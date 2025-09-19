Στα «ΝΕΑ» της Παρασκευής: Μία χρυσή λίρα όσο ένας μισθός

Διαβάστε στα «ΝΕΑ» της Παρασκευής:

Κι όμως οι Ελληνες την αγοράζουν σαν τρελοί

Μία χρυσή λίρα όσο ένας μισθός

• Στα €827 την πουλά η Τράπεζα της Ελλάδος

• Μόνο στο πρώτο εξάμηνο φέτος αγοράστηκαν 33.000 κομμάτια έναντι 24,5 εκατ. ευρώ

• Εκτός από αποταμίευση όμως λειτουργεί και ως επένδυση γιατί την ίδια ώρα πουλήθηκαν 52.000 κομμάτια αξίας 33 εκατ. ευρώ

• Σε ύψη – ρεκόρ η τιμή του χρυσού παγκοσμίως

• Πώς μπορείτε –αν θέλετε– να αγοράσετε ή να πουλήσετε

===========

Οταν αλλάζουμε πάροχο ρεύματος

Παγίδες στα ψιλά γράμματα

• Τα μυστικά που πρέπει να προσέχουμε στα συμβόλαια

• Τι είναι το δικαίωμα υπαναχώρησης

• Πότε «κλειδώνει» η συμφωνία του πελάτη με την εταιρεία

===========

Γκάλοπ Metron για το Mega

Αμετάβλητο το σκηνικό μετά τη ΔΕΘ

• Δεν ανατρέπονται οι συσχετισμοί

• Τι προβλέπει για κόμμα Τσίπρα

===========

Πολιτικό παρασκήνιο

Ηθελαν και Μητσοτάκη μάρτυρα στον ΟΠΕΚΕΠΕ

Πρώτη διπλωματική επαφή για την Κίμπερλι Γκίλφοϊλ

===========

Απεργία, πορείες…

24ωρο χάος στη Γαλλία του Μακρόν

===========

Τζίμι Κίμελ

Ηχηρές απολύσεις στο όνομα του Κερκ

===========

Το απόγευμα

Απλήρωτοι γιατροί σταματούν τα χειρουργεία

===========

Αγορά τέχνης

Μήπως ήρθε η ώρα να σκάσει η φούσκα;

• Λουκέτα σε γκαλερί και χαμηλές πωλήσεις ανοίγουν τη συζήτηση στις ΗΠΑ

===========

ΚΑΙ ΣΤΗΝ ΕΝΘΕΤΗ ΠΟΛΥΣΕΛΙΔΗ «ΟΜΑΔΑ»

Πώς τον σταμάτησε το αντιποδόσφαιρο

Μια άλλη προσέγγιση για το 0-0 του Ολυμπιακού με την Πάφο και οι καθυστερήσεις των Κυπρίων

Tσάμπιονς Λιγκ

Μοίρασαν γκολ Σίτι, Μπριζ, Μπαρτσελόνα, Αϊντραχτ και Σπόρτινγκ