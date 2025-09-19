Παρασκευή 19 Σεπτεμβρίου 2025
18.09.2025 | 22:52
Σεισμός 7,8 Ρίχτερ στη Ρωσία – Προειδοποίηση για τσουνάμι
Στα «ΝΕΑ» της Παρασκευής: Μία χρυσή λίρα όσο ένας μισθός
Media 19 Σεπτεμβρίου 2025 | 01:01

Στα «ΝΕΑ» της Παρασκευής: Μία χρυσή λίρα όσο ένας μισθός

Κι όμως οι Ελληνες την αγοράζουν σαν τρελοί • Στα €827 την πουλά η Τράπεζα της Ελλάδος

Σύνταξη
Ακρόαση άρθρου
A
A
Αϋπνία: Όταν ο ύπνος λιγοστεύει, ο εγκέφαλος γερνά κατά 3,5 χρόνια!

Αϋπνία: Όταν ο ύπνος λιγοστεύει, ο εγκέφαλος γερνά κατά 3,5 χρόνια!

Spotlight

Διαβάστε στα «ΝΕΑ» της Παρασκευής:

Κι όμως οι Ελληνες την αγοράζουν σαν τρελοί
Μία χρυσή λίρα όσο ένας μισθός

• Στα €827 την πουλά η Τράπεζα της Ελλάδος
• Μόνο στο πρώτο εξάμηνο φέτος αγοράστηκαν 33.000 κομμάτια έναντι 24,5 εκατ. ευρώ
• Εκτός από αποταμίευση όμως λειτουργεί και ως επένδυση γιατί την ίδια ώρα πουλήθηκαν 52.000 κομμάτια αξίας 33 εκατ. ευρώ
• Σε ύψη – ρεκόρ η τιμή του χρυσού παγκοσμίως
• Πώς μπορείτε –αν θέλετε– να αγοράσετε ή να πουλήσετε

===========

Οταν αλλάζουμε πάροχο ρεύματος
Παγίδες στα ψιλά γράμματα

• Τα μυστικά που πρέπει να προσέχουμε στα συμβόλαια
• Τι είναι το δικαίωμα υπαναχώρησης
• Πότε «κλειδώνει» η συμφωνία του πελάτη με την εταιρεία

===========

Γκάλοπ Metron για το Mega
Αμετάβλητο το σκηνικό μετά τη ΔΕΘ

• Δεν ανατρέπονται οι συσχετισμοί
• Τι προβλέπει για κόμμα Τσίπρα

===========

Πολιτικό παρασκήνιο
Ηθελαν και Μητσοτάκη μάρτυρα στον ΟΠΕΚΕΠΕ
Πρώτη διπλωματική επαφή για την Κίμπερλι Γκίλφοϊλ

===========

Απεργία, πορείες…
24ωρο χάος στη Γαλλία του Μακρόν

===========

Τζίμι Κίμελ
Ηχηρές απολύσεις στο όνομα του Κερκ

===========

Το απόγευμα
Απλήρωτοι γιατροί σταματούν τα χειρουργεία

===========

Αγορά τέχνης
Μήπως ήρθε η ώρα να σκάσει η φούσκα;
• Λουκέτα σε γκαλερί και χαμηλές πωλήσεις ανοίγουν τη συζήτηση στις ΗΠΑ

===========

ΚΑΙ ΣΤΗΝ ΕΝΘΕΤΗ ΠΟΛΥΣΕΛΙΔΗ «ΟΜΑΔΑ»

Πώς τον σταμάτησε το αντιποδόσφαιρο
Μια άλλη προσέγγιση για το 0-0 του Ολυμπιακού με την Πάφο και οι καθυστερήσεις των Κυπρίων

Tσάμπιονς Λιγκ
Μοίρασαν γκολ Σίτι, Μπριζ, Μπαρτσελόνα, Αϊντραχτ και Σπόρτινγκ

World
Γαλλία: Πώς ένας φόρος αναδεικνύεται σε ρυθμιστή των πολιτικών εξελίξεων

Γαλλία: Πώς ένας φόρος αναδεικνύεται σε ρυθμιστή των πολιτικών εξελίξεων

Αϋπνία: Όταν ο ύπνος λιγοστεύει, ο εγκέφαλος γερνά κατά 3,5 χρόνια!

Αϋπνία: Όταν ο ύπνος λιγοστεύει, ο εγκέφαλος γερνά κατά 3,5 χρόνια!

