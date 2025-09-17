Παρακολουθώντας τη σφαγή που εκτυλίσσεται στην αυτοκινητοβιομηχανία της Κίνας, ο ισχυρότερος άνδρας της χώρας και ο μεγαλύτερος κατασκευαστής ηλεκτρικών οχημάτων της έχουν καταλήξει σε παρόμοια συμπεράσματα: το λουτρό αίματος στην ηλεκτροκίνηση πρέπει να σταματήσει.

Ο Κινέζος πρόεδρος Σι Τζινπίνγκ έδωσε τον Ιούλιο την πιο σαφή προειδοποίησή του μέχρι στιγμής κατά της «εναλλαγής» – ακραίου ανταγωνισμού τιμών που προκύπτει από την πλεονάζουσα βιομηχανική παραγωγική ικανότητα – όταν επέκρινε απερίσκεπτα επενδυτικά σχέδια και αμφισβήτησε εάν κάθε επαρχία χρειάζεται εργοστάσια ηλεκτρικών οχημάτων.

Εκστρατεία κατά της παρακμής

Η Στέλα Λι, εκτελεστική αντιπρόεδρος της BYD, της κυρίαρχης κατασκευάστριας ηλεκτρικών οχημάτων της Κίνας, δήλωσε στους FT, στο περιθώριο της έκθεσης αυτοκινήτου του Μονάχου, την περασμένη εβδομάδα, ότι η καταστολή των επιθετικών εκπτώσεων από το Πεκίνο θα μπορούσε να οδηγήσει έως και 100 από τις περισσότερες από 120 αυτοκινητοβιομηχανίες να «εκδιωχθούν».

Τους τελευταίους μήνες, οι αυτοκινητοβιομηχανίες έχουν ανταποκριθεί στην λεγόμενη εκστρατεία της κυβέρνησης κατά της παρακμής επιταχύνοντας τις πληρωμές προς τους προμηθευτές και μετριάζοντας ορισμένες από τις πιο ακραίες εκπτώσεις λιανικής τους.

Το κέρδος θυσία στη καινοτομία

Ωστόσο, υπάρχουν λίγα σημάδια μιας βαθύτερης αναστροφής πορείας, καθώς οι εταιρείες, οι οποίες θεωρούν τους εαυτούς τους πρωτοπόρους μιας ενεργειακής μετάβασης, φοβούνται ότι θα μείνουν πίσω σε κλίμακα και τεχνολογία και είναι πρόθυμες να θυσιάσουν τη βραχυπρόθεσμη κερδοφορία.

«Εάν η επιτυχία απαιτεί κλίμακα και η επίτευξη κλίμακας απαιτεί εκπτωτικές τιμές, η κλίμακα είναι πιο σημαντική από τα κέρδη», δήλωσε στους Financial Times ο Μπιλ Ρούσο, πρώην επικεφαλής της Chrysler στην Ασία και ιδρυτής της συμβουλευτικής εταιρείας Automobility με έδρα τη Σαγκάη

Το Πεκίνο ανησυχεί ότι η εναλλαγή τροφοδοτεί αποπληθωριστικές πιέσεις στη δεύτερη μεγαλύτερη οικονομία στον κόσμο και τροφοδοτεί τις εμπορικές εντάσεις με τη Δύση, καθώς οι αυτοκινητοβιομηχανίες σε μια κορεσμένη εγχώρια αγορά αναζητούν πωλήσεις στο εξωτερικό.

Ο Πολ Γκονγκ, επικεφαλής της ανάλυσης του κινεζικού αυτοκινητοβιομηχανικού τομέα της UBS, δήλωσε στους FT ότι οι πόλεμοι τιμών έχουν «ελαφρώς μειωθεί» από τον Ιούλιο. Οι μέσες εκπτώσεις για τα ηλεκτρικά οχήματα μειώθηκαν από περίπου 8% στα τέλη Ιουνίου σε 6,7% το πρώτο δεκαπενθήμερο του Αυγούστου, σύμφωνα με στοιχεία της Citi.

Ωστόσο, ο Γκονγκ υποβάθμισε τις πιθανότητες μιας ενοποίησης σε ολόκληρο τον κλάδο βραχυπρόθεσμα, καθώς η βαθιά οικονομική υποστήριξη για ζημιογόνες ομάδες από τις επαρχιακές κυβερνήσεις και τις κεφαλαιαγορές εμποδίζει.

«Δεν θα το δούμε αυτό να συμβαίνει σε εβδομάδες ή μήνες», είπε, «αλλά σε χρόνια».

Το Πεκίνο θα επιδείξει αυστηρότητα έναντι των εταιρειών

Η Nio, με έδρα τη Σαγκάη, η οποία ανέφερε ζημίες 1,7 δισεκατομμυρίων δολαρίων για το πρώτο εξάμηνο, δήλωσε την Τετάρτη ότι συγκέντρωσε 1 δισεκατομμύριο δολάρια μέσω πώλησης μετοχών για τη χρηματοδότηση του δικτύου έρευνας και ανάπτυξης και ανταλλαγής μπαταριών.

