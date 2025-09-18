Οι κίνδυνοι από τη «γρήγορη μόδα»: Η φτήνια τρώει τον παρά και θέσεις εργασίας

Ευρωπαϊκές ομοσπονδίες κλωστοϋφαντουργίας και ένδυσης, σε κοινή επιστολή τους, κάλεσαν την Ευρωπαϊκή Ένωση να λάβει «επείγοντα μέτρα» ενάντια στη λεγόμενη γρήγορη μόδα (fast fashion), ιδίως κατά πλατφορμών όπως η Shein και η Temu.

Στην επιστολή τους εκφράζουν την απογοήτευσή τους γιατί αργεί η υπεσχημένη νομοθετική δράση κατά των ασιατικών γιγάντων ηλεκτρονικού εμπορίου όπως η Shein, η Temu και η AliExpress. Τη επιστολή υπέβαλε η Euratex, η Ευρωπαϊκή Ένωση Ένδυσης και Υφασμάτων και τη συνυπογράφουν πολυάριθμες ομοσπονδίες από διάφορες χώρες (Γαλλία, Ιταλία, Ισπανία, Γερμανία, Ελλάδα, Ελβετία, Βέλγιο, Πορτογαλία κ.λπ.).

Οι πλατφόρμες γρήγορης μόδας κατηγορούνται ότι κατακλύζουν την ευρωπαϊκή αγορά με προϊόντα σε εξαιρετικά ανταγωνιστικές τιμές, που συχνά δεν είναι συμβατά με τα ευρωπαϊκά στάνταρντ ποιότητας.

Αθέμιτος ανταγωνισμός

Η γαλλική βιομηχανία μόδας, από της πρωτοπόρους στον κόσμο, χτυπάει το καμπανάκι κινδύνου. Μιλώντας στο FranceInfo, ο Γιαν Ριβοαγιάν, πρόεδρος της Γαλλικής Ομοσπονδίας Έτοιμων Γυναικείων Ενδυμάτων, σημειώνει: «Η Κίνα έχει πραγματικό πρόβλημα ανεργίας. Πρέπει να διατηρεί τα εργοστάσιά της σε λειτουργία και να μας στέλνει συνεχώς προϊόντα μιας χρήσης. Έτσι οι τιμές πέφτουν. Πρόκειται για αθέμιτο ανταγωνισμό». Είπε επίσης ότι επείγει ο αγώνας ενάντια στην κινεζική γρήγορη μόδα. Για να προστατεύσουμε «τους καταναλωτές, τις θέσεις εργασίας, αλλά και τον πλανήτη».

Από την πλευρά του, ο Ζιλντάς Μενβέιγ, διευθυντής του Οικονομικού Παρατηρητηρίου του Γαλλικού Ινστιτούτου Μόδας, δήλωσε: «Όταν αγοράζετε ένα μπλουζάκι των πέντε ευρώ, πετάτε τα χρήματά σας». Για τον Μενβέιγ, οι καταναλωτές «πρέπει να καταλάβουν πως, όταν αγοράζουν ένα μπλουζάκι των πέντε ευρώ, χάνουν, επειδή θα το πλύνουν μόνο μερικές φορές. Είναι καλύτερο να αγοράζουν προϊόντα καλύτερης ποιότητας που θα διαρκέσουν περισσότερο».

Καταγγέλλουν την ευρωπαϊκή αδράνεια

Οι υπογράφοντες την επιστολή ζητούν την άμεση λήψη μέτρων για να σταματήσει η «άνευ προηγουμένου αύξηση των υφασμάτινων αποβλήτων» και η «αφόρητη πίεση στις ευρωπαϊκές εταιρείες». Ζητούν ρυθμίσεις όπως οι τελωνειακοί φραγμοί, αλλά και η επιτάχυνση των ερευνών ποιότητας και παραβίασης κανόνων ανταγωνισμού κατά πλατφορμών όπως οι Shein, Temu κ.λπ.

Το Γαλλικό Ινστιτούτο Μόδας ζητά επίσης να εφαρμοστούν και οι υπάρχοντες νόμοι. Ενώ ο Γιαν Ριβοαγιάν επισημαίνει ότι οι ΗΠΑ έχουν δράσει, επιβάλλοντας «εξωφρενικές τελωνειακές χρεώσεις» ανά συσκευασία. Υποστηρίζει ότι αν η Ευρώπη «δεν ενωθεί», κινδυνεύει να την καταστρέψει η Κίνα, «να καταστρέψει τις επιχειρήσεις μας».

Σύμφωνα με τον πρόεδρο της Γαλλικής Ομοσπονδίας Έτοιμων Γυναικείων Ενδυμάτων, ο ανταγωνισμός από την Κίνα έχει καταστρέψει «σχεδόν 50.000 θέσεις εργασίας σε διάστημα πέντε ετών» στη Γαλλία.

«Τα τελευταία δύο χρόνια, έχουν χαθεί περισσότερες από 14.000 θέσεις εργασίας και αυτή είναι μόνο η αρχή», προειδοποιεί. Θυμίζει ότι γνωστές γαλλικές εταιρείες, όπως οι Kaporal και Naf Naf έχουν κλείσει. «Στη Γαλλία, στους δρόμους μας, έχουμε πολλές μπουτίκ που κλείνουν η μία μετά την άλλη, είτε στο Παρίσι, είτε σε πολλές μεσαίου μεγέθους πόλεις», επισημαίνει.