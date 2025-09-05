Το προφίλ του 17χρονου που άρπαζε τα μωρά – Για νευροαναπτυξιακή διαταραχή μιλά ο πατέρας του

Απέναντι σε έναν έφηβο που αντιμετώπιζε θέματα ψυχικής υγείας βρέθηκαν οι αστυνομικοί εξιχνιάζοντας τις δύο υποθέσεις αρπαγής μωρών που απασχόλησαν τη χώρα πρόσφατα, στην Ομόνοια και τον Πειραιά.

Πίσω από τις αρπαγές ήταν ένας 17χρονος, ο οποίος υποστήριξε στους αστυνομικούς που τον συνέλαβαν ότι προχώρησε στις δύο αρπαγές «γιατί δεν χωνεύει τους Ρομά και ήθελε να δείξει πως δεν προσέχουν τα παιδιά τους».

Γνώριμος των Αρχών

Οι αστυνομικοί έφτασαν στα ίχνη του αξιοποιώντας υλικό από κάμερες ασφαλείας, καθώς ήταν πρόσωπο γνωστό στις Αρχές.

Ειδικότερα, είχε συλληφθεί τον περασμένο Ιούνιο καθώς παρίστανε τον ελεγκτή σε λεωφορείο, ενώ είχε μιλήσει σε μέσα ενημέρωσης για την υπόθεση του καθηγητή στον Άλιμο, ο οποίος κατηγορούνταν για ασέλγεια.

Ο 17χρονος που χθες φέρεται να ομολόγησε τις αρπαγές δύο βρεφών, εμφανιζόταν τότε ως πρώην μαθητής του 52χρονου καθηγητή και δήλωνε αδικημένος.

Η πρώτη αρπαγή βρέφους

Ήταν εκείνος, όπως ομολόγησε, που τον περασμένο Μάιο προσφέρθηκε να ψωνίσει σε μια γυναίκα που κρατούσε αγκαλιά την εγγονή της.

Μπήκαν μαζί σε σούπερ μάρκετ στην Ομόνοια και οι κάμερες τους κατέγραψαν να περπατούν μαζί στους διαδρόμους, με τον 17χρονο να κρατάει αρχικά το καρότσι, να ακολουθεί τη γιαγιά του παιδιού και στη συνέχεια να παίρνει για πρώτη φορά στα χέρια του το κοριτσάκι.

Όταν η γιαγιά της μικρής απομακρύνθηκε από κοντά του, πήρε το δρόμο της εξόδου με το παιδί στην αγκαλιά του.

Το μωρό εντοπίστηκε ώρες μετά στον Άλιμο, δίπλα από κάδους σκουπιδιών, σε μια υπόθεση που απασχόλησε για μέρες, με τον 17χρονο να μην εντοπίζεται και να συνεχίζει τη δράση του.

Σύλληψη σε λεωφορείο για τους ελέγχους που έκανε

Ένα μήνα μετά την πρώτη αρπαγή βρέφους, ο 17χρονος συλλαμβάνεται σε λεωφορείο που εκτελούσε δρομολόγιο στη νοτιοανατολική Αττική. «Έλεγε ότι ήταν ελεγκτής και δεν ήταν. Έκοβε πρόστιμα» είχε τονίσει τότε ο οδηγός του λεωφορείου.

Τότε ήταν η πρώτη φορά που είχαν συλληφθεί και οι γονείς του 17χρονου για παραμέληση εποπτείας ανηλίκου.

Με τον ασύρματο στα χέρια, ένα μπλοκ για να κόβει τις υποτιθέμενες κλήσεις και στο λαιμό του περασμένη την κάρτα με τη φωτογραφία του, έπειθε παρά την ηλικία του, πως ήταν ελεγκτής, τόσο τους οδηγούς όσο και τους επιβάτες των λεωφορείων.

Μετά τη σύλληψη ο 17χρονος δήλωνε στους αστυνομικούς μετανιωμένος. Κανείς τότε δεν γνώριζε πως ένα μήνα νωρίτερα είχε αρπάξει το κοριτσάκι στο σούπερ μάρκετ.

Ο 17χρονος παρέμεινε ελεύθερος και συνέχισε τη δράση του. Μέχρι την Πέμπτη 4 Σεπτεμβρίου, όταν τελικά συνελήφθη και ομολόγησε όλα όσα είχε κάνει τους προηγούμενους μήνες.

Είχε διαγνωστεί με νευροαναπτυξιακή διαταραχή

Ο Βασίλης Λαμπρόπουλος, αστυνομικός συντάκτης των εφημερίδων «ΤΟ ΒΗΜΑ» και «ΤΑ ΝΕΑ», μίλησε για την υπόθεση αρπαγής μωρών από έναν 17χρονο σε Πειραιά και Ομόνοια.

Όπως είπε ο δημοσιογράφος, ο πατέρας του 17χρονου δήλωσε στους αστυνομικούς πως προ τεσσάρων ετών ο γιος του διαγνώστηκε με μία νευροαναπτυξιακή διαταραχή.

Ο πατέρας του είπε ότι ο 17χρονος παρακολουθούσε ψυχολόγο αλλά όχι αρκετά συχνά. Επιπλέον, δήλωσε πως του άρεσε να μπαίνει συχνά στα λεωφορεία και να βρίσκεται δίπλα στους οδηγούς.

Σύμφωνα με τον πατέρα του 17χρονου η διάγνωση της νευροαναπτυξιακής διαταραχής έγινε με καθυστέρηση καθώς δεν το είχε αντιληφθεί νωρίτερα.