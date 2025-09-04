Πέμπτη 04 Σεπτεμβρίου 2025
04.09.2025 | 19:31
Μετρό: Ποιοι σταθμοί θα κλείσουν λόγω ΔΕΘ
Σημαντική είδηση:
04.09.2025 | 18:31
Φωτιά στη Λέσβο: Οι άνεμοι αναζωπύρωσαν τις φλόγες στη Βρίσα (βίντεο)
Η Betsson γίνεται Χορηγός Ονοματοδοσίας της Μυκόνου BC
Τα Νέα της Αγοράς 04 Σεπτεμβρίου 2025 | 18:44

Η Betsson γίνεται Χορηγός Ονοματοδοσίας της Μυκόνου BC

Mε στόχο να δημιουργήσουν μια σεζόν-ορόσημο για τον ελληνικό αθλητισμό και την κοινωνία των Κυκλάδων.

Σύνταξη
Spotlight

Η Betsson ανακοινώνει με υπερηφάνεια τη συνεργασία της με τη Μύκονο BC, αναλαμβάνοντας τον ρόλο του χορηγού ονοματοδοσίας της ομάδας μπάσκετ. Από τη νέα σεζόν, η ομάδα θα αγωνίζεται με το όνομα Μύκονος Betsson BC, σηματοδοτώντας την έναρξη μιας ιστορικής πορείας στη μεγάλη κατηγορία του ελληνικού μπάσκετ.

Με αυτή τη συμφωνία, η Betsson στέκεται στο πλευρό της ομάδας στην πρώτη της συμμετοχή στο υψηλότερο επίπεδο του αθλήματος, εκπροσωπώντας το Νησί των Ανέμων σε μια ξεχωριστή στιγμή. Η συνεργασία βασίζεται σε κοινές αξίες και όραμα: την ανάπτυξη του αθλητισμού, την προώθηση της αθλητικής παιδείας, την καλλιέργεια των αρχών του ευ αγωνίζεσθαι και την ενίσχυση της κοινωνικής συνοχής.

Ο κ. Θάνος Μαρίνος, Managing Director της Betsson,  δήλωσε:
«Για εμάς στη Betsson, η συνεργασία με τη Μύκονο BC είναι κάτι παραπάνω από μια χορηγική συμφωνία. Είναι μια σχέση που χτίζεται πάνω σε κοινές αξίες, σεβασμό και αλληλοστήριξη.
Η Betsson, με πάνω από 60 χρόνια εμπειρίας διεθνώς στον χώρο της ψυχαγωγίας και του gaming, συνδυάζει το παγκόσμιο αποτύπωμά της με τη δυναμική και τη διεθνή ακτινοβολία της Μυκόνου, δημιουργώντας μια συνεργασία με ουσία και προοπτική, τόσο εντός όσο και εκτός παρκέ
Είμαστε περήφανοι που στηρίζουμε την ομάδα στη νέα της πρόκληση στην κορυφαία κατηγορία και στόχος μας είναι να ενισχύσουμε τόσο την ομάδα όσο και την κοινωνία, με δράσεις που θα αφήσουν θετικό αποτύπωμα».

Από την πλευρά του συλλόγου, ο κ. Αλέξανδρος Αγγελετάκης, Πρόεδρος της ομάδας, δήλωσε:
Η συνεργασία με τη Betsson, μία εκ των κορυφαίων εταιρειών στον χώρο της, μας δίνει δύναμη και αυτοπεποίθηση να αντιμετωπίσουμε με αισιοδοξία τις προκλήσεις που έχουμε μπροστά μας. Ενώνουμε τις δυνάμεις μας για να χτίσουμε σταθερές βάσεις για το μέλλον. Μαζί, μοιραζόμαστε ένα όραμα για υψηλές επιδόσεις, επαγγελματισμό και υπευθυνότητα, ενισχύοντας τη θέση της Μυκόνου στο ελληνικό μπάσκετ. Ταυτόχρονα, θέλουμε να ενισχύσουμε τη συνεργασία μέσα από πρωτοβουλίες εντός και εκτός γηπέδου. Η Μύκονος στηρίζει διαχρονικά την ενεργό συμμετοχή της τοπικής κοινωνίας, έχοντας ως κοινό τόπο με τη Betsson την κοινωνική προσφορά».

