newspaper
Τετάρτη 10 Σεπτεμβρίου 2025
weather-icon 21o
Stream

in
newspaper

# ΣΕΙΣΜΟΣ
# ΑΚΡΙΒΕΙΑ
# ΜΗΤΣΟΤΑΚΗΣ
# ΔΕΘ
# ΤΣΙΠΡΑΣ
# ΣΚΑΝΔΑΛΟ ΟΠΕΚΕΠΕ
# ΓΑΛΛΙΑ
# ΟΥΚΡΑΝΙΑ
# ΤΕΜΠΗ
# ΓΑΖΑ
# ΑΚΡΩΣ ΖΩΔΙΑΚΟ
# ΚΑΙΡΟΣ
# COOKING
Τροχαίο στον Πειραιά: Επιβάτης του Τραμ ήταν και στο τροχαίο των λεωφορείων στη Βούλα
Ελλάδα 10 Σεπτεμβρίου 2025 | 21:31

Τροχαίο στον Πειραιά: Επιβάτης του Τραμ ήταν και στο τροχαίο των λεωφορείων στη Βούλα

«Ήμουν και στο λεωφορείο της Βούλας, είμαι ακόμα τραυματίας», είπε σε δηλώσεις του για το τροχαίο του Τραμ με το λεωφορείο

Σύνταξη
Ακρόαση άρθρου
A
A
Vita.gr
Συναισθηματική εξάρτηση: Γιατί είναι τοξική και πώς θα ξεφύγετε;

Συναισθηματική εξάρτηση: Γιατί είναι τοξική και πώς θα ξεφύγετε;

Spotlight

Στους 23 ανέρχονται οι τραυματίες από το τροχαίο στον Πειραιά μετά τη σύγκρουση ενός Τραμ με λεωφορείο.

Η σύγκρουση έγινε στην οδό Μικράς Ασίας λίγο πριν την έξοδο προς τη Γρηγορίου Λαμπράκη, στο ύψος του σταδίου Καραϊσκάκη και 17 άνθρωποι μεταφέρθηκαν στο Θριάσιο και τα 6 στο ΚΑΤ.

Σύμφωνα με μαρτυρίες, ο οδηγός του τραμ ένιωσε αδιαθεσία, με αποτέλεσμα ο συρμός να καταλήξει πάνω σε λεωφορείο το οποίο είχε σταθμεύσει σε κοινή στάση που μοιράζονται.

«Το λεωφορείο είχε κάνει μόλις στάση, δεν είχε προλάβει να κλείσει την πόρτα για να φύγει. Ήρθε από πίσω με φόρα το τραμ. Τραντάχτηκα, έπεσα κάτω αλλά δεν χτύπησα.

Έπεσε κάτω ο κόσμος, υπήρχαν ηλικιωμένοι», ανέφεραν αυτόπτες μάρτυτρες.

Ενας επιβάτης του Τραμ στον Πειραιά ήταν, επίσης, στο τροχαίο στην Παραλιακή, όταν δύο λεωφορεία της Κοινοπραξίας συγκρούστηκαν μεταξύ τους στη Βούλα, τον περασμένο Ιούλιο

«Ενιωσε αδιαθεσία»

«Λένε ότι ένιωσε αδιαθεσία και έχασε τις αισθήσεις του και το φως του (ο μηχανοδηγός του τραμ). Τελευταία αντέδρασε τραβώντας χειρόφρενο. Ήμουν και στο λεωφορείο της Βούλας, είμαι ακόμα τραυματίας. Αυτό που έγινε με τα δύο λεωφορεία. Τα τραύματά μου είναι… ακόμα, ήμουν πίσω από τον οδηγό. Χτύπησα στο παρμπρίζ» αναφέρει χαρακτηριστικά. 

