… «δουλέψει»;

Micro-retirement: Γιατί το να μην δουλεύεις για λίγο, μπορεί να μη… «δουλέψει»;

Παιδί: Πώς να το βοηθήσετε να διαχειριστεί το θυμό του;

Παιδί: Πώς να το βοηθήσετε να διαχειριστεί το θυμό του;

Μπέλα Χαντίντ: Η δύσκολη μάχη του σούπερ μόντελ με τη νόσο του Lyme

Μπέλα Χαντίντ: Η δύσκολη μάχη του σούπερ μόντελ με τη νόσο του Lyme

