Τέσσερις υποψηφιότητες για Euro 2029 Γυναικών

Είναι επίσημο… Τέσσερις είναι οι υποψηφιότητες για την διοργάνωση της τελικής φάσης του Euro 2029 Γυναικών, όπως ανακοίνωσε η UEFA. Το θέλουν Γερμανία, Πολωνία, Πορτογαλία και Δανία-Σουηδία (συνυποψηφιότητα), ενώ αποσύρθηκε η Ιταλία.

Η προθεσμία για την κατάθεση φακέλων για τη διοργάνωση της τελικής φάσης του Euro 2029 Γυναικών έληξε και η UEFA ανακοίνωσε: «Υποβλήθηκαν φάκελοι υποψηφιότητας από τις ποδοσφαιρικές ομοσπονδίες της Δανίας και της Σουηδίας (κοινή υποψηφιότητα), της Γερμανίας, της Πολωνίας και της Πορτογαλίας. Η UEFA έλαβε επίσης επιβεβαίωση από την ποδοσφαιρική ομοσπονδία της Ιταλίας ότι έχει αποσύρει την υποψηφιότητά της».

Θυμίζουμε ότι το καλοκαίρι, η Ελβετία διοργάνωσε το μεγαλύτερο και πετυχημένο Euro Γυναικών μέχρι σήμερα, σπάζοντας ρεκόρ προσέλευσης και αυξάνοντας τη δημοτικότητα του αθλήματος εντός των συνόρων της. Η UEFA αντάμειψε τις φιναλίστ με το υψηλότερο χρηματικό έπαθλο που έχει δοθεί από καταβολής της διοργάνωσης, αλλά μέχρι στιγμής δεν έχουν δημοσιευτεί επίσημες για το ύψος του.

Η Γερμανία έχει χτίσει μια υποψηφιότητα γύρω και προσπαθεί να δελεάσει με δέσμευση για πώληση τουλάχιστον ενός εκατομμυρίου εισιτηρίων, με επτά από τα οκτώ υποψήφια γήπεδα να έχουν χωρητικότητα άνω των 40.000 θέσεων. Με αποδεδειγμένο ιστορικό φιλοξενίας μεγάλων τουρνουά, συμπεριλαμβανομένου του τελευταίου Ευρωπαϊκού πρωταθλήματος ανδρών, και μια κεντρική τοποθεσία στην ήπειρο, οι Γερμανοί θα έχουν ισχυρά διαπιστευτήρια. Εχουν διοργανώσει ξανά Euro Γυναικών και ήταν το 2001.

Η Δανία και η Σουηδία συνεργάζονται σε μια σκανδιναβική υποψηφιότητα, μετά την ήττα της κοινής τους προσπάθειας με τη Νορβηγία για το Euro 2025 από την Ελβετία. Αυτή τη φορά, προχώρησαν χωρίς τους Νορβηγούς. Η υποψηφιότητα αναμένεται να αποσυρθεί εάν η UEFA αυξήσει σε 24 τις ομάδες της τελικής φάσης, αν και τα έγγραφα υποβολής προσφορών επιβεβαιώνουν ένα τουρνουά 16 ομάδων και η Ναντίν Κέσλερ της UEFA δήλωσε ότι δεν υπάρχουν τρέχοντα σχέδια για Euro 2029 Γυναικών με περισσότερες ομάδες.

Η Πολωνία και η Πορτογαλία, οι δύο άλλες υποψήφιες, δεν έχουν διοργανώσει ποτέ Euro γυναικών.

Η UEFA θα αποφασίσει στις 3 Δεκεμβρίου.