Σάββατο 20 Σεπτεμβρίου 2025
ΠΟΥ: 29 μέτρα «λαχείο» για μείωση των χρονίων παθήσεων
Υγεία 20 Σεπτεμβρίου 2025 | 07:00

ΠΟΥ: 29 μέτρα «λαχείο» για μείωση των χρονίων παθήσεων

Επένδυση στην πρόληψη και έγκαιρη διάγνωση και θεραπεία ασθενειών που δεν μεταδίδονται, φέρνει τετραπλάσιο όφελος ως το 2030 και επταπλάσιο ως το 2035

Άννα Παπαδομαρκάκη
ΚείμενοΆννα Παπαδομαρκάκη
Μόνο 3 δολάρια κατ΄ άτομο αρκούν ως επένδυση από τα κράτη, για να αντιμετωπίσουν τις μη μεταδιδόμενες ασθένειες και να αποκομίσουν οικονομικά οφέλη ενός τρις δολ. ως το 2030.

Οι παγκόσμιες προσπάθειες για σωστή διαχείριση και μείωση των χρονίων παθήσεων που δεν μεταδίδονται, πέτυχαν μείωση της θνησιμότητας στο 82% των κρατών διεθνώς από το 2010-2019, όμως στη συνέχεια τα θετικά αποτελέσματα επιβραδύνθηκαν και κάποιες χώρες είδαν τους θανάτους από τις χρόνιες αυτές παθήσεις, να ανακάμπτουν στα πρότερα επίπεδα.

Σιωπηροί δολοφόνοι, οι μη μεταδιδόμενες ασθένειες και οι ψυχικές παθήσεις, αφορούν καρδιαγγειακές παθήσεις (εμφράγματα και εγκεφαλικά), καρκίνους, χρόνιες αναπνευστικές παθήσεις και διαβήτης, αλλά και άγχος ή κατάθλιψη. Οι παθήσεις αυτές πλήττουν όλες τις χώρες του κόσμου, όλους τους πληθυσμούς ανεξάρτητα από ηλικία ή εισόδημα.

12 εκατ. θάνατοι από μη μεταδιδόμενες ασθένειες μπορούν να αποτραπούν ως το 2030

Η άσκηση και η σωστή διατροφή βασικά προληπτικά μέτρα για την πρόληψη χρονίων παθήσεων

O Παγκόσμιος Οργανισμός Υγείας (ΠΟΥ) καθόρισε 29 μέτρα «λαχείο» (τα χαρακτηρίζει ως «Best buys») που στοχεύουν στην δραστική μείωση των μη μεταδιδόμενων ασθενειών με πρόληψη πρωτογενή ή δευτερογενή. Παρότι η εφαρμογή τους απαιτεί πρόσθετη χρηματοδότηση των συστημάτων υγείας για την ανάληψη της απαιτούμενης δράσης, εντούτοις, κάθε δολάριο που χρησιμοποιείται για την εφαρμογή των μέτρων αυτών αποδίδει το λιγότερο 4 φορές όταν αφορά την άσκηση, μέχρι και 14 φορές όταν αφορά την υγιεινή διατροφή.

Το πιο ισχυρό μέτρο, από το σύνολο των προτάσεων που η κάθε μία τους κοστίζει κάτω των 100 δολ. ανά έτος υγιούς ζωής που κερδίζεται σε χώρες χαμηλού και μέσου εισοδήματος, αφορά τη θεραπεία της υπέρτασης.

Επτά τομείς για τα μέτρα

Σε σχετική έκθεση του ΠΟΥ, λαμβάνονται στοιχεία από 176 κράτη μέλη διεθνώς, και προβλέπει οφέλη για την υγεία και την οικονομία όχι μόνο έως το 2030 – που ήταν ο αρχικός στόχος του Οργανισμού, αλλά έως το 2035, παρέχοντας μια πιο ολοκληρωμένη εικόνα της μακροπρόθεσμης επίδρασής τους.

