Τέσσερις τροφές που δεν μας ανεβάζουν την πίεση

Η υπέρταση (υψηλή αρτηριακή πίεση) είναι ένα από τα πιο συχνά προβλήματα υγείας παγκοσμίως, επηρεάζοντας πάνω από 1,28 δισεκατομμύρια ενήλικες. Αποτελεί σημαντική αιτία πρόωρου θανάτου και μια από τις κύριες αιτίες καρδιαγγειακών παθήσεων που μπορούν να προληφθούν. Εκτός από την άσκηση, η διατροφή παίζει καθοριστικό ρόλο στη ρύθμιση της πίεσης. Ορισμένες τροφές μάλιστα, υποστηρίζουν την εύρυθμη λειτουργία των αιμοφόρων αγγείων και την κυκλοφορία, συμβάλλοντας στην διατήρησή της σε υγιή επίπεδα.

Οι τροφές που «ρίχνουν» την πίεση

1. Μύρτιλα

Όπως αναφέρει μελέτη, που δημοσιεύθηκε στο Journal of the Academy of Nutrition and Dietetics, η κατανάλωση μόλις ενός φλιτζανιού μύρτιλα την εβδομάδα φαίνεται να μειώνει τον κίνδυνο εμφάνισης υπέρτασης. Άλλη έρευνα έχει συσχετίσει την ανθοκυανίνη (φλαβονοειδές), που περιέχουν τα μύρτιλα, με την μείωση της πίεσης.

Μπορείτε να απολαύσετε τα μύρτιλα σκέτα, σε smoothie ή σε ένα μπολ γιαουρτιού με χαμηλά λιπαρά για ένα χορταστικό και πρωτεϊνικό σνακ.

2. Καρύδια

Μελέτη δημοσιευμένη στο Nutrition, Metabolism and Cardiovascular Diseases υποστηρίζει ότι τα άτομα που κατανάλωναν καρύδια φάνηκαν να έχουν χαμηλότερη διαστολική πίεση, μικρότερη περιφέρεια μέσης και εμφάνισαν μειωμένα επίπεδα κοιλιακής παχυσαρκίας, συγκριτικά με όσους δεν τα επέλεγαν. Επιπλέον παλαιότερη κλινική δοκιμή επισημαίνει ότι η κατανάλωση καρυδιών, στα πλαίσια μιας διατροφής με χαμηλή περιεκτικότητα σε κορεσμένα λιπαρά, φαίνεται επίσης να συμβάλει στη μείωση της κεντρικής αρτηριακής πίεσης.

Δοκιμάστε να προσθέσετε καρύδια στο πλιγούρι βρώμης ή σε σαλάτες.

3. Φακές

Οι φακές είναι πλούσιες σε θρεπτικά συστατικά που είναι ευεργετικά για την καρδιά, όπως το κάλιο και το μαγνήσιο. Σε μια ανασκόπηση μελετών, οι ερευνητές επεσήμαναν ότι όταν οι άνθρωποι αντικατέστησαν άλλα τρόφιμα στη διατροφή τους με φακές και φασόλια, η συστολική αρτηριακή τους πίεση φάνηκε να μειώνεται.

Μπορείτε να τις απολαύσετε είτε σε σούπα είτε ως συνοδευτικό στην σαλάτα σας.

4. Γιαούρτι

Το γιαούρτι παρέχει κάλιο και ασβέστιο, δύο θρεπτικά συστατικά που υποστηρίζουν την καρδιαγγειακή υγεία. Σύμφωνα με μελέτη, που δημοσιεύθηκε στο Advances in Nutrition, η κατανάλωση τριών μερίδων γαλακτοκομικών την ημέρα φάνηκε να συνδέεται με 13% χαμηλότερο κίνδυνο εμφάνισης υψηλής αρτηριακής πίεσης.

Στο γιαούρτι σας μπορείτε να προσθέσετε λίγα φρούτα για μια ελαφριά γλυκιά γεύση και μια θρεπτική ενίσχυση.

* Πηγή: Vita