Οι αναλυτές δεν αναμένουν ότι το Πεκίνο θα επιδείξει αυστηρότητα έναντι των εταιρειών, δεδομένης της ευρείας πολιτικής υποστήριξης για τη μετάβαση στα ηλεκτρικά οχήματα.

Ούτε η εκστρατεία κατά της παρακμής θα αλλάξει την τύχη των ξένων εμπορικών σημάτων στην Κίνα, ανέφεραν οι αναλυτές. Το μερίδιο αγοράς τους έχει μειωθεί στο 30%, από 60% το 2020, καθώς οι Κινέζοι καταναλωτές μεταβαίνουν από τα βενζινοκίνητα αυτοκίνητα ξένων εμπορικών σημάτων σε ηλεκτρικά οχήματα υψηλής τεχνολογίας και χαμηλότερου κόστους, κατασκευασμένα στην Κίνα.

Ωφελούνται οι καταναλωτές

Ο Γκονγκ πρόσθεσε ότι, ενώ υπήρξε «κάποιο χάος» από άγριους πολέμους τιμών και από τις αυτοκινητοβιομηχανίες που πιέζουν τους προμηθευτές, «το γεγονός ότι οι καταναλωτές μπορούν να απολαμβάνουν καλύτερα μοντέλα σε χαμηλότερες τιμές σήμερα είναι από μόνο του αποτέλεσμα της τεχνολογικής προόδου» που προκαλείται από τον ανταγωνισμό της αγοράς.

Οι αναλυτές περιέγραψαν την εκστρατεία ως «κλασική κινεζική χάραξη πολιτικής» στην οποία το Πεκίνο σηματοδοτεί ότι αναμένει περισσότερη πειθαρχία από τη βιομηχανία, αλλά αφήνει στις εταιρείες και τους επενδυτές να καθορίσουν πού βρίσκονται οι κόκκινες γραμμές των αξιωματούχων.

Η Λι της BYD δήλωσε ότι πιστεύει ότι το Πεκίνο «δεν θα επιτρέψει» να συνεχιστεί ένας πόλεμος τιμών, αλλά αν «ανταγωνιστούμε για το ποιος έχει την καλύτερη καινοτομία, ποιος είναι καλύτερος στην τεχνολογία… αυτό θα μας βοηθήσει να είμαστε πιο δυνατοί».

Ωστόσο, η εκστρατεία κατά της παρακμής περιπλέκει τις προοπτικές για μια ομάδα πρωταθλητών ηλεκτρικών οχημάτων της Κίνας, συμπεριλαμβανομένης της BYD, η οποία ανταγωνίζεται την Tesla του Ίλον Μασκ για το στέμμα του μεγαλύτερου κατασκευαστή ηλεκτρικών οχημάτων στον κόσμο.

Πριν ο Σι κάνει τα σχόλιά του, οι ρυθμιστικές αρχές είχαν εφαρμόσει μια σειρά από πιο ήπια μέτρα, συμπεριλαμβανομένων κατευθυντήριων γραμμάτων προς τις τοπικές αυτοδιοικήσεις για τη μείωση των υπερβολικών επιδοτήσεων και φορολογικών κινήτρων.

Ένα συγκεκριμένο μέτρο ήρθε τον Ιούνιο, όταν οι αυτοκινητοβιομηχανίες αναγκάστηκαν να πληρώσουν τους προμηθευτές εντός 60 ημερών. Η βιομηχανία είχε αρχίσει να εξαρτάται ολοένα και περισσότερο από πρακτικές όπως η καθυστέρηση πληρωμών, η απαίτηση χαμηλότερων τιμών ανταλλακτικών ως προϋπόθεση για ταχύτερες πληρωμές και η έκδοση γραμματίων αντί μετρητών.

Πιέσεις από τον ανταγωνισμό

Την περασμένη εβδομάδα, το Πεκίνο ανακοίνωσε επίσης μια τρίμηνη εκστρατεία που στοχεύει την υπερβολική ή ψευδή διαφήμιση αυτοκινήτων.

Με τις διπλές πιέσεις από τον ανταγωνισμό του τομέα και τον αυστηρότερο κυβερνητικό έλεγχο, οι κινεζικοί όμιλοι αναμένεται να διπλασιάσουν τις εξαγωγές.

Ωστόσο, η αύξηση των εξαγωγών έχει επίσης προκαλέσει κριτική από δυτικούς αξιωματούχους, οι οποίοι κατηγορούν τους κατασκευαστές αυτοκινήτων της Κίνας ότι εξάγουν για να ξεπεράσουν τα προβλήματα πλεονάζουσας παραγωγικής ικανότητας.

