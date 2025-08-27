sports betsson
Τετάρτη 27 Αυγούστου 2025
Επίσημα παίκτης του Άρη ο Κώστας Γαλανόπουλος
Ποδόσφαιρο 27 Αυγούστου 2025 | 18:02

Επίσημα παίκτης του Άρη ο Κώστας Γαλανόπουλος

Ο Κώστας Γαλανόπουλος πέρασε με επιτυχία τις ιατρικές εξετάσεις και υπέγραψε συμβόλαιο διάρκειας δύο ετών με την ΠΑΕ Άρης - Τίθεται άμεσα στη διάθεση του Μαρίνου Ουζουνίδη.

Παίκτης που Άρη είναι και επίσημα ο Κώστας Γαλανόπουλος. Ο διεθνής Έλληνας μέσος, υποβλήθηκε στις απαραίτητες ιατρικές εξετάσεις και στη συνέχεια υπέγραψε διετές συμβόλαιο συνεργασίας με τους κιτρινόμαυρους.

Ο παίκτης αποτελεί προσωπική επιλογή του Μαρίνου Ουζουνίδη και θα τεθεί άμεσα στη διάθεση του Έλληνα τεχνικού, ενώ θα έχει και την πρώτη του γνωριμία με τους νέους του συμπαίκτες.

Αναλυτικά η ανακοίνωση της ΠΑΕ Άρης:

«Η ΠΑΕ ΑΡΗΣ ανακοινώνει την απόκτηση του Κωνσταντίνου Γαλανόπουλου για τα επόμενα δύο χρόνια.

O Κωνσταντίνος Γαλανόπουλος γεννήθηκε στις 28 Δεκεμβρίου 1997 στο Μαρούσι και σε μικρή ηλικία εντάχθηκε στην ακαδημία του Κενταύρου Βριλησσίων.

Το ταλέντο του ξεχώρισε και μεταπήδησε στην ακαδημία της Α.Ε.Κ. το 2011. Περνώντας από όλα τα ηλικιακά κλιμάκια, ο Γαλανόπουλος πραγματοποίησε ντεμπούτο με την πρώτη ομάδα της Α.Ε.Κ. τον Μάιο του 2016 κόντρα στον Πανιώνιο.

Έκτοτε κέρδισε τη θέση του στο ρόστερ της πρώτης ομάδας. Κατέγραψε συνολικά 172 συμμετοχές (11 γκολ, 4 ασίστ) σε πρωτάθλημα, Κύπελλο και ευρωπαϊκές διοργανώσεις, ενώ κατέκτησε δύο πρωταθλήματα και ισάριθμα Κύπελλα.

Τον περασμένο Ιανουάριο μετακόμισε στην Κύπρο για λογαριασμό του Α.Π.Ο.Ε.Λ., εκεί όπου είχε σημαντικό ρόλο στην ομάδα, καθώς μέσα σε έξι μήνες μέτρησε 18 συμμετοχές (2 γκολ, 1 ασίστ).

Ο Κωνσταντίνος Γαλανόπουλος έχει αγωνιστεί με την εθνική Ελλάδας στα τμήματα U18, U19 και U21, ενώ πραγματοποίησε ντεμπούτο με το αντιπροσωπευτικό συγκρότημα των Ανδρών στις 15 Μαΐου του 2018 σ’ έναν φιλικό αγώνα κόντρα στη Σαουδική Αραβία. Συνολικά μετράει 9 συμμετοχές και 1 γκολ.

Ο Κωνσταντίνος Γαλανόπουλος από σήμερα ανήκει στην οικογένεια του ΑΡΗ!

«Ξέρω καλά τι σημαίνει ΑΡΗΣ»

«Μετά την υπογραφή του συμβολαίου του, ο Κωνσταντίνος Γαλανόπουλος, δήλωσε στο arisfc.com.gr:

«Επιστρέφω στο ελληνικό πρωτάθλημα και έρχομαι σε μια από τις μεγαλύτερες ομάδες της Ελλάδας. Ξέρω καλά τι σημαίνει ΑΡΗΣ και που έρχομαι, όπως και τις απαιτήσεις που υπάρχουν. Θα προσαρμοστώ γρήγορα, δεν θα έχω πρόβλημα.

Χαίρομαι που θα συνεργαστώ ξανά με τον κ. Ουζουνίδη, ο οποίος μου δίνει την ευκαιρία να γυρίσω στο ελληνικό πρωτάθλημα. Αυτό που μπορώ να υποσχεθώ είναι ότι θα δουλέψω σκληρά με τα υπόλοιπα παιδιά, ώστε να έχουμε μια καλή σεζόν και να πετύχουμε τους στόχους μας.

