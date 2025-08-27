Τετάρτη 27 Αυγούστου 2025
«Και εάν δεν είναι κι ακριβώς οκτάωρο δεν χάλασε ο κόσμος, θα τα βρούμε»
Editorial 27 Αυγούστου 2025 | 09:06

«Και εάν δεν είναι κι ακριβώς οκτάωρο δεν χάλασε ο κόσμος, θα τα βρούμε»

Η κυβέρνηση επικυρώνει μια συνθήκη που θέλει τους ανθρώπους να πρέπει να δουλεύουν από το πρωί μέχρι το βράδυ για να τα φέρουν βόλτα

Λευτέρης Θ. Χαραλαμπόπουλος
Γράφει ο Λευτέρης Θ. Χαραλαμπόπουλος
Έρευνα: Μερικοί το προτιμούν…. καυτό! Κινδυνεύουν;

Έρευνα: Μερικοί το προτιμούν…. καυτό! Κινδυνεύουν;

Το ξέραμε από καιρό ότι η κυβέρνηση θα προωθούσε ρύθμιση που πρακτικά θα ολοκλήρωνε το έργο της κατάργησης του οκτάωρου και θα γενίκευε τη δυνατότητα για 13 ώρες εργασίας.

Ναι, ξέρω την επίσημη κυβερνητική απάντηση: το οκτάωρο δεν έχει καταργηθεί, παραμένει «σημείο αναφοράς», πάνω σε αυτό στηρίζονται όλοι οι υπολογισμοί για το τι συνιστά απασχόληση, πλήρη απασχόληση, υπερεργασία, υπερωριακή απασχόληση, συνολικό χρόνο εργασίας και διευθέτησή του.

Όμως, το θέμα εξαρχής δεν ήταν απλώς μια παραπάνω τυπική ευελιξία.

Σε τελική, ανάλυση σε μια χώρα με τόσο μεγάλο αριθμό μικρών και πολύ μικρών επιχειρήσεων, με πάρα πολλές εξ αυτών να δραστηριοποιούνται στον κλάδο των υπηρεσιών, συχνά αυτό που ισχύει είναι οι άτυποι διακανονισμοί.

Το βασικό είναι αυτή τη στιγμή επικυρώνεται και νομιμοποιείται και τυπικά μια πραγματικότητα που ξέραμε ότι υπάρχει: και αυτή είναι ότι για να μπορούν όντως να τα φέρουν βόλτα οι εργαζόμενοι στον ιδιωτικό τομέα χρειάζεται να δουλεύουν πολλές ώρες, με την Ελλάδα να βρίσκεται στην κορυφή της Ευρώπης στην υπερεργασία, και να «καταπίνουν» αρκετές αυθαιρεσίες.

Με την ακρίβεια να έχει εκτιναχθεί και να κατατρώει τις όποιες ονομαστικές αυξήσεις μισθού οι εργαζόμενοι πολύ συχνά έχουν δύο επιλογές: η μία είναι να αναζητούν και δεύτερη απασχόληση, κοινώς να δουλεύουν από το πρωί μέχρι το βράδυ και να ξεχνούν το πενθήμερο. Η άλλη να «συναινούν» (λες και θα μπορούσαν να κάνουν αλλιώς…) να εργάζονται πολύ πέραν του οκταώρου σε έναν εργοδότη όταν τους το ζητήσει, είτε πρόκειται να το αναπληρώσει με παραπάνω ρεπό είτε όταν αυτός είναι ο τρόπος για να κρατήσουν μια δουλειά που την έχουν ανάγκη.

Τώρα η κυβέρνηση έρχεται και όλα αυτά τα νομιμοποιεί γενικευμένα, κανονικοποιεί την εργασιακή εξουθένωση. Ουσιαστικά, αυτό που λέει είναι ότι πλέον κανόνες στην αγορά εργασίας δεν υπάρχουν. Εάν θες να κρατήσεις μια δουλειά θα πρέπει να αποδέχεσαι ακόμη και την εργασία 13 ωρών. Και εάν τολμήσεις να διεκδικήσεις τα αυτονόητα απλώς θα σου δείξουν την πόρτα της εξόδου, καθώς τα περί συναίνεσης είναι εντελώς προσχηματικά και ανεδαφικά σε μια άνιση σχέση όπως αυτή εργαζόμενου – εργοδότη.

Ακόμη περισσότερο όλα αυτά οδηγούν σε μοντέλο εργασίας όπου η μόνη κανονικότητα στην εργασία θα είναι ακριβώς η απουσία κανονικότητας. Με το πρόσχημα της ευελιξίας μεθοδεύεται ένα μοντέλο όπου πρακτικά η σχέση εργασίας δεν θα είναι μια σχέση απασχόλησης αλλά η κατοχύρωση μιας θέσης επιφυλακής για όποτε θα έχει ανάγκη ο εργοδότης την εργασία του απασχολούμενου και φυσικά για όσο την έχει ανάγκη.

Αυτό είναι το αποτέλεσμα μιας ολόκληρης αντίληψης, ιδεολογίας και πρακτικής, που καταλήγει στο να θεωρεί ότι η εργασία δεν είναι δραστηριότητα ανθρώπων που έχουν δικαίωμα στην αξιοπρέπεια, ούτε καν ένας «παραγωγικός συντελεστής». Η εργασία από δικαίωμα γίνεται απλώς ένα ακόμη κόστος παραγωγής που πρέπει να «συγκρατηθεί» ή ακόμη και να μειωθεί.

Αυτό εξηγεί την περιφρόνηση προς βασικές ανάγκες των εργαζομένων, όπως είναι η σταθερότητα στην απασχόληση, η κανονικότητα ως προς την εναλλαγή εργάσιμου χρόνου και χρόνου ανάπαυσης, η ύπαρξη ελεύθερου χρόνου για να ασχοληθεί κανείς με τον πολιτισμό, την άθληση, την επαφή με τη φύση, την επικοινωνία με φίλους και την οικογένεια. Αυτό απαντά στο γιατί οι πραγματικοί μισθοί μένουν τόσο χαμηλοί, την ώρα που η ανισότητα στα εισοδήματα μεγαλώνει. Αυτό δίνει το υλικό βάρος μιας βαθύτερης δυσαρέσκειας, ιδίως μεταξύ των νέων και εξηγεί γιατί σε πείσμα των κυβερνητικών διαβεβαιώσεων εξακολουθεί να υπάρχει φυγή νέων στο εξωτερικό.

Ο κορμός της κοινωνίας μας είναι άνθρωποι εργαζόμενοι, με τον έναν ή τον άλλο τρόπο. Άνθρωποι που πρέπει να εργαστούν για να μπορούν να ζήσουν. Άνθρωποι που πρέπει να «πουλήσουν την εργασιακή τους δύναμη» για να θυμηθούμε και τη… μαρξιστική αλφαβήτα.

Το να αντιμετωπίζονται απλώς ως κόστος που πρέπει να μειωθεί ή ως να μην έχουν στην πραγματικότητα δικαιώματα, είναι αποκαλυπτικό για το είδος της κοινωνίας που κινδυνεύουμε να γίνουμε.

Μόνο που η χώρα αυτή δεν έχει μέλλον εάν δεν επενδύσει στους εργαζομένους της: στις δεξιότητές τους, στην παιδεία τους, στην παραγωγικότητάς τους, αλλά και στην αξιοπρέπειά τους.

Διαφορετικά ακόμη και εάν έχουμε «ανάπτυξη» στα χαρτιά, προκοπή δεν θα έχουμε. Ούτε και μέλλον τελικά.

Το Eurobasket ξεκινά: Ο πλήρης οδηγός της Ελλάδας, οι στόχοι, το ρόστερ και όλες οι ημερομηνίες
Μπάσκετ 27.08.25

Το Eurobasket ξεκινά: Ο πλήρης οδηγός της Ελλάδας, οι στόχοι, το ρόστερ και όλες οι ημερομηνίες

Η Ελλάδα μετρά αντίστροφα για το Eurobasket, δίνοντας το «παρών» σε ακόμη μία μεγάλη διοργάνωση με στόχο τη διάκριση μετά από πολλά χρόνια. - Όλο το πρόγραμμα, οι ημερομηνίες και το σύστημα διεξαγωγής.

