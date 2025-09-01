Γκατούζο: «Είμαι άνθρωπος της ειρήνης, αλλά η δουλειά μας είναι να παίξουμε»

Από το προπονητικό κέντρο της Κοβερτσάνο μίλησε για πρώτη φορά ως ομοσπονδιακός τεχνικός ο Τζενάρο Γκατούζο, ενόψει των προκριματικών του Μουντιάλ με Εσθονία και Ισραήλ. Ο Ιταλός προπονητής (και πρώην του ΟΦΗ) εμφανίστηκε φορτισμένος, αλλά και αποφασισμένος να περάσει τη δική του φιλοσοφία στην εθνική ομάδα.

Αναπόφευκτα, στο επίκεντρο βρέθηκε το ζήτημα του αγώνα με το Ισραήλ, μετά και την πρόταση του δημάρχου του Ούντινε για αναβολή. «Είμαι άνθρωπος της ειρήνης και με πονά να βλέπω αμάχους και παιδιά να πλήττονται. Με πονάει στην καρδιά», τόνισε. «Όμως εμείς έχουμε ένα καθήκον, ένα επάγγελμα. Η FIGC εργάζεται πολύ για να εξασφαλίσει τις καλύτερες συνθήκες και να διεξαχθεί με ασφάλεια ο αγώνας. Εύχομαι να βρεθεί λύση, όχι μόνο στο Ισραήλ, αλλά παντού».

Σε αγωνιστικό επίπεδο, ο Γκατούζο θέλησε να χαμηλώσει τους τόνους ενόψει της Εσθονίας: «Δεν πρέπει να σκεφτόμαστε αν θα βάλουμε πολλά γκολ. Η ιστορία μας δεν είναι γεμάτη από υψηλά σκορ, αλλά από πάθος και σεβασμό. Θέλω από τους παίκτες μου διάθεση, θυσία και αίσθημα ανήκειν. Οι λέξεις δεν έχουν σημασία, η απάντηση πρέπει να δοθεί στο γήπεδο».

Ο νέος ομοσπονδιακός παραδέχτηκε ότι δεν τον διακατέχει φόβος: «Δεν έχω καμία ανησυχία, νιώθω γεμάτος ενέργεια. Έχω φορέσει αυτή τη φανέλα και ξέρω τι σημαίνει. Οι απολογισμοί θα γίνουν στο τέλος, τώρα χρειάζεται δουλειά και ενότητα».

Ο Γκατούζο ευχαρίστησε θερμά το κοινό του Μπέργκαμο για την ανταπόκριση ενόψει του ματς με την Εσθονία, ενώ απηύθυνε κάλεσμα και στους φιλάθλους της Ούντινε για την επόμενη αναμέτρηση: «Έχουμε ανάγκη τον κόσμο μας, τον ενθουσιασμό των Ιταλών. Δεν μπορούμε να κάνουμε άλλα λάθη».

Τέλος, αναφέρθηκε και στην απουσία του Φεντερίκο Κιέζα: «Μίλησα μαζί του. Δεν αισθανόταν έτοιμος στο 100%, θέλει να επιστρέψει μόνο όταν θα είναι πλήρως δυνατός. Ήταν κοινή μας απόφαση, με απόλυτη ηρεμία».

Με το πάθος που τον χαρακτήριζε ως ποδοσφαιριστή, ο Γκατούζο επιχειρεί τώρα να μεταδώσει στην «σκουάντρα ατζούρα» πνεύμα μαχητικότητας και συλλογικής δύναμης, σε μια νέα σελίδα για το ιταλικό ποδόσφαιρο. Εύκολο δεν το λες…