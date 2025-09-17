Μαρκό – ΑΕΛ 2-2: «Γκέλα» στο φινάλε για τη Λάρισα
Παρά το γεγονός ότι η ΑΕΛ πήρε προβάδισμα στο σκορ δύο φορές, η Μαρκό απάντησε ισάριθμες με το αποτέλεσμα να διαμορφώνεται στο 2-2 στην πρεμιέρα της League Phase του Κυπέλλου Ελλάδος Betsson.
Το εύστοχο πέναλτι του Χαβιέ Μεντόσα στις καθυστερήσεις (90+1′) επέστρεψε στην Μαρκό να μείνει …όρθια (2-2) απέναντι στην ΑΕΛ, στο κεκλεισμένων των θυρών -λόγω τιμωρίας της ομάδας του Μαρκόπουλου- Δημοτικό Στάδιο της Καρδίτσας, στο ξεκίνημα της League Phase του Κυπέλλου Ελλάδας.
Ο Ζήσης Χατζηστραβός άνοιξε (29′)-με εξαιρετική ατομική ενέργεια- τις αποστάσεις στο σκορ, αλλά οι τυπικά γηπεδούχοι ισοφάρισαν -στο 43ο λεπτό-με κεφαλιά του Σμάλη.
Ο Σάβας Μούργος -με ωραίο τελείωμα έξω από την περιοχή – έβαλε ξανά μπροστά στο σκορ (72′) την ΑΕΛ (1-2), αλλά ο Μεντόσα διαμόρφωσε με εύστοχο πέναλτι το τελικό σκορ (2-2).
Μαρκό (Σ. Παπαδόπουλος): Σαφαρίκας, Τσάκνης (73΄ Μαρκοπουλιώτης), Μπουσάι, Σμάλης, Μιγιένγκα, Οικονομίδης (73΄ Παυλίδης), Αλεξόπουλος, Ντέτλερ (63΄ Καλλέργης), Σεμπά (63΄ Μεντόσα), Κωνσταντακόπουλος, Κυριακίδης (87΄ Χαϊκάλης).
ΑΕΛ (Γ. Πετράκης): Αναγνωστόπουλος, Αποστολάκης, Μπαγκαλιάνης, Τσάκλα, Κοβάσεβιτς, Στάικος (46΄Ατανάσοβ), Σουρλής (63΄ Τούπτα), Χατζηστραβός (80΄ Σαγάλ), Δημηνίκος (62΄ Βαρσάμης), Πασάς (63΄Μούργος), Γκαράτε.
