Τόσο κρεμώδης που δεν θα μπορείς να αντισταθείς: Το Basil Bar από τη Barilla μας περιμένει στο KΠΙΣΝ!

Οι αστικές ημέρες του αποκαλόκαιρου είναι κάπως αντιφατικές. Από τη μία πλευρά μας υποχρεώνουν να προσαρμοστούμε έστω και βεβιασμένα στην αθηναϊκή ρουτίνα, ενώ από την άλλη μας φέρνουν ξανά κοντά, στα ίδια γνώριμα στέκια, τον έναν πλάι στον άλλο, να μοιραζόμαστε την ίδια απόλαυση. Τι σημαίνει αυτό; Σημαίνει πως ακόμη και αν είναι Σεπτέμβρης αργεί να νυχτώσει, για αυτό τα απογεύματα μετά το γραφείο δεν επιστρέφουμε σπίτι, αλλά αναζητούμε λαχταριστές αφορμές για να δώσουμε after work ραντεβού με τους φίλους μας.

Και αν υπάρχει ένα ραντεβού που αξίζει σίγουρα μία θέση στο calendar μας, αυτό είναι το ραντεβού μας με το Athens Basil Bar από την Barilla, ένα ραντεβού για γνήσιους, έμπειρους καλοφαγάδες, το οποίο θα μας συστήσει μία απόλαυση τόσο… κρεμώδης που κανείς δεν μπορεί να της αντισταθεί. Το Basil Bar θα βρίσκεται στο Κέντρο Πολιτισμού ‘Ιδρυμα Σταύρος Νιάρχος – SNFCC (ΚΠΙΣΝ) από τις 18 έως και τις 21 Σεπτεμβρίου. Οπότε, αν θέλουμε να ζήσουμε μία foodie εμπειρία που θα μας εισάγει με τον πιο γευστικό τρόπο στο φετινό φθινόπωρο, τότε όλοι οι δρόμοι οδηγούν στη νότια πλευρά της πόλης!

Μία απολαυστική γαστρονομική εμπειρία με άρωμα βασιλικού και κρεμώδη υφή

Όσοι είμαστε αθεράπευτοι foodies και αναζητούμε διαρκώς νέες εμπειρίες που μας επανασυστήνουν τις γεύσεις που έχουμε αγαπήσει, δεν γίνεται να μην επισκεφθούμε το Basil Bar που έχει ετοιμάσει για εμάς η Barilla. Όχι μόνο επειδή θα μεταμορφώσει το ΚΠΙΣΝ στον απόλυτο, urban γαστρονομικό προορισμό της Αθήνας, αλλά διότι θα μας δώσει τη δυνατότητα να δοκιμάσουμε πρωτότυπες, πεντανόστιμες συνταγές με βάση τη Barilla Pesto alla Genovese, η οποίο διακρίνεται για την πλούσια, βελούδινη υφή και τα ποιοτικά συστατικά του, αναδεικνύοντας τα ζυμαρικά, τις μπρουσκέτες, τα dressing για τις σαλάτες, τις ομελέτες, τα ορεκτικά μας και όχι μόνο.

Το αγαπημένο μας προϊόν που είναι φτιαγμένο από 100% ιταλικό βασιλικό ο οποίος παράγεται από αειφόρες καλλιέργειες, περιέχει Parmigiano Reggiano υψηλής ποιότητας και παρασκευάζεται με τη μέθοδο Metodo Delicato (μία ήπια διαδικασία που διατηρεί τη φρεσκάδα και τη γεύση των συστατικών), θα είναι η «πρωταγωνίστρια» της μεγάλης foodie γιορτής. Κάπως έτσι, με κύριο συστατικό τη Barilla Pesto, η οποίο είναι τόσο κρεμώδης που δεν μπορούμε να της αντισταθούμε, θα αντλήσουμε έμπνευση για τις δικές μας σπιτικές, γευστικές δημιουργίες.

Δεν έχει σημασία, λοιπόν, αν είμαστε… επαγγελματίες καλοφαγάδες, ερασιτέχνες μάγειρες ή απλώς, πιστοί λάτρεις του καλού φαγητού, διότι το συγκεκριμένο event είναι μία ανοιχτή πρόσκληση σε όλους εμάς που δεν χορταίνουμε να πειραματιζόμαστε με τα υλικά που υπάρχουν στην κουζίνα μας. Για εμάς που συνδυάζουμε πάντα τη γεύση με την ποιότητα και εμπλουτίζουμε με δημιουργικότητα και μεράκι κάθε πιάτο, από το πιο απλό και συνηθισμένο, μέχρι το πιο μπελαλίδικο.

Αν θέλουμε, λοιπόν, να γνωρίσουμε ξανά ένα από τα πιο αγαπημένα και δημοφιλή υλικά που υπάρχουν πάντα στην κουζίνα μας, τότε το Athens Basil Bar από την Barilla μας περιμένει στο ΚΠΙΣΝ από τις 18 έως και τις 21 Σεπτεμβρίου για να μας χαρίσει μία αυθεντική, ζωντανή εμπειρία, η οποία έχει τη γεύση που έχουμε αγαπήσει όσο καμία και την πλούσια, κρεμώδη υφή της ακαταμάχητης Barilla Pesto alla Genovese!