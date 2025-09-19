Λέτσε – Κάλιαρι 1-2: Διπλό με «υπογραφή» Μπελότι
Ο Μπελότι σκόραρε από ένα γκολ σε κάθε ημίχρονο και η Κάλιαρι επικράτησε εκτός έδρας της Λέτσε με 2-1.
- Χωρίς αναβάθμιση της οικονομίας ο «χρησμός» της Moody’s
- Στοχοποίηση και απόπειρα τρομοκράτησης Ελλήνων πολιτών από την κυβέρνηση του Ισραήλ καταγγέλει το March to Gaza
- Ευλογιά των αιγοπροβάτων: Είναι το κρέας και το γάλα ασφαλή για κατανάλωση;
- Μπρους Γουίλις: Χαμογελαστός με τις κόρες του σε νέα φωτογραφία – «Ευχές από ένα καλοκαίρι γεμάτο θαύματα»
Η Λέτσε μπορεί να προηγήθηκε με γκολ του Τιάγκο Γκαμπριέλ στο 5’, αλλά η Κάλιαρι με πρωταγωνιστή τον Μπελότι, που σκόραρε ένα γκολ σε κάθε ημίχρονο (33’, 71’), έφερε τούμπα το παιχνίδι και επικράτησε με 2-1 στο Στάντιο Βία ντελ Μάρε για την 4η «στροφή» της Serie A. Στους 7 βαθμούς και στην 5η θέση η Κάλιαρι, τελευταία η Λέτσε με 1 πόντο.
Οι γηπεδούχοι μπήκαν καλύτερα στο παιχνίδι και προηγήθηκαν στο 5ο λεπτό με κεφαλιά του Τιάγκο Γκάμπριελ, μετά από σέντρα του Σοτίλ. Στο 18’ η Κάλιαρι έφτασε κοντά στην ισοφάριση με τον Εσπόζιτο, αλλά το σουτ του σταμάτησε στο δοκάρι του Φαλκόνε. Στο 32’ τελικά οι φιλοξενούμενοι κατάφεραν να κάνουν το 1-1 με πλασέ του Μπελότι, μετά από παράλληλο γύρισμα του Φαλκόνε. Στο 43’ ο Εσπόζιτο είχε δεύτερο δοκάρι, αλλά στο 71’ ο Μπελότι με εύστοχη εκτέλεση πέναλτι έκανε το 2-1 για τους φιλοξενούμενους και έδωσε τη νίκη στην Κάλιαρι.
ΛΕΤΣΕ: Φαλκόνε, Κουλιμπαλί, Γκάλο(46’ Ενταμπά), Γκασπάρ, Γκουασί, Σάλα(46’ Καμπά), Τιάγκο Γκάμπριελ, Ραμαντάνι, Πιερότι, Σοτίλ(61’ Τέτε Μορέντε), Στούλιτς
ΚΑΛΙΑΡΙ: Καπρίλε, Ντεϊόλα, Μίνα, Λουπέρτο, Ομπέρ, Παλέστρα, Πράτι (60’ Φελίτσι), Φολορούνσο, Αντοπό, Εσπόζιτο (60’ Γκαετάνο), Μπελότι
Τα αποτελέσματα και το πρόγραμμα της 4ης αγωνιστικής της Serie A:
Λέτσε – Κάλιαρι 1-2
20/9 16:00 Μπολόνια – Τζένοα
20/9 19:00 Βερόνα – Γιουβέντους
20/9 21:45 Ουντινέζε – Μίλαν
21/9 13:30 Λάτσιο – Ρόμα
21/9 16:00 Τορίνο – Αταλάντα
21/9 16:00 Κρεμονέζε – Πάρμα
21/9 19:00 Φιορεντίνα – Κόμο
21/9 21:45 Ίντερ – Σασουόλο
22/9 21:45 Νάπολι – Πίζα
Η βαθμολογία:
- Μπέτις – Ρεάλ Σοσιεδάδ 3-1: Επιστροφή στις νίκες με τριάρα για τους Ανδαλουσιάνους
- Ο Φουρνιέ «τρολάρει» τον Ράιτ: «Σταμάτησε τα γαλακτομπούρεκα και μοιάζει στον Σβαρτσενέγκερ» (pic)
- Λέτσε – Κάλιαρι 1-2: Διπλό με «υπογραφή» Μπελότι
- Ντόντσιτς: «Θα ήθελα να αποσυρθώ στη Ρεάλ Μαδρίτης»
- Στουτγκάρδη – Σαν Πάουλι 2-0: «Καθάρισε» με Ντεμίροβιτς και Ελ Κανούς
- Ντε Λαουρέντις: «Σε 4 χρόνια πρέπει να φτιάξουμε γήπεδο και προπονητικό κέντρο»
Ακολουθήστε το in.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις