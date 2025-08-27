Κανονικά συνεχίζεται ο σχεδιασμός για τα θαλάσσια πάρκα, με τη δημόσια διαβούλευση να ολοκληρώνεται στις 22 Σεπτεμβρίου, δήλωσε ο υπουργός Περιβάλλοντος και Ενέργειας Σταύρος Παπασταύρου.

«Είναι κάτι που θα έπρεπε να έχουμε κάνει πολλά χρόνια πριν» δήλωσε ο Σταύρος Παπασταύρου για τα θαλάσσια πάρκα

Για τις αντιδράσεις της Τουρκίας ο ίδιος τόνισε ότι «η άσκηση των κυριαρχικών μας δικαιωμάτων εναπόκειται σ’ εμάς και σε κανέναν άλλον. Πραγματικά δεν πέφτει λόγος σε κανέναν γείτονα στον τρόπο που ασκεί η χώρα μας τα κυριαρχικά της δικαιώματα».

«Πόσω μάλλον όταν αυτά έρχονται και ακουμπούν στη δικιά μας ταυτότητα που είναι η προστασία του θαλάσσιου χώρου», πρόσθεσε μιλώντας στην ΕΡΤ και συμπληρώνοντας ότι «είναι κάτι που θα έπρεπε να έχουμε κάνει πολλά χρόνια πριν».

Το παράδειγμα της Αμοργού

Επισήμανε τη σημασία της συμμετοχής των τοπικών ψαράδων, αναφέροντας ως παράδειγμα την Αμοργό, όπου οι επαγγελματίες αποφάσισαν να περιορίσουν τη δραστηριότητά τους δύο μήνες τον χρόνο για να βοηθήσουν την αναζωογόνηση της θάλασσας.

«Το Amorgorama», σημείωσε ειδικότερα, «είναι στην πρωτοπορία της ευρωπαϊκής πρακτικής, γιατί για πρώτη φορά επιλέγεται να μην ψαρεύετε πουθενά, σε όλον τον χρόνο σε τρία τέσσερα σημεία του νησιού. Για να δούμε αν τελικά, αν αφήσεις τη θάλασσα να αναζωογονηθεί, το αποτέλεσμα θα είναι πολύ καλύτερο και πιο παραγωγικό για τους ίδιους τους ψαράδες».

Αναφερόμενος στην πρωτοβουλία «30 επί 30», με στόχο την προστασία τουλάχιστον του 30% των θαλάσσιων περιοχών μέχρι το 2030, δήλωσε ότι η Ελλάδα σχεδιάζει να υπερβεί αυτό το ποσοστό και μάλιστα νωρίτερα από την προθεσμία.

«Πολύ πιο πριν από την ευρωπαϊκή υποχρέωση που είναι το 2030 – όλες οι χώρες υποχρεούνται να έχουν προστασία στις θαλάσσιες περιοχές τους στο 30% -, εμείς θα είμαστε πολύ παραπάνω, κοντά στο 35%-36% και πολύ πιο νωρίς».