Για το αποψινό ατύχημα είπε ότι δύο τρία άτομα τραυματίστηκαν στο τραμ, πως είχαν ταραχτεί, καθώς και ότι μετά τη σύγκρουση επικράτησαν σκηνές πανικού. «Εγώ δεν χτύπησα, απλώς ένιωσα το αίσθημα του φόβου» σημειώνει καταλήγοντας.

Η ανακοίνωση της ΣΤΑΣΥ

Η ΣΤΑΣΥ κάνει λόγο για αδιαθεσία του οδηγού του τραμ κατά τη διάρκεια του δρομολογίου.

«Σας ενημερώνουμε, πως στις 18:30 σήμερα Τετάρτη 10/09, όχημα του Τραμ συγκρούστηκε με σταματημένο αστικό λεωφορείο επί της οδού Μικράς Ασίας στον Πειραιά, με αποτέλεσμα τον τραυματισμό επιβατών, καθώς και των οδηγών των 2 οχημάτων. Στο σημείο έχουν κληθεί και επιχειρούν η Τροχαία και το ΕΚΑΒ.

Σύμφωνα με τις πρώτες πληροφορίες και τα λεγόμενα του οδηγού του Τραμ, ο οδηγός ένοιωσε αδιαθεσία κατά τη διάρκεια του δρομολογίου και προσέκρουσε στο αστικό λεωφορείο. Πριν τη σύγκρουση, τέθηκε σε λειτουργία το σύστημα πέδησης έκτακτης ανάγκης του συρμού και περιόρισε τη σφοδρότητα της σύγκρουσης.

Η βάρδια του οδηγού είχε ξεκινήσει στις 4 σήμερα το απόγευμα. Σύμφωνα με τα στοιχεία από το βαρδιολόγιο της ΣΤΑ.ΣΥ, ο εν λόγω οδηγός το περασμένο Σαββατοκύριακο δεν εργαζόταν, ενώ τη Δευτέρα και την Τρίτη πραγματοποίησε, σύμφωνα με τα προβλεπόμενα 8ωρη βάρδια. Ο εμπλεκόμενος στο ατύχημα οδηγός του Τραμ, εργάζεται στη ΣΤΑ.ΣΥ από το 2005 και υποβάλλεται, σύμφωνα με τις προβλεπόμενες διαδικασίες, σε ετήσιο ιατρικό έλεγχο, χωρίς να προκύψει κάποιο πρόβλημα.

Η κυκλοφορία στη Γραμμή 7 του Τραμ «Ασκληπιείο Βούλας – Αγία Τριάδα Πειραιά» διεξάγεται προσωρινά στο τμήμα Ασκληπιείο Βούλας – ΣΕΦ.

Headlines:
Δείτε όλες τις Τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, στο in.gr
World
Κομισιόν: Παρεμβάσεις σε 4 άξονες για το κόστος ζωής

Κομισιόν: Παρεμβάσεις σε 4 άξονες για το κόστος ζωής

googlenews

Ακολουθήστε το in.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις

Vita.gr
Συναισθηματική εξάρτηση: Γιατί είναι τοξική και πώς θα ξεφύγετε;

Συναισθηματική εξάρτηση: Γιατί είναι τοξική και πώς θα ξεφύγετε;

Ενέργεια
Υδρογονάνθρακες: Chevron και HELLENiQ ENERGY υπέβαλαν προσφορά για τα μπλοκ σε Κρήτη και Πελοπόννησο

Υδρογονάνθρακες: Chevron και HELLENiQ ENERGY υπέβαλαν προσφορά για τα μπλοκ σε Κρήτη και Πελοπόννησο

inWellness
inTown
sp_banner_Desk
Stream newspaper
«Κύριος ο σεισμός» λένε οι Λέκκας και Γκανάς – Γιατί είναι μειωμένη η παραγωγή των μετασεισμών
Ελλάδα 10.09.25

«Κύριος ο σεισμός» λένε οι Λέκκας και Γκανάς – Γιατί είναι μειωμένη η παραγωγή των μετασεισμών

