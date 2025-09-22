Δευτέρα 22 Σεπτεμβρίου 2025
Snappi: Η πρώτη ελληνική neobank είναι γεγονός
Snappi: Η πρώτη ελληνική neobank είναι γεγονός

Με άδεια ΕΚΤ, ελληνικό IBAN και 24/7 ανθρώπινη εξυπηρέτηση, μπαίνει δυναμικά στο παιχνίδι, υποσχόμενη απλότητα, διαφάνεια και μηδενικές χρεώσεις.

Σε μία εποχή όπου η ψηφιοποίηση είναι πλέον μέρος της καθημερινότητάς μας, δεν θα μπορούσε και το σύγχρονο τραπεζικό σύστημα να μην αναζητά νέες, πιο ευέλικτες μορφές λειτουργίας και παρουσίας στην αγορά. Αυτό σε συνδυασμό με την παγκόσμια χρηματοπιστωτική κρίση του 2008 και την ανάπτυξη της τεχνολογίας και των smartphones (που επέτρεψαν τη δημιουργία πλήρως ψηφιακών, προσβάσιμων τραπεζικών υπηρεσιών) δημιούργησε προ 15ετίας τις πρώτες ψηφιακές τράπεζες ή αλλιώς neobanks.

Έφτασε η ώρα λοιπόν και στη χώρα μας να υποδεχθούμε την πρώτη ελληνική neobank, τη Snappi, που κάνει δυναμικά την εμφάνισή της, προσφέροντας μια ολοκληρωμένη ψηφιακή τραπεζική εμπειρία. Πλήρως αδειοδοτημένη από την Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα (ΕΚΤ), η Snappi ξεκινά τη διάθεση της εφαρμογής της σε όλους τους Έλληνες φορολογούμενους μέσω των App Store και Google Play.

Η Snappi, με έδρα τα Ιωάννινα, δεν είναι απλώς μια ακόμη ψηφιακή εφαρμογή αλλά ένα πλήρως αδειοδοτημένο πιστωτικό ίδρυμα της ΕΕ, χτισμένο από το μηδέν ως 100% για κινητά (mobile-first). Στόχος να συνδυάσει την ευελιξία και την καινοτομία του fintech, με την ασφάλεια και την αξιοπιστία μιας παραδοσιακής ευρωπαϊκής τράπεζας, εξαλείφοντας παράλληλα τη γραφειοκρατία.

Σημειώνεται ότι όλες οι καταθέσεις προστατεύονται από το σύστημα εγγύησης καταθέσεων έως και 100.000 ευρώ, ενώ οι χρήστες μπορούν να αποκτήσουν άμεσα και δωρεάν μια ψηφιακή χρεωστική κάρτα, με δυνατότητα έκδοσης και φυσικής.

Η Snappi είναι η μοναδική στην Ευρώπη που προσφέρει 24/7 ανθρώπινη εξυπηρέτηση στην ελληνική γλώσσα, σε αντίθεση με άλλες neobanks που βασίζονται σε chatbots ή τυποποιημένες απαντήσεις. Για την Snappi άλλωστε η τεχνολογία λειτουργεί ως εργαλείο για την ενίσχυση της ανθρώπινης επαφής και όχι για την αντικατάστασή της.

Μια νέα τραπεζική εμπειρία: διαφάνεια, μηδενικές χρεώσεις και υψηλό επιτόκιο

Η ουσία αυτής της νέας πρότασης της Snappi περιστρέφεται γύρω από την απλότητα και τον έλεγχο που παρέχει στον χρήστη. Η διαδικασία ανοίγματος λογαριασμού είναι πολύ εύκολη και απλή καθότι πλήρως ψηφιακή, χωρίς γραφειοκρατία που ολοκληρώνεται σε λίγα λεπτά απευθείας από το κινητό. Οι πελάτες λαμβάνουν άμεσα μια δωρεάν ψηφιακή χρεωστική κάρτα, με δυνατότητα παραγγελίας και φυσικής.

Τα βασικά πλεονεκτήματα αν επιλέξετε τη Snappi περιλαμβάνουν:

Ελληνικό IBAN & πλήρης ενσωμάτωση, που σημαίνει ότι οι λογαριασμοί Snappi είναι πλήρως συμβατοί με το εθνικό οικοσύστημα πληρωμών, υποστηρίζοντας πληρωμές μέσω IRIS, πληρωμές λογαριασμών, συσσώρευση αφορολόγητου και τοπικές μεταφορές.

Ζωντανή εξυπηρέτηση 24/7 και όχι αυτοματοποιημένες απαντήσεις που πολλές φορές δεν μπορούν να εξυπηρετήσουν τον πελάτη. Η Snappi γίνεται η μοναδική neobank στην Ευρώπη που προσφέρει 24ωρη ζωντανή εξυπηρέτηση στην ελληνική γλώσσα, χωρίς bots.

Υψηλό αποταμιευτικό επιτόκιο 3% για καταθέσεις έως 1.000 ευρώ – το υψηλότερο στην αγορά – ενθαρρύνοντας την ασφαλή ανάπτυξη των αποταμιεύσεων.

Δέσμευση για μηδενικές χρεώσεις, με ξεκάθαρους όρους, χωρίς κρυφά κόστη, είτε για διασυνοριακές μεταφορές, είτε για αγορές στο εξωτερικό.

Εργαλεία χρηματοοικονομικής εκπαίδευσης, πέρα από τα βασικά τραπεζικά operations, που η Snappi εντάσσει στις υπηρεσίες της, ενισχύοντας περαιτέρω την αποστολή της για την ενδυνάμωση των χρηστών της.

…και το Snappi Pay Later, μια υπηρεσία που επιτρέπει πληρωμές για ηλεκτρονικές αγορές σε 4 άτοκες δόσεις.

Μια νέα φιλοσοφία για τις τραπεζικές συναλλαγές

Οι άνθρωποι της Snappi γνωρίζουν ποια πρέπει να είναι η επόμενη ημέρα των τραπεζών στην πράξη.

Η CEO της Snappi, Gabriella Kindert, δήλωσε ότι «Στη Snappi, επανεξετάσαμε πώς πρέπει να είναι το banking: απλό, διαφανές και προσαρμοσμένο στην πραγματική ζωή». Τόνισε επίσης ότι η πλατφόρμα συνδυάζει την ευκολία του fintech με τη σταθερότητα μιας πλήρως αδειοδοτημένης τράπεζας, με ισχυρές ελληνικές ρίζες και διεθνή προοπτική.

Από την πλευρά της, η Αναπληρώτρια CEO, Νίκη Μ. Χίου, σημείωσε ότι η Snappi αντικατοπτρίζει την ανθεκτικότητα και την ανανέωση της χώρας. «Έχει σχεδιαστεί ώστε να είναι πιο συμπεριληπτική προς τους νέους ανθρώπους, τις υπο-εξυπηρετούμενες περιοχές και σε όσους αισθάνονται εκτός του παραδοσιακού τραπεζικού συστήματος», πρόσθεσε.

Η εμφάνιση της Snappi σηματοδοτεί μια νέα εποχή για τις ψηφιακές τραπεζικές υπηρεσίες στη χώρα, με επίκεντρο την ευκολία, την ασφάλεια και τον πελάτη.

Για περισσότερες πληροφορίες: www.snappibank.com