Σύνταξη
Γυναικοκτονία στον Βόλο: «Δεν υπάρχει το κομμάτι της ενσυναίσθησης στον δράστη» – Νέα στοιχεία στο φως
«Χωρίς ηθικούς φραγμούς» 27.08.25

Γυναικοκτονία στον Βόλο: «Δεν υπάρχει το κομμάτι της ενσυναίσθησης στον δράστη» – Νέα στοιχεία στο φως

Ο 40χρονος δράστης της γυναικοκτονίας στον Βόλο, κρίθηκε προφυλακιστέος με την σύμφωνη γνώμη εισαγγελέα και ανακριτή -«Είναι ένας άνθρωπος ο οποίος δεν έχει ηθικούς φραγμούς», τονίζει ψυχολόγος

Σύνταξη
Σάμος: Εκσυγχρονίζεται το Αρχαιολογικό Μουσείο στο Βαθύ
Culture Live 27.08.25

Σάμος: Εκσυγχρονίζεται το Αρχαιολογικό Μουσείο στο Βαθύ

Το Μουσείο διαθέτει συλλογή με σημαντικά ευρήματα, που προέρχονται από τις ανασκαφές του Ηραίου, ενός εξαιρετικά σημαντικού ιερού της Ήρας, στον τόπο της γέννησής της και του γάμου της με τον Δία.

Σύνταξη
Ελεγκτές Εναέριας Κυκλοφορίας: Παράνομη κηρύχθηκε η στάση εργασίας για τις 28 Αυγούστου
«Μας θέλουν σιωπηλούς» 27.08.25

Παράνομη η στάση εργασίας των Ελεγκτών Εναέριας Κυκλοφορίας στις 28 Αυγούστου

Οι Ελεγκτές Εναέριας Κυκλοφορίας είχαν ανακοινώσει τη συμμετοχή τους με στάση εργασίας στην απεργία της ΑΔΕΔΥ που διαμαρτύρεται για την ψήφιση του νέου «πειθαρχικού δικαίου των δημοσίων υπαλλήλων»

Σύνταξη
Ινδία: Τουλάχιστον 30 άνθρωποι έχασαν τη ζωή τους από κατολίσθηση λόγω ισχυρών βροχοπτώσεων
Μεγάλες καταστροφές 27.08.25

Τουλάχιστον 30 άνθρωποι έχασαν τη ζωή τους στην Ινδία από κατολίσθηση λόγω ισχυρών βροχοπτώσεων

Στους 21 ανήλθαν οι τραυματίες - Η κατολίσθηση σημειώθηκε σε γνωστή διαδρομή ινδουιστικού προσκυνήματος στο Τζαμού - Αναμένονται περισσότερες βροχές και καταιγίδες με θυελλώδεις ανέμους

Σύνταξη
Μετανάστες: Το HRW επικρίνει τις συμφωνίες που έκλεισε η ΕΕ με τη Μαυριτανία παραβλέποντας τις παραβιάσεις δικαιωμάτων
Κόσμος 27.08.25

Μετανάστες: Το HRW επικρίνει τις συμφωνίες που έκλεισε η ΕΕ με τη Μαυριτανία παραβλέποντας τις παραβιάσεις δικαιωμάτων

Δεκάδες μετανάστες που πέρασαν από κέντρα κράτησης στη Μαυριτανία περιέγραψαν στο Παρατηρητήριο Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων «απάνθρωπες συνθήκες και απάνθρωπη μεταχείριση».

Σύνταξη
Μαθαίνει τους τελευταίους πιθανούς αντιπάλους ο Ολυμπιακός – Φινάλε με ματσάρα στα play-offs
Champions League 27.08.25

Μαθαίνει τους τελευταίους πιθανούς αντιπάλους ο Ολυμπιακός – Φινάλε με ματσάρα στα play-offs

Τελευταία στροφή στα play-offs του Champions League την Τετάρτη, όταν ο Ολυμπιακός θα μάθει τους τελευταίους πιθανούς αντιπάλους του στη League Phase. Σούπερ ματς στη Λισαβόνα για τη Μπενφίκα του Παυλίδη κόντρα στη Φενέρ, με μετάδοση από το MEGA.

Σύνταξη
Economist: Ξανά σε μπελάδες η Γαλλία – «Η χώρα μας βρίσκεται σε κίνδυνο»
Economist 27.08.25

Ξανά σε μπελάδες η Γαλλία - «Η χώρα μας βρίσκεται σε κίνδυνο»

Σύμφωνα με το Economist, ο 74χρονος Φρανσουά Μπαϊρού θα χρειαστεί ασυνήθιστη πολιτική δεξιοτεχνία για να παραμείνει πρωθυπουργός στη Γαλλία, με το περιοδικό να συμμερίζεται τις ανησυχίες του για τη λιτότητα.

