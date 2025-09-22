Αποσύρεται τον Δεκέμβριο από την ενεργό δράση ο Μπουσκέτς

Η Ιντερ Μαϊάμι τον περασμένο Μάιο υπέγραψε νέο συμβόλαιο με τον πολύπειρο αριστερό μπακ, Ζόρντι Αλμπα μέχρι το τέλος της σεζόν 2027 και προσπάθησε να επεκτείνει και το συμβόλαιο του Σέρχιο Μπουσκέτς, αλλά ο σπουδαίος Ισπανός χαφ έχει αποφασίσει ν’ αποσυρθεί από τα γήπεδα στο τέλος Δεκεμβρίου.

Ο 37χρονος Ισπανός χαφ πήρε την απόφαση να αποσυρθεί από την ενεργό δράση, όταν ολοκληρωθούν οι αγωνιστικές υποχρεώσεις της ομάδας του Μαϊάμι το Δεκέμβριο, κάτι που σημαίνει ότι ο Μπουσκέτς θα συνεχίσει να αγωνίζεται για περίπου τρεις μήνες ακόμη.

Από εκεί και πέρα, σύμφωνα με σχετικό ρεπορτάζ της ισπανικής ιστοσελίδας «COPE», ο Μπουσκέτς ενημέρωσε τη διοίκηση της Ιντερ Μαϊάμι ότι η απόφασή του είναι οριστική.

Η σπουδαία καριέρα του Μπουσκέτς

Στην καριέρα του ο διάσημος άσος κατέκτησε με την Μπαρτσελόνα εννέα πρωταθλήματα Ισπανίας (2009-10, 2010-11, 2011-12, 2013-14, 2016-17, 2018-19, 2022-23), τρία Champions League (2008-09, 2010-11, 2014-15), τρία UEFA Super Cup (2009, 2011, 2015), επτά Supercopa Ισπανίας (2009, 2010, 2011, 2013, 2016, 2018, 2022), ενώ με τη φανέλα της εθνικής ομάδας ένα Παγκόσμιο Κύπελλο (2010) και το ευρωπαϊκό πρωτάθλημα το 2012.