Αυτοκίνητο παρέσυρε πεζούς στο Βερολίνο – 4 άνθρωποι τραυματίστηκαν, ανάμεσά τους 3 παιδιά
Αυτοκίνητο παρέσυρε και τραυμάτισε πεζούς στο Βερολίνο, ανάμεσά τους και παιδιά
Αυτοκίνητο παρέσυρε πεζούς στο Βερολίνο, με αποτέλεσμα να τραυματιστούν 4 άνθρωποι. Όπως έγινε γνωστό το ατύχημα σημειώθηκε κατά τις 13:10 στην Seestraße, στη γωνία της Dohnagestell.
Παιδιά ανάμεσα στους τραυματίες στο Βερολίνο
Σύμφωνα με την BILD 3 παιδιά, ηλικίας 7 και 8 ετών, βρίσκονται ανάμεσα στους τραυματίες, καθώς πολλά άτομα βρίσκονταν στο σημείο εκείνη την ώρα, ενώ δεν υπάρχουν αναφορές για νεκρούς.
BREAKING:
In Berlin, a car crashed into a group of people, injuring several, including many children.
The incident occurred on Seestrasse in the Wedding district. The teacher who was accompanying the children was hospitalized with serious injuries. The driver was detained. pic.twitter.com/ddlPEq1jHq
— Visegrád 24 (@visegrad24) September 4, 2025
Ένας φροντιστής τραυματίστηκε σοβαρά και διακομίστηκε στο νοσοκομείο, ενώ τα παιδιά είναι ελαφρά τραυματισμένα.
Ο οδηγός έχει συλληφθεί. Περισσότερες πληροφορίες δεν έχουν γίνει γνωστές.
Φωτογραφία: Axel Billig
