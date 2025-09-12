newspaper
«Χιτσκοκικός εφιάλτης»: Οι δημοτικές αρχές της Ρώμης απαγόρευσαν σε γυναίκα να… ταΐζει τα περιστέρια
Κόσμος 12 Σεπτεμβρίου 2025

«Χιτσκοκικός εφιάλτης»: Οι δημοτικές αρχές της Ρώμης απαγόρευσαν σε γυναίκα να… ταΐζει τα περιστέρια

Η απαγόρευση έρχεται μετά από πολλαπλές καταγγελίες από κατοίκους πολυκατοικίας για φτερά και περιττώματα από τα περιστέρια

Σύνταξη
Περιέργεια: Όσο περισσότερη έχετε τόσο πιο καλά μεγαλώνετε

Περιέργεια: Όσο περισσότερη έχετε τόσο πιο καλά μεγαλώνετε

Spotlight

Ο δήμαρχος της Ρώμης διέταξε μια γυναίκα να σταματήσει να ταΐζει δεκάδες περιστέρια που έχουν κατακλύσει μια πολυκατοικία, μετά από οργισμένους κατοίκους, που ισχυρίζονται ότι πνίγονται στα φτερά και τα περιττώματα, και ζήτησαν ανακούφιση από αυτό που έχει περιγραφεί ως «εφιάλτης του Χίτσκοκ».

Για αρκετούς μήνες, στον τρίτο όροφο ενός κτιρίου στη Via Spartaco 108, μια γυναίκα με το παρατσούκλι «Η κυρία των περιστεριών» τάιζε το σμήνος των πουλιών που είχε κατακλύσει την πολυκατοικία.

Μετά από αμέτρητες καταγγελίες από τους κατοίκους, εξοργισμένους από το παχύ στρώμα από κουτσουλιές που κάλυπτε το εσωτερικό του κτιρίου και τους κοινόχρηστους χώρους από κάτω – για να μην αναφέρουμε τα παρκαρισμένα αυτοκίνητα – οι τοπικές αρχές εξέδωσαν διαταγή που της απαγόρευε να ταΐζει τα περιστέρια, σύμφωνα με τον Guardian.

Η απάντηση της… κατηγορούμενης

Όταν την προσέγγισε μέσω ενδοεπικοινωνίας η τοπική ιστοσελίδα ειδήσεων Roma Today, η γυναίκα απάντησε:

«Είμαι ακτιβίστρια για τα δικαιώματα των ζώων στην Ιταλική Ένωση Προστασίας Πουλιών – μια σημαντική περιβαλλοντική οργάνωση στην Ιταλία που ασχολείται με την προστασία της άγριας ζωής. Σώζω ζώα που βρίσκονται σε κίνδυνο, δεν τα ταΐζω για χόμπι. Σώζω περιστέρια και άλλα ζώα, όπως γάτες και σκύλους», είπε. «Βάζω το φαγητό για να τα σώσω. Προφανώς, αν έβαζα φαγητό για ένα περιστέρι, άλλα θα έρχονταν σίγουρα. Αλλά έχουν ειπωθεί τόσα ψέματα, συκοφαντίες και απειλές εναντίον μου».

Όταν ρωτήθηκε για τη βρωμιά που προκαλούν τα περιττώματα των πουλιών, πρόσθεσε: «Θα το διορθώσω – για μένα, για τους ανθρώπους που ζουν εδώ και για τα καημένα τα περιστέρια που είναι τα πραγματικά θύματα. Εν τω μεταξύ, έχω σταματήσει να βάζω τροφή. Ελπίζω να φύγουν».

Ο δρόμος γεμάτος περιστέρια κάτω από την πολυκατοικία
© RomaToday

Έξαλλοι οι γείτονες

Οι γείτονες έχουν βιντεοσκοπήσει επανειλημμένα τη γυναίκα να ταΐζει τα πουλιά, τοποθετώντας τροφή στο περβάζι του παραθύρου της – «η κυρία δεν ενδιαφέρεται καθόλου για την ταλαιπωρία μας», είπε ένας κάτοικος στη δημοφιλή εκπομπή La Vita in Diretta του εθνικού ραδιοτηλεοπτικού φορέα Rai.

«Συνεχίζει να τα ταΐζει με σπόρους, κομμάτια ζαμπόν και κοτόπουλο, κάνοντας τη ζωή μας κόλαση».

