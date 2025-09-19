sports betsson
Νέες δηλώσεις Πέρεθ κατά Παπαδημητρίου: «Με πέταξε εκτός ομάδας»

Ο Ρούμπεν Πέρεθ συνεχίζει τις «επιθέσεις» προς τον Γιάννη Παπαδημητρίου - «Μου πήρε το περιβραχιόνιο και με πέταξε εκτός ομάδας».

Μετά το παιχνίδι της Κηφισιάς με τον Παναθηναϊκό ο Ρούμπεν Πέρεθ – που πλέον αγωνίζεται στην πρώτη – είχε κάνει λόγο για ένα πρόσωπο εντός «πράσινων» που κάνει κακό στην ομάδα. Όλοι κατάλαβαν ότι εννοούσε τον τεχνικό διευθυντή του κλαμπ, Γιάννη Παπαδημητρίου, και λίγες μέρες αργότερα τον κατονόμασε σε συνέντευξη που παραχώρησε στο ισπανικό «Frontal Rojo». Ο 36χρονος άσος εξαπέλυσε «επίθεση» κατά του Παπαδημητρίου με αναφορά σε συγκεκριμένες συμπεριφορές προς το πρόσωπό του που τον οδήγησαν εκτός ομάδας.

Αναλυτικά το απόσπασμα των δηλώσεών του

«Δεν το έχω σχολιάσει ποτέ, αλλά θα μιλήσω. Στον τελικό με τον Άρη, ήμουν ο αρχηγός πριν από τον αγώνα. Αναχωρήσαμε από το ξενοδοχείο. Στα αποδυτήρια άφησα την τσάντα μου με όλα μου τα πράγματα και μετά πήγα στον αγωνιστικό χώρο να βρω τους συμπαίκτες μου κατά την αναγνωριστική βόλτα των δύο ομάδων.

Όταν επέστρεψα στα αποδυτήρια, δεν βρήκα τα πράγματά μου εκεί, ούτε το λάβαρο, ούτε το περιβραχιόνιο του αρχηγού, το οποίο τελικά δόθηκε σε άλλον συμπαίκτη μου. Βγήκα έξω από τα αποδυτήρια να ρωτήσω τι συμβαίνει και μου είπαν, πως ήταν ο Γιάννης Παπαδημητρίου, ο τεχνικός διευθυντής. Είπε, ότι δεν ήξερε ότι εγώ ήμουν ο αρχηγός.

Είπα στον τεχνικό διευθυντή, ότι ήταν η τελευταία φορά που έβαλε χέρι στα πράγματά μου, όταν εγώ δεν βρίσκομαι εκεί. Του εξήγησα, ότι η δουλειά του ήταν έξω από τα αποδυτήρια και όχι στα δικά μου πράγματα. Τον επόμενο χρόνο, με έκοψε από την ομάδα.

Σύμφωνα με τα όσα ισχυρίζεται ο ίδιος, ήταν η απόφαση του προπονητή, αλλά ο προπονητής απολύθηκε από την ομάδα και εγώ ακόμα δεν έπαιζα. Ανέφερα στον κ. Παπαδημητρίου, “ όταν τον διώξετε από την ομάδα, θα επιστρέψω στην ομάδα;” και μου απάντησε πως δεν γνώριζε κάτι.

Συγκεκριμένα, είπε «δεν γνωρίζω, γιατί υπάρχουν αρκετοί σαν εσένα στην ομάδα» κι άλλα πράγματα που δεν μπορώ να μοιραστώ μαζί σας. Μετέπειτα, έπρεπε να προπονηθώ μόνος μου, χωρίς να έχω το δικαίωμα να προπονηθώ με την ομάδα.

Μετά από τρεις σεζόν στον Παναθηναϊκό (και ως αρχηγός), όλο αυτό ήταν μια πολύ άσχημη χειρονομία. Πάντα σεβόμουν τον καθένα στην ομάδα, δεν έδειξα ασέβεια σε κανέναν στο κλαμπ. Κάποιες φορές αυτά συμβαίνουν στο ποδόσφαιρο… Τώρα είμαι συγκεντρωμένος στην Κηφισιά».

La Liga: Αυτά είναι τα μισθολογικά όρια των ομάδων (pic)
Ποδόσφαιρο 19.09.25

La Liga: Αυτά είναι τα μισθολογικά όρια των ομάδων (pic)

Η La Liga δημοσίευσε τα μισθολογικά όρια, με τη Μπαρτσελόνα να υφίστατο μείωση και τη Σεβίλλη αύξηση αλλά να είναι ακόμη στα χαμηλά! Μακράν πρώτη η Ρεάλ, με διπλάσιο όριο από τη Μπαρτσελόνα

Βάιος Μπαλάφας
inStream - Ροή Ειδήσεων
Στρατιωτικό ελικόπτερο των ΗΠΑ έπεσε στην πολιτεία της Ουάσινγκτον – Τέσσερις νεκροί
Κόσμος 20.09.25

Στρατιωτικό ελικόπτερο των ΗΠΑ έπεσε στην πολιτεία της Ουάσινγκτον – Τέσσερις νεκροί

Τέσσερις στρατιώτες του αμερικανικού στρατού σκοτώθηκαν όταν, για άγνωστη - μέχρι στιγμής - αιτία, το ελικόπτερο τύπου Black Hawk στο οποίο επέβαιναν, έπεσε σε δασική περιοχή της Ουάσινγκτον.

