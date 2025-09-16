Τρίτη 16 Σεπτεμβρίου 2025
16.09.2025 | 15:05
Φωτιά στην Άνδρο: Σηκώθηκαν εναέρια μέσα
16.09.2025 | 15:09
Καραμπόλα πέντε αυτοκινήτων στο Μαρούσι – Μποτιλιάρισμα στο ρεύμα προς Αθήνα
Ψυχολόγος αποκαλύπτει: Εφτά σημάδια ότι κάποιος προσποιείται ότι είναι φίλος σας
16 Σεπτεμβρίου 2025 | 12:33

Ψυχολόγος αποκαλύπτει: Εφτά σημάδια ότι κάποιος προσποιείται ότι είναι φίλος σας

Οι φίλοι παίζουν σημαντικό ρόλο στην ψυχική υγεία των ανθρώπων και στη συνολική ποιότητα ζωής τους. Πώς θα καταλάβουμε όμως αν ο φίλος που έχουμε επιλέξει δεν προσποιείται

Ευημερία: Ποια είναι τα 7 της «πρόσωπα»;

Ευημερία: Ποια είναι τα 7 της «πρόσωπα»;

O φίλος είναι ένας κρίσιμος πυλώνας στη ζωή μας και ένας πραγματικός καθοριστικός παράγοντας της αυτοεκτίμησης και της ταυτότητάς μας. Οι άνθρωποι χρειαζόμαστε φίλους για να ολοκληρώσουμε την εικόνα του εαυτού μας, για να νιώθουμε ότι μας εκτιμούν και μας χρειάζονται.

Ένας καλός φίλος μπορεί να μας βοηθήσει να ξεπεράσουμε τις δυσκολίες, να μοιραστούμε χαρές και να χτίσουμε μια κοινή πορεία ζωής.

Ωστόσο, μερικές φορές αυτό που θεωρούμε αληθινή φιλία αποδεικνύεται ότι δεν είναι τίποτα περισσότερο από μια τοξική ή δηλητηριασμένη σχέση. Αυτοί οι ψεύτικοι φίλοι εισέρχονται στη ζωή μας και μπορούν να προκαλέσουν μεγάλη ζημιά αν δεν τους εντοπίσουμε και δεν τους αποβάλουμε από τον κύκλο μας εγκαίρως.

Επτά σημάδια ότι κάποιος προσποιείται ότι είναι φίλος σας

Έτσι, η προστασία του διαπροσωπικού μας δικτύου είναι ένα από τα κλειδιά για τη φροντίδα της ψυχικής μας υγείας.

Για να αναγνωρίσουμε πότε κάποιος προσποιείται ότι είναι φίλος μας, η ψυχολόγος Silvia Severino προσφέρει επτά ενδείξεις σε ένα βίντεο που δημοσίευσε στον λογαριασμό της στο TikTok.

Σύμφωνα με την ειδικό, αν ένα άτομο εμφανίζει όλα αυτά τα σημάδια, μπορεί να προσποιείται.

1. Συνεχής κολακεία

Το πρώτο σημάδι που εντοπίζει ο ψυχολόγος είναι η συνεχής κολακεία, είτε για την εμφάνιση είτε για την προσωπικότητά μας. Αν και είναι φυσικό για έναν φίλο να μας αγαπά και να μας εκφράζει, αν το κάνει υπερβολικά, μπορεί στην πραγματικότητα να το κάνει «για να κρύψει τις πραγματικές του προθέσεις».

 2. Στις καλές εποχές (αλλά όχι στις κακές)

Ένας ψεύτικος φίλος «εμφανίζεται μόνο στις καλές στιγμές», ενώ ένας αληθινός φίλος θα έπρεπε να είναι εκεί στα καλά και στα άσχημα.

Δηλαδή, θα έπρεπε να είναι εκεί για να γιορτάζει θριάμβους και να απολαμβάνει χαρούμενες στιγμές, καθώς και να είναι εκεί στις δύσκολες στιγμές. Ωστόσο, ένα άτομο που προσποιείται «εξαφανίζεται όταν χρειάζεσαι βοήθεια».

3. Πες τα μυστικά σου

Ένα από τα μεγαλύτερα σημάδια αφοσίωσης είναι να ξέρεις πώς να κρατάς ένα μυστικό, προστατεύοντας τα μυστικά ενός φίλου σαν να ήταν δικά σου. Κάποιος που λέει τα μυστικά μας δεν είναι αληθινός φίλος. «Ένας αληθινός φίλος τα προστατεύει. Ένας ψεύτικος; Τα χρησιμοποιούν για κουτσομπολιά », εξηγεί η ψυχολόγος στο βίντεό της.

4. Ανταγωνισμός μαζί σας

Το τέταρτο σημάδι ότι μια φιλία είναι ψεύτικη έγκειται στη δυναμική της σχέσης. Ένα από τα κόλπα του ψυχολόγου για να εντοπίσει αν κάποιος προσποιείται ότι είναι φίλος σας είναι ότι «ανταγωνίζεται μαζί σας». Έτσι, «η φιλία μετατρέπεται σε αντιπαλότητα».

5. Αλλαγή προσωπικότητας

Πολλοί άνθρωποι διαπιστώνουν ότι η προσωπικότητά τους αλλάζει ανάλογα με την ομάδα με την οποία συνδέονται. Αυτό από μόνο του δεν είναι αρνητικό, εκτός αν αλλάζει τον τρόπο που φέρονται στους άλλους: «Είναι φιλικός μαζί σου, αλλά μπροστά στους άλλους είναι ψυχρός».

6. Χρησιμοποιεί την ενοχή

Η ενοχή είναι ένα από τα παλαιότερα και πιο αποτελεσματικά εργαλεία για να εκβιάσετε συναισθηματικά κάποιον. Ένας ψεύτικος φίλος «χρησιμοποιεί την ενοχή για να σας χειραγωγήσει». Μερικές φορές μπορεί να περάσει απαρατήρητη, αλλά φαίνεται σε φράσεις όπως «Αν ήσουν φίλος μου, θα το έκανες αυτό για μένα».

7. Σε επικρίνει πίσω από την πλάτη σου

Το τελευταίο σημάδι, και ίσως ένα από τα πιο ξεκάθαρα, είναι ότι «μιλούν άσχημα για σένα πίσω από την πλάτη σου ». Ένας αληθινός φίλος σε επικρίνει εποικοδομητικά, με στοργή και σεβασμό. Ωστόσο, αν πρόκειται για ψεύτικη φιλία, «αυτά που λένε δεν ταιριάζουν με αυτά που δείχνουν κατ’ ιδίαν».

