Δευτέρα 15 Σεπτεμβρίου 2025
14.09.2025 | 21:55
Μεταβολή του καιρού τις επόμενες ώρες - Ανατροπή με τις βροχές
Υπερθέαμα: Γκολ και highlights από τα κορυφαία ευρωπαϊκά πρωταθλήματα (vids)

Δείτε γκολ και highlights από Premier League, La Liga, Serie A και Bundesliga.

Μετά το Σάββατο (13/9) και την Κυριακή είχαμε πλούσια δράση με γκολ και θέαμα από τα τέσσερα μεγάλα πρωταθλήματα της Ευρώπης, την Premier League, τη La Liga, την Serie A και τη Bundesliga.

Στην Αγγλία είχαμε μόνο δύο παιχνίδια στο αποψινό πρόγραμμα όμως τί παιχνίδια! Στο ντέρμπι του Μάντσεστερ η Σίτι ήταν απόλυτη κυρίαρχος επικρατώντας της Γιουνάιτεντ με 3-0 και τον «μπόμπερ» της Έρλινγκ Χάαλαντ να σημειώνει δύο τέρματα  (Δείτε εδώ τα highlights).

Στο παιχνίδι που έγινε νωρίτερα η πρωτοπόρος Λίβερπουλ πέρασε με 1-0 από την έδρα της Μπέρνλι με γκολ του Μο Σαλάχ στο 5ο λεπτό των καθυστερήσεων. Έτσι οι «κόκκινοι» έκαναν το 4Χ4 και φυσικά φιγουράρουν μόνοι πρώτη στην κορυφή της βαθμολογίας (Δείτε εδώ τα highlights).

Με ηγέτη τον Έρλινγκ Χάαλαντ που σημείωσε δύο γκολ, η Σίτι «καθάρισε» εύκολα με 3-0 τη Γιουνάιτεντ στο ντέρμπι του Μάντσεστερ, για την 4η αγωνιστική της Premier League.

Το πρόγραμμα και τα αποτελέσματα της 4ης αγωνιστικής στην Premier League

Σάββατο 13/09

Άρσεναλ-Νότιγχαμ Φόρεστ 3-0
Μπόρνμουθ-Μπράιτον 2-1
Κρίσταλ Πάλας-Σάντερλαντ 0-0
Έβερτον-Άστον Βίλα 0-0
Φούλαμ-Λιντς 1-0
Νιούκαστλ-Γουλβς 1-0
Γουέστ Χαμ-Τότεναμ 0-3
Μπρέντφορντ-Τσέλσι 2-2

Κυριακή 14/09
Μπέρνλι-Λίβερπουλ 0-1
Μάντσεστερ Σίτι-Μάντσεστερ Γιουνάιτεντ 3-0

Η βαθμολογία της Premier League σε 4 αγωνιστικές

Το πρόγραμμα της επόμενης (5ης) αγωνιστικής:

Σάββατο 20/09

Λίβερπουλ-Έβερτον (14:30)
Μπράιτον-Τότεναμ (17:00)
Μπέρνλι-Νότιγχαμ Φόρεστ (17:00)
Γουέστ Χαμ-Κρίσταλ Πάλας (17:00)
Γουλβς-Λιντς (17:00)
Μάντσεστερ Γιουνάιτεντ-Τσέλσι (19:30)
Φούλαμ-Μπρέντφορντ (22:00)

Κυριακή 21/09
Μπόρνμουθ-Νιούκαστλ (16:00)
Σάντερλαντ-Άστον Βίλα (16:00)
Άρσεναλ-Μάντσεστερ Σίτι (18:30)

Bundesliga: Στην 4άδα η Σεντ Πάουλι, «4άρα» η Βέρντερ

Στη Γερμανία είχαμε επίσης δύο παιχνίδια την Κυριακή (14/9) με τα οποία ολοκληρώθηκε η 3η αγωνιστική της Bundesliga. Στο πιο εντυπωσιακό εξ αυτών η Βέρντερ Βρέμης πέρασε… αέρα από την έδρα της Γκλαντμπαχ επικρατώντας με το επιβλητικό 4-0 το οποίο σημείωσαν τέσσερις διαφορετικοί σκόρερ (Δείτε εδώ τα highlights).