Ο χάρτης του 1989 που είχε αποτυπώσει την υποθαλάσσια περιοχή που έδωσε τον σεισμό- Τι λένε στο in ο Αθανάσιος Γκανάς, ο Ευθύμης Λέκκας και η Εύη Νομικού

Δήμητρα Τριανταφύλλου
Δήμητρα Τριανταφύλλου
«Θα κινηθεί αυτεπάγγελτα η ΡΑΣ για την πυρασφάλεια στα τρένα;» – Ερωτήματα της ΕΔΑΠΟ για τα Τέμπη
Ελλάδα 10.09.25

«Θα κινηθεί αυτεπάγγελτα η ΡΑΣ για την πυρασφάλεια στα τρένα;» – Ερωτήματα της ΕΔΑΠΟ για τα Τέμπη

Τα πρόσφατα αποτελέσματα του γερμανικού εργαστηρίου για την έλλειψη πυρασφάλειας στα τρένα προκαλεί ερωτήματα που θα πρέπει να απαντηθούν από τις αρμόδιες αρχές.

Νίκος Κλόκας
Νίκος Κλόκας
Αποκαλύψεις για το 2,5 ετών βρέφος που πέθανε από κακοποίηση – Τι υποστήριζε τότε ο ιατροδικαστής
Ελλάδα 10.09.25

Αποκαλύψεις για το 2,5 ετών βρέφος που πέθανε από κακοποίηση – Τι υποστήριζε τότε ο ιατροδικαστής

Νέες αποκαλύψεις έρχονται στο φως για την υπόθεση θανάτου βρέφους 2,5 μηνών, το οποίο έφερε σημάδια κακοποίησης αλλά ο ιατροδικαστής «είδε» ως αιτία θανάτου μηνιγγοεγκεφαλίτιδα.

Σύνταξη
Μπάζωμα στα Τέμπη: «Τα στοιχεία μιλάνε μόνα τους – Ζητάμε κακούργημα για αυτούς που δολοφόνησαν τα παιδιά μας»
Για το μπάζωμα 10.09.25

«Τα στοιχεία μιλάνε από μόνα τους - Ζητάμε κακούργημα» - Στην ανακρίτρια οι αδελφοί Πλακιά για Τέμπη

«Η λέξη πλημμέλημα δεν πρέπει καν να λέγεται» δήλωσε ο Νίκος Πλακιάς που μαζί με τον αδελφό του Δημήτρη κατέθεσαν στην αρεοπαγίτη ανακρίτρια για την τραγωδία στα Τέμπη, όπου έχασαν τρεις κόρες

Μίνα Μουστάκα
Μίνα Μουστάκα
inStream - Ροή Ειδήσεων
Με Ελίασον η προπόνηση της ΑΕΚ
Ποδόσφαιρο 10.09.25

Με Ελίασον η προπόνηση της ΑΕΚ

Ο Νίκλας Ελίασον συμμετείχε στην προπόνηση της ΑΕΚ, η οποία από αύριο (11/9) θα «ανεβάσει στροφές» στην προετοιμασία με την επιστροφή όλων των διεθνών.

Σύνταξη
Γαλλία: Ταραχές, οδοφράγματα και περισσότερες από 300 συλλήψεις διαδηλωτών
Κόσμος 10.09.25

Ταραχές, οδοφράγματα και τουλάχιστον 300 συλλήψεις διαδηλωτών σε όλη τη Γαλλία

Μετά την ορκωμοσία του Σεμπάστιαν Λεκορνού, ο οποίος θεωρείται πως στερείται νομιμοποίησης όπως και ο Μακρόν, ταραχές ξέσπασαν στη Γαλλία όσο τα οδοφράγματα ξεφύτρωναν σαν τα μανιτάρια.

