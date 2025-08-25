Ρεάλ Οβιέδο – Ρεάλ Μαδρίτης 0-3: Διπλό με «σφραγίδα» Εμπαπέ και 2/2

Τη δεύτερη νίκη της σε ισάριθμες αναμετρήσεις στο ισπανικό πρωτάθλημα πανηγυρίζει η Ρεάλ Μαδρίτης που επιβλήθηκε με 3-0 της Ρεάλ Οβιέδο, εκτός έδρας, στο πλαίσιο της 2ης αγωνιστικής της La Liga.

Μεγάλος πρωταγωνιστής για το σύνολο του Τσάμπι Αλόνσο ήταν ο Κιλιάν Εμπαπέ που έβαλε τις βάσεις την επικράτηση σκόραροντας από ένα γκολ σε κάθε ημίχρονο, πριν έρθει ο Βινίσιους Τζούνιορ να διαμορφώσει το τελικό αποτέλεσμα.

Ο Γάλλος επιθετικός άνοιξε το σκορ στο 37ο λεπτό της συνάντησης, κάνοντας το 1-0, αποτέλεσμα με το οποίο οι δύο ομάδες πήγαν στα αποδυτήρια. Ο Εμπαπέ σκόραρε και στο 83′ για να καθαρίσει την υπόθεση νίκη και ο «Βίνι» έβαλε το… κερασάκι στην τούρτα για το τελικό 3-0 στο τρίτο λεπτό των καθυστερήσεων.

ΟΒΙΕΔΟ: Εσκανδέλ, Λουένγκο (46’ Χασάν), Αλχασάν, Κόστας, Κάλβο, Νάτσο Βιδάλ, Σίμπο, Ντεντόνκερ (90′ Καθόρλα), Χάιρα (78’ Μπρέκαλο), Ίλιτς (72’ Εζάρια), Ροντόν (72’ Βίνιας)

ΡΕΑΛ: Κουρτουά, Καρβαχάλ (87′ Άρνολντ), Ρίντιγκερ, Καρέρας, Χάουσεν, Τσουαμενί, Βαλβέρδε, Μασταντουόνο (62’ Βινίσιους), Ροντρίγκο (62’ Μπραΐμ Ντίαθ), Γκιουλέρ (74’ Γκονθάλο), Εμπαπέ (87′ Θεμπάγιος)

Το πρόγραμμα της 2ης αγωνιστικής:

Ρεάλ Μπέτις – Αλαβές 1-0

Μαγιόρκα – Θέλτα 1-1

Ατλέτικο Μαδρίτης – Έλτσε 1-1

Λεβάντε – Μπαρτσελόνα 2-3

Οσασούνα – Βαλένθια 1-0

Βιγιαρεάλ – Χιρόνα 5-0

Ρεάλ Σοσιεδάδ – Εσπανιόλ 2-2

Ρεάλ Οβιέδο – Ρεάλ Μαδρίτης 0-3

25/08 20:30 Αθλέτικ Μπιλμπάο – Ράγιο Βαγιεκάνο

25/08 22:30 Σεβίλλη – Χετάφε

Η βαθμολογία:

Η επόμενη αγωνιστική:

29/08 20:30 Έλτσε – Λεβάντε

29/08 22:30 Βαλένθια – Χετάφε

30/08 18:00 Αλαβές – Ατλέτικο Μαδρίτης

30/08 20:00 Οβιέδο – Ρεάλ Σοσιεδάδ

30/08 20:30 Zιρόνα – Σεβίλλη

30/08 22:30 Ρεάλ Μαδρίτης – Μαγιόρκα

31/08 18:00 Θέλτα – Βιγιαρεάλ

31/08 20:00 Μπέτις – Αθλέτικ Μπιλμπάο

31/08 20:30 Εσπανιόλ – Οσασούνα

31/08 22:30 Ράγιο Βαγεκάνο – Μπαρτσελόνα.