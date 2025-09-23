Στην άνυδρη βόρεια Κίνα, δεκάδες εργάτες κλαδεύουν τους θάμνους κότζι μπέρι που μεγαλώνουν κάτω από την προστατευτική σκιά χιλιάδων φωτοβολταϊκών πάνελ.

Η γιγάντια εγκατάσταση του ενός γιγαβάτ στην περιοχή Νινγζιά αποτελεί τμήμα ενός αγροβολταϊκού δικτύου στη βόρεια και δυτική Κίνα που ίσως φρενάρει την εξάπλωση της ερήμου.

Η ιδιοκτήτρια εταιρεία Ningxia Baofeng σχεδιάζει να εγκαταστήσει συνολική ισχύ 30 GW, με ένα μέρος εγκαταστάσεων να αξιοποιείται ως όπλο κατά της ερημοποίησης, δήλωσε στο Reuters ο Λιού Γιουανγκουάν, αντιπρόεδρος της εταιρείας. Μια δεύτερη εγκατάσταση του 1 GW λειτουργεί ήδη στο γειτονικό Ματζιατάν.

Τα αγροβολταϊκά, δηλαδή η διπλή χρήση γης για ηλιακά πάρκα και καλλιέργειες, προσφέρουν μια διπλή πηγή εσόδων για τους ιδιοκτήτες. Η σκιά των πάνελ προστατεύει τα φυτά από τον ήλιο και μειώνει την εξάτμιση του νερού από το έδαφος.

«Όλα τα πάνελ από πάνω μας λειτουργούν ως ομπρέλες» είπε ο Λιού στη διάρκεια ξενάγησης που οργάνωσε η κινεζική κυβέρνηση.

Περίπου το ένα τέταρτο της Κίνας πλήττεται από ερημοποίηση και οι προσπάθειες για την ανάκτηση των εκτάσεων που καλύπτονται από άμμο συνεχίζονται από τη δεκαετία του 1970 με ανάμεικτα αποτελέσματα.

Τα αγροβολταϊκά γίνονται τώρα ένα επιπλέον όπλο στην προσπάθεια. Η ηλιακή ενέργεια συμπεριλήφθηκε τον Σεπτέμβριο στο αναθεωρημένο σχέδιο κατά της ερημοποίησης στην βόρεια περιοχή των Τριών Βοριάδων, το οποίο ξεκίνησε με δενδροφυτεύσεις το 1978 και θα συνεχιστεί ως το 2050.

Εκτός του ότι τα πάνελ βοηθούν στη συγκράτηση υγρασίας στο έδαφος, οι φράκτες γύρω από τα ηλιακά πάρκα μειώνουν την ταχύτητα του ανέμου που μεταφέρει άμμο. Για να φανούν αποτελέσματα χρειάζονται έως και πέντε χρόνια, σύμφωνα με την τοπική κυβέρνηση του Νινγζιά.

Τα αγροβολταϊκά αντιστοιχούν σήμερα σε ένα πολύ μικρό ποσοστό εκατοντάδων γιγαβάτ που εγκαθιστώνται σε ηλιακά πάρκα κάθε χρόνο, όμως το Πεκίνο έχει παρουσιάσει σχέδιο για την ευρύτερη χρήση αυτής της προσέγγισης στη μάχη κατά της ερημοποίησης.

Η εγκατάσταση αγροβολταϊκών σε ερήμους προσφέρει επίσης επιπλέον καλλιεργητικές εκτάσεις. Το 2023 επιβλήθηκαν κανόνες που απαγορεύουν τα φωτοβολταϊκά σε καλλιεργήσιμες περιοχές.

Έως το 2030, η Κίνα σχεδιάζει να εγκαταστήσει 253 GW ηλιακής ισχύος για να ανακτήσει περίπου 7.000 τετραγωνικά χιλιόμετρα ερημοποιημένων εκτάσεων, περίπου τέσσερις φορές η έκταση της ευρύτερης περιοχής του Λονδίνου, σύμφωνα με κρατικά μέσα που επικαλούνται την Εθνική Επιτροπή Ανάπτυξης και Μεταρρυθμίσεων.

Συγκριτικά, οι ΗΠΑ εγκατέστησαν μόλις 50 GW ηλιακής ισχύος το 2024.