Φυσικό αέριο
LNG: Τι ψάχνουν στην Ευρώπη Exxon και Chevron

LNG: Τι ψάχνουν στην Ευρώπη Exxon και Chevron

Media
Νικ Διακόπουλος: Η τεχνητή νοημοσύνη είναι εργαλείο στην ενημέρωση – να σκεφτόμαστε κριτικά και να ελέγχουμε
Δημοσιογραφία και αλγόριθμοι 17.09.25

Νικ Διακόπουλος: Η τεχνητή νοημοσύνη είναι εργαλείο στην ενημέρωση – να σκεφτόμαστε κριτικά και να ελέγχουμε

Ο καθηγητής Νικ Διακόπουλος, από τους σημαντικότερους ειδικούς παγκοσμίως στη χρήση των αλγορίθμων στην ενημέρωση μιλά στο in για την τεχνητή νοημοσύνη, τους κινδύνους και τα οφέλη και την ανάγκη να μη σταματήσουμε να σκεφτόμαστε κριτικά

Παναγιώτης Σωτήρης
Παναγιώτης Σωτήρης
Int.: Αυτό το Σάββατο μαζί με τα ΝΕΑ
Media 16.09.25

Int.: Αυτό το Σάββατο μαζί με τα ΝΕΑ

Το Σάββατο 20 Σεπτεμβρίου, το 5ο τεύχους του περιοδικού Int. Έρχεται μαζί με τα ΝΕΑ Σαββατοκύριακο και είναι αφιερωμένο στην «άλλη Αμερική».

Σύνταξη
Γάζα: Συνεχίζει τη γενοκτονία το Ισραήλ, με την «ακλόνητη» υποστήριξη των ΗΠΑ
Γάζα 19.09.25

«Θεέ μου, στείλε έναν πύραυλο να μας ανακουφίσει»

Με την «ακλόνητη» υποστήριξη των ΗΠΑ στα πανιά του, το Ισραήλ εντείνει τις χερσαίες και αεροπορικές επιχειρήσεις του στην πόλη της Γάζας, συνεχίζοντας τη γενοκτονία σε βάρος των Παλαιστινίων.

Σύνταξη
Συμβούλιο Ασφαλείας: Ακόμη ένα αμερικανικό βέτο σε σχέδιο ψηφίσματος για τη Γάζα
Έκτο βέτο 19.09.25

Συμβούλιο Ασφαλείας: Ακόμη ένα αμερικανικό βέτο σε σχέδιο ψηφίσματος για τη Γάζα

Η πρόταση που απαιτούσε την απελευθέρωση των ομήρων, άμεση και άνευ όρων κατάπαυση πυρός στη Γάζα και απρόσκοπτη παροχή ανθρωπιστικής βοήθειας ψηφίστηκε από 14 μέλη του Συμβουλίου Ασφαλείας του ΟΗΕ.

Σύνταξη
Σωτήρης Τσαφούλιας: «Ακόμη και αν δεν ξέρουμε τη σημασία των λέξεων, αυτές δεν χάνουν τη δύναμη τους»
«Συμπερίληψη» 18.09.25

Σωτήρης Τσαφούλιας: «Ακόμη και αν δεν ξέρουμε τη σημασία των λέξεων, αυτές δεν χάνουν τη δύναμη τους»

Σε πρόσφατη συνέντευξη του, ο Σωτήρης Τσαφούλιας σχολίασε το γεγονός ότι πολλές φορές τα λεγόμενα παρεξηγούνται και αναφέρθηκε στην δύναμη των λέξεων.

Σύνταξη
ΟΠΕΚΕΠΕ: Τελεσίγραφο της Κομισιόν για τις αγροτικές επιδοτήσεις – Κίνδυνος να χαθούν τα κονδύλια
Μετά το σκάνδαλο ΟΠΕΚΕΠΕ 18.09.25

Τελεσίγραφο της Κομισιόν για τις αγροτικές επιδοτήσεις - Κίνδυνος να χαθούν τα κονδύλια

Αντιμέτωπη με αναστολή μηνιαίων και ενδιάμεσων πληρωμών η Ελλάδα. Προθεσμία από την Κομισιόν στη χώρα μας, προκειμένου να συμμορφωθεί. Το αρμόδιο υπουργείο ήξερε και δεν έκανε τίποτα. Καθησυχαστικός ο Κ. Τσιάρας.

Στράτος Ιωακείμ
Στράτος Ιωακείμ
Ένας νεκρός σε τροχαίο με νταλίκα στην εθνική οδό, κοντά στο Μαρτίνο
Έρευνα της τροχαίας 18.09.25

Ένας νεκρός σε τροχαίο με νταλίκα στην εθνική οδό, κοντά στο Μαρτίνο

Τραγικό θάνατο βρήκε ένας οδηγός, το αυτοκίνητο του οποίου συγκρούστηκε με νταλίκα στην εθνική οδό Αθηνών-Λαμίας, στο ύψος τη γέφυρας του Μαρτίνου. Δύο γυναίκες τραυματίες στο νοσοκομείο.