Τα μέτρα αφορούν:

  1. Τον καπνό, προτείνοντας φορολόγηση, απλούστευση συσκευασιών και προειδοποιήσεις στο πακέτο των καπνικών προϊόντων, απαγόρευση της διαφήμισης, πολιτικές απαγόρευσης καπνίσματος δε δημόσιους χώρους, εκστρατείες διακοπής καπνίσματος και υπηρεσίες διακοπής καπνίσματος.
  2. Το αλκοόλ, προτείνοντας φορολόγηση, απαγόρευση διαφήμισης και περιορισμούς πρόσβασης σε ποτά.
  3. Την ανθυγιεινή διατροφή με πολιτικές αποφυγής της, σήμανση στις συσκευασίες, εκστρατείες ενημέρωσης, προστασία των παιδιών από το μάρκετινγκ επιβλαβών τροφίμων και προαγωγή του θηλασμού.
  4. Την σωματική αδράνεια, προτείνοντας εκστρατείες ενημέρωσης για τις επιπτώσεις της και την προαγωγή της σωματικής άσκησης.
  5. Τις καρδιαγγειακές παθήσεις, με πρώτη πρόταση την θεραπεία της υπέρτασης και στη συνέχεια δευτερογενή πρόληψη του ρευματικού πυρετού και της ρευματικής καρδιοπάθειας
  6. Τις χρόνιες πνευμονοπάθειες, προτείνοντας την διαχείριση των κρίσεων άσθματος και της χρόνιας αποφρακτικής πνευμονοπάθειας, καθώς και της μακροπρόθεσμης διαχείρισης της ΧΑΠ και
  7. Τον καρκίνο, προτείνοντας εμβολιασμό κατά του HPV και της ηπατίτιδας Β, μαζική προληπτική εξέταση για καρκίνο τραχήλου αλλά και πρώιμη διάγνωση και θεραπεία των καρκίνων του μαστού, του τραχήλου, του παχέος εντέρου, του παιδικού καρκίνου και του καρκίνου σε όσους ζουν με HIV.

Ειδικά για τα μέτρα φορολόγησης, επισημαίνεται ότι οι πόροι αυτοί μπορούν να επανεπενδυθούν στο σύστημα υγείας για την περαιτέρω βελτίωση της υγείας του πληθυσμού.

Η επένδυση αποδίδει πολύ

Το όφελος που προκύπτει από την εφαρμογή των παραπάνω μέτρων είναι εντυπωσιακή, καθώς:

  • Η μείωση της έλλειψης άσκησης αποδίδει 4 φορές περισσότερο από τα ποσά που επενδύονται στο συγκεκριμένο μέτρο,
  • Η διαχείριση των αναπνευστικών παθήσεων αποδίδει 5 φορές περισσότερο,
  • Ο μαζικός προσυμπτωματικός έλεγχος, η έγκαιρη διάγνωση και θεραπεία του καρκίνου αποδίδει 6 φορές περισσότερο,
  • Η μείωση της χρήσης του καπνού αποδίδει 7 φορές περισσότερο,
  • Η διαχείριση των καρδιαγγειακών νοσημάτων επιστρέφει στην υγεία 8 φορές τα χρήματα που έχουν επενδυθεί,
  • Η αποφυγή του αλκοόλ 9 φορές περισσότερο και
  • Η μείωση της ανθυγιεινής διατροφής 14 φορές περισσότερο των πόρων που έχουν επενδυθεί.

Συνολικά, για κάθε δολάριο που επενδύεται σε όλα τα παραπάνω μέτρα συνδυαστικά, επιστρέφεται στις οικονομίες που επένδυσαν στα μέτρα, επιπλέον 4 δολ. ως το 2030, όμως καθώς η σταθερή τήρηση των μέτρων έχει πολλαπλασιαστικά οφέλη, ως το 2035 η απόδοση της επένδυσης σχεδόν διπλασιάζεται, φτάνοντας τα 7 δολ. απόδοσης ανά δολάριο που δαπανήθηκε.

Σύμφωνα με την έκθεση, εάν αυτά τα μέτρα εφαρμόζονταν πλήρως από όλες τις χώρες, ως το 2030 θα μπορούσαν να αποτραπούν: 12 εκατομμύρια θάνατοι, 28 εκατομμύρια κρούσματα καρδιαγγειακών παθήσεων και θα μπορούσαμε να κερδίσουμε 150 εκατομμύρια κερδισμένα χρόνια υγιούς ζωής.

