Τρίτη 16 Σεπτεμβρίου 2025
Σημαντική είδηση:
16.09.2025 | 06:50
Φωτιά σε διαμέρισμα στην Ακαδημία Πλάτωνος - Απομακρύνθηκε ηλικιωμένος
Στα… αζήτητα η εξαγορά καταπατημένων – Πόσοι έχουν κάνει αίτηση
16 Σεπτεμβρίου 2025 | 06:00

Στα… αζήτητα η εξαγορά καταπατημένων – Πόσοι έχουν κάνει αίτηση

Οι ιδιοκτήτες δεν νομιμοποιούν τα καταπατημένα – Ανοιχτό το ενδεχόμενο παράτασης της προθεσμίας

Ανδρομάχη Παύλου
ΡεπορτάζΑνδρομάχη Παύλου
A
A
Με χαμηλές ταχύτητες προχωρά η εξαγορά καταπατημένων ακινήτων του δημοσίου από ιδιώτες και στο υπουργείο Οικονομικών μελετούν το ενδεχόμενο παράτασης στις προθεσμίες υποβολής αιτήσεων. Μέχρι στιγμής έχουν κατατεθεί περί τις 5.000 αιτήσεις, με τον αριθμό των εγκρίσεων να παραμένει περιορισμένος.

Η διαδικασία προβλέπει δύο διαφορετικά χρονικά ορόσημα η προθεσμία κλείνει στις 30 Σεπτεμβρίου για τις περιφερειακές ενότητες Αιτωλοακαρνανίας, Αρκαδίας, Έβρου, Εύβοιας, Ηρακλείου, Ιωαννίνων, Καρδίτσας, Κέρκυρας, Λάρισας, Λασιθίου, Λέσβου, Μαγνησίας, Ξάνθης, Πιερίας, Ρεθύμνου, Σάμου, Τρικάλων, Φθιώτιδας, Χανίων, Χίου. Για την υπόλοιπες περιφέρειες η προθεσμία υποβολής αίτησης εκπνέει στις 31 Οκτωβρίου 2025.

Η διαδικασία για τα καταπατημένα

Οι ενδιαφερόμενοι εισέρχονται στην πλατφόρμα (https://aeda.apps.gov.gr ) με κωδικούς Taxis και με την υποβολή της αίτησης πληρώνουν παράβολο ύψους 300 ευρώ που συμψηφίζεται με το τίμημα εξαγοράς ή επιστρέφεται εφόσον η αίτηση απορριφθεί.

Μαζί με την αίτηση θα πρέπει να υποβάλλουν μια σειρά δικαιολογητικά όπως τοπογραφικό διάγραμμα του προς εξαγορά δημοσίου ακινήτου με συνημμένη δήλωση μηχανικού, φύλλο προσδιορισμού της αντικειμενικής αξίας οικοπέδου ή γηπέδου, βεβαίωση όρων δόμησης της αρμόδιας υπηρεσίας δόμησης, οικοδομική άδεια, εφόσον υπάρχει, τίτλους από τους οποίους προκύπτει η κατοχή και συνοδευτικό σημείωμα, στο οποίο αποτυπώνεται η κατοχή, υπεύθυνη δήλωση για την έκταση των προς εξαγορά δημοσίων ακινήτων, έγγραφο για τη χρήση του δημοσίου ακινήτου και αντίγραφο του εντύπου Ε1 και Ε9.

Οι προϋποθέσεις

Βασική προϋπόθεση για το δικαίωμα εξαγοράς είναι η αδιάλειπτη κατοχή του ακινήτου επί 30 τουλάχιστον χρόνια με τίτλο, 40 τουλάχιστον χρόνια χωρίς τίτλο, εφόσον ο αιτών χρησιμοποιεί το ακίνητο ως την κύρια κατοικία του ή ως βοηθητικό χώρο αυτής ή για να ασκεί τουριστική, βιοτεχνική, βιομηχανική, εμπορική ή αγροτική δραστηριότητα και να δηλώνεται το ακίνητο στο έντυπο «Ε9» για τα τελευταία 5 χρόνια που προηγούνται της αίτησης.

Το τίμημα για την εξαγορά ορίζεται στο 100% της αντικειμενικής αξίας του οικοπέδου ή του γηπέδου

Σημειώνεται ότι με το νέο πλαίσιο καταργήθηκε η προϋπόθεση ύπαρξης κτίσματος για την υποβολή της αίτησης εξαγοράς ενώ δεν επιτρέπεται η εξαγορά ακινήτου με αυθαίρετο κτίσμα

Εφόσον η αίτηση εγκριθεί από την αρμόδια επιτροπή εντός 5 ημερών εκδίδεται πιστοποιητικό αποδοχής το οποίο κοινοποιείται στον αιτούντα και περιλαμβάνει την περιγραφή του εξαγοραζόμενου ακινήτου (εμβαδόν και όρια), τα στοιχεία του αιτούντος, το τίμημα εξαγοράς, καθώς και το ποσό της εφάπαξ και τμηματικής καταβολής.

Το τίμημα

Το τίμημα για την εξαγορά ορίζεται στο 100% της αντικειμενικής αξίας του οικοπέδου ή του γηπέδου.

Επί του τιμήματος προβλέπονται εκπτώσεις:

  • 50% αν ο ιδιώτης έχει αναγνωριστεί πρωτόδικα ως κύριος του ακινήτου η αν ο ιδιώτης έχει αναγραφεί ως κύριος στις πρώτες κτηματολογικές εγγραφές και έχει ασκηθεί αγωγή από το Δημόσιο ή δεν έχει παρέλθει η προθεσμία άσκησης αγωγής
  • 70% αν έχει ασκήσει ένδικο μέσο κατά δικαστικής απόφασης για την αναγνώριση της κυριότητας του ακινήτου έως την 31-12-2022
  • 80% για ακίνητο που καλύπτει τις στεγαστικές ανάγκες του αιτούντος (ή του αρχικού δικαιοπαρόχου) ως αποτέλεσμα μαζικής εγκατάστασης πληθυσμιακών ομάδων πριν από το 1964.

Το τίμημα εξοφλείται είτε εφάπαξ με έκπτωση 10%, ή τμηματικά σε έως 60 άτοκες μηνιαίες δόσεις με ελάχιστο ποσό τα 100 ευρώ.

Πηγή: ot.gr

Σύνταξη
