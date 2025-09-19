Λέτσε – Κάλιαρι 1-2: Διπλό με «υπογραφή» Μπελότι

Η Λέτσε μπορεί να προηγήθηκε με γκολ του Τιάγκο Γκαμπριέλ στο 5’, αλλά η Κάλιαρι με πρωταγωνιστή τον Μπελότι, που σκόραρε ένα γκολ σε κάθε ημίχρονο (33’, 71’), έφερε τούμπα το παιχνίδι και επικράτησε με 2-1 στο Στάντιο Βία ντελ Μάρε για την 4η «στροφή» της Serie A. Στους 7 βαθμούς και στην 5η θέση η Κάλιαρι, τελευταία η Λέτσε με 1 πόντο.

Οι γηπεδούχοι μπήκαν καλύτερα στο παιχνίδι και προηγήθηκαν στο 5ο λεπτό με κεφαλιά του Τιάγκο Γκάμπριελ, μετά από σέντρα του Σοτίλ. Στο 18’ η Κάλιαρι έφτασε κοντά στην ισοφάριση με τον Εσπόζιτο, αλλά το σουτ του σταμάτησε στο δοκάρι του Φαλκόνε. Στο 32’ τελικά οι φιλοξενούμενοι κατάφεραν να κάνουν το 1-1 με πλασέ του Μπελότι, μετά από παράλληλο γύρισμα του Φαλκόνε. Στο 43’ ο Εσπόζιτο είχε δεύτερο δοκάρι, αλλά στο 71’ ο Μπελότι με εύστοχη εκτέλεση πέναλτι έκανε το 2-1 για τους φιλοξενούμενους και έδωσε τη νίκη στην Κάλιαρι.

ΛΕΤΣΕ: Φαλκόνε, Κουλιμπαλί, Γκάλο(46’ Ενταμπά), Γκασπάρ, Γκουασί, Σάλα(46’ Καμπά), Τιάγκο Γκάμπριελ, Ραμαντάνι, Πιερότι, Σοτίλ(61’ Τέτε Μορέντε), Στούλιτς

ΚΑΛΙΑΡΙ: Καπρίλε, Ντεϊόλα, Μίνα, Λουπέρτο, Ομπέρ, Παλέστρα, Πράτι (60’ Φελίτσι), Φολορούνσο, Αντοπό, Εσπόζιτο (60’ Γκαετάνο), Μπελότι

Τα αποτελέσματα και το πρόγραμμα της 4ης αγωνιστικής της Serie A:

Λέτσε – Κάλιαρι 1-2

20/9 16:00 Μπολόνια – Τζένοα

20/9 19:00 Βερόνα – Γιουβέντους

20/9 21:45 Ουντινέζε – Μίλαν

21/9 13:30 Λάτσιο – Ρόμα

21/9 16:00 Τορίνο – Αταλάντα

21/9 16:00 Κρεμονέζε – Πάρμα

21/9 19:00 Φιορεντίνα – Κόμο

21/9 21:45 Ίντερ – Σασουόλο

22/9 21:45 Νάπολι – Πίζα

Η βαθμολογία: