Έρωτας στο γραφείο: Είναι τελικά κακή ιδέα να «μπλέξεις» με συνάδελφο;

Ο χώρος εργασίας αποτελεί από καιρό ένα περιβάλλον κοινωνικοποίησης — και μερικές φορές ένα θερμοκήπιο ρομαντικών σχέσεων.

Μια έρευνα της ADP Canada το 2019 σε 885 υπαλλήλους διαπίστωσε ότι ένας στους τρεις είχε ρομαντική σχέση με έναν συνάδελφο. Οι νεότεροι εργαζόμενοι ηλικίας 18 έως 34 ετών ήταν ιδιαίτερα πιθανό να αναφέρουν τέτοιες σχέσεις (41%).

Παρόμοια μοτίβα εμφανίζονται στις Ηνωμένες Πολιτείες και το Ηνωμένο Βασίλειο, όπου έρευνες έχουν διαπιστώσει ότι το 18% των ερωτηθέντων που έχουν σύντροφο γνωρίστηκαν στο χώρο εργασίας.

Αυτό δεν αποτελεί έκπληξη.

Περνάμε μεγάλο μέρος της ζωής μας με τους συναδέλφους μας, δημιουργώντας κοινές εμπειρίες και ανακαλύπτοντας κοινές αξίες και ενδιαφέροντα.

Σε μια εποχή που η εύρεση και η διατήρηση της αγάπης φαίνεται πιο δύσκολη από ποτέ, το γραφείο μπορεί να φαίνεται ως ένα σπάνιο μέρος όπου η αυθεντικότητα και η άνεση έρχονται φυσικά.

Οι σχέσεις στο χώρο εργασίας μπορούν να συμβάλουν σε μια σειρά θετικών αποτελεσμάτων.

Πιο συγκεκριμένα, συνδέονται με αυξημένη ικανοποίηση από την εργασία, ισχυρότερη δέσμευση στην οργάνωση, βελτιωμένο ηθικό και ενισχυμένη συνεργασία.

Ωστόσο, οι σχέσεις αυτές μπορούν επίσης να δημιουργήσουν σημαντικές προκλήσεις, γι’ αυτό είναι σημαντικό να γνωρίζουμε πώς να τις χειριζόμαστε.

Όταν η δουλειά και ο έρωτας αναμειγνύονται

Σύμφωνα με άρθρο του The Conversation, ο έρωτας στο χώρο εργασίας αναφέρεται σε σεξουαλικές ή ρομαντικές σχέσεις μεταξύ μελών του ίδιου επαγγελματικού χώρου, τις οποίες και οι δύο πλευρές αναγνωρίζουν ως κάτι περισσότερο από αυστηρά επαγγελματικές.

Αυτές οι σχέσεις μπορεί να περιλαμβάνουν ραντεβού, εξωσυζυγικές σχέσεις, περιστασιακές σχέσεις ή σχέσεις «φίλων με προνόμια».

Ενώ πολλές ερωτικές σχέσεις έχουν ελάχιστη επίδραση, ορισμένες υπονομεύουν την εμπιστοσύνη στην οργάνωση, δημιουργώντας αντιλήψεις περί ευνοιοκρατίας, αποκλεισμού ή χειραγώγησης, ειδικά όταν περιλαμβάνουν ανισορροπία εξουσίας.

Όταν η εμπιστοσύνη υπονομεύεται, έρευνες δείχνουν ότι η συνεργασία πλήττεται, το ηθικό μειώνεται και η κουλτούρα του χώρου εργασίας επιδεινώνεται. Αυτός είναι ο λόγος για τον οποίο οι οργανισμοί έχουν συχνά πολιτικές σχετικά με τις ερωτικές σχέσεις στο χώρο εργασίας.

Οι κίνδυνοι των ερωτικών σχέσεων στο χώρο εργασίας

Στην Ελλάδα δεν υπάρχει κάποιος νόμος που να απαγορεύει άμεσα τις συναινετικές ερωτικές ή ρομαντικές σχέσεις στον χώρο εργασίας.

Ωστόσο, υπάρχουν νομικά και κανονιστικά πλαίσια που σχετίζονται με το πώς τέτοιες σχέσεις μπορεί να επηρεάσουν την εργασιακή λειτουργία και τις υποχρεώσεις του εργοδότη και του εργαζόμενου.

Για να ανταποκριθούν σε αυτές τις υποχρεώσεις, πολλές οργανώσεις εφαρμόζουν πολιτικές που απαγορεύουν τις σχέσεις μεταξύ προϊσταμένων και υφισταμένων ή απαιτούν την αποκάλυψή τους.

Αυτές οι πολιτικές υπάρχουν για συγκεκριμένο λόγο: οι ερωτικές σχέσεις στον χώρο εργασίας μπορούν να θολώσουν τα επαγγελματικά όρια, να αυξήσουν τον κίνδυνο ακατάλληλης διαβίβασης εμπιστευτικών πληροφοριών, να επιτρέψουν στα προσωπικά συναισθήματα να επηρεάσουν τις αποφάσεις ή να δημιουργήσουν καταστάσεις που επιδεινώνουν το φαινόμενο της σεξουαλικής παρενόχλησης στη δουλειά.

Σύμφωνα με μια έκθεση του 2024 της Statistics Canada, σχεδόν οι μισές γυναίκες και σχεδόν το ένα τρίτο των ανδρών δηλώνουν ότι έχουν βιώσει ανάρμοστη σεξουαλική συμπεριφορά στο χώρο εργασίας.

Από την άλλη, οι τέτοιου είδους αποτυχημένες σχέσεις μπορούν να δημιουργήσουν αμηχανία, να αφήσουν και τους δύο ανθρώπους ευάλωτους σε ζημιά της φήμης τους ή εκτροχιασμό της καριέρας τους .

Γιατί μερικά ζευγάρια το κρατούν μυστικό

Πολλοί εργαζόμενοι επιλέγουν να μην αποκαλύψουν τις σχέσεις τους στο χώρο εργασίας.

Σύμφωνα με την έρευνα, σχεδόν οι μισοί (45%) από όσους είχαν σχέσεις στο χώρο εργασίας το κράτησαν μυστικό, συνήθως από τη διοίκηση ή το τμήμα ανθρώπινου δυναμικού.

Ομοίως, μια έρευνα του 2023 σε περισσότερους από 600 εργαζόμενους Αμερικανούς από την Society for Human Resource Management, διαφόρων ηλικιών, κλάδων και επιπέδων εργασίας, διαπίστωσε ότι το 82% των εργαζομένων που είχαν ερωτική σχέση στο χώρο εργασίας το κράτησαν μυστικό από τον εργοδότη τους.

Οι λόγοι για τη μυστικότητα κυμαίνονται από την επιθυμία για ιδιωτικότητα έως ανησυχίες για κουτσομπολιά, κριτική ή επαγγελματικές επιπτώσεις.

Αυτό υποδεικνύει ότι οι εργοδότες μπορεί να μην γνωρίζουν τις σχέσεις και, ως εκ τούτου, να είναι λιγότερο ικανοί να προστατεύσουν όλα τα μέρη σε περίπτωση που προκύψουν συγκρούσεις, ηθικά ζητήματα ή κατηγορίες.

Κάνοντας τον έρωτα να λειτουργήσει στον χώρο εργασίας

Αν βρεθείτε να διαχειρίζεστε μια ερωτική σχέση στον χώρο εργασίας, ακολουθήστε τα παρακάτω πέντε βήματα για να προστατεύσετε τόσο τη σχέση σας όσο και την καριέρα σας:

Σκεφτείτε τα κίνητρά σας. Ρωτήστε τον εαυτό σας γιατί θέλετε να συνεχίσετε τη σχέση και αν αυτή συμβαδίζει με τους προσωπικούς και επαγγελματικούς σας στόχους. Σκεφτείτε πώς μπορεί να επηρεάσει την καριέρα σας, τους συναδέλφους σας και τη γενική κουλτούρα του χώρου εργασίας. Αυτού του είδους η ειλικρινής αυτοαξιολόγηση μπορεί να σας βοηθήσει να λάβετε σαφείς και σίγουρες αποφάσεις. Γνωρίστε τους κανόνες. Εξετάστε την πολιτική της εταιρείας σας σχετικά με τις ερωτικές σχέσεις στο χώρο εργασίας. Αν και ο νόμος δεν το ρυθμίζει πάντα άμεσα, πολλοί εργοδότες απαιτούν την αποκάλυψη ή περιορίζουν τις σχέσεις μεταξύ προϊσταμένων και υφισταμένων. Η έγκαιρη κατανόηση αυτών των κανόνων μπορεί να σας βοηθήσει να αποφύγετε παρεξηγήσεις ή εκπλήξεις στην καριέρα σας. Να υπάρχει διαφάνεια. Αν απαιτείται αποκάλυψη, μοιραστείτε την είδηση απευθείας με τον προϊστάμενό σας ή το τμήμα ανθρώπινου δυναμικού, αντί να αφήσετε να διαδοθεί μέσω φημών. Έρευνες δείχνουν ότι οι συνάδελφοι στο χώρο εργασίας αντιδρούν πιο θετικά όταν το μαθαίνουν απευθείας από εσάς. Διαχειριστείτε τις αντιλήψεις και θέστε όρια. Ακόμα και αν η σχέση σας δεν επηρεάζει την εργασία σας, οι άλλοι μπορεί να το βλέπουν διαφορετικά. Συμφωνήστε με τον σύντροφό σας για τα όρια, επικοινωνήστε προσεκτικά και δεσμευτείτε να διατηρήσετε επαγγελματική συμπεριφορά. Σκεφτείτε μακροπρόθεσμα. Οι σχέσεις μπορούν να αλλάξουν. Αποφασίστε εκ των προτέρων πώς θα χειριστείτε τη συνεργασία σας αν τελειώσει και σκεφτείτε πώς μπορεί να επηρεάσει τη φήμη, το δίκτυο και τις ευκαιρίες σας πέρα από τον τρέχοντα ρόλο σας.

Αν τα χειριστείτε σωστά, αυτά τα βήματα δεν θα προστατεύσουν μόνο την καριέρα σας, αλλά θα βοηθήσουν και τη σχέση σας να έχει μία στέρεη βάση.