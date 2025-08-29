Η ομοσπονδία της Βραζιλίας αντιγράφει ευρωπαϊκά μοντέλα για τις ομάδες

Ανοιξε συζήτηση στην Βραζιλία, με πρωτοβουλία της ομοσπονδίας της χώρας, προκειμένου να θεσπιστεί Σύστημα Οικονομικής Βιωσιμότητας για τις ποδοσφαιρικές ομάδες. Ουσιαστικά, ο κύβος ερρίφθη, καθώς Βραζιλιάνικη Ποδοσφαιρική Συνομοσπονδία (CBF) συγκέντρωσε πρόσφατα εκπροσώπους από 34 συλλόγους, 10 κρατικές ομοσπονδίες και πάνω από δώδεκα τεχνικούς εμπειρογνώμονες για να συζητήσουν εφικτό Σύστημα Οικονομικής Βιωσιμότητας (SSF) για το βραζιλιάνικο ποδόσφαιρο. Αυτή η πρωτοβουλία στοχεύει στην εισαγωγή οικονομικών κανόνων, ενδεχομένως αντιμετωπίζοντας μακροχρόνια ζητήματα στη διοίκηση των συλλόγων καθώς θα κληθούν να βάλουν τάξη στα οικονομικά τους.

Τι ειπώθηκε στη συνάντηση ανταλλαγής απόψεων; Έγινε λόγος για πιθανούς περιορισμούς στις επενδύσεις, περιορισμούς στα υψηλά συμβόλαια για παίκτες και προπονητές, μέχρι και για κανόνες για μεταγραφές μόνο αν δεν οφείλονται χρήματα σε πρώην παίκτες. Ακόμη, εξετάστηκε το θέμα των κυρώσεων για οικονομικές παραβάσεις.

Ουσιαστικά, τα παραπάνω κάπου τα έχουμε ξανακούσει. Η… έμπνευση της ΠΟ Βραζιλίας προέρχεται από ευρωπαϊκά μοντέλα, συμπεριλαμβανομένης και αντίστοιχου της UEFA, κανόνων οικονομικής βιωσιμότητας των ομάδων. Το μοντέλο έχει ως βάση καλύτερες οικονομικές πρακτικές για την πρόληψη των υπερβολικών δαπανών και τη μείωση των χρεών.

Τι απόφαση πάρθηκε; Συστάθηκε ομάδα εργασίας που περιλαμβάνει εκπροσώπους ομάδων όπως η Σεαρά και η Φορταλέζα. Η ομάδα εργασίας θα αναπτύξει ένα προσαρμοσμένο μοντέλο για τη Βραζιλία και θα το παρουσιάσει μέχρι τα τέλη Νοεμβρίου. Η Βραζιλία προσπαθεί να μάθει από τις ευρωπαϊκές εμπειρίες, όπου ομάδες όπως η Μπαρτσελόνα και η Μάντσεστερ Σίτι έχουν αντιμετωπίσει κυρώσεις για παραβάσεις.

Η ομάδα εργασίας έχει προθεσμία 90 ημερών για να καταθέσει τις προτάσεις της. Το γεγονός ότι στην πρόσκληση της ομοσπονδίας της Βραζιλίας ανταποκρίθηκαν πολλοί δείχνει συλλογική βούληση. Είναι μια κοινή προσπάθεια και πρέπει να προσαρμόσουν τους κανονισμούς ώστε να διασφαλιστεί ότι θα εφαρμοστούν.