Economy
Moody’s: Αμετάβλητη στο Baa3 με σταθερή προοπτική η ελληνική οικονομία

Moody’s: Αμετάβλητη στο Baa3 με σταθερή προοπτική η ελληνική οικονομία

Business
Moody’s: Τι κομίζει στην CrediaBank η εξαγορά της HSBC Μάλτας

Moody’s: Τι κομίζει στην CrediaBank η εξαγορά της HSBC Μάλτας

inWellness
inTown
Κόσμος
Ποια χώρα κερδίζει τον αγώνα της πράσινης ενέργειας στην ΕΕ;
Κόσμος 20.09.25

Ποια χώρα κερδίζει τον αγώνα της πράσινης ενέργειας στην ΕΕ;

Η μετάβαση της Ευρώπης προς την πράσινη ενέργεια φέρνει στο προσκήνιο νέους «παίκτες», με την Ουγγαρία να αναδεικνύεται σε κομβικό παράγοντα χάρη στην παραγωγή μπαταριών και την ανάπτυξη της ηλιακής ενέργειας

Σιμόνη Σωτηρέλη Παπαδοπούλου
Σιμόνη Σωτηρέλη Παπαδοπούλου
Η ΕΕ χάνει την προθεσμία για μείωση των αερίων του θερμοκηπίου – Και ο Μακρόν έχει βάλει το χέρι του
Ακατανόητοι ελιγμοί 20.09.25

Η ΕΕ χάνει την προθεσμία για μείωση των αερίων του θερμοκηπίου – Και ο Μακρόν έχει βάλει το χέρι του

Η ΕΕ δεν θα καταθέσει στον ΟΗΕ επίσημο στόχο για τη μείωση των ρύπων που προκαλούν κλιματική αλλαγή. Ο Μακρόν φαίνεται να κάνει πολιτικό παιχνίδι, με το βλέμμα στο εσωτερικό της Γαλλίας.

Αρχοντία Κάτσουρα
Αρχοντία Κάτσουρα
Νεομακαρθισμός – Μετά τη δολοφονία του Τσάρλι Κερκ, ανθρωποκυνηγητό από την κυβέρνηση Τραμπ κατά επικριτών
«Κυνήγι μαγισσών» 20.09.25

Νεομακαρθισμός – Μετά τη δολοφονία του Τσάρλι Κερκ, ανθρωποκυνηγητό από την κυβέρνηση Τραμπ κατά επικριτών

Με εφαλτήριο τη δολοφονία του Τσάρλι Κερκ, ο Ντόναλντ Τραμπ εξαπολύει εκστρατεία κατά φιλελεύθερων οργανώσεων, επικριτών του και της «ριζοσπαστικής Αριστεράς»

Μαργαρίτα Βεργολιά
Μαργαρίτα Βεργολιά
Βενεζουέλα: Ο γενικός εισαγγελέας ζητά έρευνα του ΟΗΕ για τα πλήγματα των ΗΠΑ σε πλεούμενα
Γενικός εισαγγελέας 20.09.25

Η Βενεζουέλα ζητά έρευνα του ΟΗΕ για τα πλήγματα των ΗΠΑ

Ερευνα του ΟΗΕ ζητά ο γενικός εισαγγελέας της Βενεζουέλας για τα πλήγματα των ΗΠΑ σε μικρά σκάφη και τη «δολοφονία ανυπεράσπιστων αλιέων», τα οποία συνιστούν «εγκλήματα κατά της ανθρωπότητας».

Σύνταξη
Η μεγάλη παρακμή του OHE
Κόσμος 20.09.25

Η μεγάλη παρακμή του OHE

Στερημένος από τα αμερικανικά κεφάλαια, ο ΟΗΕ μειώνει κατά 15% ή 500 εκατ. δολάρια τον προϋπολογισμό του 2026

Αλέξανδρος Καψύλης
Αλέξανδρος Καψύλης
Γάζα: «Δεν πρέπει να εκφοβιζόμαστε» από τις απειλές του Ισραήλ, τονίζει ο Γκουτέρες
Αντόνιο Γκουτέρες 20.09.25

«Δεν πρέπει να εκφοβιζόμαστε» από τις απειλές του Ισραήλ

Οι απειλές για προσάρτηση της Δυτικής Οχθης δεν αποτελούν παρά «πρόσχημα» του Ισραήλ, αναφέρει ο Αντόνιο Γκουτέρες, για να επισημάνει ότι δεν θα πρέπει να «εκφοβιζόμαστε» από τις απειλές του.