Βαγγέλης Γεωργίου
Βαγγέλης Γεωργίου
Βροχή τα στοιχήματα: Οι «μπούκηδες» στην Αγγλία ξέρουν ποιον θέλουν για τον επόμενο Τζέιμς Μποντ
Έκπληξη 27.08.25

Βροχή τα στοιχήματα: Οι «μπούκηδες» στην Αγγλία ξέρουν ποιον θέλουν για τον επόμενο Τζέιμς Μποντ

Τι κι αν στην Amazon MGM δεν έχουν κατασταλάξει ακόμα στον ηθοποιό που θα υποδυθεί τον επόμενο Τζέιμς Μποντ; Τα στοιχηματικά γραφεία της Αγγλίας έχουν αποφασίσει.

Φροίξος Φυντανίδης
Φροίξος Φυντανίδης
Greece Plans Major Grid Upgrades to Protect Forests
English edition 27.08.25

Greece Plans Major Grid Upgrades to Protect Forests

Greek energy operator DEDDHE unveils a €4.79B plan for 2026–2030, including smart meters and relocating power lines from forests to boost network resilience and digital transformation

Σύνταξη
Ακίνητα: Παράταση του μηδενικού ΦΠΑ στις νέες οικοδομές έως το τέλος του 2026
Ακίνητα 27.08.25

Παράταση του μηδενικού ΦΠΑ στις νέες οικοδομές έως το τέλος του 2026

Η παράταση της αναστολής του συντελεστή 24% ΦΠΑ στα νεόδμητα ακίνητα θα περιλαμβάνεται στο καλάθι της ΔΕΘ - Από το 2019 έως την πρώτη αναστολή του το 2020 προκάλεσε πολλές στρεβλώσεις στην αγορά

Σύνταξη
Ελληνικό Μουσείο Αυτοκινήτου: Fake news τα δημοσιεύματα για «λουκέτο»
Culture Live 27.08.25

Ελληνικό Μουσείο Αυτοκινήτου: Θα βάλει λουκέτο;

Η ανακοίνωση από το Ελληνικό Μουσείο Αυτοκινήτου μετά τα δημοσιεύματα που το ήθελαν να κλείνει. Η ανάρτηση από τον Νίκο Μαστοράκη μετά τις φήμες που κυκλοφόρησαν τις τελευταίες ώρες.

Σύνταξη
Μαγνησία – Καταγγελία: Ιατρείο χωρίς γάζες και ιώδιο στο Κεραμίδι – Έδεσαν τραυματία με τραπεζομάντηλα
Τραγικές ελλείψεις 27.08.25

Σοβαρή καταγγελία: Ιατρείο χωρίς γάζες και ιώδιο στο Κεραμίδι Μαγνησίας - Έδεσαν τραυματία με τραπεζομάντηλα

Τις τραγικές ελλείψεις στον τομέα της υγείας, επαναβεβαιώνει η καταγγελία για το ιατρείο στο Κεραμίδι - Τις πρώτες βοήθειες παρείχαν στον τραυματία... ναυαγοσώστες που έτυχε να βρεθούν στο σημείο

Σύνταξη
Χωρίς προβλήματα ο Παναθηναϊκός ενόψει Σαμσουνσπόρ
Ποδόσφαιρο 27.08.25

Χωρίς προβλήματα ο Παναθηναϊκός ενόψει Σαμσουνσπόρ

Ο Παναθηναϊκός πραγματοποίησε την τελευταία του προπόνηση επί ελληνικού εδάφους πριν αναχωρήσει για Τουρκία ενόψει της ρεβάνς με την Σαμσουνσπόρ, με τους πράσινους να μην αντιμετωπίζουν προβλήματα.

Σύνταξη
Για αυτό η σοκολάτα έχει τόσο ωραία γεύση
Έρευνα 27.08.25

Για αυτό η σοκολάτα έχει τόσο ωραία γεύση

Ερευνητές του Πανεπιστημίου του Νότινγχαμ υποστηρίζουν η γεύση της υψηλής ποιότητας σοκολάτας εξαρτάται σε μεγάλο βαθμό από τα μικρόβια που συμμετέχουν στη ζύμωση των κόκκων κακάο.

Σύνταξη
