Παρασκευή 19 Σεπτεμβρίου 2025
Ματέο και Λάσο στην τελική ευθεία για τον πάγκο της Ισπανίας
Η ισπανική ομοσπονδία ετοιμάζεται να επιλέξει τον διάδοχο του Σκαριόλο και οι δύο πρώην προπονητές της Ρεάλ, Ματέο και Λάσο, φαντάζουν ως τα μεγάλα φαβορί.

Γιώργος Μαζιάς
ΚείμενοΓιώργος Μαζιάς
Η εποχή του Σέρτζιο Σκαριόλο στον πάγκο της εθνικής Ισπανίας ολοκληρώθηκε μετά την ήττα από την Ελλάδα και η Ομοσπονδία (FEB) ετοιμάζεται να γράψει το επόμενο κεφάλαιο. Μετά το αποτυχημένο EuroBasket στη Ρίγα — το «Βατερλό της Κύπρου» όπως χαρακτηρίστηκε, καθώς η Ισπανία σημείωσε τη χειρότερη θέση της ιστορίας της στη διοργάνωση — η πρόεδρος Ελίσα Αγκιλάρ έχει ήδη στα χέρια της τους φακέλους των τεσσάρων υποψηφίων και αναμένεται να λάβει την τελική απόφαση μέσα στις επόμενες ημέρες. Τα δύο μεγάλα φαβορί είναι ο Τσους Ματέο και ο Πάμπλο Λάσο, με τους Τσάβι Πασκουάλ και Ζάουμε Πονσαρνάου να συμπληρώνουν τη λίστα.

Ο Ματέο και ο Λάσο είναι ελεύθεροι, κάτι που λειτουργεί υπέρ τους, αφού η FEB επιθυμεί αποκλειστική απασχόληση και συμβόλαιο μικρότερης οικονομικής αξίας από εκείνο του Σκαριόλο, αλλά με υψηλό κύρος και ευθύνη: ο νέος τεχνικός θα πρέπει άμεσα να οδηγήσει τη «Ρόχα» στην πρόκριση για το Παγκόσμιο Κύπελλο του Κατάρ το 2027 και στη συνέχεια να χτίσει έναν ανταγωνιστικό κορμό ενόψει του EuroBasket της Μαδρίτης το 2029.

Ο Λάσο θεωρείται πιο χαρισματικός και επικοινωνιακός, ένα πρόσωπο με βαρύτητα που θα μπορούσε να λειτουργήσει και επικοινωνιακά υπέρ της Ομοσπονδίας, η οποία επιθυμεί να ξανακερδίσει το ενδιαφέρον του κοινού και των μεγάλων χορηγών (Endesa, CaixaBank). Ωστόσο, η τελευταία του σεζόν στη Μπασκόνια δεν βοήθησε την εικόνα του.

Ο Ματέο, αντίθετα, κουβαλά την εντυπωσιακή παρακαταθήκη της θητείας του στη Ρεάλ Μαδρίτης, με έξι τίτλους —ανάμεσά τους και μια Euroleague— και την εμπειρία να αναλαμβάνει ομάδες σε κρίσιμες καμπές, όπως όταν διαδέχθηκε τον ίδιο τον Λάσο και οδήγησε τους «μερένγκες» ξανά στην κορυφή. Έχει μάλιστα εργαστεί στο παρελθόν στο τεχνικό τιμ της εθνικής Ισπανίας, κάτι που τον καθιστά οικείο πρόσωπο στη FEB — σε αντίθεση με τον Λάσο που δεν έχει συνεργαστεί ξανά με την Ομοσπονδία.

Οι άλλοι δύο υποψήφιοι μοιάζουν περισσότερο με προσωπικά «στοιχήματα». Ο Τσάβι Πασκουάλ, επίσης ελεύθερος μετά το πέρασμά του από τη Ζενίτ, επιθυμεί να επιστρέψει στην Ισπανία, αλλά το όνομά του συνδέεται περισσότερο με πιθανή μελλοντική επιστροφή στην Μπαρτσελόνα, ενώ ο Πονσαρνάου εργάζεται στη Μπιλμπάο, γεγονός που περιπλέκει την υποψηφιότητά του, παρότι γνωρίζει καλά τη FEB ως πρώην ομοσπονδιακός της Ισπανίας Β’.

Η απόφαση είναι άμεση και καθοριστική. Οι πρώτες αγωνιστικές υποχρεώσεις έρχονται τον Νοέμβριο, στα παράθυρα των προκριματικών του Παγκοσμίου Κυπέλλου, χωρίς παίκτες από NBA, Euroleague ή NCAA. Οι αντίπαλοι (Δανία, Ουκρανία, Γεωργία) είναι βατοί, ενώ το καλοκαίρι του 2026 δεν υπάρχει διοργάνωση, γεγονός που προσφέρει πολύτιμο χρόνο στον νέο προπονητή για να «χτίσει» από την αρχή την ομάδα. Το μόνο που μένει, είναι να βρεθεί ο αρχιτέκτονας και όλα δείχνουν πως θα είναι είτε ο Τσους Ματέο είτε ο Πάμπλο Λάσο.

