Πάει για μεταγραφή-έκπληξη ο Πανσερραϊκός – Ποιος είναι ο τερματοφύλακας που θέλει…

Ο Πανσερραϊκός «εμπλέκεται», μέσω δημοσιεύματος στο Μεξικό, με το ποδοσφαιρικό μέλλον του Γκιγέρμο Οτσόα.
Συγκεκριμένα, όπως αναφέρει η λατινοαμερικάνικη έκδοση της Μarca, ο 40χρονος κίπερ αναζητά την επόμενη ομάδα του, όντας ελεύθερος από την πορτογαλική Αβές και σε δημοσίευμά της αναφέρει πως δύο ομάδες ενδιαφέρονται, η ομάδα των Σερρών και η ρωσική Σότσι.
Μarca: «Θέλει Οτσόα ο Πανσερραϊκός»
👀 Guillermo Ochoa sigue en la búsqueda de un nuevo equipo y dos han mostrado interés 🤩
Panserraikos 🇬🇷
FK Sochi 🇷🇺 #memoochoa #futbol #europa #deportes #grecia #rusia #marcamexico #marcaamerica pic.twitter.com/fhSXuMFAcB
— MARCA América 🇲🇽 (@MarcaMexico_) September 6, 2025
«Ο Γκιγιέρμο Οτσόα συνεχίζει την αναζήτηση νέας ομάδας και δύο έχουν δείξει ενδιαφέρον. Πανσερραϊκός και Σότσι», αναφέρει χαρακτηριστικά το εν λόγω δημοσίευμα.
Να σημειωθεί πως, ο Πανσερραϊκός, έχει αυτή την στιγμή στο ρόστερ του τέσσερις τερματοφύλακες, με τον Φρανσίσκο Τιναλίνι να είναι βασικός και να έχει αποκτήθηκε το φετινό καλοκαίρι.