Σοφοκλής Αρχοντάκης
Σοφοκλής Αρχοντάκης
Ισραήλ: Θέλει «δώρο» από τις ΗΠΑ 30 Απάτσι και περισσότερα από 3.000 οχήματα πεζικού
Κόσμος 19.09.25

Το Ισραήλ θέλει «δώρο» από τις ΗΠΑ 30 Απάτσι και περισσότερα από 3.000 οχήματα πεζικού

Μια συμφωνία - «μαμούθ» θέλει να περάσει ο αμερικανός πρόεδρος Ντόναλντ Τραμπ από το Κογκρέσο, για την πώληση εξοπλισμού αξίας 6 δισ. δολαρίων στο Ισραήλ. Θα πληρώσουν οι αμερικανοί φορολογούμενοι

Σοφοκλής Αρχοντάκης
Σοφοκλής Αρχοντάκης
«Υποκριτή βρωμόγερε»: Πιρς Μόργκαν εναντίον Τζον Κλιζ, Τζον Στιούαρτ εναντίον Τραμπ – Στα χαρακώματα για τον Κίμελ
Πόλεμος on air 19.09.25

«Υποκριτή βρωμόγερε»: Πιρς Μόργκαν εναντίον Τζον Κλιζ, Τζον Στιούαρτ εναντίον Τραμπ – Στα χαρακώματα για τον Κίμελ

Με αφορμή την αναστολή του σόου του Τζίμι Κίμελ μετά το σχόλιο του για τους MAGA του Ντόναλντ Τραμπ μετά τη δολοφονία του ακροδεξιού influencer Τσάρλι Κερκ, τα τηλεοπτικά παράθυρα φλέγονται σε Βρετανία και ΗΠΑ

Λουκάς Καρνής
Λουκάς Καρνής
Θεσσαλονίκη: Συνελήφθη εφοριακός που ζήτησε «φακελάκι» 1.500 ευρώ για να μην επιβάλει πρόστιμο
Ελλάδα 19.09.25

Θεσσαλονίκη: Συνελήφθη εφοριακός που ζήτησε «φακελάκι» 1.500 ευρώ για να μην επιβάλει πρόστιμο

Ο εφοριακός συνελήφθη με προσημειωμένα χαρτονομίσματα στην κατοχή του μετά από καταγγελία πολίτη στην υπηρεσία Εσωτερικών Υποθέσεων της ΕΛ.ΑΣ. στη Θεσσαλονίκη

Σύνταξη
Νάπολη: Τρεις εργάτες νεκροί από έκρηξη σε εργοστάσιο διαχείρισης αποβλήτων
Δύο εγκαυματίες 19.09.25

Νάπολη: Τρεις εργάτες νεκροί από έκρηξη σε εργοστάσιο διαχείρισης αποβλήτων

Οι εργαζόμενοι έκαναν εργασίες συντήρησης στην οροφή δεξαμενής με χρησιμοποιημένα ορυκτέλαια. Οι πρώτες εκτιμήσεις μιλούν για σπινθήρα από τον οποίο προκλήθηκε η έκρηξη.

Σύνταξη
Νέα Υόρκη: Η Alter Ego Media και ο θεσμός των Μαθητικών Εφημερίδων του Βήματος στο billboard του Nasdaq
ΗΠΑ 19.09.25

Η Alter Ego Media και ο θεσμός των Μαθητικών Εφημερίδων του Βήματος στο billboard του Nasdaq της Νέας Υόρκης

Στην πρόσοψη του κτιρίου του Nasdaq, σε ένα από τα πιο εμβληματικά σημεία του πλανήτη, προβλήθηκε το μήνυμα καλωσορίσματος και τα ονόματα των παιδιών που ταξίδεψαν στη Νέα Υόρκη

Σύνταξη
Νέα ρωσική πρόκληση καταγγέλλει η Πολωνία – «Επικίνδυνες» πτήσεις δίπλα από γεώτρηση στη Βαλτική
Κόσμος 19.09.25 Upd: 23:14

Νέα ρωσική πρόκληση καταγγέλλει η Πολωνία - «Επικίνδυνες» πτήσεις δίπλα από γεώτρηση στη Βαλτική

Στην Πολωνία, η συνοριοφυλακή κατήγγειλε πως δύο ρωσικά αεροπλάνα πέταξαν 150 μέτρα από πλατφόρμα πετρελαίου της εταιρείας πολωνικών συμφερόντων Petrobaltic στη Βαλτική

Σοφοκλής Αρχοντάκης
Σοφοκλής Αρχοντάκης
Υπουργείο Εξωτερικών: Καταδικάζει την παραβίαση του εναέριου χώρου της Εσθονίας από ρωσικά μαχητικά
Πόλεμος στην Ουκρανία 19.09.25

