Τα «δώρα» της κυβέρνησης στον ποδοσφαιρικό Παναθηναϊκό

Το ένα δώρο μετά το άλλο από την κυβέρνηση στον Παναθηναϊκό! Πρώτα η σύμβαση αποκλειστικότητας με το Ολυμπιακό Στάδιο και έπειτα ο «ειδικός χειρισμός» με την ποινή της ΔΕΑΒ ώστε οι Πράσινοι να μην τιμωρηθούν στο ντέρμπι με τον Ολυμπιακό, για όσα έκαναν στο Πανθεσσαλικό αλλά στο επόμενο εντός έδρας παιχνίδι τους.

Ρουσφέτια με άρωμα Μαξίμου…

Ναι, σύμφωνα με πληροφορίες, η σύμβαση του Παναθηναϊκού με το Ολυμπιακό Στάδιο εγκρίθηκε κατευθείαν από το Μαξίμου και όχι από την ΓΓΑ ή από το Υπουργείο Αθλητισμού, όπως θα ήταν το λογικό με δεδομένο ότι το ΟΑΚΑ βρίσκεται υπό την αιγίδα της πολιτικής ηγεσίας του αθλητισμού. Και γιατί έγινε αυτό; Για την αποκλειστικότητα ως το 2027.

Σύμφωνα με νομικούς κύκλους η συγκεκριμένη… έμπνευση είναι καταχρηστική και καταγγέλλεται ως παράνομη. Γιατί ένα δημόσιο γήπεδο να παραχωρείται μόνο σε έναν σύλλογο και όχι σε όσους το έχουν ανάγκη, ή θέλουν να παίζουν εκεί, όπως γινόταν στο παρελθόν;

Γιατί να μην παραχωρηθεί το Ολυμπιακό Στάδιο και στην Κηφισιά που το ζήτησε; Η φιλοσοφία του νόμου είναι, ένα δημόσιο στάδιο πρέπει να έχουν τη δυνατότητα να το χρησιμοποιούν όλοι. Ανήκει σε όλους, όχι μόνο σε μια ομάδα. Άλλωστε, στο παρελθόν δεν υπεγράφη τέτοια σύμβαση με μια μόνο ομάδα, όπως τώρα με τον Παναθηναϊκό.

Σύμφωνα με πληροφορίες η νεοφώτιστη ομάδα των βορείων προαστίων είναι έτοιμη να καταθέσει ασφαλιστικά μέτρα, καταγγέλλοντας ως παράνομη και καταχρηστική τη σύμβαση του Παναθηναϊκού για το Ολυμπιακό Στάδιο. Όλα θα κριθούν στα δικαστήρια, αν η Κηφισιά προχωρήσει, όπως προανάγγειλε στο ΔΣ της Super League.

Και περνάμε στο δεύτερο «δώρο» με άρωμα σκανδάλου στον Παναθηναϊκό. Έχει να κάνει με την ποινή της ΔΕΑΒ. Ο αναπληρωτής υπουργός Αθλητισμού Γιάννης Βρούτσης διαφημίζει ότι οι ποινές είναι αυτοματοποιημένες. Όμως, η τιμωρία έδρας στον Παναθηναϊκό, για καθίσματα που έσπασαν και πέταξαν οι οπαδοί του στο παιχνίδι με την Κηφισιά στο Πανθεσσαλικό, επιβλήθηκε την Τετάρτη (17/9) αντί για τη Δευτέρα 15/9.

Μήπως αυτό έγινε για να μην τιμωρηθεί το γήπεδο της Λεωφόρου Αλεξάνδρας στον αγώνα του Παναθηναϊκού με τον Ολυμπιακό που γίνεται την Κυριακή 21/9; Ποιος είναι ο λόγος να καθυστερεί η ΔΕΑΒ από τη στιγμή που στέλνει δικούς της παρατηρητές στους ποδοσφαιρικούς αγώνες; Ειδικά όταν ξέρει ότι αυτή η επιλογή της δημιουργεί μια τέτοια κατάσταση. Να αλλάζει το «πότε» της ποινής.

Έχει προκαλέσει μεγάλη εντύπωση αυτή η ιστορία. Και μαζί απειλεί να δημιουργήσει ένα παράξενο δεδικασμένο