Σύνταξη
Ευδοκία: Γιατί είναι η πιο σημαντική ταινία του ελληνικού κινηματογράφου – Το ζεϊμπέκικο, η κραυγή, η χούντα
The Good Life 18.09.25

Ευδοκία: Γιατί είναι η πιο σημαντική ταινία του ελληνικού κινηματογράφου – Το ζεϊμπέκικο, η κραυγή, η χούντα

Με αφορμή την προβολή της ταινίας Ευδοκία σε αποκατεστημένη κόπια στον ιστορικό κινηματογράφο Ριβιέρα, μια υπενθύμιση γιατί το αριστούργημα του δωρικού Αλέξη Δαμιανού θεωρείται από πολλούς η καλύτερη ελληνική ταινία όλων των εποχών

Λουκάς Καρνής
Λουκάς Καρνής
Μεξικό: Αυξάνεται ο τραγικός απολογισμός – Τουλάχιστον 21 νεκροί από την έκρηξη βυτιοφόρου
Μετέφερε υγραέριο 18.09.25

Αυξάνεται ο τραγικός απολογισμός στο Μεξικό - Τουλάχιστον 21 νεκροί από την έκρηξη βυτιοφόρου

Σύμφωνα με την εισαγγελία, η τραγωδία στο Μεξικό οφείλεται πιθανότατα στην υπερβολική ταχύτητα που είχε αναπτύξει ο οδηγός, με αποτέλεσμα το βυτιοφόρο να ανατραπεί και να προκληθεί ισχυρή έκρηξη

Σύνταξη
Πάμπλο Πικάσο: Άγνωστος μέχρι σήμερα πίνακας του θρυλικού ζωγράφου ήρθε στο φως
80 χρόνια μετά 18.09.25

Πάμπλο Πικάσο: Άγνωστος μέχρι σήμερα πίνακας του θρυλικού ζωγράφου ήρθε στο φως

Το έργο, με τίτλο «Προτομή γυναίκας με ανθισμένο καπέλο» απεικονίζει τη Γαλλίδα φωτογράφο και ζωγράφο Ντόρα Μάαρ η οποία διατηρούσε ερωτική σχέση με τον Πάμπλο Πικάσο

Σύνταξη
Μείωσε το «άνοιγμα» το ΧΑ, οι σκέψεις της CrediaBank, απογειώθηκε η Aegean, πήρε ημερομηνία η ΓΕΚ ΤΕΡΝΑ, η BlackRock και οι «40», το μοντέλο Θεοδωρικάκου, η οικογένεια Φύλλα επιστρέφει… (;)

Μείωσε το «άνοιγμα» το ΧΑ, οι σκέψεις της CrediaBank, απογειώθηκε η Aegean, πήρε ημερομηνία η ΓΕΚ ΤΕΡΝΑ, η BlackRock και οι «40», το μοντέλο Θεοδωρικάκου, η οικογένεια Φύλλα επιστρέφει… (;)

ΑΑΔΕ: Αυτόματα με λίγα κλικ οι αλλαγές ΚΑΔ για επιχειρήσεις και επαγγελματίες

ΑΑΔΕ: Αυτόματα με λίγα κλικ οι αλλαγές ΚΑΔ για επιχειρήσεις και επαγγελματίες

82ο φεστιβάλ Βενετίας: Ο (αυτονόητος) κίνδυνος της πυρηνικής απειλής

82ο φεστιβάλ Βενετίας: Ο (αυτονόητος) κίνδυνος της πυρηνικής απειλής

Πρωτεία στην περιβαλλοντική ρύπανση για τις ελληνικές πόλεις

Πρωτεία στην περιβαλλοντική ρύπανση για τις ελληνικές πόλεις

Μπαλκόνι ή κήπος; Αυτά είναι όλα όσα θα χρειαστείς για την δική σου όαση

Μπαλκόνι ή κήπος; Αυτά είναι όλα όσα θα χρειαστείς για την δική σου όαση

Keanu Reeves: Ο τραγικός έρωτας με τη Jennifer Syme και η σημαδεμένη ζωή ενός αντι-σταρ

Keanu Reeves: Ο τραγικός έρωτας με τη Jennifer Syme και η σημαδεμένη ζωή ενός αντι-σταρ

Digital sunset: Η βραδινή ιεροτελεστία για βαθύ, ξεκούραστο ύπνο

Digital sunset: Η βραδινή ιεροτελεστία για βαθύ, ξεκούραστο ύπνο

Νήπιο: Δείχνει με το δάχτυλο τα πάντα; Σας έχουμε υπέροχα νέα!

Νήπιο: Δείχνει με το δάχτυλο τα πάντα; Σας έχουμε υπέροχα νέα!

Ντοκουμέντα & διάλογοι για τη μαφία της Κρήτης

Ντοκουμέντα & διάλογοι για τη μαφία της Κρήτης