Αγορές: Γιατί η παγκόσμια οικονομία «αγνοεί» τα σοκ Τραμπ

Αγορές: Γιατί η παγκόσμια οικονομία «αγνοεί» τα σοκ Τραμπ

ΤτΕ: Χαμηλώνει τον πήχη της ανάπτυξης – Τι «βλέπει» για επενδύσεις και τιμές

ΤτΕ: Χαμηλώνει τον πήχη της ανάπτυξης – Τι «βλέπει» για επενδύσεις και τιμές

Ποδόσφαιρο 19.09.25

Ο εκατομμυριούχος Μασιμιλιάνο Αλέγκρι

Ο τεχνικός της Μίλαν Μασιμιλιάνο Αλέγκρι λαμβάνει ετήσιο μισθό πάνω από 6 εκατ. ευρώ. Είναι στους πιο ακριβοπληρωμένους της Serie A

Βάιος Μπαλάφας
LIVE: Ολυμπιακός – Αρμάνι Μιλάνο
LIVE: Ολυμπιακός – Αρμάνι Μιλάνο. Παρακολουθήστε live στις 20:30 τη φιλική αναμέτρηση Ολυμπιακός – Αρμάνι Μιλάνο στο πλαίσιο του «Aegean Omiros College Crete IBT». Τηλεοπτικά από COSMOTE SPORT 4 HD.

Σύνταξη
«Βλέπει» Καλάθη για τρίτη φορά ο Ολυμπιακός – Όλα τα δεδομένα για τον Έλληνα γκαρντ (vids)
Ο Ολυμπιακός ψάχνει γκαρντ, ο Νικ Καλάθης φαίνεται πως δεν θα συνεχίσει στη Μονακό και ο Γιώργος Μπαρτζώκας αναμένεται να προσπαθήσει να αποκτήσει τον πολύπειρο «άσο» για τρίτη φορά!

Σύνταξη
Επέστρεψε στο Μονακό ο Σπανούλης – Η πρώτη του προπόνηση για τη νέα σεζόν (vid)
Ο Βασίλης Σπανούλης κατέκτησε το χάλκινο μετάλλιο στο Eurobasket 2025 με την Εθνική αλλά πλέον έχει επιστρέψει στο Μονακό για την έναρξη της σεζόν με την ομάδα του, η οποία δημοσίευσε και το σχετικό βίντεο της πρώτης του προπόνησης...

Σύνταξη
Αταμάν: «Δεν υπάρχει πίεση για το ότι το Final-4 θα γίνει στην Αθήνα»
Για την επικαιρότητα του μπασκετικού Παναθηναϊκού, μίλησε ο τεχνικός των «πρασίνων», Εργκίν Αταμάν, από την Αυστραλία όπου διεξάγεται το τουρνουά «Παύλος Γιαννακόπουλος». Τι είπε για την προετοιμασία, τη σεζόν που ξεκινά, το Final-4 της Euroleague στην Αθήνα αλλά και την Εθνική Τουρκίας.

Σύνταξη
Ο Σενγκούν γλεντάει σε ελληνικό εστιατόριο και ο ιδιοκτήτης του σπάει πιάτο στο κεφάλι! (vid)
Γεύση από ελληνικό γλέντι πήρε ο Αλπερέν Σενγκούν μετά το τέλος του Eurobasket, με τον Τούρκο σέντερ να... γνωρίζει ήθη και έθιμα της πατρίδας μας σε εστιατόριο στην Μαρμαρίδα.

Σύνταξη
Ο Νίκος Ζήσης απάντησε για τον Αργυρό: «Έκανε κάθε δυνατή προσπάθεια να βρεθεί κοντά στην Εθνική αφιλοκερδώς»
Ο Κωνσταντίνος Αργυρός φέρεται να ζήτησε 100.000 ευρώ για το γλέντι της Εθνικής μετά το Eurobasket. Ο General Manager της γαλανόλευκης, Νίκος Ζήσης, έδωσε την δική του απάντηση για το θέμα, λέγοντας μεταξύ άλλων πως ο γνωστός τραγουδιστής είναι «πραγματικός φίλος της Εθνικής και του μπάσκετ».

