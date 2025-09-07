Πάει για μεταγραφή-έκπληξη ο Πανσερραϊκός – Ποιος είναι ο τερματοφύλακας που θέλει…

Ο Πανσερραϊκός «εμπλέκεται», μέσω δημοσιεύματος στο Μεξικό, με το ποδοσφαιρικό μέλλον του Γκιγέρμο Οτσόα.

Συγκεκριμένα, όπως αναφέρει η λατινοαμερικάνικη έκδοση της Μarca, ο 40χρονος κίπερ αναζητά την επόμενη ομάδα του, όντας ελεύθερος από την πορτογαλική Αβές και σε δημοσίευμά της αναφέρει πως δύο ομάδες ενδιαφέρονται, η ομάδα των Σερρών και η ρωσική Σότσι.

Μarca: «Θέλει Οτσόα ο Πανσερραϊκός»

«Ο Γκιγιέρμο Οτσόα συνεχίζει την αναζήτηση νέας ομάδας και δύο έχουν δείξει ενδιαφέρον. Πανσερραϊκός και Σότσι», αναφέρει χαρακτηριστικά το εν λόγω δημοσίευμα.

Να σημειωθεί πως, ο Πανσερραϊκός, έχει αυτή την στιγμή στο ρόστερ του τέσσερις τερματοφύλακες, με τον Φρανσίσκο Τιναλίνι να είναι βασικός και να έχει αποκτήθηκε το φετινό καλοκαίρι.