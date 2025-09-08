Στα «ΝΕΑ» της Δευτέρας: Τι είπε – τι εννοεί

Διαβάστε στα «ΝΕΑ» της Δευτέρας:

Η δεύτερη ανάγνωση των ανακοινώσεων

Τι είπε – τι εννοεί

Τι προανήγγειλε

1 Προσπάθεια συναίνεσης με το ΠΑΣΟΚ (π.χ. Εθνικό Απολυτήριο, Ανεξάρτητες Αρχές)

2 Οχι αλλαγή εκλογικού νόμου, όχι πρόωρες εκλογές

3 Ανοιγμα σε Σαμαρά και Καραμανλή – απαγορευτικό σε Δημητριάδη

4 Τι θα γίνει με casus belli και καλώδιο

Τι έδωσε – τι δεν έδωσε

1 Κατάργηση προσωπικής διαφοράς συνταξιούχων σε δύο δόσεις (καμία αλλαγή στην Εισφορά Αλληλεγγύης)

2 Μείωση φόρων στα εισοδήματα 4 εκατ. φορολογουμένων (καμία μείωση στις ασφαλιστικές εισφορές)

3 Μείωση τεκμαρτού εισοδήματος για επαγγελματίες σε μικρούς οικισμούς (καμία ελάφρυνση για επιχειρήσεις)

4 Μείωση ΦΠΑ στα ακριτικά νησιά (καμία αλλαγή στην έμμεση φορολογία)

Τι να προσέξετε

1 Δεν ανακοινώθηκαν πρωτοβουλίες κατά της ακρίβειας

2 «Στρογγυλεύτηκαν» οι υποθέσεις διαφθοράς

3 Δεν διευκρινίστηκαν τα κρίσιμα κεφάλαια «ανάπτυξη, επενδύσεις»

4 Ελειψε από την ομιλία του το στρατηγικό όραμα για τη χώρα

Πολυκατοικίες

Οδηγίες SOS στα παρά 5′ για τα ασανσέρ

• Οι προθεσμίες, η πλατφόρμα, το κόστος, τα πρόστιμα

• Ολα όσα πρέπει να ξέρετε

Προς εμπλοκή

Οι αντάρτες τορπιλίζουν τη διαδοχή στη Μονή Σινά

• Μεθαύριο Τετάρτη ανακοινώνουν νέο ηγούμενο παρά τη συμφωνία

Πολιτικό παρασκήνιο

Τι είδε στη ΔΕΘ ο Γ. Χρ. Παπαχρήστος το Σαββατοκύριακο

Γιατί έρχεται σήμερα στην Αθήνα ο γιος του Χαφτάρ

D-Day για Μπαϊρού

3+1 σενάρια για την επόμενη ημέρα στο Παρίσι

Ο Λέων στον Τζάρμους

Εσπασε το σερί του Λάνθιμου στη Βενετία

ΚΑΙ ΣΤΗΝ ΕΝΘΕΤΗ ΠΟΛΥΣΕΛΙΔΗ «ΟΜΑΔΑ»

Ελλάδα – Ισραήλ 84-79

Μαγικός Γιάννης και με τη Λιθουανία για τα ημιτελικά

Νοκάουτ Σερβία και Γαλλία

Ελλάδα – Δανία

Για το «δυο στα δυο» μετά το 5-1 επί της Λευκορωσίας

Ηττα-σοκ της Τουρκίας, 0-6 από την Ισπανία

Φερνάντο Σάντος

Κινδυνεύει με απόλυση

Κωπηλασία

Τέσσερα μετάλλια στο ευρωπαϊκό Κ-23