Ένας άλλος γείτονας είπε στο Rai ότι τα περιστέρια «συνεχίζουν να αναπαράγονται και να γεννούν αυγά», ενώ άλλοι περιέγραψαν στο Roma Today πώς ο δρόμος ήταν «εντελώς καλυμμένος με περιττώματα», τα πεζοδρόμια «αδιάβατα και η δυσοσμία αηδιαστική», τα αυτοκίνητα «συστηματικά λερωμένα» και τα μπαλκόνια εγκαταλελειμμένα.

Μια γυναίκα είπε στον ιστότοπο ειδήσεων FanPage: «Είμαστε φυλακισμένοι στα ίδια μας τα σπίτια, όμηροι μιας γελοίας κατάστασης που έχει κάνει την καθημερινή ζωή αφόρητη. Μετά από χρόνια που το ανεχόμαστε και προσπαθούμε να μιλήσουμε, δεν αντέχουμε πια».

Οι δημοτικές αρχές

Ο Ρόκο Φεράρο, δημοτικός σύμβουλος και εκπρόσωπος για το περιβάλλον της μητροπολιτικής περιοχής της Ρώμης, είπε ότι τα περιττώματα και η παρουσία των πουλιών «υποτίμησαν τα σπίτια και τα έκαναν δύσκολο να πουληθούν».

Αν και η δημοτική αρχή της Ρώμης δήλωσε ότι «δεν υπάρχουν ακόμη άμεσες ενδείξεις για προβλήματα υγείας», προειδοποίησε για τον πιθανό κίνδυνο.

Ο δήμαρχος, Ρομπέρτο Γκουαλτιέρι, διέταξε επομένως «την απαγόρευση της σίτισης περιστεριών και άλλων άγριων πτηνών, απαγορεύοντας ρητά την ρίψη τροφής ή υπολειμμάτων τροφής στο έδαφος».

Επιπλέον, οι κάτοικοι του διαμερίσματος του τρίτου ορόφου πρέπει, «με δικά τους έξοδα, εντός 10 ημερών από την παραλαβή της εντολής, να πραγματοποιήσουν καθαρισμό, απολύμανση, καταπολέμηση παρασίτων και απολύμανση των πληγείσων περιοχών, αποκαθιστώντας τις κατάλληλες συνθήκες υγιεινής, ασφάλειας και υγείας».

Σε περίπτωση μη συμμόρφωσης, οι αρχές του VII δήμου της Ρώμης έχουν λάβει εντολή να «ετοιμάσουν ένα σχέδιο παρέμβασης για την αναγκαστική εκτέλεση της εντολής, χρησιμοποιώντας αν χρειαστεί τα μέσα επιβολής του νόμου».

89η ΔΕΘ
89η ΔΕΘ – OT FORUM – Στάμτσης: Να ανοίξει ο ανταγωνισμός για το ρεύμα και στα υδροηλεκτρικά

89η ΔΕΘ – OT FORUM – Στάμτσης: Να ανοίξει ο ανταγωνισμός για το ρεύμα και στα υδροηλεκτρικά

Ισραήλ: Ανακοίνωσε ότι «ολοκλήρωσε» πέντε κύματα επιθέσεων στην πόλη της Γάζας σε μια εβδομάδα
Φονικά πλήγματα 12.09.25

Τουλάχιστον 59 Παλαιστίνιους σκότωσε το Ισραήλ στη Γάζα από τα ξημερώματα - Ζωντανός ο Χαλίλ αλ-Χάγια, παρευρέθηκε στην κηδεία του γιου του και των άλλων θυμάτων της επίθεσης στο Κατάρ

Σύνταξη
Στον απόηχο των αιματηρών διαδηλώσεων το Νεπάλ διορίζει την πρώτη γυναίκα πρωθυπουργό
Πολέμια της διαφθοράς 12.09.25

Η πρώην πρόεδρος του Ανωτάτου Δικαστηρίου του Νεπάλ, Σουσίλα Κάρκι, φαίνεται ότι θα διοριστεί προσωρινή πρωθυπουργός σε μια προσπάθεια να καταστείλει τη βία κατά της διαφθοράς

Σύνταξη
Τι σημαίνει η καταδικαστική απόφαση Μπολσονάρο για τις σχέσεις ΗΠΑ-Βραζιλίας
Ηλεκτρισμένη ατμόσφαιρα 12.09.25

Ο Πρόεδρος των ΗΠΑ Ντόναλντ Τραμπ χαρακτήρισε τη δίκη του πρώην προέδρου Ζαΐρ Μπολσονάρο για απόπειρα πραξικοπήματος ως «κυνήγι μαγισσών»