Είμαι αισιόδοξος και με την συμπαράσταση των φιλάθλων μας πιστεύω ότι θα τα καταφέρουμε. Τώρα μόνο δουλειά…».

World
Γαλλία: Σε επικίνδυνο μονοπάτι – Τι βλέπουν οι διεθνείς οίκοι

Γαλλία: Σε επικίνδυνο μονοπάτι – Τι βλέπουν οι διεθνείς οίκοι

Γάμος στο Καζακστάν διεκόπη προκειμένου να παρακολουθήσουν την ιστορική πρόκριση της Καϊράτ επί της Σέλτικ!
Ο γάμος... σχόλασε 27.08.25

Γάμος στο Καζακστάν διεκόπη προκειμένου να παρακολουθήσουν την ιστορική πρόκριση της Καϊράτ επί της Σέλτικ!

Επικό βίντεο δείχνει μία γαμήλια εκδήλωση στο Καζακστάν να έχει σταματήσει για να παρακολουθήσουν ο παρευρισκόμενοι τη διαδικασία των πέναλτι που έστειλε την Καϊρατ Αλμάτι στο Champions League.

Αλέξανδρος Κωτάκης
Νίκολιτς: «Σημαντικό ματς αλλά όχι η μισή χρονιά»
Conference League 27.08.25

Νίκολιτς: «Σημαντικό ματς αλλά όχι η μισή χρονιά»

Την άποψη πως το ΑΕΚ – Άντερλεχτ που θα κρίνει το αν η ομάδα του θα συνεχίσει στην Ευρώπη για φέτος δεν αποτελεί τη... μισή χρονιά της ομάδας, εξέφρασε ο τεχνικός της Ένωσης, Μάρκο Νίκολιτς.

Σύνταξη
Η Μπριζ, η… Βίκινγκ και η «σίγουρη» αντίπαλος του Ολυμπιακού στη League Phase… ως τον Νοέμβρη
On Field 27.08.25

Η Μπριζ, η… Βίκινγκ και η «σίγουρη» αντίπαλος του Ολυμπιακού στη League Phase… ως τον Νοέμβρη

Τι περιμένει ο Ολυμπιακός από το φινάλε των play-offs του Champions League και πώς μπορεί να αρχίσει να... υπολογίζει το μέλλον του στην διοργάνωση της επόμενης χρονιάς από τα τέλη Νοέμβρη!

Άκης Στρατόπουλος
Άκης Στρατόπουλος
Ολυμπιακός: Ενημέρωση για τα εισιτήρια με τον Βόλο στο Πανθεσσαλικό
Ποδόσφαιρο 27.08.25

Ολυμπιακός: Ενημέρωση για τα εισιτήρια με τον Βόλο στο Πανθεσσαλικό

Η ΠΑΕ Ολυμπιακός ενημέρωσε τους φίλους της ομάδας σχετικά με τη διάθεση των εισιτηρίων για το ματς με τον Βόλο (30/8, 19:00) στο Πανθεσσαλικό, αλλά και την έκδοση της Συλλεκτικής Κάρτας και της Κάρτας Φιλάθλου.

Σύνταξη
«Παντοτινά χημικά» στα ελληνικά αυγά ελευθέρας βοσκής – Κίνδυνοι για την υγεία
Φυτοφάρμακα και PFAS 27.08.25

«Παντοτινά χημικά» στα ελληνικά αυγά ελευθέρας βοσκής – Κίνδυνοι για την υγεία

Επιστημονική μελέτη διαπιστώνει υψηλές συγκεντρώσεις από «παντοτινά χημικά», βαρέα μέταλλα και άλλες ενώσεις στα αυγά ελευθέρας βοσκής. Οι ειδικοί προειδοποιούν για τους κινδύνους για την υγεία.

Σύνταξη
Μύκονος: Σε βάθος 68 μέτρων βρέθηκε μετά από 19 μέρες η σορός του Τούρκου επιχειρηματία
Ελλάδα 27.08.25

Μύκονος: Σε βάθος 68 μέτρων βρέθηκε μετά από 19 μέρες η σορός του Τούρκου επιχειρηματία

Ο Χαλίτ Γιουκάι είχε αποφασίσει να κάνει και φέτος διακοπές στην Ελλάδα. Στις 4 Αυγούστου ξεκίνησε με το σκάφος του από την Γιάλοβα της Τουρκίας με προορισμό τη Μύκονο, όπου τον ανέμενε η σύζυγός του.