Σύνταξη
Νέα επίθεση ΗΠΑ εναντίον ταχύπλοου από τη Βενεζουέλα – Νεκροί τρεις πολίτες
Με «εντολή Τραμπ» 20.09.25

Νέα επίθεση ΗΠΑ εναντίον ταχύπλοου από τη Βενεζουέλα – Νεκροί τρεις πολίτες

Οι ΗΠΑ συνεχίζουν την λογική της πρόκλησης θερμού επεισοδίου με τη Βενεζουέλα χτυπώντας το τρίτο επιβεβαιωμένο πλοίο. Ο ίδιος ο Τραμπ έχει αναφέρει πως έχει χτυπηθεί ακόμα ένα χωρίς να βγει βίντεο.

Σοφοκλής Αρχοντάκης
Σοφοκλής Αρχοντάκης
Γάζα: Σχεδόν 450.000 Παλαιστίνιοι έχουν εγκαταλείψει την πόλη
Πολιτική προστασία 20.09.25

Κάπου 450.000 Παλαιστίνιοι εγκατέλειψαν τη Γάζα

«Ο αριθμός των πολιτών που εκτοπίστηκαν από τη Γάζα προς νότο έχει φθάσει τους 450.000 ανθρώπους» από την έναρξη της ισραηλινής στρατιωτικής επιχείρησης εναντίον της πόλης.

Σύνταξη
Στρατιωτικό ελικόπτερο των ΗΠΑ έπεσε στην πολιτεία της Ουάσινγκτον – Τέσσερις νεκροί
Κόσμος 20.09.25

Στρατιωτικό ελικόπτερο των ΗΠΑ έπεσε στην πολιτεία της Ουάσινγκτον – Τέσσερις νεκροί

Τέσσερις στρατιώτες του αμερικανικού στρατού σκοτώθηκαν όταν, για άγνωστη - μέχρι στιγμής - αιτία, το ελικόπτερο τύπου Black Hawk στο οποίο επέβαιναν, έπεσε σε δασική περιοχή της Ουάσινγκτον.

Σοφοκλής Αρχοντάκης
Σοφοκλής Αρχοντάκης
Ισραήλ: Θέλει «δώρο» από τις ΗΠΑ 30 Απάτσι και περισσότερα από 3.000 οχήματα πεζικού
Κόσμος 19.09.25

Το Ισραήλ θέλει «δώρο» από τις ΗΠΑ 30 Απάτσι και περισσότερα από 3.000 οχήματα πεζικού

Μια συμφωνία - «μαμούθ» θέλει να περάσει ο αμερικανός πρόεδρος Ντόναλντ Τραμπ από το Κογκρέσο, για την πώληση εξοπλισμού αξίας 6 δισ. δολαρίων στο Ισραήλ. Θα πληρώσουν οι αμερικανοί φορολογούμενοι

Σοφοκλής Αρχοντάκης
Σοφοκλής Αρχοντάκης
Νάπολη: Τρεις εργάτες νεκροί από έκρηξη σε εργοστάσιο διαχείρισης αποβλήτων
Δύο εγκαυματίες 19.09.25

Νάπολη: Τρεις εργάτες νεκροί από έκρηξη σε εργοστάσιο διαχείρισης αποβλήτων

Οι εργαζόμενοι έκαναν εργασίες συντήρησης στην οροφή δεξαμενής με χρησιμοποιημένα ορυκτέλαια. Οι πρώτες εκτιμήσεις μιλούν για σπινθήρα από τον οποίο προκλήθηκε η έκρηξη.

