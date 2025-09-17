Τετάρτη 17 Σεπτεμβρίου 2025
Empower Forward – Women in Sports: Η δύναμη της συμμετοχής συνεχίζει το ταξίδι της σε όλη την Ελλάδα!
Το Empower Forward – Women in Sports, είναι μια πρωτοβουλία της Stoiximan σε συνεργασία με την Ελληνική Ολυμπιακή Επιτροπή.

Η ισότητα δεν είναι απλώς ένα όραμα για το μέλλον — είναι βασική προϋπόθεση για μια κοινωνία που εξελίσσεται. Το πρόγραμμα κοινωνικής υπευθυνότητας  Empower Forward – Women in Sports, της Stoiximan σε συνεργασία με την Ελληνική Ολυμπιακή Επιτροπή, έχει ως στόχο να αναδείξει τη γυναικεία παρουσία στον αθλητισμό, μετατρέποντας κάθε γήπεδο σε χώρο έμπνευσης, συμμετοχής και ενδυνάμωσης.

Το πρόγραμμα συνεχίζει το ταξίδι του, με επόμενους σταθμούς τις Σέρρες, την Καστοριά, την Αλεξανδρούπολη, την Κέρκυρα, τη Λάρισα και την Ναύπακτο. Κάθε δράση περιλαμβάνει βιωματικές δραστηριότητες όπως το στίβο, την σκοποβολή,  το taekwondo,την  ενόργανη γυμναστική, την πάλη, το volleyball γυναικών, την κωπηλασία, την άρση βαρών καθώς και την κολύμβηση, δίνοντας σε κάθε γυναίκα την ευκαιρία να ανακαλύψει τη δύναμή της και να νιώσει ότι ανήκει στον χώρο του αθλητισμού.Οι συμμετέχουσες θα έχουν την ευκαιρία να συναντήσουν κορυφαίους Έλληνες Ολυμπιονίκες και αθλήτριες που θα βρεθούν στις δράσεις, όπως ο Δημήτρης Διαμαντίδης, η Αντιγόνη Ντρισμπιώτη, ο Σπύρος Γιαννιώτης και η Ελισάβετ Τελτσίδου. Με την παρουσία και τις ιστορίες τους θα εμπνεύσουν και θα ενισχύσουν το μήνυμα ότι ο αθλητισμός είναι ανοιχτός σε όλες.

Το Empower Forward – Women in Sports, είναι μια πρωτοβουλία της Stoiximan σε συνεργασία με την Ελληνική Ολυμπιακή Επιτροπή, έχει φέρει τη γυναικεία παρουσία στον αθλητισμό στο προσκήνιο. Από την Ήπειρο μέχρι τη Λέσβο και την Κρήτη, κάθε στάση του ταξιδιού έχει αφήσει τα ίχνη της: εκατοντάδες γυναίκες και κορίτσια, ηλικίας 7 έως 77 ετών, δοκίμασαν νέα αθλήματα, ένιωσαν τη δύναμη του σώματός τους και ανακάλυψαν μια κοινότητα που τους δίνει χώρο να τολμήσουν. Τα γήπεδα μετατράπηκαν σε χώρους χαράς και ενδυνάμωσης. Εκεί, οι συμμετέχουσες έκαναν τα πρώτα τους βήματα σε άγνωστα αθλήματα, βίωσαν τη χαρά της προσπάθειας και ένιωσαν ότι κάθε προσπάθεια μετράει. Κάθε χαμόγελο, κάθε νέο βήμα, κάθε στιγμή επιτυχίας ήταν μια μικρή νίκη για όλες όσες συμμετείχαν.

Σε κάθε πόλη, οι τοπικοί σύλλογοι συνεργάζονται ενεργά, καθοδηγούν τις συμμετέχουσες και δημιουργούν ένα περιβάλλον χωρίς αποκλεισμούς. Οι δράσεις περιλαμβάνουν κυκλικές δραστηριότητες με στίβο, σκοποβολή, taekwondo, ενόργανη γυμναστική, πάλη, volleyball γυναικών, κωπηλασία και άρση βαρών, δίνοντας σε κάθε γυναίκα την ευκαιρία να ανακαλύψει νέα ταλέντα και να νιώσει ότι ανήκει στον κόσμο του αθλητισμού.

Η παρουσία κορυφαίων Ελλήνων Ολυμπιονικών, όπως η Άννα Κορακάκη, ο Σπύρος Γιαννιώτης, η Μαρία Πρεβολαράκη, ο Φώτης Ζησιμόπουλος και ο Xρήστος Φραντζεσκάκης , πρόσθεσε έμπνευση και αυθεντικότητα. Οι ιστορίες τους απέδειξαν ότι η διαδρομή προς την επιτυχία είναι ανοιχτή σε όλες όσες τολμούν να προσπαθήσουν.

Οι τοπικοί σύλλογοι συνεργάζονται ενεργά, δημιουργώντας ένα ασφαλές και υποστηρικτικό περιβάλλον, ενώ η Stoiximan ενισχύει τους συλλόγους με δωρεές αθλητικού εξοπλισμού, ώστε η εμπειρία του αθλητισμού να είναι προσβάσιμη σε κάθε παιδί και κάθε γυναίκα.

Το Empower ForwardWomen in Sports δεν είναι απλώς πρόγραμμα αθλητισμού. Είναι μια κοινότητα, μια γιορτή δύναμης, αυτοπεποίθησης και έμπνευσης. Κάθε συμμετοχή, κάθε χαμόγελο, κάθε βήμα στο γήπεδο είναι μια νίκη για τη γυναικεία παρουσία, την ισότητα και την κοινότητα.

