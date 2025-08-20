Ο Βραζιλιάνος γκολκίπερ που έσπασε το ρεκόρ του Σίλτον

Εγραψε ιστορία στα 44 χρόνια του ο Βραζιλιάνος τερματοφύλακας Φάμπιο Ντέιβσον Λόπες Μασιέλ. Ο γκολκίπερ που ξεκίνησε την καριέρα του το 1997, την χρονιά που ο θρυλικός γκολκίπερ της Αγγλίας Πίτερ Σίλτον κρέμασε τα γάντια του, έσπασε το ρεκόρ όλων των εποχών του Σίλτον, καταγράφοντας 1.391 επαγγελματικά παιχνίδια, στη νίκη της Φλουμινένσε με 2-0 επί της Αμέρικα ντε Κάλι στο Κόπα Σουνταμερικάνα. Είναι οι περισσότερες συμμετοχές σε επαγγελματικό επίπεδο.

Κατά τη διάρκεια του αγώνα με αριθμό 1.391 στο στάδιο Μαρακανά, ο Φάμπιο οδήγησε τη Φλουμινένσε σε μια σταθερή νίκη. Πάντως, αναμένεται να το διευρύνει, με δεδομένο ότι παραμένει ενεργός τερματοφύλακας.

Ο Σίλτον, διεθνής με την Εθνική Αγγλίας, πέρασε από αρκετούς συλλόγους της χώρας του και θεωρείται ένας από τους καλύτερους γκολκίπερ όλων των εποχών, Επίσης, ψηφίστηκε όγδοος του 20ού αιώνα στις εκλογές της Διεθνούς Ομοσπονδίας Ιστορίας και Στατιστικής του Ποδοσφαίρου (IFFHS) Σύμφωνα με τη Βικιπαίδεια το 1990 κατέρριψε το παγκόσμιο ρεκόρ διεθνών συμμετοχών με το 120ό του παιχνίδι, το οποίο επέκτεινε στα 125 κατέχοντας το ρεκόρ μέχρι τις 8 Ιουνίου 1995.

Η καριέρα του Φάμπιο έλαβε χώρα, εξ ολοκλήρου στη Βραζιλία, ενώ εκτείνεται σχεδόν τρεις δεκαετίες και περιλαμβάνει θητείες σε διάφορους συλλόγους. Ο Φάμπιο ξεκίνησε το 1997 και έχει παίξει για τις Ουνιάο Μπαντειράντε, Ατλέτικο Παραναένσε, Βάσκο ντα Γκάμα, Κρουζέιρο και Φλουμινένσε. Έκανε 976 εμφανίσεις για την Κρουζέιρο σε διάστημα 17 ετών, 150 για τη Βάσκο ντα Γκάμα και 30 για την Ουνιάο Μπαντειράντε.

Παρά το γεγονός ότι δεν αγωνίστηκε στην ανδρική ομάδα της Βραζιλίας, κέρδισε το Παγκόσμιο Κύπελλο Κάτω των 19 ετών το 1997 και το Κόπα Λιμπερταδόρες το 2023. Η Φλουμινένσε επέκτεινε το συμβόλαιό του μέχρι το 2026, όταν θα είναι 45 ετών.

«Πρέπει να ευχαριστήσω όλους όσους είναι μέρος της ζωής μου, τον πατέρα μου, τη μητέρα μου, τις αδερφές μου, τους φίλους μου, τη σύζυγό μου», δήλωσε ο Φάμπιο μετά την κατάρριψη του ρεκόρ των περισσότερων συμμετοχών. «Προσπαθώ να είμαι καλός άνθρωπος. Το σημαντικό είναι να βοηθάω τους συμπαίκτες μου. Είμαι ευγνώμων, αλλά χωρίς τον Θεό, τίποτα δεν θα ήταν δυνατό». Η ιστορία του υπογραμμίζει την αφοσίωση και την πίστη στο ποδόσφαιρο».

«1.390 φορές, είδωλο», πανηγύρισε η Φλουμινένσε στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης μετά τη νίκη με 2-1 επί της Φορταλέζα, όταν ο Φάμπιο είχε ισοφαρίσει το ρεκόρ του Σίλτον.