Σημαντική είδηση:
19.09.2025 | 07:42
Απαγορευτικό απόπλου μέχρι τις 10 π.μ από Πειραιά, Λαύριο και Ραφήνα
ΦΠΑ με το μήνα: Οι κατηγορίες επιχειρήσεων που εντάσσονται στο νέο σύστημα
Οικονομία 19 Σεπτεμβρίου 2025 | 08:24

ΦΠΑ με το μήνα: Οι κατηγορίες επιχειρήσεων που εντάσσονται στο νέο σύστημα

Τι αλλάζει από την 1η Οκτωβρίου – Οι όροι και οι υποχρεώσεις για τις δηλώσεις ΦΠΑ με το μήνα

Σύνταξη
Ακρόαση άρθρου
A
A
Vita.gr
Spotlight

Επεκτείνεται το μέτρο της υποβολής ΦΠΑ με το μήνα και σε νέες επιχειρήσεις και επαγγελματίες.

Μετά την υποχρεωτική εφαρμογή του μέτρου το οποίο ενεργοποιήθηκε την 1η Ιουλίου 2025 που αφορούσε 92.590 νέες επιχειρήσεις και ελεύθερους επαγγελματίες με έναρξη εργασιών από 1η Ιανουαρίου 2024 έως 31 Μαρτίου 2025, έρχεται η σειρά και άλλων φορολογουμένων να μπουν στο ίδιο καθεστώς από την 1η Οκτωβρίου 2025.

ΦΠΑ με το μήνα

Προαιρετικά από την 1η Οκτωβρίου, επιχειρήσεις με απλογραφικά στοιχεία που έχουν κάνει έναρξη εργασιών έως το τέλος Δεκεμβρίου 2023, μπορούν να ενταχθούν εφόσον επιθυμούν στο σύστημα της μηνιαίας υποβολής δήλωσης ΦΠΑ.

Συγκεκριμένα επιχειρήσεις με έναρξη εργασιών έως 31.12.2023 και τριμηνιαία υποβολή δηλώσεων, δύνανται να επιλέξουν να υποβάλουν δήλωση ΦΠΑ για κάθε μηνιαία φορολογική περίοδο.

Η δήλωση επιλογής μηνιαίας φορολογικής περιόδου υποβάλλεται από τους φορολογούμενους μέχρι την προτελευταία εργάσιμη του 1ου ή 4ου ή 7ου ή 10ου μήνα, κατά περίπτωση, αρχής γενομένης από την 1η Οκτωβρίου 2025.

Η ισχύς της επιλογής μηνιαίας φορολογικής περιόδου εκκινεί από την 1η ημέρα του μήνα υποβολής της δήλωσης επιλογής και δεν μπορεί να ανακληθεί πριν από την παρέλευση 12 μηνών.

Η μηνιαία δήλωση ΦΠΑ επιστρατεύτηκε για να περιορίσει την φοροδιαφυγή κυρίως εποχικών επιχειρήσεων, οι οποίες ανοίγουν λίγο πριν την τουριστική σεζόν, εισπράττουν ΦΠΑ και εξαφανίζονται χωρίς να τον αποδώσουν. Με το νέο καθεστώς, η ΑΑΔΕ, αποκτά ταχύτερη εικόνα των συναλλαγών και περιορίζει την απώλεια εσόδων.

Το πρώτο κύμα επιχειρήσεων που πέρασε στο μηνιαίο καθεστώς ήταν όσες είχαν συσταθεί εντός του 2024 και μέχρι το α’ τρίμηνο του 2025. Ανεξάρτητα από το αν τηρούν απλογραφικά ή διπλογραφικά βιβλία, οι επιχειρήσεις αυτές υποχρεούνται να καταθέτουν δήλωση ΦΠΑ κάθε μήνα, αντί για το παλαιότερο τριμηνιαίο σύστημα που ίσχυε για τους περισσότερους επαγγελματίες με απλογραφικά βιβλία.

Με βάση τα στοιχεία της ΑΑΔΕ, ο αριθμός τους ανέρχεται σε 92.590 επιχειρήσεις, οι οποίες από τις αρχές Ιουλίου ήδη υποβάλλουν μηνιαία δήλωση. Οι επιχειρήσεις αυτές έχουν τη δυνατότητα να επιλέξουν την τριμηνιαία υποβολή της δήλωσης ΦΠΑ, μετά την πάροδο 24 μηνών από την ημερομηνία έναρξης των εργασιών τους.

Με τη συμπλήρωση 24 μηνών από την υποχρεωτική ένταξη στο καθεστώς μηνιαίας υποβολής δήλωσης ΦΠΑ, επιχειρήσεις και ελεύθεροι επαγγελματίες με απλογραφικά βιβλία έχουν τη δυνατότητα να επανέλθουν στο καθεστώς της τριμηνιαίας υποβολής.

Πηγή: OT

Economy
Moody’s: Εν αναμονή της κρίσης – Τι θα φέρει η σημερινή απόφαση

Moody’s: Εν αναμονή της κρίσης – Τι θα φέρει η σημερινή απόφαση

Τηλεπικοινωνίες
ΟΤΕ: Έπεσαν οι υπογραφές για την πώληση της Telekom Romania

ΟΤΕ: Έπεσαν οι υπογραφές για την πώληση της Telekom Romania

inWellness
inTown