Στο άλλο παιχνίδι, η Σέντ Πάουλι λύγισε στην έδρα της με 2-1 την Άουγκσμπουργκ (του τραυματία Δημήτρη Γιαννούλη) και ανέβηκε στην 4η θέση του βαθμολογικού πίνακα (Δείτε εδώ τα highlights).

Παρασκευή (12/09)

Λεβερκούζεν-Άιντραχτ Φρανκφούρτης 3-1

Σάββατο (13/09)

Φράιμπουργκ-Στουτγκάρδη 3-1
Μάιντς-Λειψία 0-1
Βόλφσμπουργκ-Κολωνία 3-3
Ουνιόν Βερολίνου-Χόφενχαϊμ 2-4
Χάιντενχαϊμ-Ντόρτμουντ 0-2
Μπάγερν Μονάχου-Αμβούργο 5-0

Κυριακή (14/09)
Ζανκτ Πάουλι-Άουγκσμπουργκ 2-1
Γκλάντμπαχ-Βέρντερ Βρέμης 0-4

Η βαθμολογία της Bundesliga σε 3 αγωνιστικές

Το πρόγραμμα της επόμενης (4ης) αγωνιστικής

Παρασκευή (19/09)

Στουτγκάρδη-Ζανκτ Πάουλι (21:30)

Σάββατο (20/09)
Βέρντερ Βρέμης-Φράιμπουργκ (16:30)
Άουγκσμπουργκ-Μάιντς (16:30)
Χόφενχαϊμ-Μπάγερν Μονάχου (16:30)
Αμβούργο-Χάιντενχαϊμ (16:30)
Λειψία-Κολωνία (19:30)

Κυριακή (21/09)
Άιντραχτ Φρανκφούρτης-Ουνιόν Βερολίνου (16:30)
Λεβερκούζεν-Γκλάντμπαχ (18:30)
Ντόρτμουντ-Βόλφσμπουργκ (20:30)

La Liga: Σαρωτική με 6άρα η Μπαρτσελόνα

Τέσσερις αναμετρήσεις περιελάμβανε το πρόγραμμα της 4ης αγωνιστικής της La Liga την Κυριακή (14/9). Στο Λεβάντε, η ομώνυμη ομάδα, αν και προηγήθηκε με 2-0, δεν μπόρεσε να πάρει τους τρεις βαθμούς καθώς η Μπέτις απάντησε επίσης με δύο γκολ, για το τελικό 2-2. (Δείτε εδώ τα highlights).

Ισοπαλία είχαμε όμως και στο Βίγκο καθώς Θέλτα και Τζιρόνα με τις δύο ομάδες να μένουν στο 1-1. Οι φιλοξενούμενοι προηγήθηκαν μόλις στο 12ο λεπτό, ωστόσο οι γηπεδούχοι ισοφάρισαν με πέναλτι στο 2ο λεπτό των καθυστερήσεων (Δείτε εδώ τα highlights).

Από εκεί και πέρα η Οσασούνα με ένα γκολ σε κάθε ημίχρονο επικράτησε εντός έδρας της Ράγιο Βαγεκάνο με 2-0  (Δείτε εδώ τα highlights).

Τέλος καταιγιστική ήταν η Μπαρτσελόνα που… σκόρπισε με 6-0, με τους Ραφίνια και Λεβαντόφσκι να πετυχαίνουν από δύο γκολ έκαστος  (Δείτε εδώ τα highlights).

Στους 10 βαθμούς η Μπάρτσα πλέον σε 4 ματς, δυο λιγότερους από τη Ρεάλ που έχει το απόλυτο (12).

