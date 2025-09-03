Η σχολική χρονιά στις ΗΠΑ ξεκινάει με υποχρεωτικά μαθήματα ασφάλειας όπλων για μαθητές

Στο Τενεσί των ΗΠΑ, τα 5χρονα παιδιά της πολιτείας θα μάθουν, εκτός από τις βασικές σχολικές πληροφορίες, να αναγνωρίζουν τη σκανδάλη, την κάννη και το στόμιο του όπλου, καθώς τέτοια μαθήματα εισάγονται στα σχολεία, σχετικά με τις βασικές αρχές της ασφάλειας των όπλων.

Εκπαίδευση για την ασφάλεια των όπλων σε πολιτείες των ΗΠΑ

Όλοι οι μαθητές των δημόσιων και ιδιωτικών σχολείων του Τενεσί πρέπει να παρακολουθήσουν ετήσια μαθήματα ασφάλειας όπλων φέτος, αφού η πολιτεία έγινε η πρώτη που ψήφισε νόμο που απαιτεί την εκπαίδευση αυτή. Ενώ οι οδηγίες διαφέρουν ανάλογα με την τάξη, τα θέματα για όλες τις ηλικίες περιλαμβάνουν την ασφαλή αποθήκευση όπλων, την ασφάλεια στο σχολείο και την πρόληψη τραυματισμών.

Η εκπαίδευση αυτή αποτελεί μια πρωτοφανή προσέγγιση για τον περιορισμό των τραυματισμών από όπλα, είτε από κακή χρήση όπλων, είτε από βίαια εγκλήματα. Τα όπλα είναι η κύρια αιτία θανάτου σε παιδιά και εφήβους στις Ηνωμένες Πολιτείες, σύμφωνα με τα Κέντρα Ελέγχου και Πρόληψης Νοσημάτων. Το 2022, οι θάνατοι που σχετίζονται με όπλα στο Τενεσί και αφορούν παιδιά ήταν 37% υψηλότεροι από τον εθνικό μέσο όρο. Οι προσπάθειες για την ενίσχυση των απαιτήσεων αποθήκευσης όπλων στην πολιτεία — οι οποίες, σύμφωνα με τους ειδικούς, είναι ζωτικής σημασίας για την προστασία των παιδιών — έχουν σταματήσει, τονίζει δημοσίευμα της Washington Post.

Η ένοπλη επίθεση της περασμένης εβδομάδας σε καθολικό σχολείο στο Μινεάπολη αναζωπύρωσε τη συζήτηση για την προστασία των παιδιών από τη βία με όπλα μέσω αυστηρότερων μέτρων ελέγχου των όπλων. Περισσότεροι από 397.000 μαθητές έχουν υποστεί βία με όπλα στο σχολείο από το 1999.

Τρόπος ζωής η κατοχή όπλων

Η κατοχή όπλων είναι τρόπος ζωής για πολλούς στις Ηνωμένες Πολιτείες, συμπεριλαμβανομένου του Τενεσί, όπου τα παιδιά εκτίθενται σε πυροβόλα όπλα μέσω οικογενειακών εκδρομών κυνηγιού ή προγραμμάτων σκοποβολής για νέους. Αλλά παρόλο που η πολιτεία κατατάσσεται έκτη στη χώρα σε θανάτους από πυροβόλα όπλα, σύμφωνα με στοιχεία του 2023, οι νομοθέτες στο νομοθετικό σώμα που κυριαρχείται από τους Ρεπουμπλικάνους έχουν αντιταχθεί στις προσπάθειες ρύθμισης των πυροβόλων όπλων.

Από το 2021, το Τενεσί έχει νομιμοποιήσει την ανοιχτή ή κρυφή οπλοφορία χωρίς άδεια, έχει επεκτείνει τα κριτήρια επιλεξιμότητας για την οπλοφορία σε σχολικούς χώρους και έχει απαγορεύσει στους δήμους να εφαρμόζουν νόμους για την πρόληψη της βίας.

Εν μέσω εκκλήσεων για την ασφάλεια των όπλων για ενήλικες, οι νομοθέτες της πολιτείας υιοθέτησαν πέρυσι μια διαφορετική προσέγγιση: να διδάσκουν στα παιδιά την κοινή λογική για την ασφάλεια των όπλων, με τον ίδιο τρόπο που τα σχολεία διδάσκουν για τον «κίνδυνο συναναστροφής με άγνωστους» ή την πρόληψη πυρκαγιάς. Η Γιούτα και το Αρκάνσας έχουν έκτοτε ψηφίσει παρόμοιους νόμους που απαιτούν εκπαίδευση για την ασφάλεια των πυροβόλων όπλων στα σχολεία.

Στο Τενεσί, τα μαθήματα πρέπει να είναι κατάλληλα για την ηλικία των μαθητών και «ουδέτερα» σε θέματα όπως η βία με όπλα και τη Δεύτερη Τροπολογία. Τα μαθήματα δεν πρέπει ποτέ να περιλαμβάνουν οπλισμένα όπλα ή πραγματικά πυρά. Αντ’ αυτού, ο στόχος είναι να διδάξουν στους μαθητές τους τύπους των όπλων και τι να κάνουν αν βρουν ένα χωρίς επίβλεψη, σύμφωνα με τις οδηγίες που εξέδωσε η πολιτεία.