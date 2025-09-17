Ο Γιαννιώτης στήριξε τον Τεντόγλου: «Γερά Μίλτο, θα σηκωθείς και θα ξανακερδίσεις» (pic)

Ο Μίλτος Τεντόγλου αντιμετώπισε προβλήματα με κράμπες στον τελικό του Παγκοσμίου Πρωταθλήματος στίβου, με αποτέλεσμα ο Έλληνας Ολυμπιονίκης και μείνει στην 11η θέση.

Ο Σπύρος Γιαννιώτης, με σχετική του ανάρτηση στα σόσιαλ μίντια, έστειλε το δικό του μήνυμα στον Τεντόγλου για να τον στηρίξει αναφέροντας μεταξύ άλλων πως θα σηκωθεί και θα ξανακερδίσει.

Η ανάρτηση που έκανε ο Σπύρος Γιαννιώτης:

«Είναι μέσα στη ζωή, μέσα στον αθλητισμό, μέσα στην καθημερινή μάχη να προσπαθείς, να κερδίζεις, να επιτυγχάνεις. Τι γίνεται όμως όταν χάνεις, όταν αποτυγχάνεις; Κάνεις του ίδιο που κάνεις και όταν κερδίζεις: συνεχίζεις να προσπαθείς, να ξεπεράσεις τον εαυτό σου, δύο φορές περισσότερο. Σε κάνει να σκεφτείς από την αρχή, να ξανασηκωθείς, να ξαναπροσπαθήσεις.

Φαντάσου έναν αθλητή που τα τελευταία πέντε και βάλε χρόνια πρωταγωνιστεί και κερδίζει, για τον εαυτό του, για τον προπονητή, για τους δικούς του ανθρώπους, για τη χώρα του. Και ξαφνικά να τον βλέπει και να τον περιμένει ένα ολόκληρο έθνος να το ξανακάνει. Πόσο δύσκολο είναι αυτό;

Και ξέρεις κάτι; Όταν τα παρακολουθείς όλα από μακριά και βλέπεις μόνο τις στιγμές δόξας, δεν μπορείς να καταλάβεις ούτε το ένα δέκατο από όσα περνάει: τις θυσίες, τα δάκρυα, τον πόνο, την εξαντλητική καθημερινή ρουτίνα, τα τρομακτικά και ακραία συναισθήματα.

Γερά, Μίλτο. Θα σηκωθείς, θα προσπαθήσεις και θα ξανακερδίσεις».