Ρεάλ Οβιέδο – Ρεάλ Μαδρίτης 0-3: Διπλό με «σφραγίδα» Εμπαπέ και 2/2
Με τον Κιλιάν Εμπαπέ να σκοράρει από ένα γκολ σε κάθε ημίχρονο και τον Βινίσιους να βάζει το… κερασάκι, η Ρεάλ Μαδρίτης επιβλήθηκε της Ρεάλ Οβιέδο με 3-0.
Τη δεύτερη νίκη της σε ισάριθμες αναμετρήσεις στο ισπανικό πρωτάθλημα πανηγυρίζει η Ρεάλ Μαδρίτης που επιβλήθηκε με 3-0 της Ρεάλ Οβιέδο, εκτός έδρας, στο πλαίσιο της 2ης αγωνιστικής της La Liga.
Μεγάλος πρωταγωνιστής για το σύνολο του Τσάμπι Αλόνσο ήταν ο Κιλιάν Εμπαπέ που έβαλε τις βάσεις την επικράτηση σκόραροντας από ένα γκολ σε κάθε ημίχρονο, πριν έρθει ο Βινίσιους Τζούνιορ να διαμορφώσει το τελικό αποτέλεσμα.
Ο Γάλλος επιθετικός άνοιξε το σκορ στο 37ο λεπτό της συνάντησης, κάνοντας το 1-0, αποτέλεσμα με το οποίο οι δύο ομάδες πήγαν στα αποδυτήρια. Ο Εμπαπέ σκόραρε και στο 83′ για να καθαρίσει την υπόθεση νίκη και ο «Βίνι» έβαλε το… κερασάκι στην τούρτα για το τελικό 3-0 στο τρίτο λεπτό των καθυστερήσεων.
ΟΒΙΕΔΟ: Εσκανδέλ, Λουένγκο (46’ Χασάν), Αλχασάν, Κόστας, Κάλβο, Νάτσο Βιδάλ, Σίμπο, Ντεντόνκερ (90′ Καθόρλα), Χάιρα (78’ Μπρέκαλο), Ίλιτς (72’ Εζάρια), Ροντόν (72’ Βίνιας)
ΡΕΑΛ: Κουρτουά, Καρβαχάλ (87′ Άρνολντ), Ρίντιγκερ, Καρέρας, Χάουσεν, Τσουαμενί, Βαλβέρδε, Μασταντουόνο (62’ Βινίσιους), Ροντρίγκο (62’ Μπραΐμ Ντίαθ), Γκιουλέρ (74’ Γκονθάλο), Εμπαπέ (87′ Θεμπάγιος)
Το πρόγραμμα της 2ης αγωνιστικής:
Ρεάλ Μπέτις – Αλαβές 1-0
Μαγιόρκα – Θέλτα 1-1
Ατλέτικο Μαδρίτης – Έλτσε 1-1
Λεβάντε – Μπαρτσελόνα 2-3
Οσασούνα – Βαλένθια 1-0
Βιγιαρεάλ – Χιρόνα 5-0
Ρεάλ Σοσιεδάδ – Εσπανιόλ 2-2
Ρεάλ Οβιέδο – Ρεάλ Μαδρίτης 0-3
25/08 20:30 Αθλέτικ Μπιλμπάο – Ράγιο Βαγιεκάνο
25/08 22:30 Σεβίλλη – Χετάφε
Η βαθμολογία:
Η επόμενη αγωνιστική:
29/08 20:30 Έλτσε – Λεβάντε
29/08 22:30 Βαλένθια – Χετάφε
30/08 18:00 Αλαβές – Ατλέτικο Μαδρίτης
30/08 20:00 Οβιέδο – Ρεάλ Σοσιεδάδ
30/08 20:30 Zιρόνα – Σεβίλλη
30/08 22:30 Ρεάλ Μαδρίτης – Μαγιόρκα
31/08 18:00 Θέλτα – Βιγιαρεάλ
31/08 20:00 Μπέτις – Αθλέτικ Μπιλμπάο
31/08 20:30 Εσπανιόλ – Οσασούνα
31/08 22:30 Ράγιο Βαγεκάνο – Μπαρτσελόνα.