Σύνταξη
Γροιλανδία: Διπλωματικό επεισόδιο Δανίας-ΗΠΑ – Αμερικανοί κατηγορούνται για «μυστικές επιχειρήσεις» στο νησί
Εκστρατεία κατασκοπείας 27.08.25

Γροιλανδία: Διπλωματικό επεισόδιο Δανίας-ΗΠΑ – Αμερικανοί κατηγορούνται για «μυστικές επιχειρήσεις» στο νησί

Το υπουργείο Εξωτερικών της Δανίας κάλεσε για εξηγήσεις τον επιτετραμμένο των ΗΠΑ στην Κοπεγχάγη. Αιτία, δημοσίευμα ότι Αμερικανοί διεξάγουν επιχείρηση επιρροής στη Γροιλανδία για να αποσχισθεί.

Αρχοντία Κάτσουρα
Αρχοντία Κάτσουρα
Το νόημα της μουσικής, οι ελληνικές αναμνήσεις και το «ταξίδι» που τον άλλαξε: Ο Armin van Buuren στο in λίγο πριν ξεσηκώσει την Αθήνα
Παρουσιάζει το «Breathe» 27.08.25

Το νόημα της μουσικής, οι ελληνικές αναμνήσεις και το «ταξίδι» που τον άλλαξε: Ο Armin van Buuren στο in λίγο πριν ξεσηκώσει την Αθήνα

Ο Armin van Buuren μιλά στο in για την επερχόμενη εμφάνισή του στο Primer Festival στο ΟΑΚΑ, το νέο του διπλό άλμπουμ «Breathe», καθώς και το εσωτερικό «ταξίδι» το οποίο -όπως δηλώνει ο ίδιος- τον «άλλαξε απολύτως, με πολλούς τρόπους».

Πάνος Καισσαράτος
Πάνος Καισσαράτος
Ψήφισμα αλληλεγγύης στον Παλαιστινιακό λαό υιοθέτησε το Δημοτικό Συμβούλιο του Δήμου Αθηναίων
Αυτοδιοίκηση 27.08.25

Ψήφισμα αλληλεγγύης στον Παλαιστινιακό λαό υιοθέτησε το Δημοτικό Συμβούλιο του Δήμου Αθηναίων

Με το ψήφισμα ζητείται «να τεθεί άμεσα σε εφαρμογή η ομόφωνη απόφαση της Βουλής του 2015 και να αναγνωριστεί το παλαιστινιακό κράτος στα σύνορα του 1967, με πρωτεύουσα την Ανατολική Ιερουσαλήμ»

Σύνταξη
Κρήτη: Συνεργείο ρευματοκλοπών είχαν δύο ηλεκτρολόγοι – Είχαν «πειράξει» τον μετρητή σε 30 σπίτια έναντι αμοιβής
Ελλάδα 27.08.25

Κρήτη: Συνεργείο ρευματοκλοπών είχαν δύο ηλεκτρολόγοι – Είχαν «πειράξει» τον μετρητή σε 30 σπίτια έναντι αμοιβής

Οι δύο άνδρες συνελήφθησαν ενώ σχηματίστηκε δικογραφία σε βάρος 30 ιδιοκτητών οικιών και επιχειρήσεων κατηγορούμενοι για κλοπή - Η εκτιμώμενη αξία του κλεμμένου ρεύματος ξεπερνά τις 190.000 ευρώ

Σύνταξη
Μανιάτης: Δεν μπορεί η Τουρκία να συμμετέχει στην ευρωπαϊκή αρχιτεκτονική ασφαλείας – Να μάθει η ΕΕ από τα λάθη της
Κοπεγχάγη 27.08.25

Μανιάτης: Δεν μπορεί η Τουρκία να συμμετέχει στην ευρωπαϊκή αρχιτεκτονική ασφαλείας – Να μάθει η ΕΕ από τα λάθη της

Τον αποκλεισμό της Άγκυρας από το σχέδιο ReArm, καθώς «κατέχει το 40% της Κυπριακής Δημοκρατίας και εμποδίζει την υλοποίηση της ηλεκτρικής διασύνδεσης μεταξύ Ελλάδας και Κύπρου, παραβιάζοντας ακόμα και την ελληνική ΑΟΖ», ζήτησε ο Γιάννης Μανιάτης

Σύνταξη
Αταμάν για το ΝΒΑ: «Για να λέγεσαι παγκόσμιος πρωταθλητής, πρέπει να κερδίσεις τον πρωταθλητή της EuroLeague»
Μπάσκετ 27.08.25

Αταμάν για το ΝΒΑ: «Για να λέγεσαι παγκόσμιος πρωταθλητής, πρέπει να κερδίσεις τον πρωταθλητή της EuroLeague»

Ο Εργκίν Αταμάν σε δηλώσεις του αναφέρθηκε στις συγκρίσεις ανάμεσα σε ευρωπαϊκό και αμερικάνικο μπάσκετ και εξήγησε πως για να λέγεται κάποιος πρωταθλητής κόσμου, θα πρέπει να το αποδείξει στο γήπεδο.

Σύνταξη