Σύνταξη
Νέα Υόρκη: Η Alter Ego Media και ο θεσμός των Μαθητικών Εφημερίδων του Βήματος στο billboard του Nasdaq
ΗΠΑ 19.09.25

Η Alter Ego Media και ο θεσμός των Μαθητικών Εφημερίδων του Βήματος στο billboard του Nasdaq της Νέας Υόρκης

Στην πρόσοψη του κτιρίου του Nasdaq, σε ένα από τα πιο εμβληματικά σημεία του πλανήτη, προβλήθηκε το μήνυμα καλωσορίσματος και τα ονόματα των παιδιών που ταξίδεψαν στη Νέα Υόρκη

Σύνταξη
Νέα ρωσική πρόκληση καταγγέλλει η Πολωνία – «Επικίνδυνες» πτήσεις δίπλα από γεώτρηση στη Βαλτική
Κόσμος 19.09.25 Upd: 23:14

Νέα ρωσική πρόκληση καταγγέλλει η Πολωνία - «Επικίνδυνες» πτήσεις δίπλα από γεώτρηση στη Βαλτική

Στην Πολωνία, η συνοριοφυλακή κατήγγειλε πως δύο ρωσικά αεροπλάνα πέταξαν 150 μέτρα από πλατφόρμα πετρελαίου της εταιρείας πολωνικών συμφερόντων Petrobaltic στη Βαλτική

Σοφοκλής Αρχοντάκης
Σοφοκλής Αρχοντάκης
Υπουργείο Εξωτερικών: Καταδικάζει την παραβίαση του εναέριου χώρου της Εσθονίας από ρωσικά μαχητικά
Πόλεμος στην Ουκρανία 19.09.25

Υπουργείο Εξωτερικών: Καταδικάζει την παραβίαση του εναέριου χώρου της Εσθονίας από ρωσικά μαχητικά

Οποιαδήποτε παραβίαση των κρατικών συνόρων, είτε πρόκειται για εναέρια, θαλάσσια ή χερσαία σύνορα, συνιστά σαφή παραβίαση του διεθνούς δικαίου και είναι απαράδεκτη, αναφέρει

Σύνταξη
ΗΠΑ: Βίντεο με «συντρίμμια UFO και σώματα εξωγήινων» αναρτήθηκε στο εθνικό αρχείο
Συμβάν του Ρόσγουελ 19.09.25

Βίντεο με «συντρίμμια UFO και σώματα εξωγήινων» αναρτήθηκε στο εθνικό αρχείο των ΗΠΑ

Βίντεο που αναρτήθηκε στο εθνικό αρχείο των ΗΠΑ αναζωπυρώνει το ενδιαφέρον για ένα από τα πλέον δημοφιλή στη λαϊκή κουλτούρα «παραστατικό με UFO»

Παναγιώτης Ζαφειρόπουλος
Παναγιώτης Ζαφειρόπουλος
Η παραγωγικότητα της εργασίας στην Ελλάδα: Κι όμως αυξάνεται, πιο γρήγορα από τους μισθούς
Ανισοκατανομή εισοδήματος 20.09.25

Η παραγωγικότητα της εργασίας στην Ελλάδα: Κι όμως αυξάνεται, πιο γρήγορα από τους μισθούς

Η παραγωγικότητα της εργασίας στην Ελλάδα είναι χαμηλή. Όμως αυτή είναι η μισή αληθεια. Τι δηλώνουν οικονομολόγοι στο in για το χάσμα μισθών-παραγωγικότητας και την άνιση κατανομή εισοδήματος.

Αφροδίτη Τζιαντζή
Αφροδίτη Τζιαντζή
Τι θέλουν οι εταιρείες τεχνητής νοημοσύνης να φτιάξουν; Μεγαλόπνοα σχέδια που ίσως να απέχουν πολύ από την πραγματικότητα
AI 20.09.25

Τι θέλουν οι εταιρείες τεχνητής νοημοσύνης να φτιάξουν; Μεγαλόπνοα σχέδια που ίσως να απέχουν πολύ από την πραγματικότητα

Οι εταιρείες που κατασκευάζουν συστήματα τεχνητής νοημοσύνης έχουν ως σκοπό να φτιάξουν ένα υπερεργαλείο, ένα πλάνο που έχει αρκετά κωλύματα

Βασιλική Δρίβα
Βασιλική Δρίβα
