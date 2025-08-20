sports betsson
Ο Βραζιλιάνος γκολκίπερ που έσπασε το ρεκόρ του Σίλτον
Ποδόσφαιρο 20 Αυγούστου 2025 | 19:25

Ο Βραζιλιάνος γκολκίπερ που έσπασε το ρεκόρ του Σίλτον

Ο 44χρονος Φάμπιο Ντέιβσον Λόπες Μασιέλ έγραψε ιστορία στα 44 του χρόνια και πήρε το ρεκόρ των περισσότερων συμμετοχών από τον Σίλτον

ΚείμενοΒάιος Μπαλάφας
A
A
Εγραψε ιστορία στα 44 χρόνια του ο Βραζιλιάνος τερματοφύλακας Φάμπιο Ντέιβσον Λόπες Μασιέλ. Ο γκολκίπερ που ξεκίνησε την καριέρα του το 1997, την χρονιά που ο θρυλικός γκολκίπερ της Αγγλίας Πίτερ Σίλτον κρέμασε τα γάντια του, έσπασε το ρεκόρ όλων των εποχών του Σίλτον, καταγράφοντας 1.391 επαγγελματικά παιχνίδια, στη νίκη της Φλουμινένσε με 2-0 επί της Αμέρικα ντε Κάλι στο Κόπα Σουνταμερικάνα. Είναι οι περισσότερες συμμετοχές σε επαγγελματικό επίπεδο.

Κατά τη διάρκεια του αγώνα με αριθμό 1.391 στο στάδιο Μαρακανά, ο Φάμπιο οδήγησε τη Φλουμινένσε σε μια σταθερή νίκη. Πάντως, αναμένεται να το διευρύνει, με δεδομένο ότι παραμένει ενεργός τερματοφύλακας.

Ο Σίλτον, διεθνής με την Εθνική Αγγλίας, πέρασε από αρκετούς συλλόγους της χώρας του και θεωρείται ένας από τους καλύτερους γκολκίπερ όλων των εποχών, Επίσης, ψηφίστηκε όγδοος του 20ού αιώνα στις εκλογές της Διεθνούς Ομοσπονδίας Ιστορίας και Στατιστικής του Ποδοσφαίρου (IFFHS) Σύμφωνα με τη Βικιπαίδεια το 1990 κατέρριψε το παγκόσμιο ρεκόρ διεθνών συμμετοχών με το 120ό του παιχνίδι, το οποίο επέκτεινε στα 125 κατέχοντας το ρεκόρ μέχρι τις 8 Ιουνίου 1995.

Η καριέρα του Φάμπιο έλαβε χώρα, εξ ολοκλήρου στη Βραζιλία, ενώ εκτείνεται σχεδόν τρεις δεκαετίες και περιλαμβάνει θητείες σε διάφορους συλλόγους. Ο Φάμπιο ξεκίνησε το 1997 και έχει παίξει για τις Ουνιάο Μπαντειράντε, Ατλέτικο Παραναένσε, Βάσκο ντα Γκάμα, Κρουζέιρο και Φλουμινένσε. Έκανε 976 εμφανίσεις για την Κρουζέιρο σε διάστημα 17 ετών, 150 για τη Βάσκο ντα Γκάμα και 30 για την Ουνιάο Μπαντειράντε.

Παρά το γεγονός ότι δεν αγωνίστηκε στην ανδρική ομάδα της Βραζιλίας, κέρδισε το Παγκόσμιο Κύπελλο Κάτω των 19 ετών το 1997 και το Κόπα Λιμπερταδόρες το 2023. Η Φλουμινένσε επέκτεινε το συμβόλαιό του μέχρι το 2026, όταν θα είναι 45 ετών.

«Πρέπει να ευχαριστήσω όλους όσους είναι μέρος της ζωής μου, τον πατέρα μου, τη μητέρα μου, τις αδερφές μου, τους φίλους μου, τη σύζυγό μου», δήλωσε ο Φάμπιο μετά την κατάρριψη του ρεκόρ των περισσότερων συμμετοχών. «Προσπαθώ να είμαι καλός άνθρωπος. Το σημαντικό είναι να βοηθάω τους συμπαίκτες μου. Είμαι ευγνώμων, αλλά χωρίς τον Θεό, τίποτα δεν θα ήταν δυνατό». Η ιστορία του υπογραμμίζει την αφοσίωση και την πίστη στο ποδόσφαιρο».

«1.390 φορές, είδωλο», πανηγύρισε η Φλουμινένσε στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης μετά τη νίκη με 2-1 επί της Φορταλέζα, όταν ο Φάμπιο είχε ισοφαρίσει το ρεκόρ του Σίλτον.

Fed: Στάση αναμονής και αβεβαιότητα για τα επόμενα βήματα

Fed: Στάση αναμονής και αβεβαιότητα για τα επόμενα βήματα

Άλμα εις μήκος 20.08.25

Η καταρρακτώδης βροχή «σταμάτησε» τον Μίλτο Τεντόγλου – Έβδομος στο Diamond League Λωζάνης

Έβδομη θέση για τον Μίλτο Τεντόγλο στο Diamond League της Λωζάνης, με μόνο δύο άλματα, καλύτερο εκ των οποίων το 7,52 μ. - Ακατάλληλες οι συνθήκες αγώνα λόγω της έντονης βροχόπτωσης.