Με τη νέα αυτή συνεργασία, η Betsson και η Μύκονος BC χαράσσουν κοινή πορεία με στόχο να δημιουργήσουν μια σεζόν-ορόσημο για τον ελληνικό αθλητισμό και την κοινωνία των Κυκλάδων.

Ενέργεια
Καλώδιο Ελλάδας – Κύπρου: Τι ερευνά η ευρωπαϊκή εισαγγελία

Καλώδιο Ελλάδας – Κύπρου: Τι ερευνά η ευρωπαϊκή εισαγγελία

Economy
5th Thessaloniki Metropolitan Summit: Ο Μπόρις Τζόνσον και ο Βαγγέλης Μαρινάκης συζητούν για το πώς ο κόσμος των επιχειρήσεων βλέπει τις γεωπολιτικές εξελίξεις

5th Thessaloniki Metropolitan Summit: Ο Μπόρις Τζόνσον και ο Βαγγέλης Μαρινάκης συζητούν για το πώς ο κόσμος των επιχειρήσεων βλέπει τις γεωπολιτικές εξελίξεις

inWellness
inTown
Τα Νέα της Αγοράς
Γιατί τα Φροντιστήρια Μέσης Εκπαίδευσης ΔΙΑΚΡΟΤΗΜΑ ξεχωρίζουν στη στήριξη μαθητών κάθε βαθμίδας
Τα Νέα της Αγοράς 04.09.25

Γιατί τα Φροντιστήρια Μέσης Εκπαίδευσης ΔΙΑΚΡΟΤΗΜΑ ξεχωρίζουν στη στήριξη μαθητών κάθε βαθμίδας

Τα Φροντιστήρια Μέσης Εκπαίδευσης ΔΙΑΚΡΟΤΗΜΑ εξειδικεύονται στην παροχή μαθημάτων και φροντιστηριακής υποστήριξης σε μαθητές Δημοτικού, Γυμνασίου και Λυκείου, διά ζώσης και εξ αποστάσεως.

Σύνταξη
Ήρθε η ώρα να λάμψεις με το νέο TUDOR Royal
Τα Νέα της Αγοράς 02.09.25

Ήρθε η ώρα να λάμψεις με το νέο TUDOR Royal

Η TUDOR Royal είναι ένα κλασικό μοντέλο του οίκου, με σχεδιασμό κομψό και σπορ ταυτόχρονα. Το απόλυτο ρολόι που αποπνέει διακριτική φινέτσα και εντυπωσιακή πολυτέλεια για να ξεχωρίσεις και να λάμψεις!

Σύνταξη
FlexCar: Η ελληνική επανάσταση στο Car-as-a-Service
Τα Νέα της Αγοράς 01.09.25

FlexCar: Η ελληνική επανάσταση στο Car-as-a-Service

Η FlexCar πέτυχε 70 εκατ. ευρώ τζίρο σε 5 χρόνια και συγκέντρωσε 300 εκατ. ευρώ από διεθνείς επενδυτές – Στις ταχύτερα αναπτυσσόμενες εταιρείες της Ευρώπης.

Σύνταξη
inStream - Ροή Ειδήσεων
5th Thessaloniki Metropolitan Summit: Ο Μπόρις Τζόνσον και ο Βαγγέλης Μαρινάκης συζητούν για το πώς ο κόσμος των επιχειρήσεων βλέπει τις γεωπολιτικές εξελίξεις
Οικονομία 04.09.25

5th Thessaloniki Metropolitan Summit: Ο Μπόρις Τζόνσον και ο Βαγγέλης Μαρινάκης συζητούν για το πώς ο κόσμος των επιχειρήσεων βλέπει τις γεωπολιτικές εξελίξεις

Στην εναρκτήρια εκδήλωση του 5ου Thessaloniki Metropolitan Summit που διοργανώνει ο Economist και το powergame.gr συνομιλούν ο πρώην πρωθυπουργός της Μεγάλης Βρετανίας Μπόρις Τζόνσον και ο Βαγγέλης Μαρινάκης, ιδρυτής πρόεδρος της Capital Maritime & Trading Corp.

