«Ιδεοληψία» είναι να προβάλεις τα ιδιωτικά «σουπερμάρκετ πτυχίων» αντί για τα δημόσια πανεπιστήμια
Editorial 30 Αυγούστου 2025

«Ιδεοληψία» είναι να προβάλεις τα ιδιωτικά «σουπερμάρκετ πτυχίων» αντί για τα δημόσια πανεπιστήμια

Η κυβέρνηση προκλητικά λειτουργεί ως διαφημιστής των ιδιωτικών «ΑΕΙ» την ώρα που αυτά δεν έχουν καν πιστοποιημένα προγράμματα σπουδών

Λευτέρης Θ. Χαραλαμπόπουλος
Γράφει ο Λευτέρης Θ. Χαραλαμπόπουλος
«Θα έλεγα ότι αυτή η μεταρρύθμιση δεν αποτελεί μια νίκη της κυβέρνησης, αλλά είναι μια νίκη της απλής λογικής έναντι της ιδεοληψίας», με αυτό τον τρόπο χαιρέτησε ο πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης, μιλώντας στο Υπουργικό Συμβούλιο, το γεγονός ότι το υπουργείο Παιδείας ανακοίνωσε ότι ενέκρινε τις άδειες για τέσσερα ιδιωτικά «παραρτήματα» ξένων πανεπιστημίων.

Βεβαίως ο πρωθυπουργός δεν σχολίασε στην εισήγησή του το γεγονός ότι το υπουργείο Παιδείας έδωσε το «πράσινο φως» για την λειτουργία αυτών των ιδρυμάτων, δηλαδή για να εισαχθούν φοιτητές από τον φετινό Οκτώβριο, παρότι ακόμη αυτά δεν έχουν πιστοποιημένα προγράμματα σπουδών, δηλαδή το ουσιαστικό περιεχόμενο της εκπαιδευτικής διαδικασίας. «Κατόπιν της ολοκλήρωσης της διαδικασίας αδειοδότησης, θα εκκινήσει άμεσα η διαδικασία πιστοποίησης των προγραμμάτων σπουδών από την ΕΘ.Α.Α.Ε, σύμφωνα με τον νόμο», διαβάζουμε στη σχετική ανακοίνωση του υπουργείου Παιδείας.

Όσο για το γεγονός ότι οι περισσότερες αιτήσεις για «παραρτήματα» απορρίφθηκαν, αυτό κατά τον πρωθυπουργό «αποδεικνύει ακριβώς πόσο αυστηρός ήταν και είναι ο σχετικός έλεγχος για τον οποίο τάχα ανησυχούσαν κάποιοι, ενώ διαψεύστηκαν πανηγυρικά και όσοι επιμένουν σε μια μίζερη κριτική». Καμιά κουβέντα για το γεγονός ότι ανάμεσα στις αιτήσεις που απορρίφθηκαν ήταν και αυτή του Πανεπιστημίου Sorbonne Paris Nord (που στο παρελθόν ήταν γνωστό με το όνομα Université Paris-XIII) με αντιπροσωπεία του οποίου συναντήθηκε τον περασμένο Φεβρουάριο ο ίδιος ο πρωθυπουργός.

Και βέβαια ούτε λέξη δεν είχε να πει ο πρωθυπουργός για τα δημόσια πανεπιστήμια, αυτά που αποτελούν τη ραχοκοκαλιά της ανώτατης εκπαίδευσης, αυτά που παρ’ όλες τις αντιξοότητες που συναντούν, σε μεγάλο βαθμό εξαιτίας της κυβερνητικής πολιτικής εξακολουθούν να ανεβαίνουν στις διεθνείς κατατάξεις.

Τελευταίο παράδειγμα η παγκόσμια κατάταξη Πανεπιστημίων «Webometrics Ranking Web of Universities». Σύμφωνα με τη δημοσίευση της κατάταξης, το Εθνικό και Καποδιστριακό Πανεπιστήμιο Αθηνών (ΕΚΠΑ) βρίσκεται στην 237η θέση παγκοσμίως μεταξύ 32.000 Πανεπιστημίων και στην 1η θέση στην Ελλάδα και την Κύπρο μεταξύ των 105 ελληνικών και Κυπριακών Πανεπιστημίων και Παρόχων Υπηρεσιών Τριτοβάθμιας Εκπαίδευσης που περιλαμβάνονται στην κατάταξη. Με βάση τα αποτελέσματα της κατάταξης, μετά το Εθνικό και Καποδιστριακό Πανεπιστήμιο Αθηνών ακολουθούν το Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης στη θέση 249, το Εθνικό Μετσόβιο Πολυτεχνείο στη θέση 378, ενώ την πρώτη πεντάδα κλείνουν το Πανεπιστήμιο Πατρών στη θέση 524 και το Πανεπιστήμιο Κρήτης στη θέση 573. Το πρώτο Κυπριακό Πανεπιστήμιο, το Δημόσιο Πανεπιστήμιο Κύπρου, βρίσκεται στην θέση 619 παγκοσμίως, πολύ πιο πάνω από το ιδιωτικό στο οποίο δόθηκε άδεια να ανοίξει «παράρτημα» στη χώρα μας.

Η «κοινή λογική» την οποία επικαλέστηκε στο υπουργικό συμβόλαιο ο πρωθυπουργός θα υποδείκνυε όχι μόνο να έκανε κάποια αναφορά στα δημόσια πανεπιστήμια και το έργο που παράγουν, αλλά θα εξηγούσε και πως στην πραγματικότητα το να φτιαχτούν μερικά ιδιωτικά «μαγαζιά» στην Ελλάδα, που θα είναι χαμηλά στις κατατάξεις, δεν θα έχουν πραγματική ακαδημαϊκότητα (γιατί δεν εξασφαλίζεται από το «διδάσκοντες με διδακτορικό»), ούτε και σοβαρή παραγωγή πρωτότυπης έρευνας, δεν αποτελεί αναβάθμιση της ανώτατης παιδείας στη χώρα μας.

Εάν κάποιος λοιπόν έχει εμμονή και «ιδεοληψία» αυτή είναι η κυβέρνηση που όχι μόνο παράκαμψε το Σύνταγμα, αλλά και φάνηκε διατεθειμένη να κάνει και όσο πιο εύκολη γινόταν την διαδικασία αδειοδότησης, μόνο και μόνο για να λέει «έφερα τα ιδιωτικά πανεπιστήμια χώρα», την ώρα που το μόνο που έκανε για τα δημόσια πανεπιστήμια ήταν να τους φορτώσει ρυθμίσεις που τα ίδια τα πανεπιστήμια ουδέποτε ζήτησαν, όπως οι αλλαγές στο πειθαρχικό δίκαιο. Μόνο και μόνο για να υπερηφανεύεται ότι έκανε ακόμη μια «μεταρρύθμιση» που στην πραγματικότητα θα δημιουργήσει πολύ περισσότερα προβλήματα από όσα υποτίθεται ότι λύνει…