Αλέξανδρος Κωτάκης
Η Νορβηγία δωρίζει τα έσοδα του αγώνα με το Ισραήλ για ανθρωπιστική βοήθεια στη Γάζα
Ποδόσφαιρο 20.08.25

Η Νορβηγία δωρίζει τα έσοδα του αγώνα με το Ισραήλ για ανθρωπιστική βοήθεια στη Γάζα

Νορβηγία και Ισραήλ αναμετρώνται στις 11 Οκτωβρίου και η γηπεδούχος χώρα προανάγγειλε κίνηση ανθρωπιάς. Το Ισραήλ απάντησε στις δηλώσεις της προέδρου της ΠΟ Νορβηγίας

Βάιος Μπαλάφας
Πρόκριση στα πέναλτι για τον Ηρακλή – Πέρασαν στη League Phase οι Athens Kallithea, Μαρκό, Ελλάς Σύρου
Ποδόσφαιρο 20.08.25

Πρόκριση στα πέναλτι για τον Ηρακλή – Πέρασαν στη League Phase οι Athens Kallithea, Μαρκό, Ελλάς Σύρου

Ολοκληρώθηκε η προκριματική φάση του Κυπέλλου Ελλάδος, με τον Ηρακλή, την Athens Kallithea, τη Μαρκό και την Ελλάς Σύρου να είναι οι τελευταίες ομάδες που έκλεισαν το εισιτήριό τους για τη League Phase.

Σύνταξη
Βιτόρια: «Μας αρέσει αυτή η πίεση, στόχος του Παναθηναϊκού να είναι στη League Phase του Europa League»
Ποδόσφαιρο 20.08.25

Βιτόρια: «Μας αρέσει αυτή η πίεση, στόχος του Παναθηναϊκού να είναι στη League Phase του Europa League»

Στη συνέντευξη Τύπου ενόψει του Παναθηναϊκός - Σαμσουνσπόρ, ο Ρουί Βιτόρια τόνισε ότι στόχος των «πράσινων είναι να βρίσκονται στη League Phase του Europa League - Τι είπε ο Τετέ.

Σύνταξη
«Ξεσπάθωσε» ο Μεντβέντεφ κατά του Μακρόν: Άμυαλος Γαλάτης πετεινός, βραχνό, αξιολύπητο πουλί
Κόσμος 20.08.25

«Ξεσπάθωσε» ο Μεντβέντεφ κατά του Μακρόν: Άμυαλος Γαλάτης πετεινός, βραχνό, αξιολύπητο πουλί

Το έκανε πάλι το «θαύμα» του ο Ντμίτρι Μεντβέντεφ - Αυτή τη φορά έβαλε στο στόχαστρο τον Εμανουέλ Μακρόν και «την ιδέα» της αποστολής στρατευμάτων στην Ουκρανία

Σύνταξη
Χίος: Τρομακτικός ο αριθμός των καμένων εκτάσεων – Σοβαρές οι επιπτώσεις σε περιβάλλον και οικονομία
Χάρτες 20.08.25

Τρομακτικός ο αριθμός των καμένων εκτάσεων στη Χίο - Σε δέκα χρόνια κάηκε το 22% του νησιού

Η Χίος εξακολουθεί να μετρά τις πληγές της. Αποκαρδιωτικός είναι ο απολογισμός της πύρινης λαίλαπας που κατέκαψε το νησί. Η επεξεργασία των δορυφορικών δεδομένων υψηλής χωρικής ανάλυσης φανερώνει το μέγεθος της καταστροφής.

Στράτος Ιωακείμ
Στράτος Ιωακείμ
Ουαλία: Τουρίστες αποσυναρμολόγησαν ιστορικό πέτρινο σταυρό – Σχημάτισαν άστρο του Δαυίδ στη θέση του
Σάλος στη χώρα 20.08.25

Ουαλία: Τουρίστες αποσυναρμολόγησαν ιστορικό πέτρινο σταυρό – Σχημάτισαν άστρο του Δαυίδ στη θέση του

Ο κατασκευασμένος από πέτρες σταυρός, μήκους 18 μέτρων, βρισκόταν στη θέση του για τουλάχιστον 50 χρόνια. Οι κάτοικοι εργάστηκαν ομαδικά για τον αποκαταστήσουν.

Σύνταξη
Η καταρρακτώδης βροχή «σταμάτησε» τον Μίλτο Τεντόγλου – Έβδομος στο Diamond League Λωζάνης
Άλμα εις μήκος 20.08.25

Η καταρρακτώδης βροχή «σταμάτησε» τον Μίλτο Τεντόγλου – Έβδομος στο Diamond League Λωζάνης

Έβδομη θέση για τον Μίλτο Τεντόγλο στο Diamond League της Λωζάνης, με μόνο δύο άλματα, καλύτερο εκ των οποίων το 7,52 μ. - Ακατάλληλες οι συνθήκες αγώνα λόγω της έντονης βροχόπτωσης.