Σύνταξη
Μετρό Θεσσαλονίκης: Πώς θα λειτουργήσει στα εγκαίνια της ΔΕΘ – Ποιοι σταθμοί θα κλείσουν
Αλλαγές 04.09.25

Πώς θα λειτουργήσει στα εγκαίνια της ΔΕΘ το μετρό Θεσσαλονίκης - Ποιοι σταθμοί θα κλείσουν

Το προσεχές Σάββατο εγκαινιάζεται η 89η ΔΕΘ και στην πόλη θα εφαρμοστούν μια σειρά από κυκλοφοριακές ρυθμίσεις, ενώ θα ανασταλεί και η λειτουργία σε ορισμένους σταθμούς του μετρό Θεσσαλονίκης

Σύνταξη
Αλέξης Τσίπρας: Στην πατρίδα μας δοκιμάζονται η δημοκρατία και η δικαιοσύνη – Η κυβέρνηση χτίζει μια κοινωνία των χασμάτων
Νέο «χτύπημα» 04.09.25

Αλέξης Τσίπρας: Στην πατρίδα μας δοκιμάζονται η δημοκρατία και η δικαιοσύνη – Η κυβέρνηση χτίζει μια κοινωνία των χασμάτων

Νέα επίθεση στην κυβέρνηση Μητσοτάκη εξαπολύει ο Αλέξης Τσίπρας, αναφερόμενος χαρακτηριστικά στις «ορατές πολιτικές της και τις 'αόρατες' πρακτικές της»

Σύνταξη
Ουκρανία: Η «συμμαχία των προθύμων» βάζει τα θεμέλια για τις εγγυήσεις ασφαλείας
Συνάντηση Μακρόν - Ζελένσκι 04.09.25 Upd: 19:51

Βάζουν τα θεμέλια για τις εγγυήσεις ασφαλείας στην Ουκρανία - Συμφωνία για την αποστολή στρατευμάτων

Ο πρόεδρος Ζελένσκι χαρακτήρισε «νίκη» τον αριθμό των χωρών που είναι πρόθυμες να συμμετάσχουν στην στρατιωτική δύναμη «εγγύησης της ειρήνης και της ασφάλειας» στην Ουκρανία.

Στράτος Ιωακείμ
Στράτος Ιωακείμ
«Μη λες ψέματα»: Η Πάρις Τζάκσον επιτίθεται στον Κόλμαν Ντομίνγκο για τη «γεμάτη ανακρίβειες» βιογραφία του Μάικλ
Εμφύλιος 04.09.25

«Μη λες ψέματα»: Η Πάρις Τζάκσον επιτίθεται στον Κόλμαν Ντομίνγκο για τη «γεμάτη ανακρίβειες» βιογραφία του Μάικλ

Περισσότερα προβλήματα για τη νέα, πολυαναμενόμενη κινηματογραφική βιογραφία του Μάικλ Τζάκσον με την κόρη του, Πάρις, να αναιρεί το εγχείρημα

Λουκάς Καρνής
Λουκάς Καρνής
ΚΚΕ για καλώδιο: Οι κυβερνητικοί λεονταρισμοί ότι «το έργο θα γίνει» εγκυμονούν νέους κινδύνους για τους λαούς
«Κουβάρι ανταγωνισμών» 04.09.25

ΚΚΕ για καλώδιο: Οι κυβερνητικοί λεονταρισμοί ότι «το έργο θα γίνει» εγκυμονούν νέους κινδύνους για τους λαούς

«Οι έρευνες για την ηλεκτρική διασύνδεση έχουν σταματήσει ένα χρόνο τώρα με την παρέμβαση τουρκικών πολεμικών πλοίων, στα γεγονότα στην Κάσο, και την αμφισβήτηση ελληνικών κυριαρχικών δικαιωμάτων», λέει το ΚΚΕ

Σύνταξη
ΠΑΣΟΚ: Αιχμή Γερουλάνου για Δούκα με άρωμα… εσωκομματικών – «Όχι σε φίλια πυρά», λέει ο δήμαρχος Αθηναίων
ΠΑΣΟΚ 04.09.25

