Στους 23 ανέρχονται οι τραυματίες από το τροχαίο στον Πειραιά μετά τη σύγκρουση ενός Τραμ με λεωφορείο.

Η σύγκρουση έγινε στην οδό Μικράς Ασίας λίγο πριν την έξοδο προς τη Γρηγορίου Λαμπράκη, στο ύψος του σταδίου Καραϊσκάκη και 17 άνθρωποι μεταφέρθηκαν στο Θριάσιο και τα 6 στο ΚΑΤ.

Σύμφωνα με μαρτυρίες, ο οδηγός του τραμ ένιωσε αδιαθεσία, με αποτέλεσμα ο συρμός να καταλήξει πάνω σε λεωφορείο το οποίο είχε σταθμεύσει σε κοινή στάση που μοιράζονται.

«Το λεωφορείο είχε κάνει μόλις στάση, δεν είχε προλάβει να κλείσει την πόρτα για να φύγει. Ήρθε από πίσω με φόρα το τραμ. Τραντάχτηκα, έπεσα κάτω αλλά δεν χτύπησα.

Έπεσε κάτω ο κόσμος, υπήρχαν ηλικιωμένοι», ανέφεραν αυτόπτες μάρτυτρες.

Ενας επιβάτης του Τραμ στον Πειραιά ήταν, επίσης, στο τροχαίο στην Παραλιακή, όταν δύο λεωφορεία της Κοινοπραξίας συγκρούστηκαν μεταξύ τους στη Βούλα, τον περασμένο Ιούλιο

«Ενιωσε αδιαθεσία»

«Λένε ότι ένιωσε αδιαθεσία και έχασε τις αισθήσεις του και το φως του (ο μηχανοδηγός του τραμ). Τελευταία αντέδρασε τραβώντας χειρόφρενο. Ήμουν και στο λεωφορείο της Βούλας, είμαι ακόμα τραυματίας. Αυτό που έγινε με τα δύο λεωφορεία. Τα τραύματά μου είναι… ακόμα, ήμουν πίσω από τον οδηγό. Χτύπησα στο παρμπρίζ» αναφέρει χαρακτηριστικά.

Για το αποψινό ατύχημα είπε ότι δύο τρία άτομα τραυματίστηκαν στο τραμ, πως είχαν ταραχτεί, καθώς και ότι μετά τη σύγκρουση επικράτησαν σκηνές πανικού. «Εγώ δεν χτύπησα, απλώς ένιωσα το αίσθημα του φόβου» σημειώνει καταλήγοντας.

Η ανακοίνωση της ΣΤΑΣΥ

Η ΣΤΑΣΥ κάνει λόγο για αδιαθεσία του οδηγού του τραμ κατά τη διάρκεια του δρομολογίου.

«Σας ενημερώνουμε, πως στις 18:30 σήμερα Τετάρτη 10/09, όχημα του Τραμ συγκρούστηκε με σταματημένο αστικό λεωφορείο επί της οδού Μικράς Ασίας στον Πειραιά, με αποτέλεσμα τον τραυματισμό επιβατών, καθώς και των οδηγών των 2 οχημάτων. Στο σημείο έχουν κληθεί και επιχειρούν η Τροχαία και το ΕΚΑΒ.

Σύμφωνα με τις πρώτες πληροφορίες και τα λεγόμενα του οδηγού του Τραμ, ο οδηγός ένοιωσε αδιαθεσία κατά τη διάρκεια του δρομολογίου και προσέκρουσε στο αστικό λεωφορείο. Πριν τη σύγκρουση, τέθηκε σε λειτουργία το σύστημα πέδησης έκτακτης ανάγκης του συρμού και περιόρισε τη σφοδρότητα της σύγκρουσης.

Η βάρδια του οδηγού είχε ξεκινήσει στις 4 σήμερα το απόγευμα. Σύμφωνα με τα στοιχεία από το βαρδιολόγιο της ΣΤΑ.ΣΥ, ο εν λόγω οδηγός το περασμένο Σαββατοκύριακο δεν εργαζόταν, ενώ τη Δευτέρα και την Τρίτη πραγματοποίησε, σύμφωνα με τα προβλεπόμενα 8ωρη βάρδια. Ο εμπλεκόμενος στο ατύχημα οδηγός του Τραμ, εργάζεται στη ΣΤΑ.ΣΥ από το 2005 και υποβάλλεται, σύμφωνα με τις προβλεπόμενες διαδικασίες, σε ετήσιο ιατρικό έλεγχο, χωρίς να προκύψει κάποιο πρόβλημα.

Η κυκλοφορία στη Γραμμή 7 του Τραμ «Ασκληπιείο Βούλας – Αγία Τριάδα Πειραιά» διεξάγεται προσωρινά στο τμήμα Ασκληπιείο Βούλας – ΣΕΦ.