Αλέξανδρος Κωτάκης
Πόλεμος αναρτήσεων Ζαχαριάδη – Σδούκου για την έξοδο από τα μνημόνια
Πολιτική Γραμματεία 20.08.25

Πόλεμος αναρτήσεων Ζαχαριάδη – Σδούκου για την έξοδο από τα μνημόνια

Η ανάρτηση του Κώστα Ζαχαριάδη για την αυριανή (21/8) επέτειο της εξόδου της χώρας από τα μνημόνια, το 2018, προκάλεσε ένα υποτιμητικό για τον Αλέξη Τσίπρα σχόλιο της Αλεξάνδρας Σδούκου, που δεν έμεινε αναπάντητο

Σύνταξη
Κασσελάκης στον Γεωργιάδη για το ΕΣΥ: Είστε υπουργός Υγείας ή υπουργός Προπαγάνδας;
«Το άσπρο μαύρο» 20.08.25

Κασσελάκης στον Γεωργιάδη για το ΕΣΥ: Είστε υπουργός Υγείας ή υπουργός Προπαγάνδας;

«Ο Άδωνις Γεωργιάδης εκτελεί ένα μεθοδευμένο σχέδιο. Του αφεντικού του. Ψάχνουν πρωτιές; Τους δίνω. Η Ελλάδα είναι πρώτη στη ντροπή. Πρώτη στη φτωχοποίηση της δημόσιας υγείας», τονίζει ο Στέφανος Κασσελάκης

Σύνταξη
Γιώργος Μαζωνάκης: Σε θεραπευτική άδεια μετά το εξιτήριο – Αναμονή για την απόφαση των γιατρών
Fizz 20.08.25

Γιώργος Μαζωνάκης: Σε θεραπευτική άδεια μετά το εξιτήριο – Αναμονή για την απόφαση των γιατρών

Ο Γιώργος Μαζωνάκης είχε εισαχθεί ακούσια στο ψυχιατρικό νοσοκομείο Δρομοκαΐτειο λίγες ημέρες νωρίτερα και πήρε εξιτήριο το πρωί της Δευτέρας, 18 Αυγούστου. Τώρα ο τραγουδιστής είναι εν αναμονή της απόφασής της αιτρικής ομάδας

Σύνταξη
Στη Μύκονο Κυριάκος Μητσοτάκης και Μαρέβα προσκεκλημένοι του ζεύγους Θεοχαράκη
Στο νησί των ανέμων 20.08.25

Στη Μύκονο Κυριάκος Μητσοτάκης και Μαρέβα προσκεκλημένοι του ζεύγους Θεοχαράκη

Ο Κυριάκος Μητσοτάκης είπε να ξεσκάσει για λίγο και αργά το απόγευμα άφησε την Αθήνα και έτσι ο πρώτος που θα μάθει από πρώτο χέρι τι είπαν με τον Αιγύπτιο πρόεδρο θα είναι κάποιος… συγγενής του Πέτρου του πελεκάνου.

Σύνταξη
Σπανούλης: «Είχαμε καλή κυκλοφορία της μπάλας, είμαι ευχαριστημένος από την επίθεση»
Μπάσκετ 20.08.25

Σπανούλης: «Είχαμε καλή κυκλοφορία της μπάλας, είμαι ευχαριστημένος από την επίθεση»

Ο προπονητής της Εθνικής, Βασίλης Σπανούλης, μίλησε για τη νίκη της γαλανόλευκης απέναντι στην Λετονία, αλλά και για την εξαιρετική εμφάνιση του Γιάννη Αντετοκούνμπο.

Σύνταξη
Εγγυήσεις ασφαλείας για την Ουκρανία: Η Ευρώπη δεν έχει λύσεις – Πολλά λόγια, λίγα έργα
Αδιέξοδο 20.08.25

Εγγυήσεις ασφαλείας για την Ουκρανία: Η Ευρώπη δεν έχει λύσεις – Πολλά λόγια, λίγα έργα

Δύσκολος αποδεικνύεται ο δρόμος για ειρήνευση στην Ουκρανία. Το Κίεβο δεν θα μπορούσε να δεχθεί συμφωνία χωρίς ισχυρές εγγυήσεις ασφαλείας και οι σύμμαχοί του αδυνατούν ουσιαστικά να τις προσφέρουν.

Αρχοντία Κάτσουρα
Αρχοντία Κάτσουρα
Ελλάδα – Λετονία 104-86: Με καταιγιστικό Γιάννη Αντετοκούνμπο η Εθνική (vid)
Μπάσκετ 20.08.25

Ελλάδα – Λετονία 104-86: Με καταιγιστικό Γιάννη Αντετοκούνμπο η Εθνική (vid)

«Άλλη» ομάδα με τον Γιάννη Αντετοκούνμπο η Εθνική μας, νίκησε με επιβλητικό τρόπο τη Λετονία (104-86) για το τουρνουά «Ακρόπολις» κι έδειξε πως μπορεί να ελπίζει στο προσεχές Ευρωμπάσκετ.

Σύνταξη