Σύνταξη
Ρήξη τέλος; Πρίγκιπας Χάρι και βασιλιάς Κάρολος συναντήθηκαν μετά από 20 μήνες – «Μυστικό τσάι»
Σίριαλ 10.09.25

Ρήξη τέλος; Πρίγκιπας Χάρι και βασιλιάς Κάρολος συναντήθηκαν μετά από 20 μήνες – «Μυστικό τσάι»

Μετά από 20 μήνες απόλυτης αποξένωσης, ο πρίγκιπας Χάρι και ο βασιλιάς Κάρολος συναντήθηκαν ξανά, με την κίνηση αυτή να χαρακτηρίζεται από πολλούς ως το πρώτο, δειλό βήμα προς τη συμφιλίωση

Λουκάς Καρνής
Λουκάς Καρνής
Νέες απειλές Νετανιάχου προς το Καταρ: «Οδηγήστε τους τρομοκράτες στη δικαιοσύνη, αλλιώς θα το κάνουμε εμείς»
Το Κατάρ απαντά 10.09.25

Νέες απειλές Νετανιάχου προς το Καταρ: «Οδηγήστε τους τρομοκράτες στη δικαιοσύνη, αλλιώς θα το κάνουμε εμείς»

Με αφορμή τη συμπλήρωση 24 ετών από την επίθεση στους Δίδυμους Πύργους, ο Νετανιάχου συνέκρινε τις επιθέσεις του Ισραήλ με τις επιχειρήσεις που διεξήγαγαν οι ΗΠΑ μετά την 11η Σεπτεμβρίου 2001

Σιμόνη Σωτηρέλη Παπαδοπούλου
Σιμόνη Σωτηρέλη Παπαδοπούλου
Η Ελλάδα στον πάτο της ΕΕ σε αριθμό εργαζομένων στην Υγεία – Ποιες χώρες πρωτοστατούν
Κόσμος 10.09.25

Η Ελλάδα στον πάτο της ΕΕ σε αριθμό εργαζομένων στην Υγεία – Ποιες χώρες πρωτοστατούν

Μια νέα μελέτη της Eurostat δείχνει ότι η Ιρλανδία έχει τον υψηλότερο αριθμό νοσηλευτών ανά ασθενή στην ΕΕ. Οι περισσότεροι από αυτούς τους εργαζόμενους στον τομέα της υγείας είναι γυναίκες.

Σιμόνη Σωτηρέλη Παπαδοπούλου
Σιμόνη Σωτηρέλη Παπαδοπούλου
Ο Χαλκ Χόγκαν αφήνει περιουσία 5 εκατ. δολαρίων – εκτός διαθήκης η κόρη του Μπρουκ
Τείχος 10.09.25

Ο Χαλκ Χόγκαν αφήνει περιουσία 5 εκατ. δολαρίων – εκτός διαθήκης η κόρη του Μπρουκ

Οι λεπτομέρειες της διαθήκης του Χαλκ Χόγκαν αποκαλύφθηκαν, με τον γιο του Νικ να αναλαμβάνει την κληρονομιά σχεδόν 5 εκατ. δολαρίων και την κόρη του Μπρουκ να μένει εκτός

Σύνταξη
«Μετά τον Άφλεκ, η Τζένιφερ Λόπεζ βρήκε τον έρωτα στον Χρήστο Βασιλόπουλο»: Fake news αποπλάνηση στο διαδίκτυο
Go Fun 10.09.25

«Μετά τον Άφλεκ, η Τζένιφερ Λόπεζ βρήκε τον έρωτα στον Χρήστο Βασιλόπουλο»: Fake news αποπλάνηση στο διαδίκτυο

Το «ειδύλλιο» της Τζένιφερ Λόπεζ και του Χρήστου Βασιλόπουλου αναδείχθηκε σε ένα από τα πιο τρανταχτά παραδείγματα του πώς τα fake news γίνονται viral με τη βοήθεια των tabloid και την αναπαραγωγή τους από το κοινό που συνεχίζει να είναι απαίδευτο στην πληροφορία