Τα αποτελέσματα και το υπόλοιπο πρόγραμμα της 4ης αγωνιστικής στη La Liga

Παρασκευή, 12/9

Σεβίλλη-Έλτσε 2-2

Σάββατο, 13/9

Χετάφε-Οβιέδο 2-0
Σοσιεδάδ-Ρεάλ Μαδρίτης 1-2
Μπιλμπάο-Αλαβές 0-1
Ατλέτικο-Βιγιαρεάλ 2-0

Κυριακή, 14/9

Θέλτα-Τζιρόνα 1-1
Λεβάντε-Μπέτις 2-2
Οσασούνα-Ράγιο Βαγιεκάνο 2-0
Μπαρτσελόνα-Βαλένθια 6-0

Δευτέρα, 15/9

Εσπανιόλ-Μαγιόρκα (22:00)

Η βαθμολογία της La Liga σε 4 αγωνιστικές

H επόμενη αγωνιστική (5η)

Παρασκευή, 19/9
Μπέτις-Σοσιεδάδ

Σάββατο, 20/9
Τζιρόνα-Λεβάντε
Ρεάλ Μαδρίτης-Εσπανιόλ
Αλαβές-Σεβίλλη
Βιγιαρεάλ-Οσασούνα
Βαλένθια-Μπιλμπάο

Κυριακή, 21/9
Ράγιο Βαγιεκάνο-Θέλτα
Μαγιόρκα-Ατλέτικο
Έλτσε-Οβιέδο
Μπαρτσελόνα-Χετάφε

Serie A: Διπλό της Τορίνo στη Ρώμη, νίκη με Μόντριτς ή Μίλαν!

Στην Ιταλία είχαμε πέντε αναμετρήσεις σήμερα με την Τορίνο να παίρνει μεγάλο διπλό μέσα στη Ρώμη με 1-0, με χρυσό σκόρερ τον Σιμεόνε στο 59′.

Ούτε όμως η έτερη ομάδα της Ρώμης η Λάτσιο είχε καλύτερο αποτέλεσμα, καθώς ηττήθηκε επίσης με 1-0 από τη Σασουόλο εκτός έδρας.

Εξάλλου επιβλητική νίκη με 4-1 πέτυχε η Αταλάντα επί της ουραγού Λέτσε, έχοντας τέσσερις διαφορετικούς σκόρερ.

Από εκεί και πέρα η Ουντινέζε συνεχίζει το καλό ξεκίνημα στο νέο πρωτάθλημα, καθώς πέρασε και από την έδρα της Πϊζα με 1-0, για να «σκαρφαλώσει» στην 3η θέση της Serie A.

Στο τελευταίο χρονικά παιχνίδι, ο Λούκα Μόντριτς ο οποίος πριν από λίγες ημέρες «έκλεισε» τα 40, σκόραρε για πρώτη φορά με τη φανέλα της Μίλαν, γκολ το οποίο ήρθε στο 61′ και ήταν αρκετοί ώστε οι ροσονέρι να επικρατήσουν της Μπολόνια με 1-0 εντός έδρας!

Τα αποτελέσματα και το υπόλοιπο πρόγραμμα της 3ης αγωνιστικής στη Serie A

Σάββατο (13/09)
Κάλιαρι-Πάρμα 2-0
(33′ Μίνα, 77′ Φελίτσι)
Γιουβέντους-Ίντερ 4-3
Φιορεντίνα-Νάπολι 1-3

Κυριακή (14/09)
Ρόμα-Τορίνο 0-1
Αταλάντα-Λέτσε 4-1
Πίζα-Ουντινέζε 0-1
Σασουόλο-Λάτσιο 1-0
Μίλαν-Μπολόνια 1-0

Δευτέρα (15/09)
Βερόνα-Κρεμονέζε 19:30
Κόμο-Τζένοα 21:45

Η βαθμολογία της Serie A

Η επόμενη (4η) αγωνιστική:

Παρασκευή (19/09)
Λέτσε-Κάλιαρι 21:45

Σάββατο (20/09)
Μπολόνια-Τζένοα 16:00
Βερόνα-Γιουβέντους 19:00
Ουντινέζε-Μίλαν 21:45

Κυριακή (21/09)
Λάτσιο-Ρόμα 13:30
Τορίνο-Αταλάντα 16:00
Κρεμονέζε-Πάρμα 16:00
Φιορεντίνα-Κόμο 19:00
Ίντερ-Σασουόλο 21:45

Δευτέρα (22/09)
Νάπολι-Πίζα 21:45

