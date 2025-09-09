H Αιθιοπία εγκαινιάζει το το μεγαλύτερο υδροηλεκτρικό έργο της Αφρικής

Η Αιθιοπία πρόκειται να εγκαινιάσει επίσημα την Τρίτη το Μεγάλο Φράγμα της Αναγέννησης (GERD) στο Νείλο, πηγή εντάσεων με την Αίγυπτο εδώ και περισσότερο από μία δεκαετία.

Το κολοσσιαίο φράγμα, το οποίο παρουσιάζεται ως το μεγαλύτερο υδροηλεκτρικό έργο της Αφρικής, είναι ένα από τα σπάνια θέματα για τα οποία υπάρχει ομοφωνία σε μια χώρα που σπαράσσεται από ένοπλες συγκρούσεις.

Η Αίγυπτος όμως ανησυχεί για μείωση της ροής του Νείλου και κάνει λόγο για «υπαρξιακή απειλή». Η Αίγυπτος, μια χώρα περίπου 110 εκατομμυρίων κατοίκων, εξαρτάται από το Νείλο για το 97% των αναγκών της σε νερό, κυρίως για τη γεωργία.

Ο αιγύπτιος πρόεδρος Αμπντέλ Φατάχ αλ Σίσι υποσχέθηκε πως η Αίγυπτος θα λάβει όλα τα μέτρα που προβλέπονται από το διεθνές δίκαιο για να υπερσπιστεί την ασφάλεια των υδατικών πόρων της. «Όποιος πιστεύει πως η Αίγυπτος θα κλείσει τα μάτια στα δικαιώματά της για το νερό, απατάται» δήλωσε τον περασμένο μήνα.

Πρόσφατα η Αίγυπτος προσέγγισε δύο άλλες χώρες που συνορεύουν με την Αιθιοπία, τη Σομαλία και την Ερυθραία, η οποία διατηρεί τεταμένες σχέσεις με την Αντίς Αμπέμπα. Το Σουδάν έχει επίσης εκφράσει την ανησυχία του.

Για την Αιθιοπία, τη δεύτερη πολυπληθέστερη χώρα της Αφρικής, όπου περίπου 45% κατοίκων της έχει πρόσβαση σε ηλεκτροδότηση, το φράγμα φέρνει μια «ενεργειακή επανάσταση», σύμφωνα με ειδικούς.

Στην τελική του μορφή γιγάντιο υδροηλεκτρικό έργο θα προσφέρει 5 gigawatt ηλεκτρικής ισχύος, διπλάσια σε σχέση με τη σημερινή ηλεκτροπαραγωγή στην Αιθιοπία.

Ο θεμέλιος λίθος του GERC, ενός έργου με πλάτος 1,8 χιλιόμετρο, ύψος 145 μέτρα και συνολική χωρητικότητα 74 δισεκατομμυρίων κυβικών μέτρων, τοποθετήθηκε τον Απρίλιο του 2011.

Το φράγμα θα προσφέρει επίσης μια σημαντική πηγή εσόδων από την εξαγωγή ηλεκτρικής ενέργειας. Όπως δήλωσε την περασμένη εβδομάδα πρωθυπουργός Αμπίι, το GERD κόστισε 4 δισ. δολάρια αλλά θα αποφέρει έσοδα 1 δισ. τον χρόνο.

Οι εορταστικές εκδηλώσεις άρχισαν το βράδυ Δευτέρα με φώτα, λέιζερ, πυροτεχνήματα και ένα σμήνος από drone που σχημάτιζαν συνθήματα όπως «γεωπολιτική ανέλιξη» και «άλμα προς το μέλλον».

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ / AFP