Σιμόνη Σωτηρέλη Παπαδοπούλου
Σιμόνη Σωτηρέλη Παπαδοπούλου
Τάιλερ Ρόμπινσον: Όλα όσα γνωρίζουμε για τον δράστη της δολοφονίας του Τσάρλι Κερκ
Ποιος είναι 12.09.25

Ένα πρώτο πορτρέτο του Τάιλερ Ρόμπινσον, του 22χρονου βασικού υπόπτου για τη δολοφονία του ακροδεξιού Τσάρλι Κερκ. Ο ακομμάτιστος ψηφοφόρος, που είχε χαράξει τις σφαίρες με αντιφασιστικά μηνύματα.

Σύνταξη
Ντόναλντ Τραμπ: Πλανητάρχης ή παρατηρητής;
Opinion 12.09.25

Φαίνεται πως οι υποσχέσεις του Ντόναλντ Τραμπ για ειρήνη στα δυο μεγάλα πολεμικά μέτωπα ξεθωριάζουν μέρα με τη μέρα.

Κυριάκος Δημάγγελος
Κυριάκος Δημάγγελος
Πού βρίσκεται το εμπλουτισμένο ουράνιο του Ιράν; Η Τεχεράνη λέει κάτω από βομβαρδισμένες υποδομές
Διπλωματική ντρίμπλα; 12.09.25

Το Ιράν μιλάει πρώτη φορά για την τύχη του σχάσιμου υλικού που διαθέτει. Ωστόσο, οι δυτικές χώρες φαίνεται να παραμένουν επιφυλακτικές, καθώς υπάρχουν υπόνοιες ότι το ουράνιο έχει μεταφερθεί αλλού.

Σύνταξη
ΝΑΤΟ: Αναπτύσσει «φρουρά» για να ενισχύσει την ανατολική πλευρά της Ευρώπης – Το ανακοίνωσε ο Ρούτε
Ανησυχητική εξέλιξη 12.09.25

Ποιες χώρες θα στείλουν στρατεύματα για να δημιουργηθεί η «ανατολική φρουρά» του ΝΑΤΟ - Η ανακοίνωση έρχεται μετά την εισβολή drones στην Πολωνία

Σύνταξη
ΝΑΤΟ: Καμία άμεση απειλή από τα γυμνάσια Ρωσίας, Λευκορωσίας – Η ΕΕ κάλεσε τους επιτετραμμένους τους
Παραμένει η ένταση 12.09.25

Το ΝΑΤΟ εξέδωσε καθησυχαστική ανακοίνωση για τις ασκήσεις Zapad-2025, ενώ η ΕΕ κάλεσε τους επιτετραμμένους της Ρωσίας και της Λευκορωσίας για την εισβολή των drones στην Πολωνία

Σύνταξη
FBI: Πιάσαμε τον δολοφόνο του Τσάρλι Κερκ – Πίστευε ότι ο ακροδεξιός ακτιβιστής διέδιδε μίσος
ΗΠΑ 12.09.25

Οι αρχές επιβεβαίωσαν ότι συνελήφθη, αφότου μέλη της οικογένειάς του τον έπεισαν να παραδοθεί. Επίσης, αφήνουν να εννοηθεί ότι τα κίνητρα του δράστη ήταν πολιτικά, λόγω των ιδεών του Τσάρλι Κερκ.

Αρχοντία Κάτσουρα
Αρχοντία Κάτσουρα
Ουκρανία: Ο Τραμπ δήλωσε ότι η υπομονή του με τον Πούτιν εξαντλείται
«Ευρωπαϊκό πρόβλημα» 12.09.25

Σε συνέντευξη του στο Fox News, ο Τραμπ δήλωσε ότι είχε από παλιά μια καλή σχέση με τον Βλαντίμιρ Πούτιν, αλλά εξέφρασε την απογοήτευσή του επειδή απέτυχε να τερματίσει τον πόλεμο στην Ουκρανία.   

