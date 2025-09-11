Σε σοκ βρίσκονται οι επιβάτες του Τραμ και του λεωφορείου που συγκρούστηκαν την Τετάρτη στον Πειραιά, στην κοινή στάση που μοιράζονται στο ύψος του Σταδίου Καραϊσκάκη, ενώ ακόμα προσπαθούν να συνειδητοποιήσουν πώς έγινε το ατύχημα.

«Δεν είχε ταχύτητα το τραμ γιατί είχε αυτοκίνητα μπροστά, μετά ξεκίνησε και δεν κατάλαβα πώς έγινε αυτό», ανέφερε μία από τις επιβάτιδες του Τραμ μιλώντας για το περιστατικό στην «Κοινωνία Ώρα MEGA».

«Λιποθύμησα και εγώ όταν βγήκα έξω, ήρθε το ΕΚΑΒ και με πήγαν στο νοσοκομείο», συνέχισε η κ. Έλκα, ενώ για τον οδηγό είπε ότι «δεν μιλούσε, ήταν ξαπλωμένος». Η ίδια συμπλήρωσε ότι όταν έγινε η σύγκρουση «είπαμε να ανοίξει την πόρτα να βγούμε έξω. Ο οδηγός δεν αντέδρασε και μετά πήγαν δύο άνδρες και βοήθησαν για να ανοίξουν την πόρτα».

«Είχε κόσμο το Τραμ, ήταν δύσκολο, καλά που γλιτώσαμε» λέει η κ. Έλκα

<br />

Η κ. Έλκα τραυματίστηκε στα χέρια και στην πλάτη, αλλά είναι καλά παρότι σοκαρισμένη. «Έπαθα σοκ και δεν θυμάμαι πώς έγινε αυτό, ήταν δύσκολο καλά που γλιτώσαμε» λέει η ίδια.

Άλλος επιβάτης του Τραμ είχε βρεθεί και στο τροχαίο στην Παραλιακή, όταν δύο λεωφορεία της Κοινοπραξίας συγκρούστηκαν μεταξύ τους στη Βούλα, τον περασμένο Ιούλιο. «Λένε ότι ένιωσε αδιαθεσία και έχασε τις αισθήσεις του και το φως του (ο μηχανοδηγός του τραμ). Τελευταία αντέδρασε τραβώντας χειρόφρενο. Ήμουν και στο λεωφορείο της Βούλας, είμαι ακόμα τραυματίας. Αυτό που έγινε με τα δύο λεωφορεία. Ήμουν πίσω από τον οδηγό. Χτύπησα στο παρμπρίζ» λέει ο ίδιος.

Επιβάτης του λεωφορείου στον Πειραιά, το οποίο τη στιγμή της σύγκρουσης αποβίβαζε κόσμο, δήλωσε από την πλευρά του ότι «το λεωφορείο είχε κάνει μόλις στάση, δεν είχε προλάβει να κλείσει την πόρτα για να φύγει. Ήρθε από πίσω με φόρα το τραμ. Τραντάχτηκα, έπεσα κάτω αλλά δεν χτύπησα».

Υπενθυμίζεται ότι από το τροχαίο τραυματίστηκαν 23 άνθρωποι, εκ των οποίων 17 μεταφέρθηκαν στο Θριάσιο Νοσοκομείο και έξι στο ΚΑΤ.

Η ανακοίνωση της ΣΤΑΣΥ

Η ΣΤΑΣΥ κάνει λόγο για αδιαθεσία του οδηγού του τραμ κατά τη διάρκεια του δρομολογίου.

«Σας ενημερώνουμε, πως στις 18:30 σήμερα Τετάρτη 10/09, όχημα του Τραμ συγκρούστηκε με σταματημένο αστικό λεωφορείο επί της οδού Μικράς Ασίας στον Πειραιά, με αποτέλεσμα τον τραυματισμό επιβατών, καθώς και των οδηγών των 2 οχημάτων. Στο σημείο έχουν κληθεί και επιχειρούν η Τροχαία και το ΕΚΑΒ.

Σύμφωνα με τις πρώτες πληροφορίες και τα λεγόμενα του οδηγού του Τραμ, ο οδηγός ένοιωσε αδιαθεσία κατά τη διάρκεια του δρομολογίου και προσέκρουσε στο αστικό λεωφορείο. Πριν τη σύγκρουση, τέθηκε σε λειτουργία το σύστημα πέδησης έκτακτης ανάγκης του συρμού και περιόρισε τη σφοδρότητα της σύγκρουσης.

Η βάρδια του οδηγού είχε ξεκινήσει στις 4 σήμερα το απόγευμα. Σύμφωνα με τα στοιχεία από το βαρδιολόγιο της ΣΤΑ.ΣΥ, ο εν λόγω οδηγός το περασμένο Σαββατοκύριακο δεν εργαζόταν, ενώ τη Δευτέρα και την Τρίτη πραγματοποίησε, σύμφωνα με τα προβλεπόμενα 8ωρη βάρδια. Ο εμπλεκόμενος στο ατύχημα οδηγός του Τραμ, εργάζεται στη ΣΤΑ.ΣΥ από το 2005 και υποβάλλεται, σύμφωνα με τις προβλεπόμενες διαδικασίες, σε ετήσιο ιατρικό έλεγχο, χωρίς να προκύψει κάποιο πρόβλημα.

Η κυκλοφορία στη Γραμμή 7 του Τραμ «Ασκληπιείο Βούλας – Αγία Τριάδα Πειραιά» διεξάγεται προσωρινά στο τμήμα Ασκληπιείο Βούλας – ΣΕΦ.