Σύνταξη
Ο Κωνσταντίνος Αργυρός αξίωσε 100.000 ευρώ από την Εθνική ομάδα μπάσκετ για το γλέντι
Απο το… viral video στη Θεσσαλονίκη για την αφοσίωση του στην εθνική ομάδα, στο ποσό των 100.000 ευρώ που φέρεται να ζήτησε για το γλέντι της μετά την κατάκτηση του χάλκινου μεταλλίου στο Eurobasket! Ναι, ο Κωνσταντίνος Αργυρός.

Σύνταξη
Η πιο κρίσιμη επιλογή
Ο Γιώργος Μπαρτζώκας καλείται να επιλέξει ποιον γκαρντ θα πάρει στον Ολυμπιακό κι αυτή η επιλογή ίσως να κάνει και την διαφορά

Χριστόφορος Ευαγγελάτος
Χριστόφορος Ευαγγελάτος
Παναθηναϊκός – Παρτιζάν 91-82: Με το δεξί και κορυφαίο τον Ναν η πρεμιέρα στο «Π. Γιαννακόπουλος» (vid)
Με εξαιρετική εμφάνιση του Κέντρικ Ναν, ο Παναθηναϊκός νίκησε 91-82 την Παρτιζάν και ξεκίνησε με το δεξί τις υποχρεώσεις του στο τουρνουά «Παύλος Γιαννακόπουλος» που διεξάγεται στην Αυστραλία.

Σύνταξη
Ο Ανδρέας Γεωργίου για την γονεϊκότητα: «Είναι πάρα πολύ δύσκολο αυτό που έχει να κάνει μια γυναίκα»
Ο Ανδρέας Γεωργίου μιλώντας για τη σύζυγό του, Σιμώνη Χριστοδούλου, η οποία έφερε στον κόσμο το παιδί τους πριν από ένα μήνα, ανέφερε: «Είναι υπέροχη. Πολύ δυνατός άνθρωπος, πολύ δυνατή γυναίκα».

Σύνταξη
Εκβιασμοί και υφαρπαγή περιουσιών από την κρητική μαφία – Το σχέδιο με το γηροκομείο και η βοήθεια κληρικών
Οι Αρχές έχουν στοιχεία που δείχνουν ότι τα μέλη της εγκληματικής οργάνωσης έβαζαν στο μάτι και την περιουσία ηλικιωμένων με μεσολάβηση και των κληρικών που συμμετείχαν στην κρητική μαφία.

Σύνταξη
Στοχοποίηση και απόπειρα τρομοκράτησης Ελλήνων πολιτών από την κυβέρνηση του Ισραήλ καταγγέλει το March to Gaza
Επιθετικές σκοπιμότητες και δράση των υπηρεσιών του Ισραήλ κατά Ελλήνων ακτιβιστών βλέπει η πρωτοβουλία στην «προπαγανδιστική» έκθεση.

Σύνταξη
Εσθονία: Επίκληση του Άρθρο 4 του ΝΑΤΟ μετά από παραβίαση από 3 ρωσικά MiG -31 – Τι σημαίνει
Πρόκειται για την 9η φορά που γίνεται επίκληση του άρθρου 4 του ΝΑΤΟ. Η Εσθονία ζήτησε διαβούλευση βάσει του άρθρου 4 μετά από την «απαράδεκτη παραβίαση» του εναερίου της χώρου από 3 ρωσικά MiG-31.

Σύνταξη
Τραμπ: Ανακοίνωσε συνάντηση με Ερντογάν στον Λευκό Οίκο – «Μεγάλη συμφωνία» για F-16
«Ο Πρόεδρος Ερντογάν και εγώ έχουμε πάντα μια πολύ καλή σχέση. Ανυπομονώ να τον δω στις 25 Σεπτεμβρίου», υπογραμμίζει ο πρόεδρος των Ηνωμένων Πολιτειών, Ντόναλντ Τραμπ

Παναγιώτης Ζαφειρόπουλος
Παναγιώτης Ζαφειρόπουλος
Μπρους Γουίλις: Χαμογελαστός με τις κόρες του σε νέα φωτογραφία – «Ευχές από ένα καλοκαίρι γεμάτο θαύματα»
Ο Μπρους Γουίλις, ο θρυλικός ηθοποιός του Χόλιγουντ που δίνει μια γενναία μάχη με την μετωποκροταφική άνοια, έκανε μια σπάνια δημόσια εμφάνιση μέσα από φωτογραφίες που δημοσίευσε η κόρη του, Σκάουτ Γουίλις

Λουκάς Καρνής
Λουκάς Καρνής
Ταλιμπάν: Απελευθερώθηκαν ηλικιωμένοι Βρετανοί – Συγκινητική επανένωση με την κόρη τους [βίντεο]
Ζευγάρι ηλικιωμένων από τη Μεγάλη Βρετανία απελευθερώθηκε από τους Ταλιμπάν και συνάντησε την κόρη του σε μια συγκινητική επανένωση μετά από πολλούς μήνες

