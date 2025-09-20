newspaper
Σάββατο 20 Σεπτεμβρίου 2025
Καιρός: Άνεμοι έως 8 μποφόρ το Σάββατο – Η θερμοκρασία μέχρι τους 31 βαθμούς
Ελλάδα 20 Σεπτεμβρίου 2025

Καιρός: Άνεμοι έως 8 μποφόρ το Σάββατο – Η θερμοκρασία μέχρι τους 31 βαθμούς

Στην Αττική η θερμοκρασία δεν θα ξεπεράσει τους 28 βαθμούς. Ο καιρός ανά περιοχή

Γενικά αίθριος θα είναι ο καιρός το Σάββατο, με λίγες τοπικές νεφώσεις στα ανατολικά ηπειρωτικά και την Κρήτη.

Οι άνεμοι θα πνέουν βόρειοι βορειοανατολικοί, στα δυτικά 3 με 5, στα ανατολικά 5 με 7 και στο Αιγαίο μέχρι τις μεσημβρινές ώρες τοπικά 8 μποφόρ.

Η θερμοκρασία θα φτάσει στα ηπειρωτικά τους 28 με 30 και τοπικά στα δυτικά τους 31 βαθμούς, στα νησιά του Ιονίου, τοπικά στην νότια Κρήτη και τα Δωδεκάνησα τους 29 με 31 βαθμούς και στην υπόλοιπη νησιωτική χώρα τους 25 με 27 βαθμούς Κελσίου.

Ο καιρός σήμερα

ΜΑΚΕΔΟΝΙΑ, ΘΡΑΚΗ
Καιρός: Γενικά αίθριος με πρόσκαιρες τοπικές νεφώσεις τις μεσημβρινές ώρες στη Θράκη.
Ανεμοι: Από βόρειες διευθύνσεις 3 με 5 μποφόρ.
Θερμοκρασία: Από 13 έως 28 με 29 και τοπικά τους 30 βαθμούς Κελσίου. Στη δυτική Μακεδονία 2 με 3 βαθμούς χαμηλότερη.

ΝΗΣΙΑ ΙΟΝΙΟΥ, ΗΠΕΙΡΟΣ, ΔΥΤΙΚΗ ΣΤΕΡΕΑ, ΔΥΤΙΚΗ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΣ
Καιρός: Γενικά αίθριος.
Ανεμοι: Από ανατολικές διευθύνσεις 3 με 5 μποφόρ. Από τις μεσημβρινές ώρες θα στραφούν σε βόρειους με την ίδια ένταση.
Θερμοκρασία: Από 18 έως 29 και τοπικά στα ηπειρωτικά τους 30 με 31 βαθμούς Κελσίου. Στο εσωτερικό της Ηπείρου 3 με 4 βαθμούς χαμηλότερη.

ΘΕΣΣΑΛΙΑ, ΑΝΑΤΟΛΙΚΗ ΣΤΕΡΕΑ, ΕΥΒΟΙΑ, ΑΝΑΤΟΛΙΚΗ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΣ
Καιρός: Γενικά αίθριος με πρόσκαιρες τοπικές νεφώσεις τις πρωινές ώρες.
Ανεμοι: Από βόρειες διευθύνσεις 5 με 6, στα ανατολικά τοπικά 7 και στα νότια θαλάσσια μέχρι τις μεσημβρινές ώρες 8 μποφόρ.
Θερμοκρασία: Από 16 έως 28 και τοπικά τους 29 με 30 βαθμούς Κελσίου. Στις Σποράδες από 22 έως 26 με 27 βαθμούς Κελσίου.

ΚΥΚΛΑΔΕΣ, ΚΡΗΤΗ
Καιρός: Γενικά αίθριος. Πρόσκαιρες νεφώσεις στη βόρεια Κρήτη.
Ανεμοι: Από βόρειες διευθύνσεις 6 με 7 και μέχρι τις μεσημβρινές ώρες τοπικά 8 μποφόρ.
Θερμοκρασία: Από 21 έως 25 με 26 βαθμούς και τοπικά στη νότια Κρήτη έως 29 βαθμούς Κελσίου.

ΝΗΣΙΑ ΑΝΑΤΟΛΙΚΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ – ΔΩΔΕΚΑΝΗΣΑ
Καιρός: Γενικά αίθριος.
Ανεμοι: Βόρειοι βορειοανατολικοί 5 με 6 και τοπικά 7 μποφόρ. Στη περιοχή της Ρόδου οι άνεμοι θα πνέουν από βόρειες διευθύνσεις 3 έως 5 μποφόρ.
Θερμοκρασία: Από 19 έως 27 με 28 και τοπικά στα νότια 29 με 31 βαθμούς Κελσίου.

ΑΤΤΙΚΗ
Καιρός: Γενικά αίθριος.
Ανεμοι: Βόρειοι βορειοανατολικοί 4 με 6 και στα ανατολικά τοπικά 7 μποφόρ.
Θερμοκρασία: Από 19 έως 27 με 28 βαθμούς Κελσίου.

ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ
Καιρός: Γενικά αίθριος.
Ανεμοι: Μεταβλητοί 3 μποφόρ.
Θερμοκρασία: Από 19 έως 27 με 28 βαθμούς Κελσίου.

Μικρή πτώση της θερμοκρασίας την Κυριακή

Γενικά αίθριος καιρός με λίγες πρόσκαιρες νεφώσεις στα ανατολικά ηπειρωτικά, την Εύβοια και την Κρήτη. Πιθανότητα ασθενών τοπικών βροχών στην Εύβοια μέχρι το απόγευμα.

Οι άνεμοι θα πνέουν στα δυτικά βόρειοι βορειοανατολικοί 3 με 4, στα ανατολικά από βόρειες διευθύνσεις 4 με 6 και στο Αιγαίο μέχρι τις μεσημβρινές ώρες τοπικά 7 μποφόρ.

Η θερμοκρασία θα σημειώσει μικρή άνοδο κυρίως στα δυτικά και τα νοτιοανατολικά. Θα φτάσει στα δυτικά, τα Δωδεκάνησα και τη νότια Κρήτη τους 30 με 31 και τοπικά τους 32 βαθμούς, στα υπόλοιπα ηπειρωτικά τους 29 με 30 βαθμούς, ενώ στην υπόλοιπη νησιωτική χώρα θα φτάσει τους 27 με 28 βαθμούς Κελσίου.