Λουκάς Καρνής
Λουκάς Καρνής
«Κύριος ο σεισμός» λένε οι Λέκκας και Γκανάς – Γιατί είναι μειωμένη η παραγωγή των μετασεισμών
Ελλάδα 10.09.25

«Κύριος ο σεισμός» λένε οι Λέκκας και Γκανάς – Γιατί είναι μειωμένη η παραγωγή των μετασεισμών

Ο χάρτης του 1989 που είχε αποτυπώσει την υποθαλάσσια περιοχή που έδωσε τον σεισμό- Τι λένε στο in ο Αθανάσιος Γκανάς, ο Ευθύμης Λέκκας και η Εύη Νομικού

Δήμητρα Τριανταφύλλου
Δήμητρα Τριανταφύλλου
Νεπάλ: Η εξέγερση ενάντια στη διαφθορά, η «Gen Z» και η προφητεία για ολοκλήρωση της μοναρχίας
30 νεκροί 10.09.25

Νεπάλ: Η εξέγερση ενάντια στη διαφθορά, η «Gen Z» και η προφητεία για ολοκλήρωση της μοναρχίας

Τα πράγματα στο Νεπάλ δείχνουν λίγο πιο περίπλοκα από την «Gen Z που διαμαρτύρεται γιατί απείλησαν πως θα κόψουν τα κοινωνικά δίκτυα». Κάποιοι καραδοκούν να επιστρέψουν την μοναρχία στη χώρα

Σοφοκλής Αρχοντάκης
Σοφοκλής Αρχοντάκης
«Θα κινηθεί αυτεπάγγελτα η ΡΑΣ για την πυρασφάλεια στα τρένα;» – Ερωτήματα της ΕΔΑΠΟ για τα Τέμπη
Ελλάδα 10.09.25

«Θα κινηθεί αυτεπάγγελτα η ΡΑΣ για την πυρασφάλεια στα τρένα;» – Ερωτήματα της ΕΔΑΠΟ για τα Τέμπη

Τα πρόσφατα αποτελέσματα του γερμανικού εργαστηρίου για την έλλειψη πυρασφάλειας στα τρένα προκαλεί ερωτήματα που θα πρέπει να απαντηθούν από τις αρμόδιες αρχές.

Νίκος Κλόκας
Νίκος Κλόκας
LIVE ο προημιτελικός: Γερμανία – Σλοβενία
Μπάσκετ 10.09.25

LIVE ο προημιτελικός: Γερμανία – Σλοβενία

LIVE: Γερμανία – Σλοβενία. Παρακολουθήστε live στις 21:00 την εξέλιξη της αναμέτρησης Γερμανία – Σλοβενία, για τα προημιτελικά του Eurobasket 2025. Τηλεοπτικά από Novasports Start.

Σύνταξη
Όταν η συντροφικότητα γίνεται ψηφιακή – Οι γυναίκες που ερωτεύτηκαν το ChatGPT
ΑΙ 10.09.25

Όταν η συντροφικότητα γίνεται ψηφιακή – Οι γυναίκες που ερωτεύτηκαν το ChatGPT

Είναι οι ερωτικοί σύντροφοι που είχε φανταστεί ο Σπάικ Τζόουνς στην ερωτική ιστορία του Her (2013) και άλλοι δημιουργοί εδώ και δεκαετίες, αλλά που πλέον δεν περιορίζονται στην επιστημονική φαντασία.

