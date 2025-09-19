Ματέο και Λάσο στην τελική ευθεία για τον πάγκο της Ισπανίας

Η εποχή του Σέρτζιο Σκαριόλο στον πάγκο της εθνικής Ισπανίας ολοκληρώθηκε μετά την ήττα από την Ελλάδα και η Ομοσπονδία (FEB) ετοιμάζεται να γράψει το επόμενο κεφάλαιο. Μετά το αποτυχημένο EuroBasket στη Ρίγα — το «Βατερλό της Κύπρου» όπως χαρακτηρίστηκε, καθώς η Ισπανία σημείωσε τη χειρότερη θέση της ιστορίας της στη διοργάνωση — η πρόεδρος Ελίσα Αγκιλάρ έχει ήδη στα χέρια της τους φακέλους των τεσσάρων υποψηφίων και αναμένεται να λάβει την τελική απόφαση μέσα στις επόμενες ημέρες. Τα δύο μεγάλα φαβορί είναι ο Τσους Ματέο και ο Πάμπλο Λάσο, με τους Τσάβι Πασκουάλ και Ζάουμε Πονσαρνάου να συμπληρώνουν τη λίστα.

Ο Ματέο και ο Λάσο είναι ελεύθεροι, κάτι που λειτουργεί υπέρ τους, αφού η FEB επιθυμεί αποκλειστική απασχόληση και συμβόλαιο μικρότερης οικονομικής αξίας από εκείνο του Σκαριόλο, αλλά με υψηλό κύρος και ευθύνη: ο νέος τεχνικός θα πρέπει άμεσα να οδηγήσει τη «Ρόχα» στην πρόκριση για το Παγκόσμιο Κύπελλο του Κατάρ το 2027 και στη συνέχεια να χτίσει έναν ανταγωνιστικό κορμό ενόψει του EuroBasket της Μαδρίτης το 2029.

Ο Λάσο θεωρείται πιο χαρισματικός και επικοινωνιακός, ένα πρόσωπο με βαρύτητα που θα μπορούσε να λειτουργήσει και επικοινωνιακά υπέρ της Ομοσπονδίας, η οποία επιθυμεί να ξανακερδίσει το ενδιαφέρον του κοινού και των μεγάλων χορηγών (Endesa, CaixaBank). Ωστόσο, η τελευταία του σεζόν στη Μπασκόνια δεν βοήθησε την εικόνα του.

Ο Ματέο, αντίθετα, κουβαλά την εντυπωσιακή παρακαταθήκη της θητείας του στη Ρεάλ Μαδρίτης, με έξι τίτλους —ανάμεσά τους και μια Euroleague— και την εμπειρία να αναλαμβάνει ομάδες σε κρίσιμες καμπές, όπως όταν διαδέχθηκε τον ίδιο τον Λάσο και οδήγησε τους «μερένγκες» ξανά στην κορυφή. Έχει μάλιστα εργαστεί στο παρελθόν στο τεχνικό τιμ της εθνικής Ισπανίας, κάτι που τον καθιστά οικείο πρόσωπο στη FEB — σε αντίθεση με τον Λάσο που δεν έχει συνεργαστεί ξανά με την Ομοσπονδία.

Οι άλλοι δύο υποψήφιοι μοιάζουν περισσότερο με προσωπικά «στοιχήματα». Ο Τσάβι Πασκουάλ, επίσης ελεύθερος μετά το πέρασμά του από τη Ζενίτ, επιθυμεί να επιστρέψει στην Ισπανία, αλλά το όνομά του συνδέεται περισσότερο με πιθανή μελλοντική επιστροφή στην Μπαρτσελόνα, ενώ ο Πονσαρνάου εργάζεται στη Μπιλμπάο, γεγονός που περιπλέκει την υποψηφιότητά του, παρότι γνωρίζει καλά τη FEB ως πρώην ομοσπονδιακός της Ισπανίας Β’.

Η απόφαση είναι άμεση και καθοριστική. Οι πρώτες αγωνιστικές υποχρεώσεις έρχονται τον Νοέμβριο, στα παράθυρα των προκριματικών του Παγκοσμίου Κυπέλλου, χωρίς παίκτες από NBA, Euroleague ή NCAA. Οι αντίπαλοι (Δανία, Ουκρανία, Γεωργία) είναι βατοί, ενώ το καλοκαίρι του 2026 δεν υπάρχει διοργάνωση, γεγονός που προσφέρει πολύτιμο χρόνο στον νέο προπονητή για να «χτίσει» από την αρχή την ομάδα. Το μόνο που μένει, είναι να βρεθεί ο αρχιτέκτονας και όλα δείχνουν πως θα είναι είτε ο Τσους Ματέο είτε ο Πάμπλο Λάσο.