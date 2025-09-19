Στα «ΝΕΑ» της Παρασκευής: Μία χρυσή λίρα όσο ένας μισθός
Κι όμως οι Ελληνες την αγοράζουν σαν τρελοί • Στα €827 την πουλά η Τράπεζα της Ελλάδος
- Προφυλακίστηκαν οι δύο Τούρκοι που πιάστηκαν με 12.500 κινητά στη Χίο
- Χωρίς Μυλωνάκη, «Φραπέ» και «Χασάπη», αλλά με Ανωμερίτη και Τζουμάκα η λίστα των μαρτύρων στην εξεταστική για ΟΠΕΚΕΠΕ
- Ποινική δίωξη σε ιερέα για την φωτιά στο Μαρκόπουλο - Το πρόστιμο που του επιβλήθηκε
- «Αγέλαστη, μίζερη αγελάδα»: Η Βικτόρια Mπέκαμ βάζει τα κλάματα στο πρώτο trailer του ντοκιμαντέρ της
• Μόνο στο πρώτο εξάμηνο φέτος αγοράστηκαν 33.000 κομμάτια έναντι 24,5 εκατ. ευρώ
• Εκτός από αποταμίευση όμως λειτουργεί και ως επένδυση γιατί την ίδια ώρα πουλήθηκαν 52.000 κομμάτια αξίας 33 εκατ. ευρώ
• Σε ύψη – ρεκόρ η τιμή του χρυσού παγκοσμίως
• Πώς μπορείτε –αν θέλετε– να αγοράσετε ή να πουλήσετε
===========
Οταν αλλάζουμε πάροχο ρεύματος
Παγίδες στα ψιλά γράμματα
• Τα μυστικά που πρέπει να προσέχουμε στα συμβόλαια
• Τι είναι το δικαίωμα υπαναχώρησης
• Πότε «κλειδώνει» η συμφωνία του πελάτη με την εταιρεία
===========
Γκάλοπ Metron για το Mega
Αμετάβλητο το σκηνικό μετά τη ΔΕΘ
• Δεν ανατρέπονται οι συσχετισμοί
• Τι προβλέπει για κόμμα Τσίπρα
===========
Πολιτικό παρασκήνιο
Ηθελαν και Μητσοτάκη μάρτυρα στον ΟΠΕΚΕΠΕ
Πρώτη διπλωματική επαφή για την Κίμπερλι Γκίλφοϊλ
===========
Απεργία, πορείες…
24ωρο χάος στη Γαλλία του Μακρόν
===========
Τζίμι Κίμελ
Ηχηρές απολύσεις στο όνομα του Κερκ
===========
Το απόγευμα
Απλήρωτοι γιατροί σταματούν τα χειρουργεία
===========
Αγορά τέχνης
Μήπως ήρθε η ώρα να σκάσει η φούσκα;
• Λουκέτα σε γκαλερί και χαμηλές πωλήσεις ανοίγουν τη συζήτηση στις ΗΠΑ
===========
ΚΑΙ ΣΤΗΝ ΕΝΘΕΤΗ ΠΟΛΥΣΕΛΙΔΗ «ΟΜΑΔΑ»
Πώς τον σταμάτησε το αντιποδόσφαιρο
Μια άλλη προσέγγιση για το 0-0 του Ολυμπιακού με την Πάφο και οι καθυστερήσεις των Κυπρίων
Tσάμπιονς Λιγκ
Μοίρασαν γκολ Σίτι, Μπριζ, Μπαρτσελόνα, Αϊντραχτ και Σπόρτινγκ
- Ο Τραμπ θέλει να ανακτήσει τη βάση Μπάγραμ στο Αφγανιστάν – «Απέχει μία ώρα» από τα πυρηνικά της Κίνας
- Γάζα: Συνεχίζει τη γενοκτονία το Ισραήλ, με την «ακλόνητη» υποστήριξη των ΗΠΑ
- Ισπανία: 66χρονος έχασε τη ζωή του σε δασική πυρκαγιά στην επαρχία Λεόν
- Πολωνία: Οι ΗΠΑ ενέκριναν την πώληση 2.500 και πλέον αντιαρματικών πυραύλων Javelin
- Βρετανία: Οι φορολογούμενοι έχασαν 400 εκατ. λίρες – Το ναυάγιο του fund που ίδρυσε ο Σούνακ
- Μακρόν: Η αναγνώριση παλαιστινιακού κράτους «ο καλύτερος τρόπος να απομονωθεί η Χαμάς»