Αλεξάνδρα Τάνκα
Αλεξάνδρα Τάνκα
Φάμελλος από ΔΕΘ: Το όραμα του ΣΥΡΙΖΑ μια προοδευτική Ελλάδα – Η σταθερότητα Μητσοτάκη, σταθερότητα της καρέκλας του
Από ΔΕΘ 10.09.25 Upd: 21:15

Φάμελλος: Το όραμα του ΣΥΡΙΖΑ μια προοδευτική Ελλάδα - Η σταθερότητα Μητσοτάκη, σταθερότητα της καρέκλας του

Ο πρόεδρος του ΣΥΡΙΖΑ - ΠΣ Σωκράτης Φάμελλος εξαπέλυσε πυρά κατά του πρωθυπουργού, Κυριάκου Μητσοτάκη, αναπτύσσοντας παράλληλα το σχέδιο του κόμματος για τη χώρα

Σύνταξη
Must Read
Σήμανε μεγαλύτερη διόρθωση στο ΧΑ, έδωσε στίγμα η Aegean, το timing των Ελλήνων τραπεζιτών, ψάχνουν μετοχές ΕΧΑΕ τα funds, στόχευσε ο Μητσοτάκης, «βράζουν» οι αγρότες

Σήμανε μεγαλύτερη διόρθωση στο ΧΑ, έδωσε στίγμα η Aegean, το timing των Ελλήνων τραπεζιτών, ψάχνουν μετοχές ΕΧΑΕ τα funds, στόχευσε ο Μητσοτάκης, «βράζουν» οι αγρότες

ΑΑΔΕ: Αυτόματα με λίγα κλικ οι αλλαγές ΚΑΔ για επιχειρήσεις και επαγγελματίες

ΑΑΔΕ: Αυτόματα με λίγα κλικ οι αλλαγές ΚΑΔ για επιχειρήσεις και επαγγελματίες

82ο φεστιβάλ Βενετίας: Ο (αυτονόητος) κίνδυνος της πυρηνικής απειλής

82ο φεστιβάλ Βενετίας: Ο (αυτονόητος) κίνδυνος της πυρηνικής απειλής

Πρωτεία στην περιβαλλοντική ρύπανση για τις ελληνικές πόλεις

Πρωτεία στην περιβαλλοντική ρύπανση για τις ελληνικές πόλεις

Μπαλκόνι ή κήπος; Αυτά είναι όλα όσα θα χρειαστείς για την δική σου όαση

Μπαλκόνι ή κήπος; Αυτά είναι όλα όσα θα χρειαστείς για την δική σου όαση

Keanu Reeves: Ο τραγικός έρωτας με τη Jennifer Syme και η σημαδεμένη ζωή ενός αντι-σταρ

Keanu Reeves: Ο τραγικός έρωτας με τη Jennifer Syme και η σημαδεμένη ζωή ενός αντι-σταρ

Digital sunset: Η βραδινή ιεροτελεστία για βαθύ, ξεκούραστο ύπνο

Digital sunset: Η βραδινή ιεροτελεστία για βαθύ, ξεκούραστο ύπνο

Νήπιο: Δείχνει με το δάχτυλο τα πάντα; Σας έχουμε υπέροχα νέα!

Νήπιο: Δείχνει με το δάχτυλο τα πάντα; Σας έχουμε υπέροχα νέα!

Ντοκουμέντα & διάλογοι για τη μαφία της Κρήτης

Ντοκουμέντα & διάλογοι για τη μαφία της Κρήτης

in.gr | Ταυτότητα

Διαχειριστής - Διευθυντής: Λευτέρης Θ. Χαραλαμπόπουλος

Διευθύντρια Σύνταξης: Αργυρώ Τσατσούλη

Ιδιοκτησία - Δικαιούχος domain name: ALTER EGO MEDIA A.E.

Νόμιμος Εκπρόσωπος: Ιωάννης Βρέντζος

Έδρα - Γραφεία: Λεωφόρος Συγγρού αρ 340, Καλλιθέα, ΤΚ 17673

ΑΦΜ: 800745939, ΔΟΥ: ΦΑΕ ΠΕΙΡΑΙΑ

Ηλεκτρονική διεύθυνση Επικοινωνίας: in@alteregomedia.org, Τηλ. Επικοινωνίας: 2107547007

ΜΗΤ Αριθμός Πιστοποίησης Μ.Η.Τ.232442

Τετάρτη 10 Σεπτεμβρίου 2025
Απόρρητο