Υπουργείο Εξωτερικών: Καταδικάζει την παραβίαση του εναέριου χώρου της Εσθονίας από ρωσικά μαχητικά

Οποιαδήποτε παραβίαση των κρατικών συνόρων, είτε πρόκειται για εναέρια, θαλάσσια ή χερσαία σύνορα, συνιστά σαφή παραβίαση του διεθνούς δικαίου και είναι απαράδεκτη, αναφέρει

Σύνταξη
Ανδρουλάκης: Νίκη του ΠΑΣΟΚ σημαίνει ότι θα λειτουργούν η δικαιοσύνη και οι θεσμοί προς όφελος των πολιτών
Κύθηρα 19.09.25

Ανδρουλάκης: Νίκη του ΠΑΣΟΚ σημαίνει ότι θα λειτουργούν η δικαιοσύνη και οι θεσμοί προς όφελος των πολιτών

Ο Νίκος Ανδρουλάκης χαρακτήρισε τη διακυβέρνηση του Μαξίμου ένα «κλειστό, επικίνδυνο υποκριτικό σύστημα εξουσίας που ενδιαφέρεται μόνο για την καρέκλα»

Σύνταξη
ΗΠΑ: Βίντεο με «συντρίμμια UFO και σώματα εξωγήινων» αναρτήθηκε στο εθνικό αρχείο
Συμβάν του Ρόσγουελ 19.09.25

Βίντεο με «συντρίμμια UFO και σώματα εξωγήινων» αναρτήθηκε στο εθνικό αρχείο των ΗΠΑ

Βίντεο που αναρτήθηκε στο εθνικό αρχείο των ΗΠΑ αναζωπυρώνει το ενδιαφέρον για ένα από τα πλέον δημοφιλή στη λαϊκή κουλτούρα «παραστατικό με UFO»

Παναγιώτης Ζαφειρόπουλος
Παναγιώτης Ζαφειρόπουλος
ΗΠΑ: «Απαράδεκτη» η αγωγή Τραμπ κατά των New York Times – Την απέρριψε ομοσπονδιακό δικαστήριο
Στερείται τεκμηρίωσης 19.09.25

ΗΠΑ: «Απαράδεκτη» η αγωγή Τραμπ κατά των New York Times – Την απέρριψε ομοσπονδιακό δικαστήριο

Ο δικαστής έκρινε ότι η εξοντωτική αγωγή κατά των New York Times «αντιβαίνει τους δικονομικούς κανόνες». Ωστόσο, δίνει το περιθώριο 28 ημερών στον Ντόναλντ Τραμπ να τη διορθώσει.

Σύνταξη
Τι «τρώει» τον πρίγκιπα Γουίλιαμ; Το βάρος του θρόνου, ο Χάρι και η προφητεία της Νταϊάνα – «Τεμπέλης! Άπιστος!»
Αγκάθια 19.09.25

Τι «τρώει» τον πρίγκιπα Γουίλιαμ; Το βάρος του θρόνου, ο Χάρι και η προφητεία της Νταϊάνα – «Τεμπέλης! Άπιστος!»

Η εικόνα του Πρίγκιπα Γουίλιαμ τους τελευταίους 18 μήνες έχει προβληματίσει πολλούς παρατηρητές της βασιλικής οικογένειας. Σταθερά μελαγχολικός, με φανερή δυσαρέσκεια και το βλέμμα στραμμένο στο μέλλον του θεσμού, ο διάδοχος του βρετανικού θρόνου μοιάζει να κουβαλά στους ώμους του ένα δυσβάσταχτο φορτίο. Γιατί;

Λουκάς Καρνής
Λουκάς Καρνής
Ολυμπιακός – Αρμάνι Μιλάνο 76-71: Σούπερ Φουρνιέ και πρόκριση στον τελικό του «IBT Crete»
Μπάσκετ 19.09.25

Ολυμπιακός – Αρμάνι Μιλάνο 76-71: Σούπερ Φουρνιέ και πρόκριση στον τελικό του «IBT Crete»

Ο Ολυμπιακός με μεγάλη εμφάνιση του Φουρνιέ, επικράτησε με 76-71 της Αρμάνι Μιλάνο και πέρασε στον τελικό του τουρνουά «IBT Crete», όπου θα αντιμετωπίσει τον Ερυθρό Αστέρα του Γιάννη Σφαιρόπουλου.

Σύνταξη
Φάμελλος: Έχουμε ευθύνη να φέρνουμε λύσεις – Αυτή είναι η επιλογή της προοδευτικής Ελλάδας
Ευλογιά αιγοπροβάτων 19.09.25

Φάμελλος: Έχουμε ευθύνη να φέρνουμε λύσεις – Αυτή είναι η επιλογή της προοδευτικής Ελλάδας

«Προτεραιότητα του κ. Μητσοτάκη ήταν να τακτοποιήσει τους 'Φραπέδες' και τους 'Χασάπηδες' και όχι η εθνική στρατηγική για την κτηνοτροφία», τόνισε ο Σωκράτης Φάμελλος από την Λάρισα

Σύνταξη