Σύνταξη
Τραμπ: Στέλνει την Εθνοφρουρά στο Μέμφις «για να αντιμετωπίσει το έγκλημα»
Δείτε βίντεο 12.09.25

Κατά τη διάρκεια τηλεοπτικής συνέντευξης, ο Ντόναλντ Τραμπ είπε ότι η πόλη στην πολιτεία Τενεσί είναι «βαθιά προβληματική» - Η επιλογή του θυμίζει αυτή που έκανε για την Ουάσινγκτον

Νεκτάριος Δαργάκης
Νεκτάριος Δαργάκης
Μόνο στην Τουρκία: Ο κρατούμενος δικηγόρος του Ιμάμογλου θα τον υπερασπιστεί μέσα από τη… φυλακή
Αλά τούρκα 12.09.25

Ξεκίνησε η δίκη για την εγκυρότητα ή μη του πανεπιστημιακού διπλώματος του προφυλακισμένου Εκρέμ Ιμάμογλου - Για πρώτη φορά στα χρονικά - ακόμα και της Τουκρίας - τον υπερασπίζεται μέσα από τα κάγκελα ο επίσης κρατούμενος δικηγόρος του

Νατάσα Ρουγγέρη
Νατάσα Ρουγγέρη
Ισραήλ: Επίσκεψη από τον Μάρκο Ρούμπιο μετά την επίθεση στο Κατάρ – Νέες δηλώσεις Τραμπ για τους ομήρους
Νέες διαβουλεύσεις 12.09.25

Ο υπουργός Εξωτερικών των ΗΠΑ, Μάρκο Ρούμπιο θα ταξιδέψει στο Ισραήλ εν μέσω εντάσεων έπειτα από την επίθεση στο Κατάρ και το νέο σχέδιο εποικισμού στη Δυτική Όχθη - Τι λέει ο Τραμπ για τους ομήρους

Σύνταξη
Ξέφυγε από το 1 τρισ. δολ. ο προϋπολογισμός των ΗΠΑ για άμυνα – «Ούτε στο απόγειο του Ψυχρού Πολέμου τόσα χρήματα»
Ρεκόρ όπλων 12.09.25

Αν οι εξουσιοδοτήσεις του NDAA στις ΗΠΑ μετατραπούν σε πραγματικές πιστώσεις, τότε ο προϋπολογισμός θα σπαταλήσει τεράστια ποσά σε δυσλειτουργικά ή παρωχημένα οπλικά συστήματα, προειδοποιεί ειδικός.

Βαγγέλης Γεωργίου
Βαγγέλης Γεωργίου
Πριν γίνει ο απόλυτος σταρ: Ένα 16σελιδο πιστοποιητικό του Τομ Κρουζ από το 1984 βγαίνει στο «σφυρί»
Παιδάκι 12.09.25

Ένα πιστοποιητικό του σταρ του Χόλιγουντ Τομ Κρουζ, από τα πρώτα του χρόνια στο χώρο του θεάματος, βγαίνει σε δημοπρασία και αναμένεται να αγγίξει τα 8.000 δολάρια.

Σύνταξη
Θετικός ο οικονομικός απολογισμός της Λάτσιο
Ποδόσφαιρο 12.09.25

Το καθαρό αποτέλεσμα της Λάτσιο, μετά από φόρους και χρηματοοικονομικές επιβαρύνσεις, ήταν θετικό κατά περίπου 600 χιλιάδες ευρώ, έναντι κερδών 40,1 εκατ. ευρώ στο πρώτο εξάμηνο της σεζόν 2023/24

Βάιος Μπαλάφας
Παγκόσμιο πρωτάθλημα στίβου: Οι ελληνικές συμμετοχές και το πρόγραμμα το Σάββατο (13/9)
Τόκιο 2025 12.09.25

Οι συμμετοχές των Ελλήνων αθλητών το Σάββατο (13/9) στην πρώτη μέρα του Τόκιο 2025 - Τα όρια πρόκρισης στους τελικούς και το κανάλι που θα μεταδώσει τους αγώνες.

Αλέξανδρος Κωτάκης
Το συγκρότημα κατοικιών του Ντέιβιντ Λιντς πωλείται για 12 εκατομμύρια ευρώ – Εκεί όπου συνέβησαν διάφορα σουρεάλ
Δραματικότητα 12.09.25

Το συγκρότημα που φιλοξενεί τις τρεις κατοικίες είναι επίσης κάτι ξεχωριστό για τους θαυμαστές του Ντέιβιντ Λιντς, καθώς ο σκηνοθέτης ηχογραφούσε εκεί τις αγαπημένες του προγνώσεις.

Ιόλη Μπέη-Κωνσταντινίδη
Ιόλη Μπέη-Κωνσταντινίδη
LIVE: Ελλάδα – Τουρκία
Μπάσκετ 12.09.25

Παρακολουθήστε ζωντανά την εξέλιξη του δεύτερου ημιτελικού του Eurobasket 2025, ανάμεσα στην Ελλάδα και την Τουρκία. Ο νικητής θα αντιμετωπίσει στον τελικό τη Γερμανία η οποία απέκλεισε τη Φινλανδία.

