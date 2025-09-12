Ο δήμαρχος της Ρώμης διέταξε μια γυναίκα να σταματήσει να ταΐζει δεκάδες περιστέρια που έχουν κατακλύσει μια πολυκατοικία, μετά από οργισμένους κατοίκους, που ισχυρίζονται ότι πνίγονται στα φτερά και τα περιττώματα, και ζήτησαν ανακούφιση από αυτό που έχει περιγραφεί ως «εφιάλτης του Χίτσκοκ».

Για αρκετούς μήνες, στον τρίτο όροφο ενός κτιρίου στη Via Spartaco 108, μια γυναίκα με το παρατσούκλι «Η κυρία των περιστεριών» τάιζε το σμήνος των πουλιών που είχε κατακλύσει την πολυκατοικία.

Μετά από αμέτρητες καταγγελίες από τους κατοίκους, εξοργισμένους από το παχύ στρώμα από κουτσουλιές που κάλυπτε το εσωτερικό του κτιρίου και τους κοινόχρηστους χώρους από κάτω – για να μην αναφέρουμε τα παρκαρισμένα αυτοκίνητα – οι τοπικές αρχές εξέδωσαν διαταγή που της απαγόρευε να ταΐζει τα περιστέρια, σύμφωνα με τον Guardian.

Η απάντηση της… κατηγορούμενης

Όταν την προσέγγισε μέσω ενδοεπικοινωνίας η τοπική ιστοσελίδα ειδήσεων Roma Today, η γυναίκα απάντησε:

«Είμαι ακτιβίστρια για τα δικαιώματα των ζώων στην Ιταλική Ένωση Προστασίας Πουλιών – μια σημαντική περιβαλλοντική οργάνωση στην Ιταλία που ασχολείται με την προστασία της άγριας ζωής. Σώζω ζώα που βρίσκονται σε κίνδυνο, δεν τα ταΐζω για χόμπι. Σώζω περιστέρια και άλλα ζώα, όπως γάτες και σκύλους», είπε. «Βάζω το φαγητό για να τα σώσω. Προφανώς, αν έβαζα φαγητό για ένα περιστέρι, άλλα θα έρχονταν σίγουρα. Αλλά έχουν ειπωθεί τόσα ψέματα, συκοφαντίες και απειλές εναντίον μου».

Όταν ρωτήθηκε για τη βρωμιά που προκαλούν τα περιττώματα των πουλιών, πρόσθεσε: «Θα το διορθώσω – για μένα, για τους ανθρώπους που ζουν εδώ και για τα καημένα τα περιστέρια που είναι τα πραγματικά θύματα. Εν τω μεταξύ, έχω σταματήσει να βάζω τροφή. Ελπίζω να φύγουν».

Έξαλλοι οι γείτονες

Οι γείτονες έχουν βιντεοσκοπήσει επανειλημμένα τη γυναίκα να ταΐζει τα πουλιά, τοποθετώντας τροφή στο περβάζι του παραθύρου της – «η κυρία δεν ενδιαφέρεται καθόλου για την ταλαιπωρία μας», είπε ένας κάτοικος στη δημοφιλή εκπομπή La Vita in Diretta του εθνικού ραδιοτηλεοπτικού φορέα Rai.

«Συνεχίζει να τα ταΐζει με σπόρους, κομμάτια ζαμπόν και κοτόπουλο, κάνοντας τη ζωή μας κόλαση».

Ένας άλλος γείτονας είπε στο Rai ότι τα περιστέρια «συνεχίζουν να αναπαράγονται και να γεννούν αυγά», ενώ άλλοι περιέγραψαν στο Roma Today πώς ο δρόμος ήταν «εντελώς καλυμμένος με περιττώματα», τα πεζοδρόμια «αδιάβατα και η δυσοσμία αηδιαστική», τα αυτοκίνητα «συστηματικά λερωμένα» και τα μπαλκόνια εγκαταλελειμμένα.

Μια γυναίκα είπε στον ιστότοπο ειδήσεων FanPage: «Είμαστε φυλακισμένοι στα ίδια μας τα σπίτια, όμηροι μιας γελοίας κατάστασης που έχει κάνει την καθημερινή ζωή αφόρητη. Μετά από χρόνια που το ανεχόμαστε και προσπαθούμε να μιλήσουμε, δεν αντέχουμε πια».

Οι δημοτικές αρχές

Ο Ρόκο Φεράρο, δημοτικός σύμβουλος και εκπρόσωπος για το περιβάλλον της μητροπολιτικής περιοχής της Ρώμης, είπε ότι τα περιττώματα και η παρουσία των πουλιών «υποτίμησαν τα σπίτια και τα έκαναν δύσκολο να πουληθούν».

Αν και η δημοτική αρχή της Ρώμης δήλωσε ότι «δεν υπάρχουν ακόμη άμεσες ενδείξεις για προβλήματα υγείας», προειδοποίησε για τον πιθανό κίνδυνο.

Ο δήμαρχος, Ρομπέρτο Γκουαλτιέρι, διέταξε επομένως «την απαγόρευση της σίτισης περιστεριών και άλλων άγριων πτηνών, απαγορεύοντας ρητά την ρίψη τροφής ή υπολειμμάτων τροφής στο έδαφος».

Επιπλέον, οι κάτοικοι του διαμερίσματος του τρίτου ορόφου πρέπει, «με δικά τους έξοδα, εντός 10 ημερών από την παραλαβή της εντολής, να πραγματοποιήσουν καθαρισμό, απολύμανση, καταπολέμηση παρασίτων και απολύμανση των πληγείσων περιοχών, αποκαθιστώντας τις κατάλληλες συνθήκες υγιεινής, ασφάλειας και υγείας».

Σε περίπτωση μη συμμόρφωσης, οι αρχές του VII δήμου της Ρώμης έχουν λάβει εντολή να «ετοιμάσουν ένα σχέδιο παρέμβασης για την αναγκαστική εκτέλεση της εντολής, χρησιμοποιώντας αν χρειαστεί τα μέσα επιβολής του νόμου».