Κυριακή 21 Σεπτεμβρίου 2025
Πακιστάν: Βρέθηκαν στην άκρη δρόμου τα πτώματα τριών διεμφυλικών γυναικών – Ήταν γαζωμένα με σφαίρες
LGBTQI+ 21 Σεπτεμβρίου 2025

Πακιστάν: Βρέθηκαν στην άκρη δρόμου τα πτώματα τριών διεμφυλικών γυναικών – Ήταν γαζωμένα με σφαίρες

Η Διεθνής Αμνηστία κάνει λόγο για ανησυχητική αύξηση της βίας με στόχο τα διεμφυλικά άτομα στο Πακιστάν.

Σύνταξη
Ακρόαση άρθρου
A
A
Vita.gr
Φαγητό: Takeaway ή… ταβερνάκι; Πότε «παρασύρεσαι» σε υπερκατανάλωση;

Φαγητό: Takeaway ή… ταβερνάκι; Πότε «παρασύρεσαι» σε υπερκατανάλωση;

Spotlight

Η αστυνομία του Πακιστάν (εικόνα πάνω από Guardian) ανακάλυψε σήμερα τα «γαζωμένα με σφαίρες» πτώματα τριών διεμφυλικών γυναικών στην άκρη ενός δρόμου.

«Βρέθηκαν τα γαζωμένα με σφαίρες πτώματα τριών διεμφυλικών γυναικών», δήλωσε στο Γαλλικό Πρακτορείο ο Τζάβεντ Άχμεντ Άμπρο, αξιωματούχος της αστυνομίας του Καράτσι.  Η αστυνομία βρίσκεται σε διαδικασία ταυτοποίησης των θυμάτων, ενώ, όπως ανέφερε ο ίδιος, «είναι ακόμα πολύ νωρίς για να ξέρουμε το κίνητρο αυτών των φόνων».

«Όταν η ρητορική  και οι εκστρατείες μίσους διεξάγονται τόσο ανοιχτά, αποτελέσματα όπως αυτό είναι αναπόφευκτα», δήλωσε η Shahzadi Rai, τρανσέξουαλ ακτιβίστρια και τοπική σύμβουλος διορισμένη από την κυβέρνηση στο Καράτσι.

Τα πτώματα εντοπίστηκαν λίγο μετά τα μεσάνυχτα στη συνοικία Μέμον Γκοθ, μία περιοχή του Καράτσι όπου έχουν σημειωθεί στο παρελθόν παρόμοια περιστατικά βίας.

Ο επικεφαλής της επαρχίας Σιντ έδωσε εντολή στην αστυνομία «να συλλάβει αμέσως τους δολοφόνους», μεταδίδει το ΑΠΕ. Όπως σημείωσε σε ανακοίνωσή του, «τα διεμφυλικά πρόσωπα αποτελούν ένα ευάλωτο τμήμα της κοινωνίας και οφείλουμε όλοι να τα αντιμετωπίζουμε με αξιοπρέπεια και σεβασμό».

Πακιστάν: Ανησυχητική αύξηση βίας με στόχο διεμφυλικά άτομα

Η Διεθνής Αμνηστία κάνει λόγο για ανησυχητική αύξηση της βίας με στόχο τα διεμφυλικά άτομα στο Πακιστάν, τονίζοντας την ανάγκη για ενίσχυση των μέτρων προστασίας της συγκεκριμένης κοινότητας.

Τα τελευταία χρόνια, τα διεμφυλικά άτομα στο Πακιστάν έχουν αντιμετωπίσει μια άκρως οργανωμένη ψηφιακή εκστρατεία μίσους, η οποία υποκινείται από τη θρησκευτική δεξιά και απειλεί τα νομικά τους δικαιώματα καθώς και την ασφάλειά τους.

«Όταν η ρητορική μίσους και οι εκστρατείες μίσους διεξάγονται τόσο ανοιχτά, αποτελέσματα όπως αυτό είναι αναπόφευκτα», δήλωσε στο AFP η Shahzadi Rai, τρανσέξουαλ ακτιβίστρια και τοπική σύμβουλος διορισμένη από την κυβέρνηση στο Καράτσι.

«Παρόλο που το κράτος και η αστυνομία είναι στο πλευρό μας, οι δολοφονίες συνεχίζονται, γεγονός που δείχνει ότι η βαθιά ριζωμένη μισαλλοδοξία εναντίον των τρανσέξουαλ ατόμων παραμένει στην κοινωνία μας».

Business
Deals: Έρχεται καυτό φθινόπωρο – Στο κυνήγι των αποδόσεων οι ελληνικές επιχειρήσεις

Deals: Έρχεται καυτό φθινόπωρο – Στο κυνήγι των αποδόσεων οι ελληνικές επιχειρήσεις

Vita.gr
Ζεστασιά στο σπίτι, ευεξία στη ζωή: Το μυστικό του “coziness effect”

Ζεστασιά στο σπίτι, ευεξία στη ζωή: Το μυστικό του “coziness effect”

Economy
Ελληνική οικονομία: Τα καμπανάκια που χτύπησε η ΤτΕ

Ελληνική οικονομία: Τα καμπανάκια που χτύπησε η ΤτΕ

inWellness
inTown