Σύνταξη
Ευρωζώνη: Ο φτωχός Νότος συγκλίνει με τον πλούσιο Βορρά – Τι λένε οι οίκοι αξιολόγησης
Οι οίκοι αξιολόγησης αναβαθμίζουν τις χώρες του Νότου την ώρα που στερούν βαθμίδες από το Νότο - Το κοινό χρέος και οι φωνές που εναντιώνονται

Τζούλη Καλημέρη
Χαλκιδική: Αιματηρή επίθεση και ληστεία με θύμα 25χρονη – Δραπέτης από τις φυλακές Κασσάνδρας ο δράστης
Η άτυχη γυναίκα με καταγωγή από την Ουκρανία τραυματίστηκε από μαχαίρι όταν ο δράστης εισέβαλε στο ενοικιαζόμενο δωμάτιο όπου βρισκόταν - Σε εξέλιξη οι έρευνες για τον εντοπισμό του 27χρονου

Σύνταξη
ΗΠΑ: Τη σειρά συναντήσεων υψηλού επιπέδου συνέχισε ο Β. Κικίλιας – Συνάντηση με τον υπ. Μεταφορών, Σον Ντάφι
Ο Bασίλης Κικίλιας είχε εξαιρετική συνάντηση με τον Σον Ντάφι και υπογράμμισε ότι ο υπουργός Μεταφορών των Ηνωμένων Πολιτειών είναι επίσημος προσκεκλημένος της ελληνικής κυβέρνησης στην Ελλάδα

Σύνταξη
Ο Μάρτιν Σκορσέζε ετοιμάζει νέα ταινία με πρωταγωνιστές τους Λεονάρντο Ντι Κάπριο και Τζένιφερ Λόρενς
Ο Μάρτιν Σκορσέζε ετοιμάζει μια κινηματογραφική διασκευή του μυθιστορήματος «What Happens at Night», το οποίο αφηγείται την στοιχειωτική ιστορία δύο αγνώστων που ταξιδεύουν σε μια χώρα δίχως όνομα.

Ιόλη Μπέη-Κωνσταντινίδη
Ιόλη Μπέη-Κωνσταντινίδη
LIVE: Ολυμπιακός – Αρμάνι Μιλάνο
Σύνταξη
Σε εξέλιξη η μεγάλη φωτιά σε εργοστάσιο ξυλείας στις Αχαρνές – Επεκτάθηκε σε επιχείρηση υποδημάτων
Νωρίτερα ήχησε μήνυμα του 112, καλώντας τους κατοίκους στην περιοχή να παραμείνουν σε εσωτερικούς χώρους και να κλείσουν πόρτες και παράθυρα, ώστε να προστατευτούν από τους τοξικούς καπνούς.

Σύνταξη
Οι πρωτεύουσες της ένοπλης βίας: Πού είναι τα πιο επικίνδυνα μέρη στην ΕΕ; – Η θέση της Αθήνας
Σε μια περίοδο που η ασφάλεια στις ευρωπαϊκές πρωτεύουσες τίθεται όλο και πιο έντονα υπό αμφισβήτηση, η αύξηση της ένοπλης βίας στην ΕΕ αποτελεί ένα από τα πιο ανησυχητικά φαινόμενα

Σύνταξη
Πατριάρχης Βαρθολομαίος για αυταρχισμό: «Είμαστε ατελείς – Λάθος ένας άνθρωπος να έχει απόλυτη εξουσία»
Μήνυμα υπέρ της ειρήνης και προειδοποίηση κατά του αυταρχισμού και του εθνικισμού έκανε ο Οικουμενικός Πατριάρχης Βαρθολομαίος, από τις ΗΠΑ.

Σύνταξη
Τι συμβαίνει στον εγκέφαλο όταν ακούμε ASMR – Το μυστήριο πίσω από τους ψιθύρους
Η έρευνα στο ASMR έχει καταγράψει μερικούς κοινούς εκκινητές, όπως ψίθυρους, χτυπήματα και τριξίματα. Όμως δεν μπορούμε να πούμε με βεβαιότητα ότι έχουν την ίδια επίδραση σε όλους.

Σύνταξη
Πάτρα: Συμμορία ανηλίκων με 7χρονο αρχηγό ρημάζει καταστήματα και επιχειρήσεις – Βίντεο ντοκουμέμντα
Για τους μικρούς Ρομά στην Πάτρα, κάθε τι μπορεί να γίνει αντικείμενο κλοπής. Τα χρήματα στο ταμείο, τα φιλοδωρήματα των σερβιτόρων, μέχρι και οι πίτσες.

Σύνταξη