Αιχμή Γερουλάνου για Δούκα με άρωμα... εσωκομματικών - «Όχι σε φίλια πυρά», λέει ο δήμαρχος Αθηναίων

Ο Παύλος Γερουλάνος σχολίασε την περίοδο δημαρχίας του Χάρη Δούκα - Ο δήμαρχος Αθηναίων απάντησε ζητώντας από τον βουλευτή Α' Αθηνών του ΠΑΣΟΚ - ΚΙΝΑΛ να είναι «δίπλα του»

Σύνταξη
Πορτογαλία: «Σπασμένα» φρένα ή χαλαρό καλώδιο; – Τι εξετάζουν οι αρχές για το δυστύχημα με το τελεφερίκ
Κόσμος 04.09.25

«Σπασμένα» φρένα ή χαλαρό καλώδιο; - Τι εξετάζουν οι αρχές για το δυστύχημα με το τελεφερίκ στη Πορτογαλία

Η Υπηρεσία Πολιτικής Προστασίας της Πορτογαλίας ανακοίνωσε ότι υπάρχουν 21 τραυματίες από 10 διαφορετικές χώρες, μετά το δυστύχημα με το τελεφερίκ στην Πορτογαλία

Σύνταξη
Η αγάπη του Αρμάνι για τη Νάπολι και μια φανέλα στη μνήμη του… Μαραντόνα
On Field 04.09.25

Η αγάπη του Αρμάνι για τη Νάπολι και μια φανέλα στη μνήμη του… Μαραντόνα

Η πρωταθλήτρια Ιταλίας συνεργάζεται με την εταιρία του Ιταλού σχεδιαστή και η φανέλα της Νάπολι είναι η πρώτη που σχεδίασε ο ιταλικός οίκος για επαγγελματικό ποδοσφαιρικό σύλλογο

Χριστόφορος Ευαγγελάτος
Χριστόφορος Ευαγγελάτος
Γάτος το «σκάει» από το σπίτι του και διανύει 50 χιλιόμετρα για να πάει σε μια παμπ – Έναν μήνα μετά το κάνει ξανά
Μία μπύρα δρόμος 04.09.25

Γάτος το «σκάει» από το σπίτι του και διανύει 50 χιλιόμετρα για να πάει σε μια παμπ – Έναν μήνα μετά το κάνει ξανά

«Αγαπάμε να τον έχουμε στην παρέα μας, αλλά οι 'γονείς' του δεν θα είναι ενθουσιασμένοι με το νέο του χόμπι» είπε ο μάνατζερ της παμπ για τον γάτο που έχει γίνει θαμώνας.

Φροίξος Φυντανίδης
Φροίξος Φυντανίδης
Μέτωπο κατά της ΝΔ και στα… briefing ανοίγει το ΠΑΣΟΚ
Με τον Τσουκαλά 04.09.25

Μέτωπο κατά της ΝΔ και στα… briefing ανοίγει το ΠΑΣΟΚ

Από αρχές Οκτωβρίου ο κ. Τσουκαλάς θα αντιπαρατίθεται σε επίπεδο... ενημέρωσης με τον κυβερνητικό εκπρόσωπο, Παύλο Μαρινάκη, παρουσιάζοντας σε άμεσο χρόνο τις θέσεις και τις τοποθετήσεις του ΠΑΣΟΚ – ΚΙΝΑΛ

Πάνος Τσίκαλας
Πάνος Τσίκαλας
Live Streaming η συνέντευξη Τύπου του προπονητή της Εθνικής, Ιβάν Γιοβάνοβιτς για τον αγώνα με τη Λευκορωσία
Ποδόσφαιρο 04.09.25

Live Streaming η συνέντευξη Τύπου του προπονητή της Εθνικής, Ιβάν Γιοβάνοβιτς για τον αγώνα με τη Λευκορωσία

Παρακολουθήστε σε Live Streaming τη συνέντευξη Τύπου του Ιβάν Γιοβάνοβιτς ενόψει της αναμέτρησης της Ελλάδας με αντίπαλο τη Λευκορωσία για τα προκριματικά του Παγκοσμίου Κυπέλλου.

Σύνταξη