Σύνταξη
Ολυμπιακός: Στα ερυθρόλευκα ο Μπιλάλ
Ποδόσφαιρο 12.09.25

Η ΠΑΕ Ολυμπιακός ανακοίνωσε την απόκτηση του Μπιλάλ Μαζάρ, ο οποίος στο παρελθόν είχε περάσει από τον Παναθηναϊκό, ενώ το δεύτερο μισό της περσινής σεζόν έπαιζε στη Λαμία.

Σύνταξη
ΕΕ: Μπορεί να απεμπλακεί από το ρωσικό φυσικό αέριο μέσα σε έναν χρόνο
Διεθνής Οικονομία 12.09.25

Ο υπουργός Ενέργειας των ΗΠΑ Κρις Ράιτ δήλωσε πως η ΕΕ θα μπορούσε να σταματήσει να αγοράζει ρωσικό φυσικό αέριο μέσα έξι έως δώδεκα μήνες αντικαθιστώντας το με υγροποιημένο φυσικό αέριο - LNG

Σύνταξη
Νέα Αριστερά για Μιχαλολιάκο: Η Δικαιοσύνη δεν μπορεί να στέλνει μήνυμα ατιμωρησίας σε όσους ενσάρκωσαν το φασισμό
Πολιτική Γραμματεία 12.09.25

«Σοβαρό πλήγμα στη συλλογική μνήμη και στον αγώνα για δημοκρατία και δικαιοσύνη η αποφυλάκιση του Νίκου Μιχαλολιάκου», τονίζει Νέα Αριστερά

Σύνταξη
Εθνική Ελλάδας: Αποθεώθηκαν Σπανούλης και παίκτες από Έλληνες οπαδούς κατά την αναχώρηση από το ξενοδοχείο (vid)
Eurobasket 2025 12.09.25

Την αποθέωση από συγκεντρωμένους Έλληνες φιλάθλους, γνώρισε η Εθνική μας ομάδα μπάσκετ κατά την αναχώρησή της από το ξενοδοχείο για το γήπεδο του ημιτελικού με την Τουρκία.

Σύνταξη
Βόλος: Πώς έζησε τον εφιάλτη της δολοφονίας της μητέρας της – Τι λέει για τον πατέρα της – Συγκλονίζει η 18χρονη
Ελλάδα 12.09.25

Οι περιγραφές της για το δράμα που βιώνει ραγίζουν καρδιές - Ο πατέρας της σκότωσε τον περασμένο Αύγουστο τη μητέρα της στον Βόλο και η ίδια από τότε προσπαθεί να μείνει όρθια και δυνατή.

Σύνταξη
Γερμανία – Φινλανδία 98-86: Εύκολα στον τελικό οι Γερμανοί και περιμένουν την…. Ελλάδα (vid)
Eurobasket 2025 12.09.25

Η Γερμανία ήταν επιβλητική στον πρώτο ημιτελικό του Eurobasket 2025, νίκησε εύκολα τη Φινλανδία με 98-86 και περιμένει στον τελικό της διοργάνωσης τον νικητή του ζευγαριού Ελλάδα - Τουρκία.

Σύνταξη
Ευρωβουλευτές ΚΚΕ: Να καταργηθεί ο νόμος – έκτρωμα για τα ιδιωτικά πανεπιστήμια και να ανακληθούν οι άδειές τους
Στρασβούργο 12.09.25

«Ο νόμος - έκτρωμα που τα προωθεί συνοδεύεται με μπόλικη κοροϊδία, με στήσιμο σχολών χωρίς καν έγκριση των προγραμμάτων σπουδών ή ακόμη και χωρίς πυρασφάλεια», τόνισε η Ε.Ο. του ΚΚΕ

Σύνταξη
Γιώργος Μαζωνάκης: Αυτός είναι ο κοριός που είχαν βάλει στο σπίτι του – Όλα όσα έγιναν το πρωί στην Ευελπίδων
Fizz 12.09.25

Ο γνωστός τραγουδιστής Γιώργος Μαζωνάκης βρέθηκε το πρωί της Παρασκευής στα δικαστήρια στην Ευελπίδων όπου υπέβαλε μήνυση κατά μελών της οικογένειάς του για τον εγκλεισμό του στο Δρομοκαϊτειο.

Σύνταξη
