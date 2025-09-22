Ο Τσους Ματέο είναι ο νέος προπονητής της εθνικής Ισπανίας (pic)

Η Ισπανική Ομοσπονδία Μπάσκετ ανακοίνωσε επίσημα το πρωί της Δευτέρας (22/9)τον νέο προπονητή της εθνικής ομάδας. Ο Τσους Ματέο, που μέχρι πρόσφατα καθόταν στον πάγκο της Ρεάλ Μαδρίτης, είναι ο αντικαταστάτης του Σέρτζιο Σκαριόλο.

Κατά τη διάρκεια της θητείας του στη Ρεάλ, ο Τσους Ματέο σημείωσε σημαντικές επιτυχίες, κατακτώντας την Euroleague το 2023 και δύο συνεχόμενα πρωταθλήματα Ισπανίας το 2024 και το 2025. Τώρα αναλαμβάνει την πρόκληση να επαναφέρει την Ισπανία στην κορυφή της Ευρώπης.

Η ομοσπονδία μπάσκετ της χώρας αποφάσισε να του δώσει τα ηνία της ομάδας με στόχο να την οδηγήσει σε καλύτερες ημέρες μετά την απογοητευτική εμφάνιση στο πρόσφατο Eurobasket.

Αντίθετα, ο Σκαριόλο επιστρέφει στην ομάδα της Μαδρίτης. Υπό την καθοδήγησή του, η εθνική Ισπανίας είχε κατακτήσει 4 χρυσά και ένα χάλκινο μετάλλιο σε Eurobasket, ενώ πρόσθεσε ένα ασημένιο και ένα χάλκινο σε Ολυμπιακούς Αγώνες και ένα χρυσό σε Παγκόσμιο Πρωτάθλημα.

Η ανάρτηση της Ισπανικής ομοσπονδίας για την πρόσληψη του Τσους Ματέο

Το συμβόλαιο του Τσους Ματέο στην εθνική ομάδα της Ισπανίας έχει διάρκεια έως το 2029.

Ο Ματέο αναλαμβάνει πόστο στην Εθνική ομάδα μετά από 28 χρόνια, μιας και το 1997, στο ξεκίνημα της καριέρας του, ήταν βοηθός προπονητή στην Εθνική Ομάδα Παίδων.